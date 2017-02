Bismarck PRCA rodeo results | TSLN.com

Bismarck, N.D., Feb. 3-4

All-around cowboy: Dakota Louis, $781, bull riding and team roping.

Bareback riding: 1. Hunter Carter, 83 points on Mosbrucker Rodeos’ No. +206, $1,884; 2. Tucker Zingg, 79, $1,444; 3. (tie) Blake Smith and Steven DeWolfe-Shedeed, 78, $879 each; 5. (tie) Linden Woods, Dantan Bertsch and Pascal Isabelle, 76, $335 each; 8. (tie) Tristan Hansen and Troy Vaira, 74, $94 each.

Steer wrestling: 1. Cameron Morman, 4.6 seconds, $1,438; 2. Forest Sainsbury, 4.8, $1,190; 3. Bridger Anderson, 4.9, $942; 4. Tristan Hall, 5.0, $694; 5. (tie) Tyler Thorson and Carson Johnston, 5.1, $347 each.

Team roping: 1. Scott White/Tucker White, 4.9 seconds, $1,193 each; 2. Turner Harris/Ross Carson, 5.4, $987; 3. Calgary Smith/Dakota Louis, 5.5, $781; 4. (tie) Tyrell Moody/Rory Brown and Clint Gorrell/Tim Franzen, 5.7, $473 each; 6. Guy Howell/Bobby Harris, 5.9, $206.

Saddle bronc riding: 1. (tie) Taygen Schuelke, on Mosbrucker Rodeos’ Little Hawk, and Louie Brunson, on Mosbrucker Rodeos’ Red Cloud, 82 points, $1,823 each; 3. Jesse Bail, 78, $1,170; 4. RayTom Meiers, 77, $757; 5. Dusty Hausauer, 76, $482; 6. Preston Kafka, 75, $344; 7. Isaac Diaz, 74, $275; 8. Chuck Schmidt, 72, $206.

Tie-down roping: 1. Ben Robinson, 8.5 seconds, $1,315; 2. (tie) Jess Woodward and Tyler Thiel, 8.9, $975 each; 4. (tie) Dustin Entzel and Riley Wakefield, 9.9, $522 each; 6. Samuel Boldon, 10.6, $227.

Barrel racing: 1. Jill Moody, 12.46 seconds, $1,174; 2. Kristi Steffes, 12.51, $1,006; 3. Lexus Kelsch, 12.52, $838; 4. Jana Griemsman, 12.55, $726; 5. Erin Williams, 12.58, $559; 6. Britta Thiel, 12.60, $447; 7. Jessica Routier, 12.71, $335; 8. Fonda Galbreath, 12.73, $224; 9. (tie) Lindsey Horner and Hallie Fulton, 12.80, $140 each.

Bull riding: 1. Chase Dougherty, 85.5 points on Bailey Pro Rodeo’s Authority, $2,566; 2. (tie) Andy Coughlin and Jordan Hansen, 84, $1,711 each; 4. Parker Breding, 83, $941; 5. Tyson Donovan, 80, $599; 6. Wyatt Gregg, 79.5, $428; 7. (tie) Cole Elshere, Dakota Rice and Clayton Savage, 79, $200 each.

Total payoff: $50,621. Stock contractor: Mosbrucker Rodeos. Sub-contractors: Cervi Championship Rodeo and Bailey Pro Rodeo. Rodeo secretary: Rowena Nelson. Officials: Tom Peterson and Mark McKinlay. Timers: Marge Mosbrucker and Rowena Nelson. Announcer: T.C. Long. Bullfighters: Beau Schueth and Patrick Crawford. Clown/barrelman: Denny Halstead. Flankmen: TJ Sauers Jr and Shane Gunderson. Chute boss: Wally Mosbrucker. Pickup men: Brandon Hatzenbuhler and Rick Gross. Music director: Ward Hilger.

–PRCA