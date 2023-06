2023 New Underwood Regional High School Rodeo

Rodeo Standings *

June 11, 2023

New Underwood Regional HS Rodeo #1

BAREBACK RIDING: 1. PACE GARRETT GILLETTE 46.0

BARREL RACING: 1. LOUCASEY TINES WASTA 17.465 ; 2. JESSICA CASPERS NEW UNDERWOOD 17.822 ; 3. PIPER CORDES WALL 17.877 ; 4. LUCY MOON CREIGHTON 18.110 ; 5. JONNIE ANDERS QUINN 18.311 ; 6. CASSIE CHAMBLISS NEW UNDERWOOD 18.342 ; 7. TERRYN SHEARER WALL 18.346 ; 8. MADDIE COLLINS BOX ELDER 18.424 ; 9. TAYANNA ARTHUR PIEDMONT 18.467 ; 10. TESSA TORRES RAPID CITY 18.471

BREAKAWAY ROPING: 1. T. MERRILL WALL 3.680 ; 2. ERIN OSMOTHERLY HOT SPRINGS 4.360 ; 3. ADDISON KRITENBRINK BUFFALO GAP 4.610 ; 4. LARAMIE NUTTER RAPID CITY 5.710 ; 5. ALEXIS HUIRAS RAPID CITY 6.320 ; 6. GRIFFIN GROOMS OGLALA 16.560

BULL RIDING: 1. CY HUGHSON PROVO 55.0

Boy’s Cutting: 1. CODY DIRKES HERMOSA 71.0 ; 2. CADEN STODDARD NORRIS 70.0 ; 3. GABE GLINES SMITHWICK 68.0 ; 4. COLTER MEEKS HAY SPRINGS 67.0 ; 5. GUS WILSON KYLE 63.0 ; 6. COOPER MEEKS HAY SPRINGS 62.0

GOAT TYING: 1. SOPHIE HRUBY HEMINGFORD 9.380 ; 2. CARLY MOORE GILLETTE 10.950 ; 3. AVARI DORRANCE CUSTER 12.200 ; 4. MYLEE GROPPER LONG VALLEY 12.520 ; 5. KYLEE ELLERTON CUSTER 12.540 ; 6. ERIN OSMOTHERLY HOT SPRINGS 12.540 ; 7. LUCY MOON CREIGHTON 12.870 ; 8. LANEY CONNELL RAPID CITY 14.000 ; 9. KENLEY PARKER CUSTER 14.500 ; 10. T. MERRILL WALL 15.250

Girl’s Cutting: 1. GRIFFIN GROOMS OGLALA 71.5 ; 2. SOPHIA MEYER RAPID CITY 71.0 ; 3. CHLOE FORTUNE QUINN 70.0

POLE BENDING: 1. GRIFFIN GROOMS OGLALA 22.000 ; 2. SOPHIA MEYER RAPID CITY 22.145 ; 3. T. MERRILL WALL 22.520 ; 4. LARAMIE NUTTER RAPID CITY 22.595 ; 5. JESSICA CASPERS NEW UNDERWOOD 22.908 ; 6. LUCY MOON CREIGHTON 23.328 ; 7. JADE ECOFFEY WOUNDED KNEE 23.447 ; 8. CASSIE CHAMBLISS NEW UNDERWOOD 23.487 ; 9. JAYDA REINERT WALL 23.639 ; 10. ADDIE SANDER CUSTER 23.845

Reined Cow Horse: 1. CHASE BRUNSCH PINE RIDGE 155.5 ; 2. GABE GLINES SMITHWICK 147.0 ; 3. COOPER MEEKS HAY SPRINGS 138.5 ; 4. JAYDA REINERT WALL 137.0 ; 5. HADLEIGH HOOS RUSHVILLE 121.0

SADDLE BRONC: 1. EASTAN WEST NEW UNDERWOOD 64.0 ; 2. IZAAH BARTELS CAPUTA 45.0 ; 3. RYLAN ELSHERE ELM SPRINGS 45.0 ; 4. COLE WATERS PINE RIDGE 45.0

STEER WRESTLING: 1. BODEY WALN MARTIN 6.520 ; 2. EASTAN WEST NEW UNDERWOOD 8.600 ; 3. STRAN WILLIAMS WALL 10.350 ; 4. QUINN MOON CREIGHTON 11.060

TEAM ROPING: 1. MATTHEW HEATHERSHAW/TEAGAN GOURNEAU QUINN 7.860 2. BODEY WALN/TREG THORSTENSON MARTIN 9.400 3. EASTAN WEST/CADEN STODDARD NEW UNDERWOOD 14.220 4. CODY DIRKES/REED WHITE HERMOSA 16.310 5. TY GRAESSER/GABE GLINES CHAMBERLAIN 17.850 6. SLATE SUHN/OWEN WHITE HERMOSA 20.250 7. TEGAN FITE/KALE CROWSER HERMOSA 21.590 8. T. MERRILL/TREY TETRAULT WALL 30.330 9. CADE HAMMERSTROM/WILLIAM WALN NEW UNDERWOOD 38.390 10. CAYNE MERRILL/ADLEY AMAN WALL 40.

TIEDOWN: 1. CADEN STODDARD NORRIS 10.880 ; 2. GABE GLINES SMITHWICK 10.950 ; 3. MATTHEW HEATHERSHAW QUINN 12.120 ; 4. CADE HAMMERSTROM NEW UNDERWOOD 12.580 ; 5. EASTAN WEST NEW UNDERWOOD 13.560 ; 6. JACE BLASIUS WALL 13.970 ; 7. BLAIR BLASIUS WALL 16.380 ; 8. KALE CROWSER NEW UNDERWOOD 17.610 ; 9. OWEN WHITE OELRICHS 19.020 ; 10. SLATE SUHN HERMOSA 19.430

New Underwood Regional HS Rodeo #2

BARREL RACING: 1. PIPER CORDES WALL 17.144 ; 2. SOPHIA MEYER RAPID CITY 17.154 ; 3. TERRYN SHEARER WALL 17.606 ; 4. JAYDA REINERT WALL 17.642 ; 5. JONNIE ANDERS QUINN 17.659 ; 6. LIBBY DIEDRICHS WALL 17.730 ; 7. TESSA TORRES RAPID CITY 17.799 ; 8. JESSICA CASPERS NEW UNDERWOOD 17.834 ; 9. KAYLEE JUHNKE HARRISON 17.887 ; 10. LEAHA PAULY MARTIN 17.972

BREAKAWAY ROPING: 1. BRADI FISHER SCENIC 2.970 ; 2. CHARLEE TRUEBLOOD BUFFALO GAP 3.360 ; 3. PIPER CORDES WALL 3.530 ; 4. SOPHIE HRUBY HEMINGFORD 3.740 ; 5. LARAMIE NUTTER RAPID CITY 4.470 ; 6. JAYDA REINERT WALL 4.590 ; 7. ERIN OSMOTHERLY HOT SPRINGS 4.730 ; 8. ADDISON KRITENBRINK BUFFALO GAP 5.680 ; 9. KYLEE ELLERTON CUSTER 5.780 ; 10. ALEXIS HUIRAS RAPID CITY 11.370

BULL RIDING: 1. CASS WATERS PINE RIDGE 60.0 ; 2. MAXWELL FAUBION PINE RIDGE 34.0

Boy’s Cutting: 1. CADEN STODDARD NORRIS 72.5 ; 2. CODY DIRKES HERMOSA 71.5 ; 3. GABE GLINES SMITHWICK 71.0 ; 4. COLTER MEEKS HAY SPRINGS 64.0

GOAT TYING: 1. SOPHIE HRUBY HEMINGFORD 7.690 ; 2. MYLEE GROPPER LONG VALLEY 10.280 ; 3. ALEXIS HUIRAS RAPID CITY 11.650 ; 4. KYLEE ELLERTON CUSTER 12.150 ; 5. LANEY CONNELL RAPID CITY 12.680 ; 6. AVARI DORRANCE CUSTER 14.130 ; 7. ERIN OSMOTHERLY HOT SPRINGS 14.380 ; 8. FALLON OSTENSON WALL 15.280 ; 9. CHARLEE TRUEBLOOD BUFFALO GAP 15.720 ; 10. KYLIE GOINGS PINE RIDGE 19.160

Girl’s Cutting: 1. GRIFFIN GROOMS OGLALA 71.0 ; 2. SOPHIA MEYER RAPID CITY 70.5 ; 3. CHLOE FORTUNE QUINN 64.0

POLE BENDING: 1. SOPHIE HRUBY HEMINGFORD 20.924 ; 2. TERRYN SHEARER WALL 21.437 ; 3. GRIFFIN GROOMS OGLALA 21.489 ; 4. LUCY MOON CREIGHTON 22.093 ; 5. PIPER CORDES WALL 22.473 ; 6. LARAMIE NUTTER RAPID CITY 22.477 ; 7. ERIN OSMOTHERLY HOT SPRINGS 22.842 ; 8. ADDIE SANDER CUSTER 22.899 ; 9. CHLOE FORTUNE QUINN 23.242 ; 10. MICA RYPKEMA CAPUTA 23.374

Reined Cow Horse: 1. CHASE BRUNSCH PINE RIDGE 151.0 ; 2. GABE GLINES SMITHWICK 147.0 ; 3. COOPER MEEKS HAY SPRINGS 135.5 ; 4. JAYDA REINERT WALL 123.5 ; 5. HADLEIGH HOOS RUSHVILLE 111.0

SADDLE BRONC: 1. EASTAN WEST NEW UNDERWOOD 65.0 ; 2. COLE WATERS PINE RIDGE 58.0 ; 3. PACE GARRETT GILLETTE 55.0 ; 4. TALON KROLIKOWSKI MARTIN 45.0 ; 5. BO VANDER VORSTE BOX ELDER 42.0

STEER WRESTLING: 1. TREY TETRAULT MARTIN 4.640 ; 2. STRAN WILLIAMS WALL 5.690 ; 3. TEAGAN GOURNEAU PRESHO 9.770 ; 4. GABE GLINES SMITHWICK 10.820 ; 5. EASTAN WEST NEW UNDERWOOD 12.890 ; 6. CADE LEMMEL WHITEWOOD 13.450

TEAM ROPING: 1. CAYNE MERRILL/ADLEY AMAN WALL 8.100 2. SHELBY DERNER/STRAN WILLIAMS NEW UNDERWOOD 14.360 3. CADE LEMMEL/LARAMIE NUTTER WHITEWOOD 14.820 4. EASTAN WEST/CADEN STODDARD NEW UNDERWOOD 24.190 5. MATTHEW HEATHERSHAW/TEAGAN GOURNEAU QUINN 28.230 6. T. MERRILL/TREY TETRAULT WALL 32.500 7. SLATE SUHN/OWEN WHITE HERMOSA 33.280 8. BLAIR BLASIUS/BURK BLASIUS WALL 33.

TIEDOWN: 1. CADE HAMMERSTROM NEW UNDERWOOD 9.400 ; 2. JACE BLASIUS WALL 10.710 ; 3. TREG THORSTENSON LANTRY 11.390 ; 4. MATTHEW HEATHERSHAW QUINN 12.340 ; 5. GABE GLINES SMITHWICK 13.800 ; 6. KALE CROWSER NEW UNDERWOOD 14.960 ; 7. ADLEY AMAN RAPID CITY 16.120 ; 8. BLAIR LOUDEN MARTIN 19.460 ; 9. BRAND HILGENKAMP WALL 19.840 ; 10. CADEN STODDARD NORRIS 20.560