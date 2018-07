National High School Rodeo Finals results as of July 17

Barrel Racing Go-1

1. Millie Frey, Eunice, La., 17.311

2. Sage Kohr, Gillette, Wyo., 17.423

3. McKenna Coronado, Kanarraville, Utah, 17.441

4. Justine Elliott, Lacombe, Alb., 17.46

5. Raven Clagg, Fredericktown, Ohio, 17.509

6. Kenna Hayes McNeill, Hobbs, N.M., 17.52

7. Abigail Gay, Stamping Ground, Ky., 17.537

8. Shai McDonald, Gardiner, Mont., 17.54

9. Abby Hepper, Keene, N.D., 17.542

10. Sheyenne Lincoln, Pearce, Ariz., 17.572

11. Amanda Butler, Payson, Utah, 17.662

12. Paige Jones, Wayne, Okla., 17.667

13. Morgan Feltham, Waleska, Ga., 17.687

14. Syd Bottom, Cheyenne, Okla., 17.7

15. Samantha Kerns, Haines, Ore., 17.712

16. Brooke Wilson, Augusta, Mont., 17.72

17. Bradi Good, Abilene, Texas, 17.747

18. Maddie Hall, Middleton, Idaho, 17.759

19. Kamryn Carlsen, Neola, Utah, 17.771

20. Brie Wells, LeMars, Iowa, 17.78

20. Beau Peterson, Council Grove, Kan., 17.78

22. Maddie Fantaskey, Worland, Wyo., 17.783

23. Shanna Bailey, Lakeside, Neb., 17.817

24. Austyn Tobey, Bemidji, Minn., 17.827

25. Audrey Kennelly, Blandinsville, Ill., 17.831

26. Julia Starzinski, Phoenix, Ariz., 17.839

27. Grace Hill, Peyton, Colo., 17.846

28. Karli Cowie, Mankota, Saskatchewan, 17.864

29. Cassidy Corta, Bancroft, Idaho, 17.883

30. Jayde Wamel, Mesilla, N.M., 17.891

31. Peyton McKinley, Las Cruces, N.M., 17.9

32. Chaley Hext, Canadian, Texas, 17.915

33. Elle Eagles, Florence, Colo., 17.935

34. Jorie Harwell, Moriarty, N.M., 17.943

35. Lyric Strzepek, Ardmore, Alb., 17.96

36. Vanessa Caverly, Penticton, British Columbia, 17.964

37. Amy Bowditch, Sylvania, Saskatchewan, 17.968

38. Claire Harvey, Beaver Springs, Pa., 17.998

39. Jacqueline Lucas, Jordan, Minn., 17.999

39. Lauren Topp, Grace City, N.D., 17.999

41. Reagan Humphries, Lincolnton, N.C., 18

42. Logan Resch, Maple Creek, Saskatchewan, 18.01

43. Caroline Crawford, Lambert, Miss., 18.036

44. Lizzie Stewart, Exeter, Calif., 18.05

45. Nevada Dynneson, Osoyoos, British Columbia, 18.056

46. Megan Smith, Fort St. John, British Columbia, 18.063

47. Julia Johnson, Tenino, Wash., 18.065

48. Sage O'Loughlin, Yamhill, Ore., 18.079

49. Jenna Houseman, Canby, Minn., 18.089

50. Quincy Squair, Clyde, Alb., 18.122

51. Wacey Brown, Piedmont, S.D., 18.135

52. Lexie Lowery, Burwell, Neb., 18.137

53. Paige Dawson, Burton, Texas, 18.148

54. Dally Goemmer, Battle Mountain, Nev., 18.155

54. Presley Smith, Denham Springs, La., 18.155

56. Katie McKay, Okeechobee, Fla., 18.167

57. Annie Grace McElhannon, Bethlehem, Ga., 18.183

58. Kerri Stein, Scottsville, N.Y., 18.193

59. Kassie Carpenter, Mason, Tenn., 18.2

60. Lexy Petro, New Palestine, Ind., 18.212

61. Grace Hasler, Columbus, Ind., 18.234

62. Olivia Merrigan, Minooka, Ill., 18.24

63. Elisabeth Deming, Bellingham, Wash., 18.255

64. Mikayla Joh Almond, Olin, N.C., 18.277

65. Myah Manning, Myakka City, Fla., 18.289

66. Calli Kaufman, Olympia, Wash., 18.299

67. Aubrey Matheson, Winthrop, Ark., 18.3

68. Jacqueline Nichols, Queen Creek, Ariz., 18.302

68. Morgan Carson, Blackfoot, Idaho, 18.302

70. Holli Covey, Rossville, Ga., 18.314

71. Corley Jo Raper, Gardnerville, Nev., 18.328

72. Rio Belle Flaharty, El Dorado, Kan., 18.344

73. Lexi Huffman, Sistersville, W.V., 18.373

74. Jennie Martinez, Chandler Heights, Ariz., 18.38

75. Shana Froshaug, Minton, Saskatchewan, 18.386

76. Riata Goemmer, Battle Mountain, Nev., 18.41

77. Jessica Childs, Davison, Mich., 18.419

78. Kaitlyn Harwell, Artesia, N.M., 18.433

79. Jessa McNabb, Esterhazy, Saskatchewan, 18.447

80. Cheyenne Gubert, Hungerford, Texas, 18.453

80. Maddie Eager, Mendota, Ill., 18.453

82. Savannah Mullis, Hilliard, Fla., 18.454

83. Laura Coflin, Pukalani, Hawaii, 18.469

84. Shelbi Rice, Natural Dam, Ark., 18.482

84. Larrya Stegall, Lexington, Tenn., 18.482

86. Colby Robertson, Birch Run, Mich., 18.496

87. Trista Hovde, Sidney, Mont., 18.516

88. Ashley Henderson, Pensacola, Fla., 18.52

89. Kaysie Burgess, Shreveport, La., 18.601

90. Bailee Russell, Hartville, Mo., 18.615

91. Sarah Booty, Osyka, Miss., 18.641

92. Olivia Butler, Mondovi, Wis., 18.662

93. Georgia Caroline Kay, Piedmont, S.C., 18.702

94. Tessa Smith, New London, Iowa, 18.704

95. Sarah Butler, Monrovia, Md., 18.72

96. Kylie Ast, Conway Springs, Kan., 18.727

97. Rayne Royals, Lumberton, Miss., 18.737

98. Abbie Austin, Floyds Knobs, Ind., 18.761

99. Paige Grabitske, Sparta, Wis., 18.769

100. Fallon Goemmer, Amissville, Va., 18.899

101. Alexia Hess, Arcanum, Ohio, 18.921

102. Payton Dawn, Amaranth, Ontario, 18.923

103. Caity Palmer, Dungowan, New South Wales, 18.937

104. Sally Ball, Max Meadows, Va., 18.982

105. Shalynn Rae Meador, Tipton, Mo., 19.001

106. Nina Rubis, Glen Allen, Va., 19.01

107. Tara Bascom, Pennsylvania Furnace, Pa., 19.034

108. Sarah Craver, Mocksville, N.C., 19.107

109. Leah Jackson, Poplar Bluff, Mo., 19.129

110. Ashleigh Clukey, Robertsdale, Ala., 19.142

111. Clare Gower, Reisterstown, Md., 19.259

112. Abigail Chicoski, Fultonville, N.Y., 19.295

113. Madison Deck, Crab Orchard, W.V., 19.4

114. Lexie Hollingshead, Moosomin, Saskatchewan, 19.51

115. Lauren Parent, Cool Ridge, W.V., 19.518

116. Emily Turner, Lake Wales, Fla., 19.563

117. Pamela Jimenez, Cuauhtemoc, , 19.601

118. Felicia McKnew, Friendship, Md., 19.875

119. Rhiannon Snow, Dobson, N.C., 20.239

120. Melissa Quiroga, Cienega de Flores, , 20.678

121. Vanessa Pineda, Nuevo Laredo, , 21.853

122. Sadie Shake, Buena Vista, Colo., 22.512

123. Libby Berger, Udall, Kan., 22.738

124. Hannah Griffis, Texarkana, Texas, 22.81

125. Shay Hough, Gillette, Wyo., 22.823

126. Jaiden Mahoney, Heppner, Ore., 22.866

127. Larissa Getten, Harlem, Mont., 22.914

128. Sydney Maher, Timber Lake, S.D., 22.953

129. Kinlie Brennise, Craig, Colo., 22.958

130. Reagan Tebb, Sundre, Alb., 22.965

131. Cashae McGee, Rhame, N.D., 22.989

132. Rachelle McCannell, Pierson, Manitoba, 23.007

133. Cheyanne Carl, Ballantine, Mont., 23.122

134. Riley Shetron, Newville, Pa., 23.189

135. Jamie Stackhouse, Mt. Ayr, Iowa, 23.2

136. Ayvree Smith, Lower Lake, Calif., 23.244

137. Shayne Mallory, Miller, Mo., 23.313

138. Ashley Austin, Zachary, La., 23.318

139. Jayce Blake, Reno, Nev., 23.537

140. Olivia White, Wilkinson, Ind., 23.689

141. Bekah Tschanz, Beldenville, Wis., 23.691

142. Bailey Witt, Valentine, Neb., 23.705

143. Claudia Hickey, Blackstock, Ontario, 24.294

144. Tyler Palmer, Murrurundi, New South Wales, 25.212

145. Tori Kitson, Sterling, Alaska, 25.368

146. Jerikah Valencia-Gomes, Ewa Beach, Hawaii, 26.351

147. Chloe Meyers, Cream Ridge, N.J., 27.743

148. Ellie Bard, Sheridan, Wyo., 27.958

149. Stevie Scott-Smith, Washoe Valley, Nev., 28.142

150. Sam Vallone, Ballston Spa, N.Y., 28.239

151. Coryssa Silva, Kalaheo, Hawaii, 28.555

152. Jessica Krambeer, Rolling Hills Estate, Calif., 28.988

153. Jimi Dawn Swallow, Buffalo Gap, S.D., 29.302

Bareback Riding Go-1

1. Keenan Hayes, Hayden, Colo., 76

1. Daylon Swearingen, Piffard, N.Y., 76

3. Dean Thompson, Altamont, Utah, 75

3. Dillon Young, Holden, Mo., 75

5. Payton Lackey, Blanco, Texas, 74

6. Stetson Bierman, Hidalgo, Ill., 69

7. Ben Kramer, Towner, N.D., 68

7. Beau Southern, Malta, Idaho, 68

9. Jake Kesl, Tendoy, Idaho, 67

10. Brent Applegarth, Yuba City, Calif., 66

10. Waylon Bourgeois, Church Point, La., 66

12. Gauge McBride, Kearney, Neb., 65

13. Nickolas Henry, Bakersfield, Calif., 62

13. Matt Tuni, Dennehotso, Ariz., 62

13. Donny Proffit, Diamondville, Wyo., 62

16. JD Spivey, Haslet, Texas, 60

16. Drake Taysom, Overland Park, Kan., 60

18. Myles Carlson, Evanston, Wyo., 59

19. Nick Pelke, Mondovi, Wis., 58

20. Kaden Clark, Black Hawk, S.D., 57

21. Dillon Jacobs, Glendale, Utah, 52

22. Creede Guardamondo, Avondale, Colo., 51

23. Ethan Frasier, Ashland, Mont., 50

23. Sebastian Hotalen, Belgrade, Mont., 50

23. JC Austin, New Boston, Ill., 50

23. Luke Thrash, Bastrop, La., 50

27. Cody Cole, Warroad, Minn., 46

28. Stephen Graefen, Dwight, Ill., 45

29. Zeke Holcomb, New Harmony, Utah, 43

30. Pacer Quire, Prineville, Ore., 23

Boys Cutting Go-1

1. Carson Ray, Groveton, Texas, 150

2. Regan Wheatley, Calhan, Colo., 148

3. Tice Hiner, Walla Walla, Wash., 147

4. Reuben Mendenhall, Edmond, Okla., 146

4. Austin Christensen, Laverne, Okla., 146

6. Jaden Tree, Mt. Pleasant, Utah, 145.5

6. Gage Gardiner, Ashland, Kan., 145.5

8. Gavin Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 145

9. Tate Cranney, Oakley, Idaho, 144.5

9. Kasen York, Saratoga, Wyo., 144.5

9. Judd Grover, Cresco, Iowa, 144.5

12. Wyatt Wollert, Wiley, Colo., 144

13. Duncan Mackenzie, Baker City, Ore., 143.5

13. Jack Christensen, American Fork, Utah, 143.5

13. Ben Mitchell, Twin Butte, Alb., 143.5

16. Caydon Roshau, Bismarck, N.D., 143

16. Brendan Bennett, Notrees, Texas, 143

16. Clate Harwell, Artesia, N.M., 143

16. Cole Christensen, Logandale, Nev., 143

20. Jace Clayton, Philadelphia, Miss., 142.5

20. Rhett Goodner, Sulphur, La., 142.5

22. Bodie Mattson, Sturgis, S.D., 142

22. Blase Steffen, Gregory, S.D., 142

22. Jackson Grimes, Kadoka, S.D., 142

22. Cooper Crago, Belle Fourche, S.D., 142

22. Henry Dean, Glenwood, Iowa, 142

27. Clay Gerhardt, Mandan, N.D., 141

27. Hagen Wallace, Marsing, Idaho, 141

27. Dario Ceresola, Fernley, Nev., 141

30. Quentin Wheeler, Baker, Mont., 140

30. Dawson Stewart, Erda, Utah, 140

30. Colton Stuva, Fontanelle, Iowa, 140

30. Jeb Nelsen, Marshall, Mo., 140

34. Jordan Monical, 100 Mile House, British Columbia, 139

35. Cody Tokach, St. Anthony, N.D., 138

35. Colten Storer, Sutherland, Neb., 138

35. Wes Bray, Casper, Wyo., 138

38. Sam Lucas, Jordan, Minn., 137

38. Daunte Ceresola, Fernley, Nev., 137

40. Chaser Crouch, Corsicana, Texas, 136

40. Brey Yore, Rupert, Idaho, 136

40. Kall Mayfield, Midwest, Wyo., 136

40. Zaine Mikita, Byers, Colo., 136

44. Chase Miller, Broken Bow, Neb., 135

45. Trevor Hale, Perryton, Texas, 132

46. Philip Knierieme, Oakdale, Calif., 131

47. Colt Ramsey, Pinedale, Wyo., 130

48. Sage Konicek, Ord, Neb., 129

48. Dylan Peper, Centuria, Wis., 129

48. Wylee Squair, Clyde, Alb., 129

51. Garrett Stevens, Hammond, Wis., 128

51. Nathan Ruth, Jr., Big Timber, Mont., 128

53. Jacob Christenson, Buffalo, Minn., 127

53. Blake Haigh, Merrill, Ore., 127

55. Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 125

56. Kaleo Simmons, Kailua-Kona, Hawaii, 122

57. Dylan Heishman, Reno, Nev., 120

57. Owen Gustafson, Browning, Mont., 120

57. Quincy Reeves, Douglas, Ariz., 120

Breakaway Roping Go-1

1. Cassie Miller, Florence, Ariz., 2.24

2. Morgan Foss, Harwood, N.D., 2.34

3. Riley Donnelly, Elk Point, S.D., 2.46

4. Lynnsey Toole, Rydal, Ga., 2.51

5. Abby Stevens, Galatia, Ill., 2.59

6. Abigail James, Rosepine, La., 2.6

7. Bailey Rose Fullmer, Logandale, Nev., 2.69

8. Kaytlyn Miller, Dammeron Valley, Utah, 2.72

9. Cassie Kayser, Centerville, Wash., 2.76

10. Mikayla Joh Almond, Olin, N.C., 2.8

11. Katelyn Brown, Sabin, Minn., 2.85

11. Morgan Chappell, Boscobel, Wis., 2.85

13. Aubrey Lee, Benton, Ark., 2.89

14. Kenlie Raby, Mt. Vernon, Ark., 2.96

15. Jessee Young, Sumner, Texas, 2.97

16. Sam Vallone, Ballston Spa, N.Y., 2.99

17. Josey Murphy, Keachi, La., 3

18. Molli Rae Kinchen, Tickfaw, La., 3.05

19. Morgan Hinrichs, Little Rock, Iowa, 3.09

19. Taylor Allen, Queen Creek, Ariz., 3.09

21. Alaina Griffel, Columbus, Mont., 3.16

22. Aubryn Bedke, Oakley, Idaho, 3.2

23. Breanna Brown, Sabin, Minn., 3.31

24. Annie Minor, Ellensburg, Wash., 3.34

25. Mary Morgan Straughan, Loranger, La., 3.42

26. Britta Strain, Davie, Fla., 3.5

27. Amy Doehling, Arlington, Minn., 3.66

28. Tatum Runner, Wellington, Colo., 3.72

29. Jaci Traul, Fort Scott, Kan., 3.74

30. Wacey Day, Fleming, Colo., 3.78

31. Anna Jorgenson, Watford City, N.D., 3.79

32. Sammy Taylor, Neola, Utah, 3.83

33. Emma Hodson, Hooper, Utah, 3.94

34. Kathryn Todd, Tuttle, Okla., 3.96

35. Beau Peterson, Council Grove, Kan., 4.07

36. Bethany Stallons, Hopkinsville, Ky., 4.15

37. Kaylee Cornia, Cokeville, Wyo., 4.16

38. Kaylee Traylor, Hattiesburg, Miss., 4.23

39. Amanda Coleman, West Melbourne, Fla., 4.27

40. Cassidy Blank, Murdock, Kan., 4.3

41. Maggie Goodin, Mulberry Grove, Ill., 4.39

42. Jayce Blake, Reno, Nev., 4.47

43. Kimberly Colson, Centerview, Mo., 4.53

44. Shayne Vallone, Ballston Spa, N.Y., 4.57

45. Gracie Griffin, Pickens, S.C., 4.61

46. Rylee George, Oakdale, Calif., 4.63

47. Cash English, Reno, Nev., 4.69

47. Josi Bishop, Westby, Wis., 4.69

49. Makenly Davis, Post Falls, Idaho, 4.87

50. Colby Robertson, Birch Run, Mich., 4.96

51. Dakoda Boyce, Romoland, Calif., 5.01

52. Brighton Bauman, Okeechobee, Fla., 5.1

53. Ashley Henderson, Pensacola, Fla., 5.12

54. Lexie Hollingshead, Moosomin, Saskatchewan, 5.15

55. Staci Paskewitz, Springfield, Tenn., 5.18

56. Brooke Haller, Effingham, Ill., 5.33

57. Leimaile Tsuneyoshi, Kailua, Hawaii, 5.45

58. Emma Tuescher, Darlington, Wis., 5.48

59. Katie Parry, Phoenix, Ariz., 5.86

60. Sydney Mayer, Stockton, Calif., 6.23

61. Ellie Bard, Sheridan, Wyo., 6.44

62. Kaitlyn Meek, Port Townsend, Wash., 6.58

63. Kaitlyn Ricke, Lawton, Iowa, 8.13

64. Hannah Giger, Wilburton, Okla., 12.29

65. Lilla Bell, Hollister, Calif., 12.39

66. Ellie Anderson, Meeker, Colo., 12.42

67. Jentri Hurlburt, Arcadia, Neb., 12.49

68. Victoria Vela, Zapata, Texas, 12.5

69. Sage Dunlap, Bear Creek, N.C., 12.68

70. Olivia Townsend, Laurel Springs, N.C., 12.88

71. Jacy Schnaufer, Hartford, Ala., 13.08

72. Mir Iager, Woodbine, Md., 21.88

Bull Riding Go-1

1. Cole Skender, Crossett, Ark., 86

2. Chris Wilson, Parkville, New South Wales, 83

3. Denton Spiers, Quesnel, British Columbia, 81

4. TJ Gray, Dairy, Ore., 80

4. Kolby Stelly, Sulphur, La., 80

4. Keenan Hayes, Hayden, Colo., 80

7. Coy Pollmeier, Fort Scott, Kan., 79

8. Mason Ward, North Platte, Neb., 77

8. TJ Schmidt, Belle Fourche, S.D., 77

10. Bubba Greig, Estherville, Iowa, 76

11. Jayde Murphy, Cut Bank, Mont., 75

11. Cash Bronson, Chelsea, Okla., 75

11. Cody Keathley, Sweetwater, Okla., 75

14. Andre Rodriguez, Matehuala, , 74

14. Koltin Hevalow, Smithville, Mo., 74

16. Kyle Smith, Allen, Neb., 73

17. David Hartshorn, Rapid City, S.D., 72

18. Chris Villanueva, Mesquite, Texas, 71

18. Taine Nash, Cassilis, New South Wales, 71

20. Luke Sieczkowski, Avonmore, Pa., 66

21. Jesse Hopper, Mangum, Okla., 65

22. Zac Naegele, Franklinton, La., 64

23. Juro Hirata, Ensenada, British Columbia, 48

24. Bucky McAlpine, Prosper, Texas, 41

Tie-Down Roping Go-1

1. Stran Thompson, Estancia, N.M., 7.9

2. Quade Hiatt, Canyon, Texas, 8.81

3. Jason Smith, Wimborne, Alb., 8.9

4. Dean Holyan, Coyote Canyon, N.M., 9.07

5. Cole Lane, Torrington, Wyo., 9.26

6. Coy Arnold, Hutchinson, Kan., 9.41

7. Trae Smith, Georgetown, Idaho, 9.75

8. Hayden Powell, Rogers, N.M., 9.9

9. Chase Quam, Saskatoon, Saskatchewan, 10.24

10. Sam Morgan, Southwest Ranches, Fla., 10.41

11. Teigen Marchant, Newcastle, Wyo., 10.42

12. Bryce Derrer, Portales, N.M., 10.47

13. Cole Walker, Sparta, Tenn., 10.71

14. Hagen Peterson, Delta, Utah, 10.85

15. Denton Oestmann, Auburn, Neb., 11.1

16. John-Michael Elliott, Alvin, Texas, 11.37

17. Mason Couch, Bronaugh, Mo., 11.59

18. Quaid Quisenberry, Roseburg, Ore., 11.67

19. Caleb Berquist, La Crosse, Wash., 11.73

20. Dylan Cook, Cassatt, S.C., 11.82

21. Colton Guin, Casa Grande, Ariz., 11.85

22. Kaden Lappe, Dell, Mont., 11.86

23. Duncan Mackenzie, Baker City, Ore., 11.92

24. Keaton Rustad, Kindred, N.D., 11.97

25. Logan Bates, Florence, Ariz., 12.06

26. Rush Hodges, Coweta, Okla., 12.1

27. Chase Goble, Dalton, Ga., 12.33

28. Philip Knierieme, Oakdale, Calif., 12.59

29. Luke Dean, Jamestown, Ohio, 12.66

30. Kody Boatright, Bastrop, La., 12.71

31. Logan Wiseman, Paola, Kan., 12.84

32. Booker McCutchen, Harrison, Ark., 13.06

33. Lance Mills, St. John, Wash., 13.1

33. Clayton Symons, Mitchell, Neb., 13.1

35. Chadron Walters, Bethune, Colo., 13.41

36. Ka'ohu Ha'alilio, Kealakekua, Hawaii, 13.47

37. Quint Bell, Paradise Valley, Nev., 13.55

38. Daythan Summers, Shelbyville, Ill., 13.65

39. Chance Thiessen, Elk City, Okla., 13.66

40. Brayden Roe, Wendell, Idaho, 13.96

41. Kal Fuller, Bozeman, Mont., 13.99

42. Cody Stewart, Janesville, Calif., 14.04

43. Blake Walker II, Forest City, N.C., 14.48

44. Jacob Daniell, Monroe, Ga., 14.75

45. Denton Williams, Schurz, Nev., 14.92

46. Jake Deveraux, Newcastle, Wyo., 15.13

47. Colt Swearingen, Piffard, N.Y., 15.22

48. Alfredo Leon, Hermosillo, , 15.57

49. Kash Bonnett, Ponoka, Alb., 15.7

50. Jerry Easler, Jennings, Fla., 15.89

51. Dillon Sackett, Alcester, S.D., 15.98

52. Lincoln Yarama, Chase, British Columbia, 16

53. Joseph Hammett, Dozier, Ala., 16.17

54. Jake Bourdet, Hollister, Calif., 16.6

55. Alex Greene, Leesburg, Ohio, 16.81

56. Tanner Whetham, Morrill, Neb., 17.61

57. Jaxson Davis, Bloomfield, Iowa, 17.66

58. Stanley Joseph, Herald, Calif., 17.79

59. Dario Ceresola, Fernley, Nev., 18.95

60. Mark Price, Carlisle, S.C., 19.09

61. Matthew Fischer, Ashville, Ohio, 19.16

62. Tanner Brown, Florence, Miss., 20.04

63. Corbin Fisher, Ashland, Mont., 22.88

64. Lane Bradley, Midville, Ga., 23.33

65. Chadron Coffield, Yuma, Colo., 23.61

66. Levi Delamarter, Longview, Wash., 24.03

67. AC Bass, Venus, Fla., 24.06

68. Tucker O'Neill, Freetown, Ind., 25.61

69. Hunter White, Middlebrook, Va., 26.22

70. Tyrel Roberts, Charlie Lake, British Columbia, 26.53

71. Kade Goemmer, Amissville, Va., 26.72

72. Trisyn Kalawaia, Kea'au, Hawaii, 27.25

73. Shane Sorge, Bismarck, N.D., 27.62

74. Trent Sorey, Pendleton, Ore., 28.23

75. Tyler Vodon, Virden, Manitoba, 28.98

Girls Cutting Go-1

1. McKenna Coronado, Kanarraville, Utah, 150

2. LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 147.5

3. Anna Marie Schreck, Murphy, Texas, 147

3. Sheridan Clark, Weatherford, Texas, 147

5. Hannah King, Baird, Texas, 146.5

6. Caslyn Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 146

6. Josey Howard, McKenna, Wash., 146

8. Allison Melsheimer, Dry Creek, La., 145.5

9. Karrigan Cagley, Kentwood, La., 145

9. Tatum Schafer, San Tan Valley, Ariz., 145

9. Kensley Barnett, Oakley, Kan., 145

9. Kaitlyn Ramer, Sulphur, Okla., 145

13. Taylor Porter, Morgan, Utah, 144.5

13. Taylor Hansen, Tenino, Wash., 144.5

15. Madison Deardorf, Oakdale, Calif., 144

15. Regan Fowler, Santa Maria, Calif., 144

15. Rachel Slathar, Norwood, Minn., 144

15. Jacy Schnaufer, Hartford, Ala., 144

19. Brook Bushhousen, St. Libory, Neb., 143.5

19. Josie Penrod, Santaquin, Utah, 143.5

19. Brie Wells, LeMars, Iowa, 143.5

22. Tylor Todd, Rexford, Kan., 143

23. Faith Fitzgerald, Heber, Utah, 142.5

23. Larrya Stegall, Lexington, Tenn., 142.5

25. Riata Goemmer, Battle Mountain, Nev., 142

26. Bayli Bilby, Chadron, Neb., 141

26. Chaley Hext, Canadian, Texas, 141

26. Bailey Donaldson, Waterford, Ontario, 141

29. Kailyn Groves, Faith, S.D., 140

29. Emilee Pauley, Wall, S.D., 140

31. Summer Watson, Boise, Idaho, 139

31. Kilihea Mockchew, Honaunau, Hawaii, 139

31. Taylor Rives, Buffalo, Wyo., 139

31. Macy Rockwell, Spring Creek, Nev., 139

35. Jessie Jane Portenier, Caldwell, Idaho, 138

35. Cora Borman, Backus, Minn., 138

35. Austyn Tobey, Bemidji, Minn., 138

35. Harley Staggs, Collinwood, Tenn., 138

39. Karly Bang, Killdeer, N.D., 137

39. Michelle Williams, North Powder, Ore., 137

39. Laura Coflin, Pukalani, Hawaii, 137

39. Payton Smith, Eckville, Alb., 137

39. Lexie Crawford, Hesperus, Colo., 137

44. Lexie Harrell, Baker City, Ore., 136

44. Kaylee Filippini, Crescent Valley, Nev., 136

46. Isabelle Northrop, Golva, N.D., 135

46. Kaitlyn Ricke, Lawton, Iowa, 135

46. Katy Fogleman, Lake Charles, La., 135

49. Bailey Benson, Laurel, Mont., 134

49. Fallyn Mills, Pink Mountain, British Columbia, 134

49. Kassidy McKee, Lenapah, Okla., 134

52. Stella Cummings, Meridian, Miss., 131

52. Ayanah Winsor, Kaycee, Wyo., 131

54. Khali Thaggard, Madden, Miss., 129

54. Emie Johnson, Welsh, La., 129

56. Desta Misegades, Henning, Minn., 128

56. Paige Lake, Grants Pass, Ore., 128

56. Taylor Gibson, Pavillion, Wyo., 128

56. Paige Scholin, Post Falls, Idaho, 128

60. Concey Bader, Palmer, Neb., 127

61. Josie Wicks, Richardton, N.D., 126

61. Anna Jorgenson, Watford City, N.D., 126

61. Payton Scalzo, Murrieta, Calif., 126

61. Breyana Miller-Dubray, Eureka, Nev., 126

61. Quincy Squair, Clyde, Alb., 126

66. Mattie Mastel, Marmarth, N.D., 125

67. Danica Hoppman, Laurel, Mont., 124

68. Haley Horne, Marshall, Wis., 122

68. Karley Williams, Greer, S.C., 122

70. Lexi Lopez, Keldron, S.D., 120

70. Haley Hidbrader, Summerfield, Fla., 120

70. Lexy Henry, Pierson, Fla., 120

70. Ashlynne Blanton, Myakka City, Fla., 120

70. Alyssa Wade, Gleason, Tenn., 120

70. Jamie Stackhouse, Mt. Ayr, Iowa, 120

70. Brooke Akune, New Dayton, Alb., 120

70. Emily Howard, Rock Spring, Ga., 120

70. Kaitlyn Harwell, Artesia, N.M., 120

70. Amanda Terrell, LaSalle, Colo., 120

Goat Tying Go-1

1. Aimee Davis, Central Point, Ore., 6.67

2. Kaytlyn Miller, Dammeron Valley, Utah, 7.26

3. Elsie Campbell, Riverton, Wyo., 7.51

4. Madalyn Richards, Hereford, Texas, 7.57

5. Meghan McGinley, Bozeman, Mont., 7.73

6. Emilee Pauley, Wall, S.D., 7.74

7. Kelby Keeley, Claresholm, Alb., 7.76

8. Erryn Hodson, Hooper, Utah, 7.79

9. Britney Brosius, Ashby, Neb., 7.89

10. Taylor Mason, Marshall, Mo., 7.91

11. Catherine Clayton, Dublin, Texas, 7.96

12. Mikayla Joh Almond, Olin, N.C., 8.14

13. Kaylee Cormier, Lake Charles, La., 8.23

13. Lauren Heck, Monroe, Ohio, 8.23

15. Lena Johnson, Choudrant, La., 8.29

16. Gracie Griffin, Pickens, S.C., 8.44

16. Madison Rotenberger, Ludlow, S.D., 8.44

18. Wacey Day, Fleming, Colo., 8.58

19. Joanna Hammett, Dawson, Ala., 8.64

20. Paige Bennett, Montpelier, Idaho, 8.7

21. Gretchen Miller, Sioux City, Iowa, 8.72

21. Ella Sander, Steuben, Wis., 8.72

23. Alexis Manley, Laramie, Wyo., 8.73

24. Peyton McKinley, Las Cruces, N.M., 8.8

25. Caity Looney, Searcy, Ark., 8.86

26. Jacee Currin, Heppner, Ore., 8.89

27. Kaycee Rogers, Loon Lake, Wash., 9.08

28. Mel Hasler, Columbus, Ind., 9.18

29. Grace Bryant, Pendleton, S.C., 9.2

30. Bella Fossum, Billings, Mont., 9.31

31. Jayce Blake, Reno, Nev., 9.35

32. Kali Thompson, Miami, Okla., 9.52

33. Rudy Rodriguez, Chino Valley, Ariz., 9.6

34. Maggie Usher, Santa Ynez, Calif., 9.62

35. Rachelle McCannell, Pierson, Manitoba, 9.65

35. Molly Rotenberger, Ludlow, S.D., 9.65

37. Julianne Montero, Winnemucca, Nev., 9.69

38. Tierney Washburn, Animas, N.M., 9.72

39. Sawyer Gilbert, Buffalo, S.D., 9.81

40. Jenna McKay, Swan River, Manitoba, 9.86

41. Deanna D'Imperio, Bordentown, N.J., 9.9

41. Emma Hunter, Greer, S.C., 9.9

43. Jess Stevens, Creighton, Neb., 9.91

44. Hannah Giger, Wilburton, Okla., 9.93

45. Natalie Leisinger, Highmore, S.D., 10

46. Ember Casperson, Georgetown, Idaho, 10.16

47. Cheyenne Check, Tomah, Wis., 10.18

48. Caxton Martin, Alma, Kan., 10.2

49. Makenly Davis, Post Falls, Idaho, 10.23

50. Haven Wolstein, Helena, Mont., 10.28

51. Aubree Skone, Warden, Wash., 10.45

52. Paige Mizu, Conquest, Saskatchewan, 10.46

53. Kaycee Hollingback, Wilburton, Okla., 10.47

54. Cora Borman, Backus, Minn., 10.49

55. Desta Misegades, Henning, Minn., 10.52

56. Elle Eagles, Florence, Colo., 10.57

57. Morgan Massa, Ellerslie, Ga., 10.65

58. Martie Shockley, Alma, Ark., 10.8

59. Vanessa Caverly, Penticton, British Columbia, 10.84

60. Emily Knust, Verdigre, Neb., 10.98

61. Anna Scott, Bennett, N.C., 10.99

61. Rachel Bartlett, Perry, Ga., 10.99

63. Morgan Meekins, Townsend, , 11

64. Kamie Landolfi, Dover, Pa., 11.06

65. Shea Grogan, Fort Collins, Colo., 11.16

65. Jessica Garrett, Bryan, Texas, 11.16

67. Madison Deck, Crab Orchard, W.V., 11.19

68. Haven Jones, Twin Falls, Idaho, 11.38

69. Josi Bishop, Westby, Wis., 11.46

70. Lexie Hollingshead, Moosomin, Saskatchewan, 11.57

71. Danita Esmond, Eyebrow, Saskatchewan, 11.84

72. Annabelle Hampton, Casa Grande, Ariz., 12.15

73. Maddie Eager, Mendota, Ill., 12.28

74. Lexy Petro, New Palestine, Ind., 12.29

75. Beth Day-Wright, Delavan, Ill., 12.48

76. Ashton Willis, Fountain Inn, S.C., 12.51

77. Neely Grover, Purvis, Miss., 12.54

78. Maci Zimmerman, New Ross, Ind., 12.62

79. Brooke Haller, Effingham, Ill., 12.66

80. Jalynn Fausnaugh, Stoutsville, Ohio, 12.67

81. Alyssa Kaycee Griffiths, Syracuse, Ind., 13

82. Kyla Kelly, Red Deer County, Alb., 13.01

83. Kaitlyn Meek, Port Townsend, Wash., 13.16

84. Corley Jo Raper, Gardnerville, Nev., 13.31

85. Leimaile Tsuneyoshi, Kailua, Hawaii, 13.6

86. Lynnsey Toole, Rydal, Ga., 13.71

87. Bailey Donaldson, Waterford, Ontario, 14.78

88. Kaiden Ayres, Woodlake, Calif., 14.86

89. Emma Rakes, Mocksville, N.C., 15.03

90. Shayne Mallory, Miller, Mo., 15.07

91. Santana Smith, Winterset, Iowa, 15.09

92. Jenna Stapp, West Milford, N.J., 15.12

93. Fallon Goemmer, Amissville, Va., 15.57

94. Jessie Ishmael, Miami, Okla., 15.82

95. Savanah Nelson, Arcadia, Fla., 15.99

96. Abbie Austin, Floyds Knobs, Ind., 16.19

97. Jaide Ellick, Rogersville, Ala., 16.4

98. Anna Mau, Seymour, Ind., 16.48

99. Felicia McKnew, Friendship, Md., 17.04

100. Emily Prince, Taylorsville, N.C., 17.81

101. Mary Morgan Straughan, Loranger, La., 17.83

102. Jules Smyth, Roblin, Manitoba, 17.89

103. Mikenna Schauer, Halkirk, Alb., 18.11

104. Annie Grace McElhannon, Bethlehem, Ga., 18.4

105. Kelly Baeza, Presidio, Texas, 18.54

106. Shacie Marr, Tularosa, N.M., 19.34

107. Sarah Booty, Osyka, Miss., 20.65

108. Alli Masters, Leon, Iowa, 22.59

Pole Bending Go-1

1. Brooklyn Gunter, Sulpur, La., 20.142

2. Destiny Shafer, Waddell, Ariz., 20.238

3. Shay Hough, Gillette, Wyo., 20.407

4. Annabelle Hampton, Casa Grande, Ariz., 20.418

5. Ashley Nelson, High River, Alb., 20.429

6. McKenna Coronado, Kanarraville, Utah, 20.463

7. Riley Donnelly, Elk Point, S.D., 20.549

8. Cassie Miller, Florence, Ariz., 20.561

9. Tristan Parrish, Yakima, Wash., 20.57

10. Brynn Lehman, Carson City, Nev., 20.577

11. Shyanna Reeves, Boone, Colo., 20.585

12. Jade Rindlisbacher, Lakeshore, Utah, 20.612

13. Samantha Merrigan, Minooka, Ill., 20.625

14. Adeline Nevala, Sebeka, Minn., 20.664

15. Maddie Hall, Middleton, Idaho, 20.677

16. Morgan Rud, Mondovi, Wis., 20.694

17. Carly Staggs, Teague, Texas, 20.702

18. Beau Peterson, Council Grove, Kan., 20.707

19. Shannon McBride, Shevlin, Minn., 20.718

20. Shai McDonald, Gardiner, Mont., 20.757

21. Mikayla Searle, Star, Idaho, 20.795

22. Sydney Mayer, Stockton, Calif., 20.809

23. Kaitlyn Ricke, Lawton, Iowa, 20.844

24. Sydney Odle, Brush, Colo., 20.864

25. Mary Thompson, Amboy, Ill., 20.871

26. Kathryn Todd, Tuttle, Okla., 20.888

27. Kayla Earnhardt, Mooresville, N.C., 20.931

28. Dally Goemmer, Battle Mountain, Nev., 20.935

29. Lauren Booty, Osyka, Miss., 20.945

30. Lauren Craig, Rougon, La., 20.969

31. Austyn Tobey, Bemidji, Minn., 20.981

32. Haley Heaton, Cullman, Ala., 20.992

33. Haydn Morsa, Grants Pass, Ore., 21.01

34. Corley Jo Raper, Gardnerville, Nev., 21.055

35. Alex Little, New Oxford, Pa., 21.087

36. Jenna Stapp, West Milford, N.J., 21.091

37. Jini Justice, Springfield, S.C., 21.153

38. Lexie Austin, Floyds Knobs, Ind., 21.18

39. Libby Berger, Udall, Kan., 21.212

40. Lexi Huffman, Sistersville, W.V., 21.218

41. Shelbi Rice, Natural Dam, Ark., 21.227

42. Megan Coberly, Moorhead, Iowa, 21.264

43. Riata Day, Fleming, Colo., 21.267

43. Payge Grable, Stanton, Texas, 21.267

45. Sydney Mosset, Hazen, N.D., 21.282

46. Kyla Matthews, Athens, Tenn., 21.286

47. Olivia Merrigan, Minooka, Ill., 21.33

48. Maile Sciba, Victoria, Texas, 21.343

49. Chaley Hext, Canadian, Texas, 21.368

50. Fallon Ruffoni, Arroyo Grande, Calif., 21.406

51. Kelby Keeley, Claresholm, Alb., 21.415

52. Kelly Bang, Killdeer, N.D., 21.421

53. Nevada Dynneson, Osoyoos, British Columbia, 21.432

54. Maude Henenberg, Bolivar, Mo., 21.446

55. Mikenzy Miller, Faith, S.D., 21.458

56. Savannah Mullis, Hilliard, Fla., 21.498

57. Cashen Turner, Edmond, Okla., 21.565

58. Annabella Day, Tillar, Ark., 21.588

59. Brie Wells, LeMars, Iowa, 21.627

60. Sarah Craver, Mocksville, N.C., 21.644

61. Jeni Fey, Hegins, Pa., 21.677

62. Jordyn Karl, Forest Grove, British Columbia, 21.687

63. Ciera Hamilton, St. James, Mo., 21.703

64. Maddy Kusmierz, Fowlerville, Mich., 21.707

65. Madison Shrader, Athol, Idaho, 21.711

66. Abby Byers, Marysville, Wash., 21.721

67. Emily Sermonet, Suwanee, Ga., 21.771

68. Lisie Mae Luttrell, Yamhill, Ore., 21.789

69. Jaylan Thomason, Bliss, Idaho, 21.791

70. Maddie Story, Bayfield, Colo., 21.803

71. Alyssa Kaycee Griffiths, Syracuse, Ind., 21.805

72. Jaylee Simonson, Dunning, Neb., 21.811

73. Kolbey Watson, Atlanta, Mo., 21.819

74. Alexia Hess, Arcanum, Ohio, 21.887

75. Ashley Lewis, Templeton, Calif., 21.926

76. Chloe Meyers, Cream Ridge, N.J., 22.015

77. Amanda Russell, McAllister, Mont., 22.048

78. Rana Hilliard, Clewiston, Fla., 22.092

79. Jorie Harwell, Moriarty, N.M., 22.151

80. Lexy Petro, New Palestine, Ind., 22.169

81. Madison Mills, Eddyville, Neb., 22.237

82. Reagan Humphries, Lincolnton, N.C., 22.244

83. Addi Roberts, Southwest Ranches, Fla., 22.268

84. Kaitlyn Howe, Ovid, Mich., 22.269

85. Abby Grantham, Hanna, Alb., 22.318

86. Shacie Marr, Tularosa, N.M., 22.349

87. Jill Marcenko, Rockglen, Saskatchewan, 22.431

88. Cheyenne Check, Tomah, Wis., 22.467

89. Jasmine Mehalic, Streator, Ill., 22.56

90. Madison Deck, Crab Orchard, W.V., 22.607

91. Lauren Stone, Mesilla Park, N.M., 22.848

92. Abby Wynn, Star City, Ark., 22.908

93. Makayla Rubin, Niagara Falls, N.Y., 23.166

94. Vanessa Pineda, Nuevo Laredo, , 23.755

95. Baillie Sloat, Woodstown, N.J., 24.007

96. Nina Rubis, Glen Allen, Va., 24.081

97. Megan Guest, Weyburn, Saskatchewan, 25.457

98. Sage Kohr, Gillette, Wyo., 25.565

99. JoLynn Holt, Enterprise, Utah, 25.68

100. Callie Keaton, Anderson, Mo., 25.701

101. Jacobi Larson, Fowler, Colo., 25.734

102. Morgan Feltham, Waleska, Ga., 25.902

103. Shayne Vallone, Ballston Spa, N.Y., 25.916

104. Cassidy Davidson, Mandan, N.D., 25.932

105. Meghan McGinley, Bozeman, Mont., 26.154

106. Grace Hasler, Columbus, Ind., 26.181

107. Olivia Butler, Mondovi, Wis., 26.195

108. Anna Jorgenson, Watford City, N.D., 26.248

109. Madi Moody, Letcher, S.D., 26.27

110. Cody Dowell, Olive Branch, Miss., 26.33

111. Britta Strain, Davie, Fla., 26.341

112. Kristine May, McKean, Pa., 26.403

113. Jordann Wood, Jasper, Ga., 26.439

114. Jenna Houseman, Canby, Minn., 26.44

115. Shelbie Allen, Weiser, Idaho, 26.459

116. Neely Grover, Purvis, Miss., 26.478

117. Emma Watts, Muncy, Pa., 26.531

118. Bailey Kuntz, Johns Island, S.C., 26.576

119. Fallyn Mills, Pink Mountain, British Columbia, 26.582

120. Sam Vallone, Ballston Spa, N.Y., 26.714

121. Amber Salazar, Craig, Colo., 26.719

122. Colby Robertson, Birch Run, Mich., 26.762

123. Emily Michael, Danville, Pa., 26.963

124. Kimberly Hart, Independence, La., 26.968

125. Jillian Carter, Benton, La., 27.13

126. Jaci Traul, Fort Scott, Kan., 27.348

127. Ashton Willis, Fountain Inn, S.C., 27.57

128. Jules Smyth, Roblin, Manitoba, 27.973

129. Callie Helmeczi, Esterhazy, Saskatchewan, 28.383

130. Lauren Parent, Cool Ridge, W.V., 29.158

131. Darby Conrad, Washington Boro, Pa., 29.757

132. Tori Culley, Muse, Okla., 30.947

133. Sage Thomas, Markle, Ind., 31.061

134. Raven Clagg, Fredericktown, Ohio, 31.09

135. Daniela Sandoval, Tecate, British Columbia, 31.202

136. Payton Dawn, Amaranth, Ontario, 31.817

137. Caity Palmer, Dungowan, New South Wales, 32.025

138. Lily Welden, Uniontown, Ky., 32.244

139. Ashley Henderson, Pensacola, Fla., 32.338

140. Jessa McNabb, Esterhazy, Saskatchewan, 38.974

Saddle Bronc Go-1

1. Ben Andersen, Eckville, Alb., 78

2. Will Pollock, Utopia, Texas, 75

2. Ira Dickinson, Rock Springs, Wyo., 75

4. Coy Hebert, DeRidder, La., 73

5. Taylor Russell, Lipscomb, Texas, 72

6. Daylon Eng, Hermiston, Ore., 70

7. Clayson Hutchings, Springville, Utah, 69

7. Ethan Lombardo, Marshville, N.C., 69

7. Cauy Pennington, Kiowa, Colo., 69

10. Dylan Schofield, Philip, S.D., 67

10. Quinten Taylor, Parkland, Alb., 67

12. Jake Vance, Joshua, Texas, 66

13. Cash Wilson, Wall, S.D., 65

14. Sage Miller, Springview, Neb., 64

14. Bo Vocu, Ashland, Mont., 64

16. Weston Patterson, Waverly, Kan., 59

16. Frank Florez, Bloomfield, N.M., 59

18. Jake Leppell, Keene, N.D., 49

19. Gus Franzen, Kearney, Neb., 46

19. Seth Waldron, Winterset, Iowa, 46

21. Jack Skavdahl, Marsland, Neb., 44

22. Cole Reames, Vilonia, Ark., 42

23. Wyatt Wegener, DeWitt, Iowa, 37

Steer Wrestling Go-1

1. Cannon Smith, Monroe, Tenn., 4.25

2. Gavin Soileau, Bunkie, La., 4.33

3. Tanner Meier, Garden City, Kan., 4.45

4. Riley Reiss, Manning, N.D., 4.56

5. Jacob Daniell, Monroe, Ga., 4.7

6. Kater Tate, McLean, Texas, 4.82

7. Jesse Keysaer, Culleoka, Tenn., 4.91

7. Dylan Peper, Centuria, Wis., 4.91

9. Cameron Gotreaux, Lacassine, La., 4.93

10. Joe York, Huntsville, Texas, 4.97

11. Cash Robb, Altamont, Utah, 4.99

12. Sam Morgan, Southwest Ranches, Fla., 5.02

13. Clay Guthrie, Ponoka, Alb., 5.15

14. Garrett Stevens, Hammond, Wis., 5.16

15. Dawson Loewen, Battleford, Saskatchewan, 5.28

16. Ty Smith, Lewiston, Utah, 5.3

17. JT Ellison, Calera, Ala., 5.32

18. Logan Wiseman, Paola, Kan., 5.36

19. Nick Pelke, Mondovi, Wis., 5.73

20. Trevor Meier, Garden City, Kan., 5.89

21. Trey Britt, Royal, Ark., 5.93

22. Teigen Marchant, Newcastle, Wyo., 5.99

23. Ryan-Spur Reid, Savona, British Columbia, 6.4

24. Brady Boyce, Lewistown, Mont., 6.49

25. Cole Walker, Sparta, Tenn., 6.5

25. Alex Bergeson, Mitchell, S.D., 6.5

27. Tyler Scheevel, Lester Prairie, Minn., 6.53

28. Garret Arndorfer, Mandan, N.D., 6.85

29. Daniel Eary, Spring Creek, Nev., 7.08

30. Matt Jodie, Churchrock, N.M., 7.22

31. Talon Mathis, Atkinson, Neb., 7.31

32. Tate Schmidt, Barrhead, Alb., 7.46

33. Sherrick Sanborn, Willcox, Ariz., 7.63

34. Kolton Mazoch, El Campo, Texas, 8.02

35. Grant Soileau, Bunkie, La., 8.13

36. Pacey McBride, Poplarville, Miss., 8.41

37. Seth Shorb, Hermosa, S.D., 8.45

38. Cole Harris, Preston, Idaho, 8.46

39. Tate Thomas, Ranger, Ga., 8.58

40. Kaden Greenfield, Lakeview, Ore., 8.81

41. AC Bass, Venus, Fla., 9.21

42. David Gallagher, Brighton, Colo., 9.62

43. Winsten McGraw, Gill, Colo., 9.65

44. Marshall Still, Oconto, Neb., 9.76

44. Justin Inglis, Regan, N.D., 9.76

46. Tyler Mann, Humansville, Mo., 9.77

47. Hiyo Yazzie, Brimhall, N.M., 10.04

48. Jackson Clark, San Tan Valley, Ariz., 10.57

49. Chance Anderson, McKinnon, Wyo., 10.65

50. Wynn Schaack, Wall, S.D., 10.72

51. Alberto Sanchez, Saltillo, Colo., 11.51

52. Lane Shemak, Cobb, Wis., 11.86

53. Jace Bleil, Maricopa, Ariz., 12.52

54. Garret Yeager, Choteau, Mont., 12.67

55. Judd Grover, Cresco, Iowa, 12.91

56. Quentin Wheeler, Baker, Mont., 12.92

57. Chadron Coffield, Yuma, Colo., 13

58. Wyatt Reid, Savona, British Columbia, 13.14

59. Connor Frost, Greenbrier, Ark., 14.55

60. Logan Bates, Florence, Ariz., 15.15

61. Quint Bell, Paradise Valley, Nev., 15.49

62. Drew Brady, Gloster, Miss., 16.16

63. Zane Taylor, Burns, Ore., 16.24

64. River Cherry, Stafford, Va., 16.52

65. Wade Roberts, Charlie Lake, British Columbia, 17.29

66. Austin Christensen, Laverne, Okla., 17.46

67. Adam Musil, Crescent, Okla., 18.15

68. Riley Kittle, Woodland, Ala., 19.15

69. Dawson Stewart, Erda, Utah, 20.06

70. Jeremy Plourde, Carleton, Mich., 20.49

71. Grant Peterson, Livermore, Calif., 23

72. Lane Smith, Beebe, Ark., 36.24

73. Kolton Hartle, Rochester, Ind., 39.08

Team Roping Go-1

1. Grady Quam, Crossfield, Alb., Dillon Graham, Wainwright, Alb., 4.83

2. Clay McDaniel, Deville, La., Britt Buller, Kinder, La., 5.43

3. Kal Fuller, Bozeman, Mont., Carson Johnson, Casper, Wyo., 5.5

4. Tyler McGuffee, Bossier City, La., Mason Pitts, Haughton, La., 5.81

5. Breck Ward, Jerome, Idaho, Trae Smith, Georgetown, Idaho, 6.22

6. Chase Quam, Saskatoon, Saskatchewan, Kobe Kmita, Weyburn, Saskatchewan, 6.52

7. Cobie Dodds, Sanger, Calif., Cole Dodds, Sanger, Calif., 6.62

8. Preston Day, Kentwood, La., Cole Curry, Liberty, Miss., 6.67

9. Maddy Deerman, Hope, N.M., Kayden Little, Tatum, N.M., 6.79

10. Chase Skocdopole, Big Valley, Alb., Colten Fletcher, Wainwright, Alb., 6.83

11. Wyatt VanKoll, Brush Prairie, Wash., Jake Raley, Brush Prairie, Wash., 6.88

12. Nevada Berquist, Watford City, N.D., Jesse Chase, Mandaree, N.D., 6.9

13. Jarett Freeman, Tolar, Texas, Logan Moore, Pleasanton, Texas, 7.65

14. Mitch Bazzell, Fairbury, Ill., Lane Howard, Earlville, Ill., 7.72

15. Bryan Lemmon, Torrington, Wyo., Jared Lemmon, Torrington, Wyo., 7.91

16. Kolby Bradley, Big Piney, Wyo., Arye Espenscheid, Big Piney, Wyo., 7.96

17. Miguel Morales, Apodaca, , Pepe Ramos, Monterrey, , 8.04

18. Coy Rahlmann, Ellsinore, Mo., Blane Maxwell, Bertrand, Mo., 8.06

19. Jackson Green, Roanoke, Ala., Trevor Boatwright, Marble, N.C., 8.15

20. Matthew Boettcher, Custer, Wis., Clay Murray, Chetek, Wis., 8.22

21. Chance Derner, New Underwood, S.D., Thane Lockhart, Oelrichs, S.D., 8.27

22. Jhet Murphy, Helena, Mont., Luke Murphy, Helena, Mont., 8.53

23. Tarren Washburn, Corona, N.M., Kyler Bell, Corona, N.M., 8.6

24. Tyler Manion, Waverly, Ill., Coltin Rauch, Herrick, Ill., 8.93

25. Ty Singleton, Brundidge, Ala., Judd Hubbard, Union Springs, Ala., 8.94

26. Caleb Berquist, La Crosse, Wash., Levi Delamarter, Longview, Wash., 9.55

27. Clay Gerhardt, Mandan, N.D., Caydon Roshau, Bismarck, N.D., 10.38

28. Dylan Collins, Hoyt, Kan., Wade Collins, Hoyt, Kan., 10.47

29. Coy Aldrich, Terrebonne, Ore., Caleb Carpenter, Redmond, Ore., 10.87

30. Jaden Trimble, Coffeyville, Kan., Pepper Brown, Douglass, Kan., 11.38

31. Jacob Hickman, Wilson, Okla., Blayne Horne, McAlester, Okla., 11.52

32. Colter Taylor, Weldon, Saskatchewan, Travis Griffin, Elbow, Saskatchewan, 11.96

33. Brock Grashuis, Reno, Nev., Logan Anseth, Loyalton, Calif., 12.03

34. Kason Davis, Lumberton, Miss., Bryce Graves, Poplarville, Miss., 12.14

35. Chance Moldenhauer, American Falls, Idaho, Cooper Duffin, Pocatello, Idaho, 12.37

36. Brodee Snow, Bentonville, Ark., Jordan Lovins, Canadian, Texas, 12.4

37. Kash Cattoor, Hurricane, Utah, Hayden Cloward, Castle Dale, Utah, 12.54

38. Hunter Prince, Oxford, Ga., Lynnsey Toole, Rydal, Ga., 12.8

39. Grady Adams, Yakima, Wash., Lane Siebert, Goldendale, Wash., 13.38

40. Amanda Coleman, West Melbourne, Fla., Sam Morgan, Southwest Ranches, Fla., 13.63

41. JT Ellison, Calera, Ala., Casey Roberts, Munford, Ala., 13.71

42. Chenoa VandeStouwe, Inwood, Iowa, Seth Waldron, Winterset, Iowa, 14.25

43. Jesse Keysaer, Culleoka, Tenn., Zane White, Scotts Hill, Tenn., 14.33

44. Delaney Wetzell, Rock Falls, Ill., Abby Stevens, Galatia, Ill., 14.63

45. Camden Hoelting, Olpe, Kan., Coy Arnold, Hutchinson, Kan., 14.94

46. Kyle Sing, Lebanon, Mo., Gracee Larsen, Buffalo, Mo., 15.56

47. Riley Rieken, Arp, Texas, Culley Jo Roberts, Mt. Pleasant, Texas, 16.44

48. Ty Wilks, Lancaster, Ky., Justin England, Shelbyville, Ky., 16.8

49. Jake Williams, Statesville, N.C., Frog Bass, Statesville, N.C., 16.84

50. Fallon Goemmer, Amissville, Va., Kade Goemmer, Amissville, Va., 17.03

51. Carson Brown, Polkville, N.C., Bryson Anderson, Dobson, N.C., 17.72

52. Cade Boettcher, East Bernard, Texas, Tanner Tomlinson, Angelton, Texas, 18.08

53. Payton Feyder, Lamoille, Nev., Matt Goings, Fallon, Nev., 18.69

54. Cameron Jensen, Bingham, Neb., Tanner Whetham, Morrill, Neb., 21.39

55. Denton Dunham, Indian Head, Saskatchewan, Dawson Stover, QuAppelle, Saskatchewan, 21.96

56. Jerikah Valencia-Gomes, Ewa Beach, Hawaii, Kaia'a Andrade, Paauilo, Hawaii, 24.07

57. Grace Hill, Peyton, Colo., Cauy Pennington, Kiowa, Colo., 24.43

Reined Cow Horse Go-1

1. Lance Evans, Evanston, Wyo., 292.5

1. Amanda Kanapilly, Tucumcari, N.M., 292.5

3. Texie Buttars, Snowville, Utah, 292

4. Josh Briggs, Pilot Point, Texas, 291.5

5. Natalie Leisinger, Highmore, S.D., 290.5

6. Ali Norcutt, Fallon, Nev., 290

7. Elizabeth Clymer, Village Mills, Texas, 289.5

7. LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 289.5

9. Pierce Wold, Wilton, Calif., 289

10. Cashen Turner, Edmond, Okla., 288

11. Katie Udell, Independence, Minn., 287.5

12. Carson Wetsel, Richmond, Texas, 286.5

13. Jessie Jane Portenier, Caldwell, Idaho, 286

14. Cadon Remington, Hiawatha, Kan., 285.5

15. Hayden Erickson, Rigby, Idaho, 285

15. Cate Hepper, Ft. Klamath, Ore., 285

15. Sydney Davis, Lapoint, Utah, 285

15. Dally Goemmer, Battle Mountain, Nev., 285

19. Clay Kinnison, Grover, Colo., 284.5

19. Trey Mitchell, Lamy, N.M., 284.5

21. Brie Wells, LeMars, Iowa, 284

22. Addie Coutts, Temecula, Calif., 283.5

22. Dylan Heishman, Reno, Nev., 283.5

22. Preston Schwartzkopf, Douglas, Wyo., 283.5

22. Braxton Morgan, Elbert, Colo., 283.5

22. Dario Ceresola, Fernley, Nev., 283.5

27. Cassidee Wood, Rexburg, Idaho, 283

28. Brooklyn Spencer, Ulen, Minn., 282

28. Keagen Trett, Sulphur, Okla., 282

28. Rhett Goodner, Sulphur, La., 282

31. Tyra Wittwer, St. George, Utah, 281.5

32. Colee Charlesworth, Marathon, Texas, 280.5

32. Matt Schultz, Sullivan, Wis., 280.5

32. Gavin Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 280.5

32. Peyton Kottwitz, Lusk, Wyo., 280.5

36. Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 280

36. Kasen York, Saratoga, Wyo., 280

36. Brooklynn Cowles, Leduc County, Alb., 280

39. Ty Bass, Brewster, Neb., 279

39. Reece Ullerich, Humboldt, S.D., 279

39. Regan Wheatley, Calhan, Colo., 279

42. Caslyn Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 278.5

43. Range Martin, Evanston, Wyo., 277.5

43. Kaylee Filippini, Crescent Valley, Nev., 277.5

45. Claire Schaffer, Broadus, Mont., 276

46. Haley Vollmer, Wing, N.D., 275.5

46. Colten Storer, Sutherland, Neb., 275.5

48. Georgia Orahood, Malta, Mont., 275

48. Gage Gardiner, Ashland, Kan., 275

50. Anna Jorgenson, Watford City, N.D., 274.5

51. Adeline Nevala, Sebeka, Minn., 273

51. Emma Cameron, Santa Fe, N.M., 273

53. Kaine Stokey, Sutherland, Neb., 272.5

53. Austin Leposa, Esterhazy, Saskatchewan, 272.5

53. Jace Logan, Yampa, Colo., 272.5

56. Nick Barnard, Jupiter, Fla., 272

57. Brandi Chambers, Bellingham, Wash., 271.5

58. Chance Leatherman, Simi Valley, Calif., 270.5

58. Sierra Ward, Fruitdale, S.D., 270.5

60. Aimee Davis, Central Point, Ore., 269.5

61. Randi Klind, Glasgow, Mont., 269

61. Rachel Widener, Ft. Myers, Fla., 269

61. Tylor Todd, Rexford, Kan., 269

64. Trevor Hale, Perryton, Texas, 268.5

65. Jill Donnelly, Elk Point, S.D., 268

66. Alexis Winchester, Six Mile, S.C., 267.5

67. Judd Grover, Cresco, Iowa, 267

67. Paige Scholin, Post Falls, Idaho, 267

69. Quentin Wheeler, Baker, Mont., 266.5

69. Kelly Kesterson, Tabor, Iowa, 266.5

71. Jaycee Palmer, Nanton, Alb., 266

72. Ruth Schwichtenberg, Kendall, Wis., 265.5

72. Blake Haigh, Merrill, Ore., 265.5

72. Courtney Tatro, Goldendale, Wash., 265.5

75. Karrigan Cagley, Kentwood, La., 263

76. Grace Hill, Peyton, Colo., 261.5

77. Colleen Bridges, Long Branch, Texas, 259.5

77. Kassi Wells, Pincher Creek, Alb., 259.5

79. Ali Lantz, Oliver, British Columbia, 258

79. Emie Johnson, Welsh, La., 258

79. Felicia McKnew, Friendship, Md., 258

82. Wylee Squair, Clyde, Alb., 257.5

83. Jennie Martinez, Chandler Heights, Ariz., 257

84. Brooklin Quisenberry, Roseburg, Ore., 252.5

85. Mikayla Olson, Warrens, Wis., 252

85. Jamie Stackhouse, Mt. Ayr, Iowa, 252

87. Mariah Cole, Wasilla, Alaska, 251.5

88. Haley Hidbrader, Summerfield, Fla., 251

89. Sierra Ellingson, St. Anthony, N.D., 249.5

89. Mattie Mastel, Marmarth, N.D., 249.5

91. Morgan Chappell, Boscobel, Wis., 247.5

92. Cadell Brunsch, Chadron, Neb., 247

93. Slone Rexin, Pasco, Wash., 240

94. Tiana Gomes, Ninole, Hawaii, 239.5

95. Fallyn Mills, Pink Mountain, British Columbia, 239

96. Bethany Gammill, Traskwood, Ark., 223.5

97. Karley Williams, Greer, S.C., 219

98. Jaelyn Thurman, Summers, Ark., 215.5

99. Cora Borman, Backus, Minn., 140

100. Ashlynne Blanton, Myakka City, Fla., 128.5

101. Danita Esmond, Eyebrow, Saskatchewan, 128