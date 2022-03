Results: North Dakota Winter Show

Valley City, N.D., March 11-12

All-around cowboy: Connor Murnion, $1,817, saddle bronc riding and bull riding.

Bareback riding: 1. Andy Gingerich, 82.5 points on Bailey Pro Rodeo’s View Master, $1,632; 2. Donny Proffit, 81, $1,236; 3. Brice Patterson, 80, $890; 4. Ethan Mazurenko, 78.5, $593; 5. Bobby Reynolds, 77, $346; 6. Nick Pelke, 76, $247.

Steer wrestling: 1. (tie) Justin Dahl and Reed Kraeger, 4.7 seconds, $909 each; 3. Austin Hurlburt, 5.3, $652; 4. Joe Nelson, 5.4, $480; 5. Brayden Burrus, 6.2, $309; 6. Justice Johnson, 6.6, $172.

Team roping: 1. Bodie Mattson/Cash Hetzel, 6.0 seconds, $1,371 each; 2. Daylon Danks/Tommy Hall, 6.9, $1,135; 3. Marty McPherson/Tracer Olson, 8.0, $898; 4. Reece Weber/Matt Kasner, 10.5, $662; 5. Payton Pirrung/Mason Bice, 11.0, $426; 6. Wroper Kosel/Wyett Magilke, 11.1, $236.

Saddle bronc riding: 1. Carter Elshere, 84 points on Mosbrucker Rodeos’ Freckles, $2,016; 2. Connor Murnion, 81.5, $1,546; 3. Jade Blackwell, 81, $1,143; 4. Ty Manke, 80.5, $739; 5. Kash Deal, 79, $470; 6. (tie) Josh Davison and Ben Kukowski, 77, $302 each; 8. (tie) Judd Applegate and Parker Kramer, 75, $101 each.

Tie-down roping: 1. Newt Bruley, 10.8 seconds, $1,220; 2. Riley Staton, 12.0, $1,010; 3. Landonias Sivertsen, 12.2, $799; 4. Austin Hurlburt, 13.1, $589; 5. Matt Peters, 13.8, $379; 6. Stratton Kohr, 13.9, $210.

Barrel racing: 1. Alyssa Gabrielson, 12.38 seconds, $1,088; 2. Nicole Bice, 12.57, $932; 3. Kricket Gintner, 12.61, $777; 4. Katie Rossow, 12.73, $673; 5. Emilee Pauley, 12.74, $518; 6. Stephanie Lang, 12.77, $414; 7. Nicole Fladeland, 12.78, $311; 8. Cydney Peterson, 12.84, $207; 9. Allison Ness, 12.95, $155; 10. Courtney Presthus, 13.06, $104.

Bull riding: 1. Reid Oftedahl, 83 points on Bailey Pro Rodeo’s Goose, $2,036; 2. Cole Brewer, 82, $1,561; 3. Canyon Bass, 80, $1,154; 4. Koby Jacobson, 79, $747; 5. (tie) Coy Thorson and Dalton Wright, 78, $407 each; 7. Connor Murnion, 77, $271; 8. Riley Shippy, 76, $204.

Total payoff: $46,649. Stock contractors: Bailey Pro Rodeo, Muddy Creek Pro Rodeo and Mosbrucker Rodeos. Rodeo secretary: Rowena Nelson. Officials: Chuck Christman and Mark McKinlay. Timers: Missy Erickson and Rowena Nelson. Announcer: Will Rasmussen. Specialty acts: Madidie MacDonald and Austin Singley. Bullfighter: Gus Kronberg. Clown/barrelman: Austin Singley. Flankmen: James Thompson and Chancy Wilson. Chute boss: Cauy Gunderson. Pickup men: Donnie Moore and Ryan Hanna. Music director: Ward Hilger. Photographer: Alaina Stangle.

–PRCA