Big Sky Elite Female Sale

TSLN Rep: Dennis Ginkens

Date of Sale: Dec. 5, 2018

Location: Green Mountain Red Angus, 3 Forks, Montana

Auctioneer: Kyle Gilchrist

Averages:

57 Mature Registered Bred Cows – $2,594

22 3 Year Old Registered Bred Cows – $2,276

55 Registered Bred Heifers – $2,459

9 Commercial Bred Heifers – $1,667

12 Embryos – $450

Sale Highlights

Lot 1 at $16,000, C-T Linsey 0964, Dob 2-16-2009, Reg 1309226, Bieber Make Mimi x S R Grand Linsey, sold to Keith and Brooke Hickle, Auburn, Washington.

Lot 3 at $7,000, GMRA Lakota 540, Dob1-19-2015, Reg 3467063, GMRA Stetson 2250 x GMRA Lakota 351, Sold to Northern Lites Red Angu,s Opheim, Montana.

Lot 2 at $4,500, Feddes Blockana 9158, Dob 2-5-2009, Reg 1323140, Feddes Big Sky R9 x Feddes Blockanan 7174, sold to Bar Open A, Hamer, Idaho.

Lot 5 at $4,500, Feddes Lakina 9194, Dob 2-23-2009, Reg 1323078 Feddes Atlas 12S x Feddes Lakina 106, sold to Travis Kindred, Manhattan, Montana.

Lot 31 at $4,500, DKK Starlette 7154, Dob 2-22-2017, Reg 372673 C-T DKK Duke 1100 x DKK Starlette 9047, sold to George Murdock, Pendleton, Oregon.