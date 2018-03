Caraway Red Angus

TSLN Rep: Dennis Ginkens

Date of Sale: March 5, 2018

At the Ranch: Lake Benton, Minnesota

Auctioneer: Dustin Carter

Averages:

22 Red Angus Bulls – $3,648

Recommended Stories For You

Red Angus Heifers – $2,143

Lot 91 D at $5,750, CRAR SQUALL HUGHES 91 D, Aug. 30, 2016, Reg 3590458 Loosll Hughes 437 x CRAR Ms Squall T3 1024, sold to Ryan Van Zee Sioux Center, Iowa.

Lot 1 E at $4,750, CRAR PROFITBUILDE 1E Jan. 30, 2017, Reg 3757131, H2R Profitbuilder B 403 x CRAR Ms Jackhammer 1517, sold Agri Pride Steer Inc Johnson Lake, Nebraska.

Lot 5 E at $4,750, CRAR NEW DIRECTION 5E, Feb. 9, 2017, Reg 3757129 Andras New Direction R 240 x Crar Ms Red Squall 1520, sold to Thomas Croat Rushmore, Minnesota.

Lot 17 E at $4,750 CRAR BOB HUGHES 17 E, Feb. 19, 2017, Reg 3785491 Loosll Hughes 437 x Crar Miss Trendsetter 1419, sold to Charles Hamilton Elsworth, Nebraska.