Ellingson Angus Annual Production Sale

TSLN Rep: Dennis Ginkens

Date of Sale: Feb. 2, 2019

Location: at the Ranch St Anthony, ND

Auctioneer: Joe Goggins

Averages:

210 Angus Bulls – $8,275

21 Angus Heifers – $4,654

126 Bred Angus & Black Baldy Heifers – $1,978

454 Angus commercial Heifers – $1,193

Top selling Bulls

Lot 44 at $40,000, Ellingson Power Point 6155, Dob 2-25-2018, Reg 19203612, S Power point WS 5503 x EA Rosetta 6157, sold to Peak Dot Ranch, SK.

Lot 2, $32,500, Ellingson Homestead 8062, Dob 2-20-2018, Reg 19203618, Ellingson Homestead 6030 x EA Emblynette 6279, sold to Ham Ranch and Todd Boetchler, NE.

Lot 121 at $24,000, Ellingson Roughrider 8218 Dob 3-4-2018, Reg 19203557, Ellingson Roughrider 4202 x EA Hyalite Lady 4019, sold to Alta Genetics, ALB.

Lot 1 at $22,000, Ellingson Homestead 8202, Dob 3-2-2018, Reg 19203560 Ellingson Homestead 6030 x EA Blackcap 4053, sold to DJ Angus, ND.

Lot 203 at $22,000, Ellingson Boardwalk 8359, Dob 3-19-2018, Reg 19203547, Ellingson Boardwalk 3032 x EA EWrica 3004, sold to Aaron Amstutz, IA.

Lot 62 at $22,000, Ellingson Transcend 8007, Dob 2-11-2018, Reg 19203563 Ellingson Transcend 5212 x EA Emblynette 4098 4098, Sold to Genex CRI, WI.

Top selling Registered Heifer

Lot 222 at $10,000, EA Blanche 8355 Dob 3-18-2018, Ref 19157178, Ingram Angus, TN.