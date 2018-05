McDonnell Angus Beef Country Genetics Bull Sale

Date of Sale: May 2, 2018

Location: Bowman Livestock Bowman, ND

Auctioneer: Lynn Weishaar

TSLN Reps: Dennis Ginkens, Matt Wznick

Averages:

90 Angus Bulls $4,344

Lot 789 at $22,000, McD Capitalist 789, Dob 3-8-2017, Reg 18952013, AB-LVS Capitalist 4507 x McD Performiss 238

sold to Webo Angus Lusk,WY and MJB Ranch Lodge Grass, Montana.

Lot 7126 at $10,000, McD Comrade 7126, Dob 2-4-2017, Reg 18952061, Blevins Prime Comrade 5925 x McD Miss Rito 2216, sold to Jay Somdahl, Ogema, Minnesota.

Lot 7133 at $7,500, McD Comrade 7133, Dob 1-29-2017, Reg 18966320, Blevins Prime Comrade 5935 x McD- 2-9 Oerformiss 5213, sold to Karen Comes, Lewistown, Montana.

Lot 793 at $7,250, McD Capitalist 793, Dob 3-7-2017, Reg 18952088, AB- LVS Capitalist 4507 x Performiss 8500 sold to Vinson Snuffer, Glade Springs, Virginia.

Lot 705 at $6,750, McD Uno 705, Dob 2-25-2017, Reg 18952102, CCA Uno 049 x McD-4 Performiss 193 sold to John Hamilton, Miles City, Montana.