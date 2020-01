Rohrichs Cutting Edge Annual Production Sale

Cassie and August Heupel , Medina, ND.



TSLN Rep: Dennis Ginkens

Date of Sale: Jan. 19, 2020

Location: Kist Livestock Mandan, North Dakota

Auctioneer: Seth Weishaar

Averages:

46 Red Angus Bulls – $3,076

15 Commercial Heifers – $1,475

Lot 67 at $5,000 CER Aviator 9245 Dob 3-25-2019 Reg 4195046, RR Aviator x WCR Miss Osce 083A sold to Dave Buss Lavelle, WI

Lot 39 at $4500 CER Beast 9145 Dob 2-24-2019 Reg 4195214 Crump The Beast 5125 x CER Ms Lana 425B, sold to Marlin Rohdle Halliday, N D

Lot 15 at 4250 CER Beast 9068 Dob 2-25-2019 Reg 4195004

Crump The Beast 5125 x Sixe Miss Focus 923 sold to August Heupel Medina, ND.