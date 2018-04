2018 Ram National Circuit Finals Results, Kissimmee, Florida

Kissimmee, Fla., April 5-81. Clayton Biglow, 86.5 points on Rafter G Rodeo’s Holy Grail, $6,254; 2. Tim O’Connell, 86, $4,738; 3. Shane O’Connell, 85, $3,412; 4. Jake Brown, 83.5, $2,274; 5. Tanner Phipps, 82, $1,327; 6. Mason Clements, 80.5, $948.1. Tim O’Connell, 87.5 points on Pete Carr Pro Rodeo’s Night Bells, $6,254; 2. Caleb Bennett, 86, $4,738; 3. Steven Peebles, 85.5, $3,412; 4. (tie) Mason Clements and Steven Dent, 84.5, $1,801 each; 6. (tie) Wyatt Denny and Devan Reilly, 82.5, $474 each.1. Mason Clements, 85 points on Rafter G Rodeo’s Assault, $7,581; 2. Clayton Biglow, 84.5, $5,686; 3. (tie) J.R. Vezain and Tim O’Connell, 83, $2,843 each.1. (tie) Tim O’Connell, on Korkow Rodeo’s Onion Ring and Mason Clements, on Hi Lo ProRodeo’s Wilson Sanchez, 86 points, $6,634 each; 3. J.R. Vezain, 85.5, $3,791; 4. Clayton Biglow, 84, $1,895.1. Kyle Irwin, 3.6 seconds, $6,254; 2. Blake Mindemann, 3.7, $4,738; 3. Jacob Talley, 3.8, $3,412; 4. Billy Bugenig, 4.0, $2,274; 5. (tie) Fenton Nelson, Jacob Shofner and Justin Morehouse, 4.1, $758 each.1. Chason Floyd, 3.4 seconds, $6,254; 2. Billy Bugenig, 3.5, $4,738; 3. (tie) Beau Clark and Bridger Chambers, 3.9, $2,843 each; 5. (tie) Jacob Talley and Stockton Graves, 4.1, $1,137 each.1. Bridger Chambers, 3.8 seconds, $7,581; 2. Beau Clark, 3.9, $5,686; 3. Blake Mindemann, 4.0, $3,791; 4. Chason Floyd, 4.8, $1,895.1. Chason Floyd, 4.2 seconds, $7,581; 2. Bridger Chambers, 4.3, $5,686; 3. Blake Mindemann, 5.2, $3,791; no other qualified runs.

Team roping: First round: 1. Cody Tew/Matt Robertson, 5.7 seconds, $6,254 each; 2. (tie) Rob Toth/Shawn Quinn, Dustin Bird/Chase Tryan and Adam Rose/J.W. Beck, 5.8, $3,475 each; 5. (tie) Thad Ward/Olin Pulham and Logan Olson/Matt Kasner, 6.2, $1,137 each. Second round: 1. Blake Teixeira/Kyle Lockett, 4.4 seconds, $6,254 each; 2. Keven Daniel/Brad Culpepper, 4.6, $4,738; 3. Zane Barnson/Cole Wilson, 4.8, $3,412; 4. Jesse Stipes/Jake Smith, 5.4, $2,274; 5. Ty Blasingame/Trey Yates, 5.6, $1,327; 6. Tanner Baldwin/Cory Petska, 5.7, $948. Semifinal: 1. Logan Olson/Matt Kasner, 5.4 seconds, $7,581 each; 2. (tie) Clay Smith/Paul Eaves and Andrew Ward/Reagan Ward, 6.2, $4,738 each; 4. Thad Ward/Olin Pulham, 6.4, $1,895. Finals: 1. (tie) Andrew Ward/Reagan Ward and Logan Olson/Matt Kastner, 5.4 seconds, $6,634; 3. Clay Smith/Paul Eaves, 14.2, $3,791; no other qualified runs.

Saddle bronc riding: First round: 1. Wade Sundell, 87.5 points on Harry Vold Rodeo’s Moon Valley, $6,254; 2. (tie) Joey Sonnier and Brody Cress, 84, $4,075 each; 4. Ryder Wright, 83.5, $2,274; 5. Jake Wright, 81.5, $1,327; 6. (tie) Ricky Warren and Jacobs Crawley, 80.5, $474 each. Second round: 1. Jacobs Crawley, 84.5 points on Hi Lo ProRodeo’s First Class, $6,254; 2. JJ Elshere, 84, $4,738; 3. (tie) Isaac Diaz and Joey Sonnier, 83, $2,843 each; 5. Taos Muncy, 82.5, $1,327; 6. (tie) Wade Sundell and Logan Allen, 77, $474 each. Semifinal: 1. J.J. Elshere, 86 points on Korkow Rodeo’s Meat Cracker, 7,581; 2. Brody Cress, 84, $5,686; Isaac Diaz, 83.5, $3,791; 4. Wade Sundell, 80.5, $1,895. Finals: 1. (tie) Wade Sundell, on Rafter G Rodeo’s Low Bucks and Isaac Diaz, on Dakota Rodeo’s Bartender, 86 points, $6,634 each; 3. (tie) Brody Cress and J.J. Elshere, 84, $2,843 each.



Tie-down roping: First round: 1. Seth Hall, 8.2 seconds, $6,254; 2. Rhen Richard, 8.3, $4,738; 3. Sterling Smith, 8.8, $3,412; 4. (tie) Trey Young and Tyson Durfey, 8.9, $1,801 each; 6. J.R. Myers, 9.4, $948. Second round: 1. Ryan Jarrett, 7.6 seconds, $6,254; 2. Jake Pratt, 7.7, $4,738; 3. Reno Gonzales, 8.0, $3,412; 4. Matt Shiozawa, 8.3, $2,274; 5. Tuf Cooper, 8.5, $1,327; 6. (tie) Darnell Johnson and Seth Hall, 8.7, $474 each. Semifinal: 1. Ryle Smith, 7.6 seconds, $7,581; 2. Tuf Cooper, 7.7, $5,686; 3. Tyson Durfey, 7.8, $3,791; 4. Trey Young, 8.4, $1,895. Finals: 1. Tuf Cooper, 7.0 seconds, $7,581; 2. Tyson Durfey, 9.3, $5,686; 3. Trey Young, 10.1, $3,791; 4. Ryle Smith, 18.9, $1,895.

Barrel racing: First round: 1. Shelly Anzick, 15.45 seconds, $6,254; 2. Teri Bangart, 15.53, $4,738; 3. Taci Bettis, 15.62, $3,412; 4. Jessica Routier, 15.72, $2,274; 5. Lori Todd, 15.75, $1,327; 6. Carley Richardson, 15.78, $948. Second round: 1. Brittany Pozzi Tonozzi, 15.46 seconds, $6,254; 2. Christina Mulford, 15.54, $4,738; 3. Alexis Baratka, 15.60, $3,412; 4. Shelly Anzick, 15.63, $2,274; 5. Jessica Routier, 15.65, $1,327; 6. Teri Bangart, 15.69, $948. Semifinal: 1. Nikki Hansen, 15.48 seconds, $7,581; 2. Taci Bettis, 15.60, $5,686; 3. Jessica Routier, 15.68, $3,791; 4. Brittany Pozzi Tonozzi, 15.81, $1,895. Finals: 1. Taci Bettis, 15.34 seconds, $7,581; 2. Jessica Routier, 15.44, $5,686; 3. Brittany Pozzi Tonozzi, 15.56, $3,791; 4. Nikki Hansen, 15.85, $1,895.

Bull riding: First round: 1. Sage Kimzey, 89 points on Lancaster & Jones Pro Rodeo’s Black Hammer, $6,444; 2. Aaron Williams, 82.5, $4,928; 3. Chase Dougherty, 81.5, $3,601; 4. Jeff Bertus, 78, $2,464; 5. Mike Adams, 68, $1,516; no other qualified rides. Second round: 1. Parker Breding, 90.5 points on Hi Lo ProRodeo’s 20 To Life, $6,254; 2. Aaron Williams, 88, $4,738; 3. (tie) Sage Kimzey and Brady Portenier, 87, $2,843 each; 5. Lon Danley, 81, $1,327; 6. Daylon Swearingen, 79, $948. Semifinal: *1. Parker Breding, 90 points on Rafter H Rodeo’s Nose Bender, $7,581; 2. Sage Kimzey, 84, $5,686; no other qualified rides. Finals: 1. (tie) Parker Breding, Brookman Rodeo’s Chicken Dance and Brady Portenier, on Pete Carr Pro Rodeo’s Jay Z, $6,634 each; no other qualified rides.

Total payoff: $758,112. Stock contractors: Andrews Rodeo, Dakota Rodeo, Barnes PRCA Rodeo, Brookman Rodeo, Big Rafter Rodeo, Cowtown Rodeo, Hi Lo ProRodeo Company, Five Star Rodeo, Harry Vold Rodeo, Korkow Rodeos, Rafter G Rodeo, Hi Lo ProRodeo, Rafter H Rodeo Livestock, Silver Spurs Club, Pickett Rodeo, Pete Carr’s Classic Pro Rodeo, 4L & Diamond S Rodeo, Pete Carr Pro Rodeo, Lancaster & Jones Pro Rodeo, Universal Pro Rodeos, Painted Pony Championship Rodeo and United Pro Rodeo. Rodeo secretary: Becky Martindale. Officials: Wade Berry, Joe Bob Locke, Chuck Hoss and Harry Rose Jr. Timers: DeeDee Dickinson and Jennie Murray. Announcers: Roger Mooney and Wayne Brooks. Specialty act: JJ Harrison. Bullfighters: Brandon Loden and Clay Heger. Clown/barrelman: JJ Harrison. Flankmen: Travis Adams, Marty Barnes, Danny Reagan and Chad Cometti. Chute bosses: John Gwatney, Gerry Byrn Jr and Dustin Murray. Pickup men: Shandon Stalls and Will O’Connell. Photographers: Kent Soule and Billie-Jean Duff. Music director: Benje Bendele.