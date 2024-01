2024 20x Rodeo contestant list

The 20x High School Rodeo will be January 28, 2024 at 1 pm, Rapid City, SD

(contestant, region)

Barebacks

Hemminson, Grady, EA

Saddle Broncs

Hockett, Garit, EA

Roghair, Rope, NW

Humble, Toarin, NW

Eaton, Taiten, NW

Waters, Cole, SW

Krolikowski, Talon, SW

Elshere, Rylan, SW

Tie Down

Tekrony, Kaden, EA

Halverson, John, EA

Healy, Aidan, EA

Routier, Braden, NW

Berglund, Tace, NW

Zebroski, Teryn, NW

Spencer, Tristan, RR

Schleuter, Tate, RR

Haugen, Prestyn, RR

Glines, Gabe, SW

Blasius, Jace, SW

Merrill, Cayne, SW

Team Roping – Header

Frericks, Chase, EA

Mousel, Jase, EA

Miller, Caleb, EA

Bowden, Rance, NW

Harper, Drew, NW

Millar, Ryle, NW

Belkham, Paden, RR

Ries, Rope, RR

McCord, Rylee, RR

Aman, Adley, SW

Hilgenkamp, Brand, SW

White, Owen, SW

Team Roping – Heeler

Tekrony, Kaleb, EA

Mousel, Jack, EA

Gaikowski, Tigh, EA

Weishaar, Sern, NW

Jensen, Jet, NW

Sabers, Cason, NW

Porch, Dalton, RR

Vanderpool, Sutton, RR

Heath, Seth, RR

White, Reed, SW

Gerard, Colter, SW

Blasius, Burk, SW

Pole Bending

Schmaltz, Summer, EA

Fredrickson, Maiya, EA

Beeson, Shada, EA

Vining, Aspen, NW

Price, Taylor, NW

Sexton, Taya, NW

Salverson, Addison, RR

Wheelhouse, Makenzee, RR

Hanson, Piper, RR

Hruby, Sophie, SW

Nutter, Laramie, SW

Grooms, Griffin, SW

Goat Tying

Wittnebel, Kylie, EA

Stepehens, Gracey, EA

Schmitz, Linley, EA

Ward, Mataya, NW

Verhulst, Bailey, NW

Pelster, Syd, NW

Moody, Aubrey, RR

Cass, Taylyn, RR

Mammen, Kyla, RR

Ellerton, Kylee, SW

Gropper, Mylee, SW

Dorrance, Avari, SW

Barrel racing

Fagerhaug, Raylee, EA

Zancanella, Keylee, EA

Wiesner, Adysyn, EA

Verhulst, Clair, NW

Woodward, Minda

Routier, Payton, NW

Irving, Gabi, RR

Martin, Tommie, RR

Kiel, Hope, RR

Cordes, Piper, SW

Reinert, Jayda, SW

Caspers, Jessica, SW

Breakaway

Fagerhaug, Ella, EA

Breen, Tierney, EA

Delay, Megan, EA

Wendt, Jaelyn, NW

Nelson, Tandee, NW

Menzel, Josie, RR

Amiotte, Breezy, RR

Anderberg, Cedar, RR

Osmotherly, Erin, SW

Haugen, Annika, SW

Kritenbrink, Addison, SW

Bull riding

Carda Chaz, EA

Ridings, Bryce, EA

Meyer, Brady, EA

Sandquist, Mark, NW

Spencer, Jackson, NW

Kelly, Koyer, NW

Carlson, Kaktis, RR

Tibbetts, Casen, SW

Hughson, CY, SW

Waters, Cass, SW

Steer Wrestling

Talsma, Terran, EA

Odens, Kade, EA

Talmsa, Treyvan, EA

Brewer, Bobby, NW

Lammers, Jimmy, RR

Rose, Dusty, RR

Moon, Quinn, SW

Lemmel, Cade, SW

–SD High School Rodeo