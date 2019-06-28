PRCA Standings as of June 25, 2019
All-Around Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Caleb Smidt, Bellville, TX………………………..$84,738.46
2. Clay Smith, Broken Bow, OK…………………..$71,525.03
3. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………….$69,206.45
4. Stetson Wright, Milford, UT………………………$66,859.17
5. Josh Frost, Randlett, UT………………………….$53,316.94
6. Rhen Richard, Roosevelt, UT…………………..$53,283.36
7. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……………$40,132.05
8. Trevor Brazile, Decatur, TX……………………..$36,677.90
9. Steven Dent, Mullen, NE…………………………$36,389.11
10. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………..$35,312.41
11. Clayton Hass, Weatherford, TX………………$35,306.72
12. Eli Lord, Sturgis, SD……………………………..$29,623.13
13. Marcus Theriot, Poplarville, MS……………..$28,666.69
14. Cody Doescher, Webbers Falls, OK……….$24,920.88
15. Bart Brunson, Terry, MS……………………….$22,334.97
16. Chance Oftedahl, Pemberton, MN…………$20,228.58
17. Riley Warren, Stettler, AB………………………$20,147.09
18. Tim Pharr, Resaca, GA…………………………$19,950.58
19. Tanner Green, Cotulla, TX…………………….$19,699.17
20. Lane Karney, Creston, CA…………………….$17,885.29
Bareback Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Kaycee Feild, Genola, UT………………………$115,965.14
2. Orin Larsen, Inglis, MB………………………….$103,445.85
3. Richmond Champion, The Woodlands, TX..$83,111.77
4. Ty Breuer, Mandan, ND…………………………..$81,844.37
5. Tilden Hooper, Carthage, TX…………………..$76,237.22
6. Clayton Biglow, Clements, CA…………………$69,335.27
7. Austin Foss, Terrebonne, OR…………………..$57,679.50
8. Caleb Bennett, Corvallis, MT……………………$53,612.70
9. Bill Tutor, Huntsville, TX…………………………..$48,605.94
10. Taylor Broussard, Estherwood, LA………….$47,216.73
11. Jake Brown, Cleveland, TX……………………$45,228.72
12. Clint Laye, Cadogan, AB……………………….$42,818.59
13. Logan Patterson, Kim, CO…………………….$42,021.93
14. Wyatt Denny, Minden, NV………………………$41,998.26
15. Tanner Aus, Granite Falls, MN……………….$41,544.60
16. R.C. Landingham, Hat Creek, CA…………..$39,413.49
17. Steven Peebles, Redmond, OR……………..$38,835.49
18. Connor Hamilton, Calgary, AB……………….$37,225.20
19. Steven Dent, Mullen, NE……………………….$32,919.01
20. Seth Hardwick, Ranchester, WY……………..$27,259.17
Steer Wrestling Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Erickson, Helena, MT……………………….$101,122.71
2. Scott Guenthner, Provost, AB………………….$70,952.54
3. Josh Garner, Live Oak, CA………………………$66,096.30
4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA…………….$60,114.08
5. Hunter Cure, Holliday, TX……………………….$55,986.83
6. Stephen Culling, Fort St. John, BC…………..$48,869.37
7. Riley Duvall, Checotah, OK…………………….$44,480.92
8. Cameron Morman, Glen Ullin, ND…………….$41,567.84
9. Tyler Pearson, Louisville, MS…………………..$41,456.65
10. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……………………$40,108.45
11. Tanner Brunner, Ramona, KS………………..$38,465.84
12. Tanner Milan, Cochrane, AB………………….$36,562.99
13. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……………$35,406.37
14. Blake Knowles, Heppner, OR…………………$35,355.48
15. Dakota Eldridge, Elko, NV………………………$35,173.57
16. Will Lummus, West Point, MS………………..$35,158.71
17. Josh Clark, Belgrade, MT………………………$33,970.76
18. Nick Guy, Sparta, WI……………………………$33,447.47
19. Juan Alcazar Jr, Okeechobee, FL…………..$32,134.56
20. Blake Mindemann, Blanchard, OK………….$31,845.37
Team Roping (Headers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Blasingame, Casper, WY…………………….$73,228.67
2. Clay Smith, Broken Bow, OK…………………..$66,970.17
3. Coleman Proctor, Pryor, OK…………………….$65,032.47
4. Riley Minor, Ellensburg, WA…………………….$58,799.74
5. Cody Snow, Los Olivos, CA…………………….$47,066.95
6. Luke Brown, Rock hill, SC……………………….$46,835.30
7. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK…….$43,447.99
8. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO………………$40,757.95
9. Jake Cooper, Monument, NM………………….$38,289.49
10. Kaleb Driggers, Hoboken, GA………………..$35,512.82
11. Clay Tryan, Billings, MT…………………………$33,505.01
12. Chad Masters, Cedar Hill, TN………………..$32,104.62
13. Tyler Wade, Terrell, TX…………………………$31,354.77
14. Matt Sherwood, Pima, AZ……………………..$27,143.09
15. Dustin Egusquiza, Mariana, FL………………$25,456.70
16. Steven Duby, Hereford, OR……………………$24,934.53
17. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA……….$23,440.80
18. Brenten Hall, Stephenville, TX……………….$23,302.64
19. Blake Hirdes, Turlock, CA……………………..$22,505.98
20. Cory Kidd V, Statesville, NC…………………..$22,400.48
Team Roping (Heelers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Kyle Lockett, Visalia, CA…………………………$86,560.66
2. Ryan Motes, Weatherford, TX………………….$72,447.83
3. Jake Long, Coffeyville, KS………………………$60,150.52
4. Brady Minor, Ellensburg, WA…………………..$58,799.74
5. Paul Eaves, lonedell, MO………………………..$50,890.74
6. Tanner Braden, Dewey, OK……………………..$43,447.99
7. Caleb Anderson, Mocksville, NC………………$38,289.49
8. Wesley Thorp, Throckmorton, TX…………….$37,899.47
9. Hunter Koch, Vernon, TX………………………..$37,330.26
10. Junior Nogueira, Burleson, TX……………….$35,512.82
11. Ross Ashford, Lott, TX………………………….$35,193.09
12. Travis Graves, Jay, OK………………………….$33,505.01
13. Joseph Harrison, Overbrook, OK……………$33,192.75
14. Trey Yates, Pueblo, CO…………………………$27,805.26
15. Jade Corkill, Fallon, NV…………………………$25,095.88
16. Chase Tryan, Helena, MT………………………$23,302.64
17. Kory Koontz, Stephenville, TX……………….$23,221.82
18. Chase Boekhaus, Rolla, KS…………………..$22,848.44
19. Nano Garza, Las Cruces, NM………………..$22,756.19
20. Jason Duby, Klamath Falls, OR………………$22,434.53
Saddle Bronc Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ryder Wright, Beaver, UT………………………$146,596.34
2. Zeke Thurston, Big Valley, AB………………..$113,919.92
3. Jesse Wright, Milford, UT………………………..$80,391.55
4. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……………….$78,038.61
5. Jake Watson, Hudsons Hope, BC…………….$70,993.88
6. Jacobs Crawley, Boerne, TX……………………$67,353.17
7. Sterling Crawley, Stephenville, TX…………….$65,540.86
8. Spencer Wright, Milford, UT…………………….$62,112.57
9. Bradley Harter, Loranger, LA……………………$56,191.27
10. Rusty Wright, Milford, UT……………………….$55,296.05
11. Isaac Diaz, Desdemona, TX………………….$52,519.52
12. Wade Sundell, Boxholm, IA…………………..$43,285.27
13. Jesse Kruse, Great Falls, MT…………………$42,563.75
14. Dawson Hay, wildwood, AB……………………$39,147.26
15. Cody DeMoss, Heflin, LA………………………$36,894.09
16. Mitch Pollock, Winnemucca, NV……………..$36,173.20
17. Kolby Wanchuk, Sherwood Park, AB………$35,635.21
18. JJ Elshere, Hereford, SD……………………….$35,142.37
19. Colt Gordon, Comanche, OK…………………$33,627.74
20. Lefty Holman, Visalia, CA……………………..$32,371.25
Tie-Down Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Michael Otero, Weatherford, TX……………….$81,603.84
2. Caleb Smidt, Bellville, TX………………………..$74,005.34
3. Tyson Durfey, Brock, TX…………………………$73,951.19
4. Shane Hanchey, Sulphur, LA…………………..$66,976.43
5. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………….$60,806.62
6. Haven Meged, Miles City, MT…………………..$58,360.56
7. Riley Pruitt, Gering, NE…………………………..$49,111.06
8. Taylor Santos, Creston, CA……………………..$47,240.88
9. Rhen Richard, Roosevelt, UT…………………..$46,934.41
10. Marty Yates, Stephenville, TX………………..$45,416.52
11. Westyn Hughes, Caldwell, TX………………..$44,606.00
12. Cooper Martin, Alma, KS………………………$40,558.48
13. Ryan Jarrett, Comanche, OK…………………$38,964.52
14. Ty Harris, San Angelo, TX…………………….$38,291.74
15. Timber Moore, Aubrey, TX…………………….$36,804.88
16. Tyler Milligan, Pawhuska, OK………………..$35,916.38
17. Adam Gray, Seymour, TX………………………$33,846.02
18. Cimarron Boardman, Stephenville, TX…….$33,351.02
19. Blake Ash, Aurora, MO………………………….$32,991.10
20. Matt Shiozawa, Chubbuck, ID………………..$32,828.64
Steer Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Vin Fisher Jr., Andrews, TX…………………….$41,612.59
2. Trevor Brazile, Decatur, TX……………………..$39,982.33
3. Tuf Cooper, Decatur, TX…………………………$32,244.80
4. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX………….$25,479.41
5. Chet Herren, Pawhuska, OK…………………..$23,509.88
6. Tony Reina, wharton, TX………………………..$22,828.49
7. Chris Glover, Keenesburg, CO…………………$22,211.19
8. J. Tom Fisher, Andrews, TX…………………….$21,855.10
9. Garrett Hale, Snyder, TX…………………………$21,119.50
10. Jess Tierney, Hermosa, SD……………………$20,267.04
11. Cole Patterson, Pratt, KS………………………$19,735.64
12. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………..$19,453.80
13. Shay Good, Abilene, TX……………………….$19,020.57
14. Rocky Patterson, Pratt, KS……………………$18,292.96
15. Brady Garten, Oologah, OK………………….$17,909.12
16. Cody Lee, Gatesville, TX………………………$17,276.86
17. Brodie Poppino, Big Cabin, OK………………$15,045.56
18. Jason Evans, Glen Rose, TX…………………$14,770.67
19. Trenton Johnson, Blue Mound, KS………….$14,007.33
20. Kelton McMillen, Paden, OK………………….$13,054.82
Bull Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Sage Kimzey, Strong City, OK………………..$123,743.82
2. Trevor Kastner, Roff, OK…………………………$94,635.46
3. Parker Breding, Edgar, MT……………………….$91,039.36
4. Stetson Wright, Milford, UT………………………$79,227.70
5. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……………$73,523.93
6. Trey Benton III, Rock Island, TX……………….$72,013.48
7. Tyler Bingham, Honeyville, UT…………………$71,929.77
8. Garrett Smith, Rexburg, ID………………………$64,244.18
9. Boudreaux Campbell, Crockett, TX…………..$63,550.24
10. Jeff Askey, Athens, TX………………………….$61,091.50
11. Trey Kimzey, Strong City, OK…………………$59,150.90
12. Josh Frost, Randlett, UT………………………..$56,899.74
13. Trevor Reiste, Linden, IA……………………….$52,101.92
14. Lon Danley, Tularosa, NM……………………..$50,702.80
15. Cole Melancon, Liberty, TX……………………$45,637.46
16. Aaron Williams, Pismo Beach, CA………….$43,091.27
17. Koby Radley, Montpelier, LA…………………..$42,985.75
18. J.W. Harris, Goldthwaite, TX………………….$42,938.43
19. Ruger Piva, Challis, ID………………………….$41,776.71
20. Tristan Mize, Bryan, TX………………………..$41,112.39
Barrel Racing Standings (last updated June 24, 2019 | Courtesy of WPRA)
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Nellie Miller, Cottonwood, CA…………………..$83,839.51
2. Hailey Kinsel, Cotulla, TX……………………….$66,877.30
3. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX………$65,083.03
4. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD…………………….$56,652.28
5. Jennifer Sharp, Richards, TX…………………..$53,721.72
6. Shali Lord, Lamar, CO…………………………….$52,332.22
7. Stevi Hillman, Weatherford, TX………………..$50,906.25
8. Ericka Nelson, Century, FL……………………..$49,981.71
9. Jimmie Smith, McDade, TX…………………….$49,374.03
10. Dona Rule, Minco, OK………………………….$46,072.64
11. Jessica Routier, Buffalo, SD…………………..$44,805.76
12. Jessica Telford, Caldwell, ID…………………..$41,335.24
13. Ivy Conrado, Nowata, OK……………………..$38,138.60
14. Lacinda Rose, Willard, MO…………………….$37,527.32
15. Leia Pluemer, Las Lunas, NM………………..$37,166.05
16. Emily Miller, Weatherford, OK………………..$36,096.23
17. Jackie Ganter, Abilene, TX…………………….$35,482.56
18. Jill Wilson, Snyder, TX…………………………..$34,958.08
19. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX…..$33,942.35
20. Teri Bangart, Olympia, WA……………………$33,776.70
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