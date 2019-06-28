 PRCA Standings as of June 25, 2019 | TSLN.com

PRCA Standings as of June 25, 2019

News | June 28, 2019

All-Around Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Caleb Smidt, Bellville, TX………………………..$84,738.46

2. Clay Smith, Broken Bow, OK…………………..$71,525.03

3. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………….$69,206.45

4. Stetson Wright, Milford, UT………………………$66,859.17

5. Josh Frost, Randlett, UT………………………….$53,316.94

6. Rhen Richard, Roosevelt, UT…………………..$53,283.36

7. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……………$40,132.05

8. Trevor Brazile, Decatur, TX……………………..$36,677.90

9. Steven Dent, Mullen, NE…………………………$36,389.11

10. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………..$35,312.41

11. Clayton Hass, Weatherford, TX………………$35,306.72

12. Eli Lord, Sturgis, SD……………………………..$29,623.13

13. Marcus Theriot, Poplarville, MS……………..$28,666.69

14. Cody Doescher, Webbers Falls, OK……….$24,920.88

15. Bart Brunson, Terry, MS……………………….$22,334.97

16. Chance Oftedahl, Pemberton, MN…………$20,228.58

17. Riley Warren, Stettler, AB………………………$20,147.09

18. Tim Pharr, Resaca, GA…………………………$19,950.58

19. Tanner Green, Cotulla, TX…………………….$19,699.17

20. Lane Karney, Creston, CA…………………….$17,885.29

Bareback Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Kaycee Feild, Genola, UT………………………$115,965.14

2. Orin Larsen, Inglis, MB………………………….$103,445.85

3. Richmond Champion, The Woodlands, TX..$83,111.77

4. Ty Breuer, Mandan, ND…………………………..$81,844.37

5. Tilden Hooper, Carthage, TX…………………..$76,237.22

6. Clayton Biglow, Clements, CA…………………$69,335.27

7. Austin Foss, Terrebonne, OR…………………..$57,679.50

8. Caleb Bennett, Corvallis, MT……………………$53,612.70

9. Bill Tutor, Huntsville, TX…………………………..$48,605.94

10. Taylor Broussard, Estherwood, LA………….$47,216.73

11. Jake Brown, Cleveland, TX……………………$45,228.72

12. Clint Laye, Cadogan, AB……………………….$42,818.59

13. Logan Patterson, Kim, CO…………………….$42,021.93

14. Wyatt Denny, Minden, NV………………………$41,998.26

15. Tanner Aus, Granite Falls, MN……………….$41,544.60

16. R.C. Landingham, Hat Creek, CA…………..$39,413.49

17. Steven Peebles, Redmond, OR……………..$38,835.49

18. Connor Hamilton, Calgary, AB……………….$37,225.20

19. Steven Dent, Mullen, NE……………………….$32,919.01

20. Seth Hardwick, Ranchester, WY……………..$27,259.17

Steer Wrestling Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ty Erickson, Helena, MT……………………….$101,122.71

2. Scott Guenthner, Provost, AB………………….$70,952.54

3. Josh Garner, Live Oak, CA………………………$66,096.30

4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA…………….$60,114.08

5. Hunter Cure, Holliday, TX……………………….$55,986.83

6. Stephen Culling, Fort St. John, BC…………..$48,869.37

7. Riley Duvall, Checotah, OK…………………….$44,480.92

8. Cameron Morman, Glen Ullin, ND…………….$41,567.84

9. Tyler Pearson, Louisville, MS…………………..$41,456.65

10. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……………………$40,108.45

11. Tanner Brunner, Ramona, KS………………..$38,465.84

12. Tanner Milan, Cochrane, AB………………….$36,562.99

13. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……………$35,406.37

14. Blake Knowles, Heppner, OR…………………$35,355.48

15. Dakota Eldridge, Elko, NV………………………$35,173.57

16. Will Lummus, West Point, MS………………..$35,158.71

17. Josh Clark, Belgrade, MT………………………$33,970.76

18. Nick Guy, Sparta, WI……………………………$33,447.47

19. Juan Alcazar Jr, Okeechobee, FL…………..$32,134.56

20. Blake Mindemann, Blanchard, OK………….$31,845.37

Team Roping (Headers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ty Blasingame, Casper, WY…………………….$73,228.67

2. Clay Smith, Broken Bow, OK…………………..$66,970.17

3. Coleman Proctor, Pryor, OK…………………….$65,032.47

4. Riley Minor, Ellensburg, WA…………………….$58,799.74

5. Cody Snow, Los Olivos, CA…………………….$47,066.95

6. Luke Brown, Rock hill, SC……………………….$46,835.30

7. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK…….$43,447.99

8. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO………………$40,757.95

9. Jake Cooper, Monument, NM………………….$38,289.49

10. Kaleb Driggers, Hoboken, GA………………..$35,512.82

11. Clay Tryan, Billings, MT…………………………$33,505.01

12. Chad Masters, Cedar Hill, TN………………..$32,104.62

13. Tyler Wade, Terrell, TX…………………………$31,354.77

14. Matt Sherwood, Pima, AZ……………………..$27,143.09

15. Dustin Egusquiza, Mariana, FL………………$25,456.70

16. Steven Duby, Hereford, OR……………………$24,934.53

17. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA……….$23,440.80

18. Brenten Hall, Stephenville, TX……………….$23,302.64

19. Blake Hirdes, Turlock, CA……………………..$22,505.98

20. Cory Kidd V, Statesville, NC…………………..$22,400.48

Team Roping (Heelers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Kyle Lockett, Visalia, CA…………………………$86,560.66

2. Ryan Motes, Weatherford, TX………………….$72,447.83

3. Jake Long, Coffeyville, KS………………………$60,150.52

4. Brady Minor, Ellensburg, WA…………………..$58,799.74

5. Paul Eaves, lonedell, MO………………………..$50,890.74

6. Tanner Braden, Dewey, OK……………………..$43,447.99

7. Caleb Anderson, Mocksville, NC………………$38,289.49

8. Wesley Thorp, Throckmorton, TX…………….$37,899.47

9. Hunter Koch, Vernon, TX………………………..$37,330.26

10. Junior Nogueira, Burleson, TX……………….$35,512.82

11. Ross Ashford, Lott, TX………………………….$35,193.09

12. Travis Graves, Jay, OK………………………….$33,505.01

13. Joseph Harrison, Overbrook, OK……………$33,192.75

14. Trey Yates, Pueblo, CO…………………………$27,805.26

15. Jade Corkill, Fallon, NV…………………………$25,095.88

16. Chase Tryan, Helena, MT………………………$23,302.64

17. Kory Koontz, Stephenville, TX……………….$23,221.82

18. Chase Boekhaus, Rolla, KS…………………..$22,848.44

19. Nano Garza, Las Cruces, NM………………..$22,756.19

20. Jason Duby, Klamath Falls, OR………………$22,434.53

Saddle Bronc Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ryder Wright, Beaver, UT………………………$146,596.34

2. Zeke Thurston, Big Valley, AB………………..$113,919.92

3. Jesse Wright, Milford, UT………………………..$80,391.55

4. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……………….$78,038.61

5. Jake Watson, Hudsons Hope, BC…………….$70,993.88

6. Jacobs Crawley, Boerne, TX……………………$67,353.17

7. Sterling Crawley, Stephenville, TX…………….$65,540.86

8. Spencer Wright, Milford, UT…………………….$62,112.57

9. Bradley Harter, Loranger, LA……………………$56,191.27

10. Rusty Wright, Milford, UT……………………….$55,296.05

11. Isaac Diaz, Desdemona, TX………………….$52,519.52

12. Wade Sundell, Boxholm, IA…………………..$43,285.27

13. Jesse Kruse, Great Falls, MT…………………$42,563.75

14. Dawson Hay, wildwood, AB……………………$39,147.26

15. Cody DeMoss, Heflin, LA………………………$36,894.09

16. Mitch Pollock, Winnemucca, NV……………..$36,173.20

17. Kolby Wanchuk, Sherwood Park, AB………$35,635.21

18. JJ Elshere, Hereford, SD……………………….$35,142.37

19. Colt Gordon, Comanche, OK…………………$33,627.74

20. Lefty Holman, Visalia, CA……………………..$32,371.25

Tie-Down Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Michael Otero, Weatherford, TX……………….$81,603.84

2. Caleb Smidt, Bellville, TX………………………..$74,005.34

3. Tyson Durfey, Brock, TX…………………………$73,951.19

4. Shane Hanchey, Sulphur, LA…………………..$66,976.43

5. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………….$60,806.62

6. Haven Meged, Miles City, MT…………………..$58,360.56

7. Riley Pruitt, Gering, NE…………………………..$49,111.06

8. Taylor Santos, Creston, CA……………………..$47,240.88

9. Rhen Richard, Roosevelt, UT…………………..$46,934.41

10. Marty Yates, Stephenville, TX………………..$45,416.52

11. Westyn Hughes, Caldwell, TX………………..$44,606.00

12. Cooper Martin, Alma, KS………………………$40,558.48

13. Ryan Jarrett, Comanche, OK…………………$38,964.52

14. Ty Harris, San Angelo, TX…………………….$38,291.74

15. Timber Moore, Aubrey, TX…………………….$36,804.88

16. Tyler Milligan, Pawhuska, OK………………..$35,916.38

17. Adam Gray, Seymour, TX………………………$33,846.02

18. Cimarron Boardman, Stephenville, TX…….$33,351.02

19. Blake Ash, Aurora, MO………………………….$32,991.10

20. Matt Shiozawa, Chubbuck, ID………………..$32,828.64

Steer Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Vin Fisher Jr., Andrews, TX…………………….$41,612.59

2. Trevor Brazile, Decatur, TX……………………..$39,982.33

3. Tuf Cooper, Decatur, TX…………………………$32,244.80

4. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX………….$25,479.41

5. Chet Herren, Pawhuska, OK…………………..$23,509.88

6. Tony Reina, wharton, TX………………………..$22,828.49

7. Chris Glover, Keenesburg, CO…………………$22,211.19

8. J. Tom Fisher, Andrews, TX…………………….$21,855.10

9. Garrett Hale, Snyder, TX…………………………$21,119.50

10. Jess Tierney, Hermosa, SD……………………$20,267.04

11. Cole Patterson, Pratt, KS………………………$19,735.64

12. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………..$19,453.80

13. Shay Good, Abilene, TX……………………….$19,020.57

14. Rocky Patterson, Pratt, KS……………………$18,292.96

15. Brady Garten, Oologah, OK………………….$17,909.12

16. Cody Lee, Gatesville, TX………………………$17,276.86

17. Brodie Poppino, Big Cabin, OK………………$15,045.56

18. Jason Evans, Glen Rose, TX…………………$14,770.67

19. Trenton Johnson, Blue Mound, KS………….$14,007.33

20. Kelton McMillen, Paden, OK………………….$13,054.82

Bull Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Sage Kimzey, Strong City, OK………………..$123,743.82

2. Trevor Kastner, Roff, OK…………………………$94,635.46

3. Parker Breding, Edgar, MT……………………….$91,039.36

4. Stetson Wright, Milford, UT………………………$79,227.70

5. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……………$73,523.93

6. Trey Benton III, Rock Island, TX……………….$72,013.48

7. Tyler Bingham, Honeyville, UT…………………$71,929.77

8. Garrett Smith, Rexburg, ID………………………$64,244.18

9. Boudreaux Campbell, Crockett, TX…………..$63,550.24

10. Jeff Askey, Athens, TX………………………….$61,091.50

11. Trey Kimzey, Strong City, OK…………………$59,150.90

12. Josh Frost, Randlett, UT………………………..$56,899.74

13. Trevor Reiste, Linden, IA……………………….$52,101.92

14. Lon Danley, Tularosa, NM……………………..$50,702.80

15. Cole Melancon, Liberty, TX……………………$45,637.46

16. Aaron Williams, Pismo Beach, CA………….$43,091.27

17. Koby Radley, Montpelier, LA…………………..$42,985.75

18. J.W. Harris, Goldthwaite, TX………………….$42,938.43

19. Ruger Piva, Challis, ID………………………….$41,776.71

20. Tristan Mize, Bryan, TX………………………..$41,112.39

Barrel Racing Standings (last updated June 24, 2019 | Courtesy of WPRA)

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Nellie Miller, Cottonwood, CA…………………..$83,839.51

2. Hailey Kinsel, Cotulla, TX……………………….$66,877.30

3. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX………$65,083.03

4. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD…………………….$56,652.28

5. Jennifer Sharp, Richards, TX…………………..$53,721.72

6. Shali Lord, Lamar, CO…………………………….$52,332.22

7. Stevi Hillman, Weatherford, TX………………..$50,906.25

8. Ericka Nelson, Century, FL……………………..$49,981.71

9. Jimmie Smith, McDade, TX…………………….$49,374.03

10. Dona Rule, Minco, OK………………………….$46,072.64

11. Jessica Routier, Buffalo, SD…………………..$44,805.76

12. Jessica Telford, Caldwell, ID…………………..$41,335.24

13. Ivy Conrado, Nowata, OK……………………..$38,138.60

14. Lacinda Rose, Willard, MO…………………….$37,527.32

15. Leia Pluemer, Las Lunas, NM………………..$37,166.05

16. Emily Miller, Weatherford, OK………………..$36,096.23

17. Jackie Ganter, Abilene, TX…………………….$35,482.56

18. Jill Wilson, Snyder, TX…………………………..$34,958.08

19. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX…..$33,942.35

20. Teri Bangart, Olympia, WA……………………$33,776.70

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