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News | February 13, 2020

All-Around Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Tuf Cooper, Decatur, TX……$16,656.27

2. Clay Smith, Broken Bow, OK……$12,061.05

Bareback Riding Standings

Steer Wrestling Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Tim O’Connell, Zwingle, IA……$17,885.13

2. Anthony Thomas, Houston, TX……$11,877.38

3. Kody Lamb, Sherwood Park, AB……$11,812.29

4. Craig Wisehart, Kersey, CO……$11,108.79

5. Winn Ratliff, Leesville, LA……$10,378.78

6. Jake Brown, Cleveland, TX……$10,220.11

7. Mason Clements, Draper, UT……$9,919.19

8. Leighton Berry, Weatherford, TX……$8,881.08

9. Tanner Aus, Granite Falls, MN……$8,861.66

10. Cole Reiner, Kaycee, WY……$8,585.95

11. Yance Day, Tahlequah, OK……$8,265.05

12. Logan Patterson, Kim, CO……$6,991.51

13. Will Lowe, Canyon, TX……$6,873.87

14. Jamie Howlett, Rapid city, SD……$6,687.77

15. Mike Fred, Wamego, KS……$6,348.37

16. Chad Rutherford, Lake Charles, LA……$5,773.99

17. Paden Hurst, Huntsville, TX……$5,668.80

18. Tanner Phipps, Dalton, GA……$5,390.35

19. Zach Hibler, Wheeler, TX……$5,285.95

20. Ty Breuer, Mandan, ND……$4,834.77

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……$10,676.70

2. Jacob Edler, State Center, IA……$10,014.55

3. Cade Goodman, Waelder, TX……$9,720.59

4. Jesse Brown, Baker City, OR……$8,340.50

5. Shayde Etherton, Borden, IN……$7,480.72

6. Jace Melvin, Fort Pierre, SD……$6,688.86

7. Kalane Anders, Bayard, NE……$6,652.11

8. Justin Kimsey, Kennewick, WA……$6,462.13

9. Jake Nelson, Bozeman, MT……$6,074.72

10. Shawn Downing, Saco, MT……$6,053.60

11. Justice Johnson, Bismarck, ND……$5,670.36

12. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……$5,445.18

13. Dirk Tavenner, Rigby, ID……$5,070.43

14. Billy Bugenig, Ferndale, CA……$5,000.37

15. Mike McGinn, Haines, OR……$4,996.42

16. Chisum Docheff, Mead, CO……$4,837.73

17. Eli Lord, Sturgis, SD……$4,713.09

18. Dylan Schroeder, Waller, TX……$4,683.17

19. Payden McIntyre, Douglas, WY……$4,656.29

20. Cade Staton, Jonesboro, TX……$4,417.38

Team Roping (Headers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Cody Snow, Los Olivos, CA……$11,730.82

2. Dustin Egusquiza, Marianna, FL……$9,209.54

3. Andrew Ward, Edmond, OK……$9,109.14

4. Clay Tryan, Billings, MT……$8,926.69

5. Nelson Wyatt, Clanton, AL……$7,241.36

6. Ty Blasingame, Casper, WY……$7,086.94

7. Clay Smith, Broken Bow, OK……$6,917.79

8. Brenten Hall, Jay, OK……$6,599.30

9. Garrett Tonozzi, Lampasas, TX……$6,502.08

10. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK……$6,169.53

11. Bradley Massey, Perry, FL……$6,112.95

12. Garett Chick, Salado, TX……$6,075.58

13. Cyle Denison, Iowa, LA……$5,595.48

14. Kolton Schmidt, Barrhead, AB……$5,371.26

15. Jr. Dees, Aurora, SD……$5,166.90

16. Cory Kidd V, Statesville, NC……$4,538.28

17. Lathen Bryant, Stephenville, TX……$4,369.72

18. Pat Boyle, Shandon, CA……$4,305.58

19. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA……$4,205.08

20. Delon Parker, worden, MT……$4,011.16

Team Roping (Heelers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Jake Long, Coffeyville, KS……$15,955.70

2. Buddy Hawkins II, Columbus, KS……$9,109.14

3. Cesar de la Cruz, Tucson, AZ……$8,089.93

4. Levi Tyan, Wallace, NE……$7,352.80

5. Levi Lord, Sturgis, SD……$7,241.36

6. Colton Brittain, Rockwall, TX……$7,179.97

7. Jade Corkill, Fallon, NV……$6,917.79

8. Chase Tryan, Helena, MT……$6,599.30

9. Britt Bockius, Shady Grove, FL……$6,532.38

10. Dustin Davis, Terrell, TX……$6,502.08

11. Paul Eaves, lonedell, MO……$6,471.70

12. Walt Woodard, Stephenville, TX……$6,075.58

13. Lane Mitchell, Bolivar, TN……$5,595.48

14. Hunter Koch, Vernon, TX……$5,371.26

15. Lane Siggins, Coolidge, AZ……$5,166.90

16. Cody Doescher, Webbers Falls, OK……$4,685.14

17. Jake Clay, Sapulpa, OK……$4,538.28

18. Boogie Ray, Mabank, TX……$4,434.78

19. Jared Hixon, Bakersfield, CA……$4,305.58

20. Kasper Roy, Mossleigh, AB……$4,060.71

Saddle Bronc Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Wyatt Casper, Pampa, TX……$23,128.65

2. Brody Cress, Hillsdale, WY……$20,235.29

3. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……$15,269.22

4. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……$13,113.29

5. Cole Elshere, Faith, SD……$12,869.92

6. Cort Scheer, Homedale, ID……$10,372.42

7. Rusty Wright, Milford, UT……$10,371.48

8. Taygen Schuelke, Newell, SD……$10,116.79

9. Sterling Crawley, Huntsville, TX……$10,057.04

10. Lefty Holman, Visalia, CA……$8,406.24

11. Tegan Smith, Winterset, IA……$8,321.88

12. Riggin Smith, Winterset, IA……$7,893.82

13. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……$7,373.24

14. Lane Schuelke, Newell, SD……$7,188.95

15. Isaac Diaz, Desdemona, TX……$7,099.34

16. Jacobs Crawley, Boerne, TX……$6,979.85

17. Leon Fountain, Socorro, NM……$6,528.57

18. Jade Blackwell, Rapid City, SD……$6,110.43

19. Chet Johnson, Douglas, WY……$5,682.69

20. Bradley Harter, Loranger, LA……$5,682.25

Tie-Down Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Shad Mayfield, Clovis, NM……$29,531.18

2. Shane Hanchey, Sulphur, LA……$13,647.40

3. Ty Harris, San Angelo, TX……$13,157.22

4. Riley Pruitt, Gering, NE……$12,481.98

5. Blane Cox, Cameron, TX……$12,408.19

6. Cory Solomon, Prairie View, TX……$10,962.83

7. Adam Gray, Seymour, TX……$10,431.28

8. Tuf Cooper, Decatur, TX……$9,394.86

9. Catfish Brown, Collinsville, TX……$9,377.54

10. Haven Meged, Miles City, MT……$7,732.85

11. Chase Williams, Stephenville, TX……$7,298.93

12. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……$7,028.91

13. John Douch, Huntsville, TX……$6,906.20

14. Ike Fontenot, Ville Platte, LA……$6,813.79

15. Andrew Burks, Kiln, MS……$6,810.68

16. Marty Yates, Stephenville, TX……$6,507.03

17. Randall Carlisle, Athens, LA……$6,185.64

18. Zack Jongbloed, iowa, LA……$6,020.63

19. Taylor Santos, Creston, CA……$5,602.37

20. Colt Papy, Henrietta, TX……$5,579.06

Steer Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Trevor Brazile, Decatur, TX……$21,180.19

2. Billy Good, Wynnewood, OK……$12,337.63

3. Jess Tierney, Hermosa, SD……$11,075.49

4. Landon McClaugherty, Tilden, TX……$10,493.23

5. Cole Patterson, Pratt, KS……$10,261.24

6. Shay Good, Abilene, TX……$9,455.83

7. Chet Herren, Pawhuska, OK……$7,851.84

8. Tony Reina, wharton, TX……$7,718.40

9. Tuf Cooper, Decatur, TX……$7,667.06

10. Jason Evans, Glen Rose, TX……$7,571.55

11. Martin Poindexter, Comanche, TX……$7,515.41

12. Thomas Smith, Barnsdall, OK……$7,398.10

13. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……$6,422.63

14. Trey Sheets, Pine Bluffs, WY……$6,136.87

15. Corey Ross, Liberty Hill, TX……$5,976.54

16. Mike Chase, McAlester, OK……$5,578.44

17. Clay Smith, Broken Bow, OK……$5,143.26

18. Garrett Hale, Snyder, TX……$5,089.46

19. Cody Lee, Gatesville, TX……$5,052.94

20. Bryce Davis, Ovalo, TX……$4,826.70

Bull Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Dustin Boquet, Bourg, LA……$29,085.62

2. Parker McCown, Montgomery, TX……$23,650.17

3. Sage Kimzey, Strong City, OK……$21,221.78

4. J.T. Moore, Alvin, TX……$21,214.73

5. Laramie Mosley, Satanta, KS……$20,317.08

6. Ky Hamilton, Mackay, QL……$19,769.13

7. Braden Richardson, Jasper, TX……$14,992.90

8. Hawk Whitt, Thermopolis, WY……$13,818.86

9. Brody Yeary, Morgan Mill, TX……$12,887.72

10. Foster McCraw, Navasota, TX……$11,336.91

11. Colten Fritzlan, Rifle, CO……$10,940.22

12. Coy Pollmeier, Fort Scott, KS……$10,510.77

13. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……$10,175.77

14. Cole Melancon, Paris, TX……$8,977.76

15. Tyler Bingham, Honeyville, UT……$8,867.19

16. Trevor Kastner, Roff, OK……$8,709.56

17. Levi Gray, Dairy, OR……$8,395.49

18. Trey Benton III, Rock Island, TX……$8,248.70

19. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……$8,193.31

20. Denton Fugate, Niangua, MO……$8,100.02 Barrel Racing Standings (last updated February 3, 2020 | Courtesy of WPRA)

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX……$17,895.89

2. Tillar Murray, Fort Worth, TX……$16,609.28

3. Jimmie Smith, McDade, TX……$13,826.20

4. Dona Kay Rule, Minco, OK……$12,938.50

5. Ivy Hurst, Springer, OK……$12,491.43

6. Taylor Langdon, Aubrey, TX……$11,054.57

7. Shelley Morgan, Eustace, TX……$10,109.84

8. Carly Taylor, Andersonville, TN……$9,844.27

9. Hailey Lockwood, Cotulla, TX……$9,611.13

10. Kassie Mowry, Dublin, TX……$9,250.60

11. Alex Lang, Harper, TX……$8,716.79

12. Tiany Schuster, Krum, TX……$8,242.39

13. Margaret Poloncic, Gillette, WY……$7,912.11

14. Abby Phillips, Marshall, TX……$7,833.46

15. Sissy Winn, Chapman Ranch, TX……$6,936.42

16. Lisa Thornton, Plum, TX……$6,240.47

17. Alishea Broussard, Esthenwood, LA……$5,909.40

18. Cassidy Champlin, Pilot Point, TX……$5,849.09

19. Loni Kay Lester, Gonzales, TX……$5,653.53

20. Ashley Castleberry, Montgomery, TX……$5,614.02

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