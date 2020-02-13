All-Around Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Tuf Cooper, Decatur, TX……$16,656.27
2. Clay Smith, Broken Bow, OK……$12,061.05
Bareback Riding Standings
Steer Wrestling Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Tim O’Connell, Zwingle, IA……$17,885.13
2. Anthony Thomas, Houston, TX……$11,877.38
3. Kody Lamb, Sherwood Park, AB……$11,812.29
4. Craig Wisehart, Kersey, CO……$11,108.79
5. Winn Ratliff, Leesville, LA……$10,378.78
6. Jake Brown, Cleveland, TX……$10,220.11
7. Mason Clements, Draper, UT……$9,919.19
8. Leighton Berry, Weatherford, TX……$8,881.08
9. Tanner Aus, Granite Falls, MN……$8,861.66
10. Cole Reiner, Kaycee, WY……$8,585.95
11. Yance Day, Tahlequah, OK……$8,265.05
12. Logan Patterson, Kim, CO……$6,991.51
13. Will Lowe, Canyon, TX……$6,873.87
14. Jamie Howlett, Rapid city, SD……$6,687.77
15. Mike Fred, Wamego, KS……$6,348.37
16. Chad Rutherford, Lake Charles, LA……$5,773.99
17. Paden Hurst, Huntsville, TX……$5,668.80
18. Tanner Phipps, Dalton, GA……$5,390.35
19. Zach Hibler, Wheeler, TX……$5,285.95
20. Ty Breuer, Mandan, ND……$4,834.77
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……$10,676.70
2. Jacob Edler, State Center, IA……$10,014.55
3. Cade Goodman, Waelder, TX……$9,720.59
4. Jesse Brown, Baker City, OR……$8,340.50
5. Shayde Etherton, Borden, IN……$7,480.72
6. Jace Melvin, Fort Pierre, SD……$6,688.86
7. Kalane Anders, Bayard, NE……$6,652.11
8. Justin Kimsey, Kennewick, WA……$6,462.13
9. Jake Nelson, Bozeman, MT……$6,074.72
10. Shawn Downing, Saco, MT……$6,053.60
11. Justice Johnson, Bismarck, ND……$5,670.36
12. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……$5,445.18
13. Dirk Tavenner, Rigby, ID……$5,070.43
14. Billy Bugenig, Ferndale, CA……$5,000.37
15. Mike McGinn, Haines, OR……$4,996.42
16. Chisum Docheff, Mead, CO……$4,837.73
17. Eli Lord, Sturgis, SD……$4,713.09
18. Dylan Schroeder, Waller, TX……$4,683.17
19. Payden McIntyre, Douglas, WY……$4,656.29
20. Cade Staton, Jonesboro, TX……$4,417.38
Team Roping (Headers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Cody Snow, Los Olivos, CA……$11,730.82
2. Dustin Egusquiza, Marianna, FL……$9,209.54
3. Andrew Ward, Edmond, OK……$9,109.14
4. Clay Tryan, Billings, MT……$8,926.69
5. Nelson Wyatt, Clanton, AL……$7,241.36
6. Ty Blasingame, Casper, WY……$7,086.94
7. Clay Smith, Broken Bow, OK……$6,917.79
8. Brenten Hall, Jay, OK……$6,599.30
9. Garrett Tonozzi, Lampasas, TX……$6,502.08
10. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK……$6,169.53
11. Bradley Massey, Perry, FL……$6,112.95
12. Garett Chick, Salado, TX……$6,075.58
13. Cyle Denison, Iowa, LA……$5,595.48
14. Kolton Schmidt, Barrhead, AB……$5,371.26
15. Jr. Dees, Aurora, SD……$5,166.90
16. Cory Kidd V, Statesville, NC……$4,538.28
17. Lathen Bryant, Stephenville, TX……$4,369.72
18. Pat Boyle, Shandon, CA……$4,305.58
19. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA……$4,205.08
20. Delon Parker, worden, MT……$4,011.16
Team Roping (Heelers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Jake Long, Coffeyville, KS……$15,955.70
2. Buddy Hawkins II, Columbus, KS……$9,109.14
3. Cesar de la Cruz, Tucson, AZ……$8,089.93
4. Levi Tyan, Wallace, NE……$7,352.80
5. Levi Lord, Sturgis, SD……$7,241.36
6. Colton Brittain, Rockwall, TX……$7,179.97
7. Jade Corkill, Fallon, NV……$6,917.79
8. Chase Tryan, Helena, MT……$6,599.30
9. Britt Bockius, Shady Grove, FL……$6,532.38
10. Dustin Davis, Terrell, TX……$6,502.08
11. Paul Eaves, lonedell, MO……$6,471.70
12. Walt Woodard, Stephenville, TX……$6,075.58
13. Lane Mitchell, Bolivar, TN……$5,595.48
14. Hunter Koch, Vernon, TX……$5,371.26
15. Lane Siggins, Coolidge, AZ……$5,166.90
16. Cody Doescher, Webbers Falls, OK……$4,685.14
17. Jake Clay, Sapulpa, OK……$4,538.28
18. Boogie Ray, Mabank, TX……$4,434.78
19. Jared Hixon, Bakersfield, CA……$4,305.58
20. Kasper Roy, Mossleigh, AB……$4,060.71
Saddle Bronc Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Wyatt Casper, Pampa, TX……$23,128.65
2. Brody Cress, Hillsdale, WY……$20,235.29
3. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……$15,269.22
4. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……$13,113.29
5. Cole Elshere, Faith, SD……$12,869.92
6. Cort Scheer, Homedale, ID……$10,372.42
7. Rusty Wright, Milford, UT……$10,371.48
8. Taygen Schuelke, Newell, SD……$10,116.79
9. Sterling Crawley, Huntsville, TX……$10,057.04
10. Lefty Holman, Visalia, CA……$8,406.24
11. Tegan Smith, Winterset, IA……$8,321.88
12. Riggin Smith, Winterset, IA……$7,893.82
13. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……$7,373.24
14. Lane Schuelke, Newell, SD……$7,188.95
15. Isaac Diaz, Desdemona, TX……$7,099.34
16. Jacobs Crawley, Boerne, TX……$6,979.85
17. Leon Fountain, Socorro, NM……$6,528.57
18. Jade Blackwell, Rapid City, SD……$6,110.43
19. Chet Johnson, Douglas, WY……$5,682.69
20. Bradley Harter, Loranger, LA……$5,682.25
Tie-Down Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Shad Mayfield, Clovis, NM……$29,531.18
2. Shane Hanchey, Sulphur, LA……$13,647.40
3. Ty Harris, San Angelo, TX……$13,157.22
4. Riley Pruitt, Gering, NE……$12,481.98
5. Blane Cox, Cameron, TX……$12,408.19
6. Cory Solomon, Prairie View, TX……$10,962.83
7. Adam Gray, Seymour, TX……$10,431.28
8. Tuf Cooper, Decatur, TX……$9,394.86
9. Catfish Brown, Collinsville, TX……$9,377.54
10. Haven Meged, Miles City, MT……$7,732.85
11. Chase Williams, Stephenville, TX……$7,298.93
12. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……$7,028.91
13. John Douch, Huntsville, TX……$6,906.20
14. Ike Fontenot, Ville Platte, LA……$6,813.79
15. Andrew Burks, Kiln, MS……$6,810.68
16. Marty Yates, Stephenville, TX……$6,507.03
17. Randall Carlisle, Athens, LA……$6,185.64
18. Zack Jongbloed, iowa, LA……$6,020.63
19. Taylor Santos, Creston, CA……$5,602.37
20. Colt Papy, Henrietta, TX……$5,579.06
Steer Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Trevor Brazile, Decatur, TX……$21,180.19
2. Billy Good, Wynnewood, OK……$12,337.63
3. Jess Tierney, Hermosa, SD……$11,075.49
4. Landon McClaugherty, Tilden, TX……$10,493.23
5. Cole Patterson, Pratt, KS……$10,261.24
6. Shay Good, Abilene, TX……$9,455.83
7. Chet Herren, Pawhuska, OK……$7,851.84
8. Tony Reina, wharton, TX……$7,718.40
9. Tuf Cooper, Decatur, TX……$7,667.06
10. Jason Evans, Glen Rose, TX……$7,571.55
11. Martin Poindexter, Comanche, TX……$7,515.41
12. Thomas Smith, Barnsdall, OK……$7,398.10
13. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……$6,422.63
14. Trey Sheets, Pine Bluffs, WY……$6,136.87
15. Corey Ross, Liberty Hill, TX……$5,976.54
16. Mike Chase, McAlester, OK……$5,578.44
17. Clay Smith, Broken Bow, OK……$5,143.26
18. Garrett Hale, Snyder, TX……$5,089.46
19. Cody Lee, Gatesville, TX……$5,052.94
20. Bryce Davis, Ovalo, TX……$4,826.70
Bull Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Dustin Boquet, Bourg, LA……$29,085.62
2. Parker McCown, Montgomery, TX……$23,650.17
3. Sage Kimzey, Strong City, OK……$21,221.78
4. J.T. Moore, Alvin, TX……$21,214.73
5. Laramie Mosley, Satanta, KS……$20,317.08
6. Ky Hamilton, Mackay, QL……$19,769.13
7. Braden Richardson, Jasper, TX……$14,992.90
8. Hawk Whitt, Thermopolis, WY……$13,818.86
9. Brody Yeary, Morgan Mill, TX……$12,887.72
10. Foster McCraw, Navasota, TX……$11,336.91
11. Colten Fritzlan, Rifle, CO……$10,940.22
12. Coy Pollmeier, Fort Scott, KS……$10,510.77
13. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……$10,175.77
14. Cole Melancon, Paris, TX……$8,977.76
15. Tyler Bingham, Honeyville, UT……$8,867.19
16. Trevor Kastner, Roff, OK……$8,709.56
17. Levi Gray, Dairy, OR……$8,395.49
18. Trey Benton III, Rock Island, TX……$8,248.70
19. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……$8,193.31
20. Denton Fugate, Niangua, MO……$8,100.02 Barrel Racing Standings (last updated February 3, 2020 | Courtesy of WPRA)
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX……$17,895.89
2. Tillar Murray, Fort Worth, TX……$16,609.28
3. Jimmie Smith, McDade, TX……$13,826.20
4. Dona Kay Rule, Minco, OK……$12,938.50
5. Ivy Hurst, Springer, OK……$12,491.43
6. Taylor Langdon, Aubrey, TX……$11,054.57
7. Shelley Morgan, Eustace, TX……$10,109.84
8. Carly Taylor, Andersonville, TN……$9,844.27
9. Hailey Lockwood, Cotulla, TX……$9,611.13
10. Kassie Mowry, Dublin, TX……$9,250.60
11. Alex Lang, Harper, TX……$8,716.79
12. Tiany Schuster, Krum, TX……$8,242.39
13. Margaret Poloncic, Gillette, WY……$7,912.11
14. Abby Phillips, Marshall, TX……$7,833.46
15. Sissy Winn, Chapman Ranch, TX……$6,936.42
16. Lisa Thornton, Plum, TX……$6,240.47
17. Alishea Broussard, Esthenwood, LA……$5,909.40
18. Cassidy Champlin, Pilot Point, TX……$5,849.09
19. Loni Kay Lester, Gonzales, TX……$5,653.53
20. Ashley Castleberry, Montgomery, TX……$5,614.02