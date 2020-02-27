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asdasda

News | February 27, 2020

All-Around Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$49,796.27

2. Clay Smith, Broken Bow, OK……..$40,818.90

3. Stetson Wright, Milford, UT……..$21,946.23

4. Marcus Theriot, Poplarville, MS……..$13,132.66

5. Bart Brunson, Terry, MS……..$11,552.46

6. Rhen Richard, Roosevelt, UT……..$11,425.09

Bareback Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Tim O’Connell, Zwingle, IA……..$60,306.33

2. Mason Clements, Draper, UT……..$36,059.19

3. Leighton Berry, Weatherford, TX……..$34,111.93

4. Jamie Howlett, Rapid city, SD……..$33,329.94

5. Tilden Hooper, Carthage, TX……..$30,759.84

6. Tanner Aus, Granite Falls, MN……..$28,167.38

7. Winn Ratliff, Leesville, LA……..$27,922.76

8. Wyatt Bloom, Belgrade, MT……..$23,566.05

9. Ty Breuer, Mandan, ND……..$22,984.06

10. Kody Lamb, Sherwood Park, AB……..$21,633.26

11. Cole Reiner, Kaycee, WY……..$20,915.95

12. Richmond Champion, The Woodlands, TX……..$17,854.48

13. Logan Patterson, Kim, CO……..$16,799.61

14. Taylor Broussard, Estherwood, LA……..$16,708.46

15. Jesse Pope, Marshall, MO……..$16,540.96

16. Paden Hurst, Huntsville, TX……..$14,510.33

17. Anthony Thomas, Houston, TX……..$14,275.34

18. Jake Brown, Cleveland, TX……..$13,807.45

19. Chad Rutherford, Lake Charles, LA……..$13,200.17

20. Shane O’Connell, Rapid City, SD……..$12,936.64

Steer Wrestling Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Jacob Talley, keatchie, LA……..$33,507.77

2. Curtis Cassidy, Donalda, AB……..$28,506.96

3. Matt Reeves, Cross Plains, TX……..$27,580.09

4. Ty Erickson, Helena, MT……..$27,143.97

5. Tyler Waguespack, Gonzales, LA……..$26,122.88

6. Jacob Edler, State Center, IA……..$25,534.55

7. Jace Melvin, Fort Pierre, SD……..$22,048.86

8. Tanner Brunner, Ramona, KS……..$19,967.72

9. Jule Hazen, Ashland, KS……..$18,839.69

10. Dirk Tavenner, Rigby, ID……..$18,330.43

11. Bridger Anderson, Carrington, ND……..$17,212.21

12. Eli Lord, Sturgis, SD……..$15,734.02

13. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……..$15,376.70

14. Shayde Etherton, Borden, IN……..$15,198.26

15. Hunter Cure, Holliday, TX……..$14,578.54

16. Will Lummus, Byhalia, MS……..$13,109.41

17. Cade Staton, Jonesboro, TX……..$12,377.59

18. Tristan Martin, Sulphur, LA……..$12,226.02

19. Kalane Anders, Bayard, NE……..$11,152.11

20. Blake Knowles, Heppner, OR……..$11,025.42

Team Roping (Headers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Dustin Egusquiza, Marianna, FL……..$36,213.36

2. Clay Smith, Broken Bow, OK……..$35,675.64

3. Clay Ullery, Valleyview, AB……..$30,907.52

4. Charly Crawford, Stephenville, TX……..$27,980.00

5. Matt Sherwood, Pima, AZ……..$25,384.59

6. Cody Snow, Los Olivos, CA……..$21,230.82

7. Kolton Schmidt, Barrhead, AB……..$20,217.53

8. Kal Fuller, Bozeman, MT……..$17,872.73

9. Clay Tryan, Billings, MT……..$17,544.25

10. Andrew Ward, Edmond, OK……..$17,414.05

11. Chad Masters, Cedar Hill, TN……..$15,887.55

12. Levi Simpson, Ponoka, AB……..$14,828.18

13. Luke Brown, Rock hill, SC……..$14,825.00

14. Jeff Flenniken, Caldwell, ID……..$14,119.21

15. Lane Ivy, Dublin, TX……..$12,802.05

16. Garrett Tonozzi, Lampasas, TX……..$12,295.42

17. Coleman Proctor, Pryor, OK……..$12,005.38

18. Billy Bob Brown, Carbon, TX……..$11,327.55

19. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA……..$9,946.98

20. Kaleb Driggers, Hoboken, GA……..$9,795.73

Team Roping (Heelers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Jade Corkill, Fallon, NV……..$35,675.64

2. Travis Graves, Jay, OK……..$30,558.62

3. Jake Edwards, Ocala, FL……..$28,298.06

4. Logan Medlin, Tatum, NM……..$26,224.55

5. Jake Long, Coffeyville, KS……..$24,573.26

6. Trey Yates, Pueblo, CO……..$23,638.25

7. Hunter Koch, Vernon, TX……..$20,217.53

8. Buddy Hawkins II, Columbus, KS……..$17,414.05

9. Paul Eaves, lonedell, MO……..$15,971.70

10. Wesley Thorp, Throckmorton, TX……..$15,887.55

11. Tyler Worley, Berryville, AR……..$15,865.55

12. Patrick Smith, Lipan, TX……..$15,546.92

13. Shay Dixon Carroll, La junta, CO……..$14,828.18

14. Reagan Ward, Edmond, OK……..$14,760.00

15. Cesar de la Cruz, Tucson, AZ……..$13,831.83

16. Dillon Wingereid, Stephenville, TX……..$12,588.81

17. Dustin Davis, Terrell, TX……..$12,295.42

18. Tanner Braden, Dewey, OK……..$12,244.39

19. Ryan Motes, Weatherford, TX……..$12,005.38

20. Evan Arnold, Stephenville, TX……..$11,211.93

Saddle Bronc Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Wyatt Casper, Pampa, TX……..$66,645.35

2. Brody Cress, Hillsdale, WY……..$46,305.29

3. Allen Boore, Axtell, UT……..$43,435.25

4. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……..$39,754.00

5. Jacobs Crawley, Stephenville, TX……..$29,285.45

6. Dawson Hay, wildwood, AB……..$27,580.00

7. Sterling Crawley, Huntsville, TX……..$23,227.04

8. Cole Elshere, Faith, SD……..$23,050.76

9. Lefty Holman, Visalia, CA……..$21,891.64

10. Ryder Wright, Beaver, UT……..$20,910.29

11. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……..$19,933.29

12. Taygen Schuelke, Newell, SD……..$17,742.99

13. Spencer Wright, Milford, UT……..$17,138.77

14. Tegan Smith, Winterset, IA……..$17,025.98

15. Lane Schuelke, Newell, SD……..$15,360.73

16. Zeke Thurston, Big Valley, AB……..$15,224.64

17. Rusty Wright, Milford, UT……..$15,102.35

18. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……..$14,756.44

19. Isaac Diaz, Desdemona, TX……..$13,932.23

20. Layton Green, Meeting creek, AB……..$13,767.84

Tie-Down Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Shad Mayfield, Clovis, NM……..$77,700.52

2. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$42,534.86

3. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……..$34,705.59

4. Cory Solomon, Prairie View, TX……..$29,047.25

5. Catfish Brown, Collinsville, TX……..$28,057.25

6. Timber Moore, Aubrey, TX……..$27,146.24

7. Ty Harris, San Angelo, TX……..$25,289.01

8. Riley Pruitt, Gering, NE……..$21,663.29

9. Caleb Smidt, Bellville, TX……..$21,526.85

10. Blane Cox, Cameron, TX……..$19,075.99

11. Westyn Hughes, Caldwell, TX……..$18,374.21

12. Bryson Sechrist, Apache, OK……..$17,367.38

13. Adam Gray, Seymour, TX……..$16,761.28

14. Shane Hanchey, Sulphur, LA……..$15,897.40

15. Justin Smith, Leesville, LA……..$15,776.29

16. Tyson Durfey, Brock, TX……..$14,810.00

17. Marty Yates, Stephenville, TX……..$14,396.79

18. John Douch, Huntsville, TX……..$13,606.20

19. Cooper Martin, Alma, KS……..$13,186.04

20. Ike Fontenot, Ville Platte, LA……..$12,680.03

Steer Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Trevor Brazile, Decatur, TX……..$21,180.19

2. Billy Good, Wynnewood, OK……..$12,337.63

3. Jess Tierney, Hermosa, SD……..$11,075.49

4. Landon McClaugherty, Tilden, TX……..$10,493.23

5. Cole Patterson, Pratt, KS……..$10,261.24

6. Shay Good, Abilene, TX……..$9,455.83

7. Martin Poindexter, Comanche, TX……..$8,396.32

8. Chet Herren, Pawhuska, OK……..$7,851.84

9. Tony Reina, wharton, TX……..$7,718.40

10. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$7,667.06

11. Jason Evans, Glen Rose, TX……..$7,571.55

12. Thomas Smith, Barnsdall, OK……..$7,398.10

13. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……..$6,422.63

14. Corey Ross, Liberty Hill, TX……..$6,196.76

15. Trey Sheets, Pine Bluffs, WY……..$6,136.87

16. Garrett Hale, Snyder, TX……..$5,750.14

17. Cody Lee, Gatesville, TX……..$5,713.62

18. Mike Chase, McAlester, OK……..$5,578.44

19. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……..$5,481.13

20. Clay Smith, Broken Bow, OK……..$5,143.26

Bull Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Dustin Boquet, Bourg, LA……..$54,115.17

2. Ky Hamilton, Mackay, QL……..$40,586.99

3. Levi Gray, Dairy, OR……..$36,645.49

4. Brady Portenier, Caldwell, ID……..$36,339.33

5. J.T. Moore, Alvin, TX……..$34,684.73

6. Trevor Kastner, Roff, OK……..$34,286.22

7. Ruger Piva, Challis, ID……..$32,356.18

8. Denton Fugate, Niangua, MO……..$32,126.68

9. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……..$31,098.75

10. Parker McCown, Montgomery, TX……..$29,583.15

11. Sage Kimzey, Strong City, OK……..$27,337.71

12. Brody Yeary, Morgan Mill, TX……..$26,712.65

13. Jeff Askey, Athens, TX……..$23,301.13

14. Colten Fritzlan, Rifle, CO……..$21,518.15

15. Laramie Mosley, Satanta, KS……..$20,317.08

16. Dallee Mason, Weiser, ID……..$20,106.86

17. Hawk Whitt, Thermopolis, WY……..$19,339.51

18. Trey Kimzey, Strong City, OK……..$19,038.48

19. Cole Melancon, Paris, TX……..$18,213.60

20. J.W. Harris, Goldthwaite, TX……..$18,081.83

Barrel Racing Standings (last updated February 24, 2020 | Courtesy of WPRA)

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Jimmie Smith, McDade, TX ……..$38,242.45

2. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX ……..$36,387.73

3. Hailey Lockwood, Cotulla, TX ……..$33,691.13

4. Ivy Hurst, Springer, OK……..$26,811.43

5. Tillar Murray, Fort Worth, TX ……..$18,750.52

6. Tiany Schuster, Krum, TX ……..$16,117.23

7. Taylor Langdon, Aubrey, TX ……..$15,479.78

8. Shelley Morgan, Eustace, TX ……..$14,997.14

9. Stevi Hillman, Weatherford, TX ……..$14,671.49

10. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD ……..$14,050.80

11. Dona Kay Rule, Minco, OK……..$12,938.50

12. Carly Taylor, Andersonville, TN……..$12,924.27

13. Wenda Johnson, Pawhuska, OK……..$12,897.19

14. Ivy Saebens, Nowata, OK……..$11,908.83

15. Cheyenne Wimberley (G), Stephenville, TX ……..$11,835.18

16. Emily Efurd, Clements, MD……..$11,531.40

17. Ashley Castleberry, Montgomery, TX ……..$11,254.02

18. Abby Phillips, Marshall, TX ……..$10,906.69

19. Kassie Mowry, Dublin, TX ……..$10,624.43

20. Margo Crowther, North Fort Myers, FL……..$10,418.66

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