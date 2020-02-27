asdasda
All-Around Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$49,796.27
2. Clay Smith, Broken Bow, OK……..$40,818.90
3. Stetson Wright, Milford, UT……..$21,946.23
4. Marcus Theriot, Poplarville, MS……..$13,132.66
5. Bart Brunson, Terry, MS……..$11,552.46
6. Rhen Richard, Roosevelt, UT……..$11,425.09
Bareback Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Tim O’Connell, Zwingle, IA……..$60,306.33
2. Mason Clements, Draper, UT……..$36,059.19
3. Leighton Berry, Weatherford, TX……..$34,111.93
4. Jamie Howlett, Rapid city, SD……..$33,329.94
5. Tilden Hooper, Carthage, TX……..$30,759.84
6. Tanner Aus, Granite Falls, MN……..$28,167.38
7. Winn Ratliff, Leesville, LA……..$27,922.76
8. Wyatt Bloom, Belgrade, MT……..$23,566.05
9. Ty Breuer, Mandan, ND……..$22,984.06
10. Kody Lamb, Sherwood Park, AB……..$21,633.26
11. Cole Reiner, Kaycee, WY……..$20,915.95
12. Richmond Champion, The Woodlands, TX……..$17,854.48
13. Logan Patterson, Kim, CO……..$16,799.61
14. Taylor Broussard, Estherwood, LA……..$16,708.46
15. Jesse Pope, Marshall, MO……..$16,540.96
16. Paden Hurst, Huntsville, TX……..$14,510.33
17. Anthony Thomas, Houston, TX……..$14,275.34
18. Jake Brown, Cleveland, TX……..$13,807.45
19. Chad Rutherford, Lake Charles, LA……..$13,200.17
20. Shane O’Connell, Rapid City, SD……..$12,936.64
Steer Wrestling Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Jacob Talley, keatchie, LA……..$33,507.77
2. Curtis Cassidy, Donalda, AB……..$28,506.96
3. Matt Reeves, Cross Plains, TX……..$27,580.09
4. Ty Erickson, Helena, MT……..$27,143.97
5. Tyler Waguespack, Gonzales, LA……..$26,122.88
6. Jacob Edler, State Center, IA……..$25,534.55
7. Jace Melvin, Fort Pierre, SD……..$22,048.86
8. Tanner Brunner, Ramona, KS……..$19,967.72
9. Jule Hazen, Ashland, KS……..$18,839.69
10. Dirk Tavenner, Rigby, ID……..$18,330.43
11. Bridger Anderson, Carrington, ND……..$17,212.21
12. Eli Lord, Sturgis, SD……..$15,734.02
13. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……..$15,376.70
14. Shayde Etherton, Borden, IN……..$15,198.26
15. Hunter Cure, Holliday, TX……..$14,578.54
16. Will Lummus, Byhalia, MS……..$13,109.41
17. Cade Staton, Jonesboro, TX……..$12,377.59
18. Tristan Martin, Sulphur, LA……..$12,226.02
19. Kalane Anders, Bayard, NE……..$11,152.11
20. Blake Knowles, Heppner, OR……..$11,025.42
Team Roping (Headers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Dustin Egusquiza, Marianna, FL……..$36,213.36
2. Clay Smith, Broken Bow, OK……..$35,675.64
3. Clay Ullery, Valleyview, AB……..$30,907.52
4. Charly Crawford, Stephenville, TX……..$27,980.00
5. Matt Sherwood, Pima, AZ……..$25,384.59
6. Cody Snow, Los Olivos, CA……..$21,230.82
7. Kolton Schmidt, Barrhead, AB……..$20,217.53
8. Kal Fuller, Bozeman, MT……..$17,872.73
9. Clay Tryan, Billings, MT……..$17,544.25
10. Andrew Ward, Edmond, OK……..$17,414.05
11. Chad Masters, Cedar Hill, TN……..$15,887.55
12. Levi Simpson, Ponoka, AB……..$14,828.18
13. Luke Brown, Rock hill, SC……..$14,825.00
14. Jeff Flenniken, Caldwell, ID……..$14,119.21
15. Lane Ivy, Dublin, TX……..$12,802.05
16. Garrett Tonozzi, Lampasas, TX……..$12,295.42
17. Coleman Proctor, Pryor, OK……..$12,005.38
18. Billy Bob Brown, Carbon, TX……..$11,327.55
19. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA……..$9,946.98
20. Kaleb Driggers, Hoboken, GA……..$9,795.73
Team Roping (Heelers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Jade Corkill, Fallon, NV……..$35,675.64
2. Travis Graves, Jay, OK……..$30,558.62
3. Jake Edwards, Ocala, FL……..$28,298.06
4. Logan Medlin, Tatum, NM……..$26,224.55
5. Jake Long, Coffeyville, KS……..$24,573.26
6. Trey Yates, Pueblo, CO……..$23,638.25
7. Hunter Koch, Vernon, TX……..$20,217.53
8. Buddy Hawkins II, Columbus, KS……..$17,414.05
9. Paul Eaves, lonedell, MO……..$15,971.70
10. Wesley Thorp, Throckmorton, TX……..$15,887.55
11. Tyler Worley, Berryville, AR……..$15,865.55
12. Patrick Smith, Lipan, TX……..$15,546.92
13. Shay Dixon Carroll, La junta, CO……..$14,828.18
14. Reagan Ward, Edmond, OK……..$14,760.00
15. Cesar de la Cruz, Tucson, AZ……..$13,831.83
16. Dillon Wingereid, Stephenville, TX……..$12,588.81
17. Dustin Davis, Terrell, TX……..$12,295.42
18. Tanner Braden, Dewey, OK……..$12,244.39
19. Ryan Motes, Weatherford, TX……..$12,005.38
20. Evan Arnold, Stephenville, TX……..$11,211.93
Saddle Bronc Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Wyatt Casper, Pampa, TX……..$66,645.35
2. Brody Cress, Hillsdale, WY……..$46,305.29
3. Allen Boore, Axtell, UT……..$43,435.25
4. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……..$39,754.00
5. Jacobs Crawley, Stephenville, TX……..$29,285.45
6. Dawson Hay, wildwood, AB……..$27,580.00
7. Sterling Crawley, Huntsville, TX……..$23,227.04
8. Cole Elshere, Faith, SD……..$23,050.76
9. Lefty Holman, Visalia, CA……..$21,891.64
10. Ryder Wright, Beaver, UT……..$20,910.29
11. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……..$19,933.29
12. Taygen Schuelke, Newell, SD……..$17,742.99
13. Spencer Wright, Milford, UT……..$17,138.77
14. Tegan Smith, Winterset, IA……..$17,025.98
15. Lane Schuelke, Newell, SD……..$15,360.73
16. Zeke Thurston, Big Valley, AB……..$15,224.64
17. Rusty Wright, Milford, UT……..$15,102.35
18. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……..$14,756.44
19. Isaac Diaz, Desdemona, TX……..$13,932.23
20. Layton Green, Meeting creek, AB……..$13,767.84
Tie-Down Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Shad Mayfield, Clovis, NM……..$77,700.52
2. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$42,534.86
3. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……..$34,705.59
4. Cory Solomon, Prairie View, TX……..$29,047.25
5. Catfish Brown, Collinsville, TX……..$28,057.25
6. Timber Moore, Aubrey, TX……..$27,146.24
7. Ty Harris, San Angelo, TX……..$25,289.01
8. Riley Pruitt, Gering, NE……..$21,663.29
9. Caleb Smidt, Bellville, TX……..$21,526.85
10. Blane Cox, Cameron, TX……..$19,075.99
11. Westyn Hughes, Caldwell, TX……..$18,374.21
12. Bryson Sechrist, Apache, OK……..$17,367.38
13. Adam Gray, Seymour, TX……..$16,761.28
14. Shane Hanchey, Sulphur, LA……..$15,897.40
15. Justin Smith, Leesville, LA……..$15,776.29
16. Tyson Durfey, Brock, TX……..$14,810.00
17. Marty Yates, Stephenville, TX……..$14,396.79
18. John Douch, Huntsville, TX……..$13,606.20
19. Cooper Martin, Alma, KS……..$13,186.04
20. Ike Fontenot, Ville Platte, LA……..$12,680.03
Steer Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Trevor Brazile, Decatur, TX……..$21,180.19
2. Billy Good, Wynnewood, OK……..$12,337.63
3. Jess Tierney, Hermosa, SD……..$11,075.49
4. Landon McClaugherty, Tilden, TX……..$10,493.23
5. Cole Patterson, Pratt, KS……..$10,261.24
6. Shay Good, Abilene, TX……..$9,455.83
7. Martin Poindexter, Comanche, TX……..$8,396.32
8. Chet Herren, Pawhuska, OK……..$7,851.84
9. Tony Reina, wharton, TX……..$7,718.40
10. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$7,667.06
11. Jason Evans, Glen Rose, TX……..$7,571.55
12. Thomas Smith, Barnsdall, OK……..$7,398.10
13. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……..$6,422.63
14. Corey Ross, Liberty Hill, TX……..$6,196.76
15. Trey Sheets, Pine Bluffs, WY……..$6,136.87
16. Garrett Hale, Snyder, TX……..$5,750.14
17. Cody Lee, Gatesville, TX……..$5,713.62
18. Mike Chase, McAlester, OK……..$5,578.44
19. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……..$5,481.13
20. Clay Smith, Broken Bow, OK……..$5,143.26
Bull Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Dustin Boquet, Bourg, LA……..$54,115.17
2. Ky Hamilton, Mackay, QL……..$40,586.99
3. Levi Gray, Dairy, OR……..$36,645.49
4. Brady Portenier, Caldwell, ID……..$36,339.33
5. J.T. Moore, Alvin, TX……..$34,684.73
6. Trevor Kastner, Roff, OK……..$34,286.22
7. Ruger Piva, Challis, ID……..$32,356.18
8. Denton Fugate, Niangua, MO……..$32,126.68
9. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……..$31,098.75
10. Parker McCown, Montgomery, TX……..$29,583.15
11. Sage Kimzey, Strong City, OK……..$27,337.71
12. Brody Yeary, Morgan Mill, TX……..$26,712.65
13. Jeff Askey, Athens, TX……..$23,301.13
14. Colten Fritzlan, Rifle, CO……..$21,518.15
15. Laramie Mosley, Satanta, KS……..$20,317.08
16. Dallee Mason, Weiser, ID……..$20,106.86
17. Hawk Whitt, Thermopolis, WY……..$19,339.51
18. Trey Kimzey, Strong City, OK……..$19,038.48
19. Cole Melancon, Paris, TX……..$18,213.60
20. J.W. Harris, Goldthwaite, TX……..$18,081.83
Barrel Racing Standings (last updated February 24, 2020 | Courtesy of WPRA)
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Jimmie Smith, McDade, TX ……..$38,242.45
2. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX ……..$36,387.73
3. Hailey Lockwood, Cotulla, TX ……..$33,691.13
4. Ivy Hurst, Springer, OK……..$26,811.43
5. Tillar Murray, Fort Worth, TX ……..$18,750.52
6. Tiany Schuster, Krum, TX ……..$16,117.23
7. Taylor Langdon, Aubrey, TX ……..$15,479.78
8. Shelley Morgan, Eustace, TX ……..$14,997.14
9. Stevi Hillman, Weatherford, TX ……..$14,671.49
10. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD ……..$14,050.80
11. Dona Kay Rule, Minco, OK……..$12,938.50
12. Carly Taylor, Andersonville, TN……..$12,924.27
13. Wenda Johnson, Pawhuska, OK……..$12,897.19
14. Ivy Saebens, Nowata, OK……..$11,908.83
15. Cheyenne Wimberley (G), Stephenville, TX ……..$11,835.18
16. Emily Efurd, Clements, MD……..$11,531.40
17. Ashley Castleberry, Montgomery, TX ……..$11,254.02
18. Abby Phillips, Marshall, TX ……..$10,906.69
19. Kassie Mowry, Dublin, TX ……..$10,624.43
20. Margo Crowther, North Fort Myers, FL……..$10,418.66