Badlands Circuit Finals Breakaway results

Minot, N.D., Oct. 11-13

Breakaway roping:

First round: 1. (tie) Syerra Christensen and Samantha Fulton, 3.4 seconds, $2,081 each; 3. Brooke Curuchet, 3.6, $1,189; 4. Morgan Foss, 3.9, $595.

Second round: 1. Jenna Fulton, 2.5 seconds, $2,379; 2. Anna Jorgenson, 2.7, $1,784; 3. Danielle Wray, 2.8, $1,189; 4. Rickie Fanning, 3.1, $595.

Third round: 1. Sloan Anderson, 2.3 seconds, $2,379; 2. Anna Jorgenson, 2.6, $1,784; 3. Brooke Curuchet, 3.2, $1,189; 4. Danielle Wray, 4.2, $595.

Average: 1. Morgan Foss, 12.5 seconds on three head, $3,568; 2. Anna Jorgenson, 17.3, $2,676; 3. Brooke Curuchet, 19.5, $1,784; 4. Danielle Wray, 19.6, $892.

–PRCA