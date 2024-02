Black Hills Stock Show 2024 Simmental Sale

Forty-seven lots sold to 40 buyers from six states.

Yearling Bulls:

Lot 49 BECK LUTHER $8,000.00 – Monica Anderson, Deer Lodge, MT

Lot 37 KRDL LLOYD L86 $7,500.00 – Lovejoy Cattle CO Winner, SD

Lot 47 BLME FRANCHISE 510L $7,250.00 – Mick Berg, Mason City, NE

Lot 44 MR HFS ONE UP $5,750.00 – Andrew Aman, Hosmer, SD

Lot 27 TOST SAY WHEN 319L $5,500.00 – David Masat, Redfield, SD

Lot 25 FHEN CLEAR CUT 191L $5,250.00 – Wade Miller, Mandan, ND

Lot 39 TOST REFORM015 305L $5,250.00 – Collin Engelhart, Barnard, SD

Lot 42 JB3 MR VISION L850 $5,250.00 – JB3 Cattle Beresford, SD

Fall Bull

Lot 53 FHEN WOODFORD 127K $10,000.00 – Conner Kaelberer, New Salem, ND

Two-Year Old Bull

Lot 54 FRKG MR REBEL 217K $12,000.00 – Troy Baloun, Highmore, SD

Registered Heifer

Lot 6X WAGR PATRIOT 1008JCKCC MS LIBERTY 3621L $14,500.00 – Dean Gosch, Selby, SD

Lot 7 FHEN CARBORNET 001L $9,250.00 – Shane Erickson, Plaza, ND

Lot 8 CABLES IMA STANDOUT 561L $7,250.00 – Tyler Stamer, Hospers, IA

Lot 1 KECH MS. TEETER $5,250.00 – Alex Anson, Wessington Springs, SD

Bred Heifer

Lot 20 HOLT MS SONORA 223K $12,500.00 – Lindskov LT Ranch, Isabel, SD

Lot 21 BLME ELLNORA 408K $8,000.00 – Mark Beitelspacher, Bowdle, SD