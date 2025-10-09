Brad Gjermundson Xtreme Broncs Results
Brad Gjermundson Extreme Broncs New Town, N.D., Oct. 3-4
Saddle bronc riding:
First round: 1. Wyatt Casper, 88.5 points on Legacy Pro Rodeo’s Vain Reflections, $9,024; 2. (tie) Zachary Dallas and Brody Wells, 87, $6,016 each; 4. Rusty Wright, 86, $3,309; 5. Ryder Wright, 85, $2,106; 6. Gus Gaillard, 84.5, $1,504; 7. (tie) Allen Boore and Spencer Wright, 83.5, $1,053 each.
Second round: 1. (tie) Chase Brooks, on Burch Rodeo’s Juke Box Johnny, and Wyatt Casper, on J Bar J’s Fringe Jacket, 88.5 points, $7,971 each; 3. Shea Fournier, 86.5, $5,114; 4. (tie) Gus Gaillard and Weston Patterson, 86, $2,707 each; 6. Brody Wells, 85.5, $1,504; 7. Damian Brennan, 85, $1,203; 8. (tie) Ryder Sanford and Spencer Wright, 84, $451 each.
Finals: 1. Chase Brooks, 90 points on J Bar J’s Black Coffee, $9,024; 2. Brody Wells, 89.5, $6,918; 3. Rusty Wright, 89, $5,114; 4. Wyatt Casper, 88.5, $3,309; 5. (tie) Allen Boore and Spencer Wright, 88, $1,805 each; 7. Ryder Wright, 87, $1,203; 8. Damian Brennan, 86.5, $902.
Average: 1. Wyatt Casper, 265.5 points on three head, $18,048; 2. Brody Wells, 262, $13,837; 3. Chase Brooks, 259.5, $10,227; 4. Rusty Wright, 258.5, $6,618; 5. (tie) Spencer Wright, Ryder Wright and Gus Gaillard, 255.5, $3,209 each; 8. (tie) Allen Boore and Damian Brennan, 254.5, $902 each.
Total payoff: $150,400.
Stock Contractors: Burch Rodeo, Legacy Pro Rodeo, Summit Pro Rodeo, Muddy Creek Pro Rodeo, J Bar J and Big Bucks Rodeo. Rodeo Secretary: Marlene Dreesen. Officials: Craig Miller, Bruce Keller, Terry Carlon, Paul Cleveland and Mark McKinlay. Timer: Jan Marshall. Announcer: Marty Campbell. Flankmen: Chancy Wilson, Sylvan La Cross, Dustin Howell and Cody Flitton. Pickup Men: Ryan Hanna and Justin Kissack. Music Director: Jimbob Custer. Photographer: Alaina Stangle.
–PRCA