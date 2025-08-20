Cowboy Classic Rope Horse Futurity
The Annual Cowboy Classic Rope Horse Futurity was held in conjunction with the Cowboy Classic Horse sale and Bennett County Fair & Rodeo on Aug. 8, 2025 at the Bennett County Fairgrounds, Martin, SD. A great lineup of futurity horses from across the region were in town for the futurity.
Futurity winners are:
Heading Futurity Average Winner – Braden Pirrung
Heeling Futurity Average Winners – Myles Kenzy & JD Gerard
Breakaway Average Winner – Dalton Porch
Junior Breakaway Average Winner – Dalton Grimes
