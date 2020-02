Long Go

1. Jacob Kammerer, 88

2. Wyatt Casper, 86.5

3. Lane Schuelke, 85.5

4. Cole Elshere, 84.5

5. Allen Boore, 84

6. Shorty Garrett, 83.5

6. Riggin Smith, 83.5

6. Logan James Hay, 83.5

9. Brady Hill, 83

10. Tanner Butner, 82

The short round winner was Wyatt Casper with a score of 90.5 for $2,550.

–Sutton Rodeo