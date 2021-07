Final results from the National High School Rodeo Finals for SD, ND, MT, NE and WY competitors

Final Average Standings for competitors from Montana, South Dakota, North Dakota, Nebraska and Wyoming. We will add the girls’ cutting results when the official results are available from NHSRA.

Barrel Racing

4. (MT) Lacey Lawrence, Jordan, Mont., 52.777

5. (MT) Alexis McDonald, Gardiner, Mont., 52.788

7. (WY) Jordan Morman, Gillette, Wyo., 53.137

8. (ND) Kiarra Reiss, Dickinson, N.D., 53.175

9. (ND) Trista Hovde, Sidney, Mont., 53.179

20. (WY) Maddie Fantaskey, Worland, Wyo., 59.435

44. (WY) Rayne Grant, Wheatland, Wyo., 36.451

55. (NE) Madison Mills, Eddyville, Neb., 36.594

78. (NE) Elle Ravenscroft, Nenzel, Neb., 37.175

79. (NE) Jenae Whitaker, Chambers, Neb., 37.243

98. (SD) Jaycie West, New Underwood, S.D., 37.686

107. (ND) Kenzie Homelvig, Rhame, N.D., 38.311

124. (WY) Ashlyn Goven, Rozet, Wyo., 40.264

128. (MT) Chalee Harms, Miles City, Mont., 40.678

131. (NE) Taci Flinn, Arcadia, Neb., 40.975

132. (MT) Laney Johnson, Havre, Mont., 41.151

145. (SD) Layni Stevens, St. Lawrence, S.D., 41.819

166. (SD) Piper Cordes, Wall, S.D., 45.49

174. (SD) Landry Haugen, Sturgis, S.D., 47.213

177. (ND) Kelly Bang, Killdeer, N.D., 49.814

Bareback Riding

2. (MT) Sam Petersen, Helena, Mont., 232.5

3. (MT) Kaleb Norstrom, East Helena, Mont., 231.5

12. (WY) Roedy Farrell, Thermopolis, Wyo., 213.5

15. (MT) Spur Owens, Helena, Mont., 211

18. (SD) Devon Moore, Clear Lake, S.D., 149

19. (SD) Kashton Ford, Sturgis, S.D., 146

22. (SD) Cooper Filipek, Rapid City, S.D., 134

24. (NE) Spencer DeNaeyer, Seneca, Neb., 132

25. (ND) Treven Coonradt, Dickinson, N.D., 128.5

28. (SD) Reece Reder, Fruitdale, S.D., 126

32. (WY) Jaspur Brower, Big Piney, Wyo., 121

36. (NE) Cole Kerner, Sutherland, Neb., 110

38. (MT) Will Norstrom, East Helena, Mont., 83

41. (WY) Tuker Carricato, Saratoga, Wyo., 67

50. (ND) Chance Isaak, Richardton, N.D., 58

53. (NE) Tate Miller, Springview, Neb., 56

56. (ND) Cayden Kling, Belfield, N.D., 53

Boys’ Cutting

10. (MT) Ryatt Fraser, Fromberg, Mont., 418

12. (NE) Cody Miller, Broken Bow, Neb., 417

15. (ND) Colter Martin, Beulah, N.D., 410.5

22. (NE) Cooper Bass, Brewster, Neb., 277

27. (SD) Trey Fuller, Faith, S.D., 276

38. (WY) Joseph Hayden, Gilllete, Wyo., 272

41. (MT) Walker Story, Dillon, Mont., 271

41. (WY) Tryce Jolovich, Gillette, Wyo., 271

46. (SD) Jace Ullerich, Humboldt, S.D., 269

47. (WY) Cody Boller, Weston, Wyo., 268

47. (NE) Hayden Jennings, Seneca, Neb., 268

47. (NE) Bo Bushhousen, St. Libory, Neb., 268

51. (MT) Colton Turbiville, Rhame, N.D., 267

55. (MT) Kasey Forum, Nashua, Mont., 264

55. (WY) Keyton Hayden, Gillette, Wyo., 264

55. (SD) Carter Fortune, Quinn, S.D., 264

65. (ND) Sean Christensen, Sidney, Mont., 259

66. (ND) Jayden Morgan, Baldwin, N.D., 256

67. (SD) Caden Stoddard, Norris, S.D., 254

69. (ND) Parker Sandstrom, Ray, N.D., 250

Breakaway Roping

15. (NE) Jace Hurlburt, Arcadia, Neb., 5.69

19. (ND) Kiarra Reiss, Dickinson, N.D., 6.08

34. (WY) Tavy Leno, Sheridan, Wyo., 8.38

41. (MT) Murphy Gaasch, Dillon, Mont., 15.57

59. (MT) Haven Wolstein, Helena, Mont., 2.53

62. (SD) T. Merrill, Wall, S.D., 2.61

64. (NE) Wacey Day, Fleming, Colo., 2.64

66. (SD) Chloe Herren, Crooks, S.D., 2.7

80. (NE) Tehya From, Crookston, Neb., 2.89

81. (MT) Erin McGinley, Bozeman, Mont., 2.91

87. (SD) Saydee Heath, Colome, S.D., 3.04

99. (NE) Jaya Nelson, Bassett, Neb., 3.42

114. (ND) Kelly Bang, Killdeer, N.D., 4.46

Bull Riding

3. (WY) Brody Hasenack, Jackson, Wyo., 166.5

13. (ND) Brody Nelson, Minot, N.D., 76

13. (MT) Caden Fitzpatrick, Polson, Mont., 76

21. (SD) Thayne Elshere, Hereford, S.D., 73

25. (NE) Hunter Boydston, Grover, Colo., 70.5

28. (SD) Mason Moody, Letcher, S.D., 69

31. (ND) Lathan DeMontigny, Rugby, N.D., 66

Goat Tying

1. (WY) Haiden Thompson, Yoder, Wyo., 23.67

4. (NE) Jessica Stevens, Creighton, Neb., 24.04

9. (NE) Wacey Day, Fleming, Colo., 25.78

12. (WY) Tavy Leno, Sheridan, Wyo., 26.61

13. (MT) Murphy Gaasch, Dillon, Mont., 26.63

17. (NE) Kaci Wickersham, Verdigre, Neb., 34.76

18. (ND) Elli Rettinger, New England, N.D., 40.32

21. (MT) Haven Wolstein, Helena, Mont., 18.36

22. (MT) Kassidy Dunagan, Whitehall, Mont., 18.44

40. (SD) Michaela McCormick, Salem, S.D., 19.47

43. (ND) Josi Schwab, Linton, N.D., 19.75

51. (SD) Devin Hunter, Huron, S.D., 20.35

53. (ND) Molly Rotenberger, Ludlow, S.D., 20.42

56. (NE) Emma Ohm, Hyannis, Neb., 20.74

66. (SD) Tricia Lammers, Orient, S.D., 21.57

123. (SD) Layni Stevens, St. Lawrence, S.D., 7.73

125. (WY) Rozlyn Herren, Gillette, Wyo., 7.94

129. (ND) Jayda Miller, Bowman, N.D., 8.6

131. (MT) Erin McGinley, Bozeman, Mont., 8.85

138. (MT) Mylee Welch, Joliet, Mont., 9.47

Pole Bending

2. (ND) Megan Larson, Hoople, N.D., 61.178

5. (WY) Ashlyn Goven, Rozet, Wyo., 61.275

6. (MT) Lexi Murer, Bigfork, Mont., 62.338

11. (ND) Carlee Roshau, Bismarck, N.D., 63.348

26. (NE) Clancy Brown, North Platte, Neb., 42.438

42. (MT) Chalee Harms, Miles City, Mont., 43.475

64. (NE) Madison Mills, Eddyville, Neb., 46.013

68. (ND) Cassidy Davidson, Mandan, N.D., 46.389

76. (NE) Abby Lawton, Overton, Neb., 47.378

84. (MT) Rachel Ward, Philipsburg, Mont., 47.751

105. (SD) Tricia Lammers, Orient, S.D., 49.491

118. (SD) Layni Stevens, St. Lawrence, S.D., 51.644

136. (NE) Jenae Whitaker, Chambers, Neb., 58.49

138. (SD) Kellyn Shearer, Wall, S.D., 58.784

141. (MT) Kate Wiening, Belgrade, Mont., 58.935

151. (WY) Maddie Eskew, Gillette, Wyo., 19.981

153. (SD) Landry Haugen, Sturgis, S.D., 20.162

154. (WY) Rayne Grant, Wheatland, Wyo., 20.457

170. (WY) Jordan Morman, Gillette, Wyo., 26.169

Reined Cow Horse

4. (WY) Maddie Fantaskey, Worland, Wyo., 868.5

6. (NE) Tatum Olson, Bloomfield, Neb., 866

16. (MT) Walker Story, Dillon, Mont., 855.5

23. (SD) Cadell Brunsch, Pine Ridge, S.D., 569

24. (MT) Chalee Harms, Miles City, Mont., 568.5

26. (MT) Rayna Warneke, Great Falls, Mont., 567

27. (SD) Jackson Grimes, Kadoka, S.D., 566.5

33. (SD) Landry Haugen, Sturgis, S.D., 562.5

42. (ND) Colter Martin, Beulah, N.D., 559.5

43. (SD) Linkyn Petersek, Colome, S.D., 559

45. (MT) Harley Meged, Miles City, Mont., 556.5

50. (NE) Tucker Gillespie, McCook, Neb., 553.5

51. (NE) Charlie Bortner, McCook, Neb., 552

59. (WY) Sydnee Roady, Worland, Wyo., 541

62. (ND) Tess Mortenson, Souris, N.D., 537

67. (ND) Parker Sandstrom, Ray, N.D., 527

80. (ND) Faith Heim, Bismarck, N.D., 495.5

95. (WY) Broc Schwartzkopf, Douglas, Wyo., 427

98. (NE) Tate Talkington, Scottsbluff, Neb., 419

99. (WY) Jymie Adamson, Buffalo, Wyo., 414.5

Saddle Broncs

2. (SD) Talon Elshere, Hereford, S.D., 225.5

5. (NE) Brody McAbee, Ansley, Neb., 204

6. (MT) Garrett Cunningham, Broadus, Mont., 193

9. (ND) Colter Martin, Beulah, N.D., 185

22. (SD) Ridge Ward, Martin, S.D., 68

25. (NE) Dean Schroder, Taylor, Neb., 65

29. (NE) Monte Bailey, Lakeside, Neb., 63

38. (ND) Kain Stroh, Dickinson, N.D., 55

40. (MT) Quanah Glade, Miles City, Mont., 52

45. (WY) Jake Schlattmann, Greybull, Wyo., 46

Steer Wrestling

2. (MT) Sam Petersen, Helena, Mont., 15.93

3. (ND) Parker Sandstrom, Ray, N.D., 17.21

4. (SD) Grey Gilbert, Buffalo, S.D., 17.27

10. (MT) Cole Detton, Great Falls, Mont., 19.24

16. (NE) Dane Pokorny, Stapleton, Neb., 40.88

18. (SD) Denton Good, Long Valley, S.D., 10.86

19. (ND) Cael Hilzendeger, Baldwin, N.D., 11.26

23. (SD) Dawson Kautzman, Capitol, Mont., 14.24

25. (MT) T.J. Sigman, Dillon, Mont., 15.13

28. (ND) Chasyn Ystaas, Dickinson, N.D., 15.95

29. (NE) Coy Johnston, Stapleton, Neb., 16.28

56. (WY) Chance Sorenson, Arvada, Wyo., 3.95

57. (MT) Chance Story, Martinsdale, Mont., 4.1

59. (NE) Rhett Witt, Valentine, Neb., 4.41

74. (WY) Bohdi Coombs, Wellington, Colo., 6.65

76. (SD) Linkyn Petersek, Colome, S.D., 6.67

112. (ND) Kenneth Hagen, Mandan, N.D., 14.87

Team Roping

3. (WY) Mason Trollinger, Casper, Wyo., Teagan Bentley, Casper, Wyo., 25

8. (SD) Tegan Fite, Hermosa, S.D., Rio Nutter, Rapid City, S.D., 28.25

12. (NE) Cooper Bass, Brewster, Neb., Dane Pokorny, Stapleton, Neb., 37.08

17. (WY) Jade Espenscheid, Big Piney, Wyo., Coy Johnson, Buffalo, Wyo., 19.13

19. (WY) Jase Longwell, Thermopolis, Wyo., McCoy Longwell, Thermopolis, Wyo., 21.34

29. (NE) Hayse Wetzel, Dannebrog, Neb., Ryan Shepherd, North Platte, Neb., 6.65

35. (SD) Bodey Waln, Martin, S.D., Tracer Olson, White River, S.D., 7.59

39. (ND) Zack Berger, Belfield, N.D., Arena Delorme, Dickinson, N.D., 8.2

45. (NE) Jace Hurlburt, Arcadia, Neb., Tate Talkington, Scottsbluff, Neb., 8.83

68. (ND) Dani Fladeland, Minot, N.D., Tel Sorenson, Watford City, N.D., 13.2

70. (MT) Holden Meged, Miles City, Mont., Trey Fleming, Worden, Mont., 13.64

80. (WY) Bodie Herring, Veteran, Wyo., Cort McBride, Meriden, Wyo., 16.6

Tie-Down Roping

8. (SD) Linkyn Petersek, Colome, S.D., 35.16

10. (NE) Trace Travnicek, Minatare, Neb., 37.17

11. (NE) Matthew Miller, Callaway, Neb., 38.36

15. (WY) Will Albrecht, Sheridan, Wyo., 23.61

26. (WY) Stratton Kohr, Gillete, Wyo., 29.21

27. (NE) Tate Talkington, Scottsbluff, Neb., 29.38

29. (SD) Denton Good, Long Valley, S.D., 30

30. (SD) Dawson Kautzman, Capitol, Mont., 30.58

31. (ND) Chasyn Ystaas, Dickinson, N.D., 30.64

49. (ND) Luke Mavity, Dickinson, N.D., 36.31

78. (WY) Cord Herring, Veteran, Wyo., 10.06

79. (WY) Coy Thar, Rozet, Wyo., 10.36

83. (ND) Tyler Hansen, Killdeer, N.D., 11

95. (MT) Zane Schroeder, Roscoe, Mont., 13.6

96. (ND) Cael Hilzendeger, Baldwin, N.D., 13.76

99. (NE) Layne Wallinger, Stuart, Neb., 14.15

104. (MT) Cole Helm, Miles City, Mont., 15.92

115. (SD) Tegan Fite, Hermosa, S.D., 20.41

124. (MT) Taten Erickson, Hobson, Mont., 25.6

132. (MT) Cash Trexler, Corvallis, Mont., 33.81

Queen Contest

4. (NE) Ashton Werth, 623.75 (Third Runner-up)

6. (SD) Tashina Red Hawk, 612

10. (MT) Paige Palin, 570.5

22. (ND) Bailey Grove, 524

31. (WY) Roberta Cordingly, 474.75