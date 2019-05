McDonnell Angus Beef country Genetics

TSLN Rep: Dennis Ginkens

Date of Sale: May 1, 2019

Location: Bowman Livestock , Bowman, North Dakota

Auctioneer: Lynn Weishaar

Averages:

87 Angus Bulls – $4,032

Lot 823 at $17,000, MJB 823 Of 9C 204Z Dob 2-26-2018, Reg 19260913 MJB MCD Profound 9C x MJB Blackbird 204Z, sold to Victor Goni, Buffalo, Wyoming.

Lot 825 at $12,000, MJB 825 Of 9C 1126Y Dob 2-25-2018, Reg 19260954 MJB MCD Profound 9C x MJB Blackbird 1126Y sold to Six-Ess Ranch LLC, Ekalaka, Montana.

Lot 816 at $9,500, MCD B Cash 816 x Mid-1 Dob 3-4-2018, Reg 19294801 Bowman Cash 5164 x Mid-1 Lura 1105, sold to Jay Somdahl Ogmea, Minnesota.

Lot 8103 at $7,500, MCD Infinity 8103 DOB 3-5-2018, Reg 19309048 Infinity 2Y x Performiss Sho 003, sold to Dion Ottmier, Mott, ND

Lot 8166 at $7,000, MCD B Cash 8166 Dob 3-5-2018, Reg 19297488, Bowman Cash 5164 x Missy 8532, sold to Brett Lesch Ekalaka, MT.

Lot 824 at $6,500, MJB 824 OF 9C 111Y Dob 2-21-2018, Reg 19260952 MJB MCD Perfounf 9C x MJB Blackcap 1111Y sold to Siz-Ess Ranch LLC Ekalaka , MT.