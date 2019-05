Medicine Rocks Ranch Production Sale

TSLN Rep: Matt Wznick

Date of Sale: April 26, 2019

Location: Bowman Auction Market, Bowman, North Dakota

Auctioneer: Joe Goggins

Averages:

76 Yearling Bulls – $3,934

76 Commercial Yearling Heifers – $1,190

Once again Medicine Rocks Angus Ranch offered a rugged set of bulls right out of the heart of rugged south east Montana, April 26, 2019 at Bowman Auction Market, Bowman, North Dakota. Congratulations to Frank, Charlene, and crew on a great sale!

Lot 26 at $6,000, MED ROCK BEAVER 841, DOB 3/18/18, MED ROCK BEAVER CREEK 628 x MED ROCK CANDI 118, sold to Tim Tooke, Ekalaka, MT.

Lot 5 at $6,000, MED ROCK BEAVER IMAGE 889, DOB 3/30/18, MED ROCK BEAVER CREEK 628 x MED ROCK ULA IMAGE 756, sold to Harmon Creek Cattle, Ekalaka, MT.

Lot 53 at $5,750, SPRING HULA BEX 809, DOB 3/29/18, KPHU 4055 x MED ROCKMONA BEXTOR KS 528, sold to Clyde Crawford, Baker, MT.

Lot 73 at $5,750, MED ROCK COMANDO CHARGE 837, DOB 3/2/18, EF COMMANDO 1366 x MED ROCK RECHARGE LASS 654, sold to Rick Braaten, Rhame, ND.

Lot 43 at $5,750, MED ROCK GOLD CASH 864, DOB 4/20/18, VAR CASH 547 x MED ROCK MAGNUM 6595 328, sold to Randy Molentz, Baker, MT.

Lot 48 at $5,750, MED ROCK POWER CASH 845, DOB 5/10/18, VAR CASH 547 x MED ROCK POWER MOLLY 455, sold to Harmon Creek Cattle.