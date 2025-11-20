Montana Angus Female Bonanza XXII
TSLN Rep: Jaramie McLean
Date of Sale: November 17, 2025
Location: PAYS, Billings, MT
Auctioneer: Ty Thompson & Greg Goggins
Sales Manager: Joe Goggins & Family
Averages:
3,454 Head Averaged $4,874
Bred Heifers:
889 AI Bred Heifers Averaged $4,963
182 February Pasture Bred Heifers Averaged $4,425
448 March Pasture Bred Heifers Averaged $4,517
178 April Pasture Bred Heifers Averaged $5,084
50 Replacement Heifers Averaged $2,950
Cows:
1,465 2-3 Yr. Old Cows Averaged $5,011
242 3-6 Yr. Old Cows Averaged $4,966
J & L Livestock had a fancy set of Bred Heifers and Cows for sale at PAYS in Billings, Montana on November 17, 2025. The hard work and dedication of this family showed in the cattle they sold. The big crowd made it possible to have a fantastic sale. Congratulations!
Top AI Bred Heifers:
Lot 13; 55 Black Angus Heifers bred to calve Jan. 30-Feb. 2 sold for $5,350
Lot 3; 61 Black Angus Heifers bred to calve Feb. 20-21 sold for $5,300
Lot 4; 50 Black Angus Heifers bred to calve Feb. 20-21 sold for $5,150
Lot 5; 61 Black Angus Heifers bred to calve Feb. 16-17 sold for $5,100
Lot 1; 110 Black Angus Heifers bred to calve Feb. 10-13 sold for $5,000
Lot 2; 32 Black Angus Heifers bred to calve Feb. 10-13 sold for $5,000
Lot 6; 58 Black Angus Heifers bred to calve Feb. 16-17 sold for $5,000
Top Pasture Bred Angus Heifers:
Lot 29; 32 Black Angus Heifers bred to calve April 1-30 sold for $5,325
Lot 28; 49 Black Angus Heifers bred to calve April 1-30 sold for $5,200
Lot 27; 48 Black Angus Heifers bred to calve April 1-30 sold for $5,050
Top Cows:
Lot 46; 3 to 5 Yr. Old Cows, bred to calve March 7-31; 12 head sold for $5,300 and another 41 head sold for $5,100
Lot 33; 2 to 3 Yr. Old Cows, bred to calve April 1-30; 45 head sold for $5,225 and another 20 head sold for $5,100
Lot 31; 2 to 3 Yr. Old Cows, bred to calve March 7-31; 14 head sold for $5,200 and another 419 head sold for $5,100
Lot 32; 2 to 3 Yr. Old Cows, bred to calve March 7-31; 56 head sold for $5,200
Lot 42; 2 to 3 Yr. Old Cows, bred to calve March 1-31; 39 head sold for $5,200
Lot 50; 3 to 4 Yr. Old Cows, bred to calve April 1-30; 18 head sold for $5,150
Lot 36; 2 to 3 Yr. Old Cows, bred to calve May 1-23; 83 head sold for $5,100
Lot 38; 2 to 3 Yr. Old Cows, bred to calve March 9-31; 94 head sold for $5,100
Lot 43; 2 to 3 Yr. Old Cows, bred to calve April 1-30; 16 head sold for $5,100
