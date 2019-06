North Dakota High School Rodeo: Nationals Qualifiers

The top four places advance to the National High School Rodeo Finals at the Sweetwater Events Complex in Rock Springs, Wyoming, July 14-20, 2019.

Queen Aspen Hennessy

Barrels

1. Abby Hepper

2. Trista Hovde

3. Karly Bang

4. Anna Jorgenson

Bareback

1. Ben Kramer

2. Tanner Jarrett

3. Chance Isaak

4. Seth Berg

Bull Riding

1. Lathan Demontigny

2. Dalton Praus

3. Carson Houser

4. & 5 DJ Martian

4. & 5 Kasen Johnson

Breakaway Roping

1. Karly Bang

2. Haley Vollmer

3. Rebekah Nottestad

4. Brooklyn Berg

Saddle Bronc

1. Kain Stroh

2. Jake Leppell

3. Sage Kvien

4. Seth Berg

Goat Tying

1. Cashae McGee

2. Madison Rotenberger

3. Maci Maher

4. Molly Rotenberger

Steer Wrestling

1. Justin Inglis

2. Riley Reiss

3. Garret Arndorfer

4. Jory Boote

Poles

1. Abby Hepper

2. Cassidy Davidson

3. Elli Rettinger

4. Kelly Bang

Team Roping

1. Nevada Berquist, Jesse Chase

2. Clayton Backhaus, Mason Bice

3. Zane Pittsley, Riley Reiss

4. & 5 Kylie Hildre, Logan Demontigny

4. & 5 Tyler Hansen, Cayden Kling

Tie Down Roping

1. Tyler Hansen

2. Chaysen Boldt

3. Jory Boote

4. Riley Reiss

Boys Cow Cutting

1. Caydon Roshau

2. Cody Tokach

3. Jayden Morgan

Girls Cow Cutting

1. Anna Jorgenson

2. Kazanne Gjermundson

3. Trista Hovde

4. Kylie Hildre

Reined Cow Horse

1. BreAnne Benson

2. Haley Vollmer

3. Anna Jorgenson

4. Katelyn Eisenbeis

Trap Shooting

1. Cade Korslien

2. & 3. Trevor Hayes, Tasha Pond

4. & 5 Coy Berreth, Calvin Jones

Rifle Shooting

1. Holden Grann

2. Ashton Frei

3. Tymber Boldt

4. Chanci Kraft