PRCA Championship Rodeo: Bismarck, ND

Bismarck, N.D., Feb. 4-5

All-around cowboy: Austin Hurlburt, $3,158, tie-down roping, steer wrestling and team roping.

Bareback riding: 1. Ty Owens, 80 points on Mosbrucker Rodeos’ Kaluha, $1,588; 2. Cooper Cooke, 79.5, $1,203; 3. Keenan Hayes, 79, $866; 4. Tucker Zingg, 78.5, $578; 5. Garrett Shadbolt, 78, $337; 6. Kaleb Norstrom, 75, $241.

Steer wrestling: 1. Ty Everson, 4.5 seconds, $1,220; 2. Austin Hurlburt, 4.7, $1,010; 3. (tie) Colten Herbert and Wynn Schaack, 5.0, $694 each; 5. Brent Woodward, 5.8, $379; 6. Parker Sandstrom, 6.0, $210.

Team roping: 1. Jace Johnson/Jake Beard, 4.6 seconds, $1,582 each; 2. Jason Schnoor/Austin Hurlburt, 5.7, $1,310; 3. Tucker McDaniel/Clint Cobb, 5.8, $1,037; 4. Marty McPherson/Tracer Olson, 6.0, $764; 5. (tie) Alfred Hansen/Dustin Harris and Bodie Mattson/Cole Robinson, 6.3, $382 each.

Saddle bronc riding: 1. (tie) Kash Deal, on Bailey Pro Rodeo’s Dancing Bear, Traylin Martin, on Bailey Pro Rodeo’s Capone, and Liam Pauley, on Mosbrucker Rodeos’ Hot Legs, 79 points, $1,453 each; 4. Gavin Nelson, 78.5, $688; 5. Dylan Schofield, 78, $401; 6. Cree Minkoff, 74, $287.

Tie-down roping: 1. Trey Young, 8.3 seconds, $1,281; 2. Chase Lako, 8.6, $1,060; 3. Austin Hurlburt, 9.9, $839; 4. Ty Moser, 10.6, $619; 5. Kane Gjermundson, 10.8, $398; 6. Tanner McInerney, 10.9, $221.

Barrel racing: 1. Kara Kreder, 12.73 seconds, $1,165; 2. Jessica Routier, 12.76, $998; 3. Nikki Hansen, 12.82, $832; 4. Jill Moody, 12.92, $721; 5. Brandee Wardell, 12.95, $555; 6. Summer Kosel, 12.97, $444; 7. Emmy Dockter, 13.02, $333; 8. Abby Hepper, 13.13, $222; 9. Taylor Hanson, 13.14, $166; 10. Cydney Peterson, 13.19, $111.

Bull riding: * 1. Coy Thorson, 81 points on Mosbrucker Rodeos’ Heart Breaker, $1,992; 2. Elijah Mora, 80, $1,545; 3. Dalton Praus, 79.5, $1,161; 4. Wade Berg, 75.5, $778; 5. Jestyn Woodward, 73.5, $522; 6. Reid Oftedahl, 71, $394; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Total payoff: $51,793. Stock contractors: Mosbrucker Rodeos and Bailey Pro Rodeo. Rodeo secretary: Rowena Nelson. Officials: Johnnie Barlogio Jr and Bud Pauley. Timers: Rowena Nelson and Janet Ehlers. Announcer: Randy Taylor. Specialty act: Todd Pettigrew. Bullfighters: Richard Ratley and Kaleb Barrett. Clown/barrelman: Todd Pettigrew. Flankmen: Kelly Mosbrucker, Bubba Sedler and James Thompson. Chute boss: Cauy Gunderson. Pickup men: Ryan Hanna and Brandon Hatzenbuhler.

