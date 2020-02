PRCA Championship Rodeo

Bismarck, N.D., Feb. 7-8

All-around cowboy: Kade Bruno, $2,064, saddle bronc riding and bull riding.

Bareback riding: 1. (tie) Garrett Shadbolt, on Mosbrucker Rodeos’ Rainy Day Woman, and Tucker Zingg, on Mosbrucker Rodeos’ Shooting Star, 79 points, $1,559 each; 3. Tristan Hansen, 78, $968; 4. Mike Fred, 77, $645; 5. Jordan Pelton, 75, $376; 6. Blake Smith, 73, $269.

Steer wrestling: 1. Carson Good, 4.9 seconds, $1,315; 2. (tie) Scott Kleeman and Tee Burress, 5.0, $975 each; 4. Jake Kraupie, 5.2, $635; 5. Blaine Buchanan, 5.3, $408; 6. RIver Voigt, 5.4, $227.

Team roping: 1. J.B. Lord/J.D. Kirwan, 5.7 seconds, $1,407 each; 2. Nate Horner/Jesse Dale, 6.0, $1,164; 3. Turner Harris/Jade Nelson, 6.3, $922; 4. (tie) Jade Schmidt/Dustin Harris and Cooper Brott/Riley Wakefield, 7.0, $558 each; 6. Jason Schaffer/Cole Robinson, 7.1, $243.

Saddle bronc riding: 1. Kade Bruno, 83 points on Mosbrucker Rodeos’ Twisted Sister, $2,064; 2. (tie) Austin Amick and Isaac Diaz, 80, $1,376 each; 4. Andrew Evjene, 78, $757; 5. (tie) Qwint Stroh, Lane Stirling and Kash Deal, 76, $367 each; 8. Tanner Butner, 74, $206.

Tie-down roping: 1. Dustin Entzel, 8.7 seconds, $1,336; 2. Blair Smith, 9.2, $1,105; 3. Al Koenig, 9.4, $875; 4. (tie) Dillon Hahnkamp and Trey Young, 9.6, $530 each; 6. Jon Peek, 9.8, $230.

Barrel racing: 1. Summer Kosel, 12.46 seconds, $1,186; 2. Erin Williams, 12.57, $1,017; 3. Kaylee Gallino, 12.60, $847; 4. Jill Moody, 12.64, $734; 5. Cindy Baltezore, 12.67, $565; 6. Kristen Zancanella, 12.69, $452; 7. Krista Denny, 12.80, $339; 8. Jennifer Kalafatic, 12.90, $226; 9. Brandee Wardell, 12.93, $169; 10. Nicole Bice, 12.94, $113.

Bull riding: 1. Jeston Mead, 86 points on Mosbrucker Rodeos’ Rattle Trap, $2,341; 2. Dalton Wright, 85, $1,794; 3. Trey Holston, 84, $1,326; 4. Coleman Entze, 81, $858; 5. (tie) Hawk Whitt and Colton Byram, 80, $468 each; 7. Cleve Spang, 78, $312; 8. Camren DeCoteau, 76, $234.

Total payoff: $49,350. Stock contractor: Mosbrucker Rodeos. Sub-contractors: Fettig Pro Rodeo and Bailey Pro Rodeo. Rodeo secretary: Rowena Nelson. Officials: Marty Jandreau and Mark McKinlay. Timers: Rowena Nelson and Marge Mosbrucker. Announcer: Tim Fuller. Bullfighters: Kaleb Barrett and Richard Ratley. Clown/barrelman: Denny Halstead. Flankmen: Kelly Mosbrucker, Steven Weinberger and Arlo Erickson. Pickup men: Ryan Hanna and Brandon Hatzenbuhler. Music director: Karen Mosbrucker.

–PRCA