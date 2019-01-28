PRCA Standings
January 28, 2019
ALL AROUND
1, Bart Brunson, Terry, MS……………….$12,385.94
2. Hank Hollenbeck, Molt, MT………………$9,181.07
3. Chance Oftedahl, Pemberton, MN………….$8,873.61
4. Delon Parker, Worden, MT……………….$8,586.06
5. Darren MorgaAn, Fort Ann, NY……………$8,001.98
Recommended Stories For You
BAREBACK
1. Taylor Broussard, Estherwood, LA………..$16,412.83
2. Jared Keylon, Uniontown, KS…………….$15,920.50
3. Jamie Howlett, Rapid City, TX…………..$14,792.59
4. Bill Tutor, Huntsville, TX……………..$14,591.87
5. Trenten Montero, Winnemucca, NV…………$13,235.12
6. Tristan Hansen, Dillon, MT……………..$12,903.61
7. Winn Ratliff, Leesville, LA…………….$12,803.84
8. Blake Smith, Zap, ND…………………..$12,718.95
9. Pascal Isabelle, Okotoks, AB……………$11,641.59
10. R.C. Landingham, Hat Creek, CA…………$11,115.69
11. Matthew Smith, Saraland, AL……………$11,031.63
12. Mark Kreder, Collinsville, OK………….$10,131.07
13. Logan Patterson, Kim, CO……………….$9,681.63
14. Jesse Pope, Marshall, MO……………….$8,911.57
15. Tilden Hooper, Carthage, TX…………….$8,814.80
16. Clayton Biglow, Clements, CA……………$8,617.87
17. Tanner Phipps, Dalton, GA………………$8,500.02
18. Blade Elliott, Centreville, AL………….$8,487.13
19. Tim O'Connell, Zwingle, IA……………..$8,363.16
20. Ty Breuer, Mandan, ND………………….$8,057.84
STEER WRESTLING
1, Cameron Morman, Glen Ullin, ND………….$12,917.88
2. Scott Guenthner, Provost, AB……………$12,278.88
3. Blake Mindemann, Blanchard, OK………….$12,026.13
4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA………….$11,193.23
5. Jacob Talley, Keatchie, LA……………..$11,035.67
6. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID………..$10,516.59
7. Jacob Edler, State Center, IA……………$9,993.53
8. Riley Duvall, Checotah, OK………………$9,531.18
9. Chason Floyd, Buffalo, SD……………….$9,006.00
10. Bridger Chambers, Stevensville, MT………$8,894.16
11. Matt Reeves, Cross Plains, TX…………..$8,471.50
12. Gary Gilbert, Springtown, TX……………$7,952.01
13. Cody Metsker, Taylorville, IL…………..$7,875.06
14. Blaine Jones, Templeton, CA…………….$7,728.65
15. John Leinaweaver, Orrtanna, PA………….$7,501.86
16. Ty Erickson, Helena, MT………………..$6,870.86
17. Tanner Milan, Cochrane, AB……………..$6,598.89
18. Luke Branquino, Los Alamos, CA………….$6,590.18
19. Don Payne, Stephenville, TX…………….$6,355.04
20. Clayton Hass, Weatherford, TX…………..$6,229.90
TEAM ROPING (HEADERS)
1, Chad Masters, Cedar Hill, TN……………$12,025.01
2. Dustin Egusquiza, Mariana, FL…………..$11,774.17
3. Billy Bob Brown, Carbon, TX…………….$10,878.57
4. Cody Snow, Los Olivos, CA………………$10,658.63
5. Tyler Wade, Terrell, TX………………..$10,129.72
6. Eric Fabian, Gansevoort, NY……………..$9,424.88
7.Jacob Dagenhart, Statesville, NC………….$8,654.43
8.Kaleb Driggers, Hoboken, GA………………$8,005.10
9. Bart Brunson, Terry, MS…………………$7,816.51
10. Eli Lord, Sturgis, SD………………….$7,510.58
11. Brady Tryan, Huntley, MT……………….$7,160.74
12. Will Clary, Erin, TN…………………..$7,120.32
13. Clay Smith, Broken Bow, OK……………..$7,117.64
14. Tyrell Moody, Letcher, SD………………$6,988.63
15. Pace Freed, Chubbuck, ID……………….$6,811.03
16. Keven Daniel, Franklin, TN……………..$6,394.80
17. Tanner Saunders, Hudson, NC…………….$6,187.57
18. Ryan Reed, Modesto, CA…………………$6,066.18
19. Chris Francis, Las Vegas, NM……………$6,059.17
20. Kal Fuller, Bozeman, MT………………..$6,025.08
TEAM ROPING (HEELERS)
1. Joseph Harrison, Overbrook, OK………….$13,113.14
2. Kory Koontz, Stephenville, TX…………..$11,774.17
3. Jake Edwards, Fort Ann, NY……………..$11,076.30
4. Hunter Koch, Walters, OK……………….$10,878.57
5. Wesley Thorp, Throckmorton, TX………….$10,658.63
6. Ryan Motes, Weatherford, TX…………….$10,129.72
7. Levi Lord, Sturgis, SD………………….$9,999.45
8. Zack Mabry, Piedmont, AL………………..$8,654.43
9. Junior Nogueira, Burleson, TX……………$8,005.10
10. Wesley Brunson, Terry, MS………………$7,636.05
11. Jake Long, Coffeyville, KS……………..$7,117.64
12. Rory Brown, Edgemont, SD……………….$6,988.63
13. Jade Anderson, Genola, UT………………$6,811.03
14. Chase Boekhaus, Rolla, KS………………$6,744.79
15. Brad Culpepper, Sylvester, GA…………..$6,394.80
16. James Arnold, Midway, TX……………….$6,315.97
17. Monty Joe Petska, Turlock, CA…………..$6,066.18
18. Cade Passig, Las Vegas, NM……………..$6,059.17
19. JC Flake, Laramie, WY………………….$5,868.71
20. Kory Mytty, Lolo, MT…………………..$5,738.15
SADDLE BRONC
1. Jacobs Crawley, Boerne, TX……………..$23,266.78
2. Isaac Diaz, Desdemona, TX………………$22,466.12
3. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……………$22,091.39
4. Bradley Harter, Loranger, LA……………$17,742.42
5. Joey Sonnier, New Iberia, LA……………$10,990.32
6. Spencer Wright, Milford, UT…………….$10,290.44
7. Jesse Kruse, Great Falls, MT…………….$9,181.07
8. Cole Elshere, Faith, SD…………………$8,953.17
9. Jake Finlay, Goondiwindi, QL…………….$8,667.71
10. Dean Wadsworth, Buffalo Gap, TX…………$8,605.41
11. Sterling Crawley, Stephenville, TX………$8,518.31
12. Clovis Crane, Lebanon, PA………………$8,410.05
13. Hardy Braden, Welch, OK………………..$7,402.89
14. Ross Griffin, Tularosa, NM……………..$7,279.68
15. Leon Fountain, Socorro, NM……………..$6,880.43
16. Taos Muncy, Corona, NM…………………$6,768.14
17. Jake Wright, Milford, UT……………….$6,541.65
18. JJ Elshere, Hereford, SD……………….$6,463.38
19. Joe Farren, Cottondale, FL……………..$6,307.52
20. Jade Blackwell, Rapid City, SD………….$6,290.92
TIE-DOWN ROPING
1. Tyson Durfey, Brock, TX…………………$34,524.46
2. Westyn Hughey, Caldwell, TX……………..$19,437.44
3. Adam Gray, Seymour, TX………………….$10,653.14
4. Marty Yates, Stephenville, TX……………$10,500.00
5. Shane Hanchey, Sulphur, LA………………$10,067.20
6. Justin Thigpen, Waycross, GA……………..$9,803.52
7. Cooper Martin, Alma, KS………………….$8,810.10
8. Tim Naylor, Hancock, MD………………….$8,502.12
9. Haven Meged, Miles City, MT………………$8,350.54
10. Lane Livingston, Seymour, TX…………….$8,011.57
11. Jordan Ketscher, Squaw Valley, CA………..$7,938.68
12. Ryle Smith, Oakdale, CA…………………$7,811.98
13. Tyler Milligan, Pawhuska, OK…………….$7,779.93
14. Clint Kindred, Oral, SD…………………$7,317.92
15. Blake Ash, Aurora, MO…………………..$7,312.56
16. Ty Harris, San Angelo, TX……………….$6,981.72
17. Taylor Santos, Creston, CA………………$6,602.59
18. Bradley Chance Hays, Whitefish, MT……….$6,311.98
19. Cooper Mathews, Cleburne, TX…………….$6,131.60
20. Justin Smith, Leesville, LA……………..$6,071.89
Steer Roping Standings
Rank Name City State Earnings
1 Trevor Brazile Decatur TX $20,718.37
2 Vin Fisher Jr. Andrews TX $18,624.02
3 Roger Branch Wellston OK $9,265.51
4 Garrett Hale Snyder TX $9,221.36
5 Shay Good Abilene TX $9,025.98
6 Tuf Cooper Decatur TX $9,011.26
7 Chris Glover Keenesburg CO $8,359.89
8 Scott Snedecor Fredericksburg TX $8,303.37
9 Jess Tierney Hermosa SD $5,776.31
10 Cole Patterson Pratt KS $5,551.00
11 Ora Taton Rapid City SD $5,346.86
12 Chet Herren Pawhuska OK $5,215.24
13 Travis Mills Gillette WY $5,061.88
14 Will McBride Ogallala NE $4,909.49
15 J. Tom Fisher Andrews TX $4,807.38
16 Tony Reina wharton TX $4,802.41
17 Brodie Poppino Big Cabin OK $4,737.43
18 Cody Lee Gatesville TX $4,576.33
19 Billy Good Wynnewood OK $4,477.24
20 Bill Benson Laurel MT $4,371.87
Bull Riding Standings
Rank Name City State Earnings
1 Parker Breding Edgar MT $30,340.16
2 Jesse Petri Athens TX $16,084.01
3 Clayton Sellars Friutlandpark FL $14,569.28
4 Jeff Askey Athens TX $14,473.16
5 Lon Danley Tularosa NM $14,359.25
6 Elijah Mora Wiggins CO $11,359.10
7 Trevor Reiste Linden IA $11,011.68
8 Tyler Bingham Honeyville UT $10,877.34
9 Dustin Boquet Bourg LA $9,481.23
10 Cole Melancon Liberty TX $9,337.48
11 Jeff Bertus Avon SD $9,255.89
12 Dylan Hice Vick Escalon CA $8,561.01
13 Scottie Knapp Edgewood NM $7,702.57
14 Chase Dougherty Canby OR $7,579.67
15 Payton Fitzpatrick Polson MT $7,573.26
16 Nic Lica Garden City MI $7,510.13
17 Brody Yeary Morgan Mill TX $7,270.36
18 Brett Custer Elk City OK $7,190.53
19 Corey Atwell Moravian Falls NC $7,149.17
20 Garrett Uptain Craig CO $7,083.36
Barrel Racing Standings (last updated January 14, 2019 | Courtesy of WPRA)
Rank Name City State Earnings
1 Ivy Conrado Nowata OK $19,983.29
2 Cheyenne Wimberley Stephenville TX $14,725.19
3 Lacinda Rose Willard MO $14,635.83
4 Ericka Nelson Century FL $13,938.80
5 Jackie Ganter Abilene TX $12,322.64
6 Kristen Spratt Lysite WY $12,048.70
7 Sabra O'Quinn Ocala FL $11,963.08
8 Kylie Weast Comanche OK $11,520.66
9 Kelly Bruner Millsap TX $10,479.89
10 Dona Rule Minco OK $9,749.57
11 Jennifer Sharp Richards TX $9,547.14
12 Jimmie Smith McDade TX $9,347.11
13 Lisa Lockhart Oelrichs SD $9,173.82
14 Leia Pluemer Las Lunas NM $8,451.09
15 April Masterson Lincoln VT $8,396.79
16 Taci Bettis Round Top TX $8,073.83
17 Chloe Gray Yatesville GA $8,067.98
18 Nellie Miller Cottonwood CA $7,961.15
19 Michelle Alley Madisonville TX $7,868.88
20 Tonia Forsberg Fillmore CA $7,548.05