 PRCA Standings | TSLN.com

PRCA Standings

ALL AROUND

1, Bart Brunson, Terry, MS……………….$12,385.94

2. Hank Hollenbeck, Molt, MT………………$9,181.07

3. Chance Oftedahl, Pemberton, MN………….$8,873.61

4. Delon Parker, Worden, MT……………….$8,586.06

5. Darren MorgaAn, Fort Ann, NY……………$8,001.98

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BAREBACK

1. Taylor Broussard, Estherwood, LA………..$16,412.83

2. Jared Keylon, Uniontown, KS…………….$15,920.50

3. Jamie Howlett, Rapid City, TX…………..$14,792.59

4. Bill Tutor, Huntsville, TX……………..$14,591.87

5. Trenten Montero, Winnemucca, NV…………$13,235.12

6. Tristan Hansen, Dillon, MT……………..$12,903.61

7. Winn Ratliff, Leesville, LA…………….$12,803.84

8. Blake Smith, Zap, ND…………………..$12,718.95

9. Pascal Isabelle, Okotoks, AB……………$11,641.59

10. R.C. Landingham, Hat Creek, CA…………$11,115.69

11. Matthew Smith, Saraland, AL……………$11,031.63

12. Mark Kreder, Collinsville, OK………….$10,131.07

13. Logan Patterson, Kim, CO……………….$9,681.63

14. Jesse Pope, Marshall, MO……………….$8,911.57

15. Tilden Hooper, Carthage, TX…………….$8,814.80

16. Clayton Biglow, Clements, CA……………$8,617.87

17. Tanner Phipps, Dalton, GA………………$8,500.02

18. Blade Elliott, Centreville, AL………….$8,487.13

19. Tim O'Connell, Zwingle, IA……………..$8,363.16

20. Ty Breuer, Mandan, ND………………….$8,057.84

STEER WRESTLING

1, Cameron Morman, Glen Ullin, ND………….$12,917.88

2. Scott Guenthner, Provost, AB……………$12,278.88

3. Blake Mindemann, Blanchard, OK………….$12,026.13

4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA………….$11,193.23

5. Jacob Talley, Keatchie, LA……………..$11,035.67

6. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID………..$10,516.59

7. Jacob Edler, State Center, IA……………$9,993.53

8. Riley Duvall, Checotah, OK………………$9,531.18

9. Chason Floyd, Buffalo, SD……………….$9,006.00

10. Bridger Chambers, Stevensville, MT………$8,894.16

11. Matt Reeves, Cross Plains, TX…………..$8,471.50

12. Gary Gilbert, Springtown, TX……………$7,952.01

13. Cody Metsker, Taylorville, IL…………..$7,875.06

14. Blaine Jones, Templeton, CA…………….$7,728.65

15. John Leinaweaver, Orrtanna, PA………….$7,501.86

16. Ty Erickson, Helena, MT………………..$6,870.86

17. Tanner Milan, Cochrane, AB……………..$6,598.89

18. Luke Branquino, Los Alamos, CA………….$6,590.18

19. Don Payne, Stephenville, TX…………….$6,355.04

20. Clayton Hass, Weatherford, TX…………..$6,229.90

TEAM ROPING (HEADERS)

1, Chad Masters, Cedar Hill, TN……………$12,025.01

2. Dustin Egusquiza, Mariana, FL…………..$11,774.17

3. Billy Bob Brown, Carbon, TX…………….$10,878.57

4. Cody Snow, Los Olivos, CA………………$10,658.63

5. Tyler Wade, Terrell, TX………………..$10,129.72

6. Eric Fabian, Gansevoort, NY……………..$9,424.88

7.Jacob Dagenhart, Statesville, NC………….$8,654.43

8.Kaleb Driggers, Hoboken, GA………………$8,005.10

9. Bart Brunson, Terry, MS…………………$7,816.51

10. Eli Lord, Sturgis, SD………………….$7,510.58

11. Brady Tryan, Huntley, MT……………….$7,160.74

12. Will Clary, Erin, TN…………………..$7,120.32

13. Clay Smith, Broken Bow, OK……………..$7,117.64

14. Tyrell Moody, Letcher, SD………………$6,988.63

15. Pace Freed, Chubbuck, ID……………….$6,811.03

16. Keven Daniel, Franklin, TN……………..$6,394.80

17. Tanner Saunders, Hudson, NC…………….$6,187.57

18. Ryan Reed, Modesto, CA…………………$6,066.18

19. Chris Francis, Las Vegas, NM……………$6,059.17

20. Kal Fuller, Bozeman, MT………………..$6,025.08

TEAM ROPING (HEELERS)

1. Joseph Harrison, Overbrook, OK………….$13,113.14

2. Kory Koontz, Stephenville, TX…………..$11,774.17

3. Jake Edwards, Fort Ann, NY……………..$11,076.30

4. Hunter Koch, Walters, OK……………….$10,878.57

5. Wesley Thorp, Throckmorton, TX………….$10,658.63

6. Ryan Motes, Weatherford, TX…………….$10,129.72

7. Levi Lord, Sturgis, SD………………….$9,999.45

8. Zack Mabry, Piedmont, AL………………..$8,654.43

9. Junior Nogueira, Burleson, TX……………$8,005.10

10. Wesley Brunson, Terry, MS………………$7,636.05

11. Jake Long, Coffeyville, KS……………..$7,117.64

12. Rory Brown, Edgemont, SD……………….$6,988.63

13. Jade Anderson, Genola, UT………………$6,811.03

14. Chase Boekhaus, Rolla, KS………………$6,744.79

15. Brad Culpepper, Sylvester, GA…………..$6,394.80

16. James Arnold, Midway, TX……………….$6,315.97

17. Monty Joe Petska, Turlock, CA…………..$6,066.18

18. Cade Passig, Las Vegas, NM……………..$6,059.17

19. JC Flake, Laramie, WY………………….$5,868.71

20. Kory Mytty, Lolo, MT…………………..$5,738.15

SADDLE BRONC

1. Jacobs Crawley, Boerne, TX……………..$23,266.78

2. Isaac Diaz, Desdemona, TX………………$22,466.12

3. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……………$22,091.39

4. Bradley Harter, Loranger, LA……………$17,742.42

5. Joey Sonnier, New Iberia, LA……………$10,990.32

6. Spencer Wright, Milford, UT…………….$10,290.44

7. Jesse Kruse, Great Falls, MT…………….$9,181.07

8. Cole Elshere, Faith, SD…………………$8,953.17

9. Jake Finlay, Goondiwindi, QL…………….$8,667.71

10. Dean Wadsworth, Buffalo Gap, TX…………$8,605.41

11. Sterling Crawley, Stephenville, TX………$8,518.31

12. Clovis Crane, Lebanon, PA………………$8,410.05

13. Hardy Braden, Welch, OK………………..$7,402.89

14. Ross Griffin, Tularosa, NM……………..$7,279.68

15. Leon Fountain, Socorro, NM……………..$6,880.43

16. Taos Muncy, Corona, NM…………………$6,768.14

17. Jake Wright, Milford, UT……………….$6,541.65

18. JJ Elshere, Hereford, SD……………….$6,463.38

19. Joe Farren, Cottondale, FL……………..$6,307.52

20. Jade Blackwell, Rapid City, SD………….$6,290.92

TIE-DOWN ROPING

1. Tyson Durfey, Brock, TX…………………$34,524.46

2. Westyn Hughey, Caldwell, TX……………..$19,437.44

3. Adam Gray, Seymour, TX………………….$10,653.14

4. Marty Yates, Stephenville, TX……………$10,500.00

5. Shane Hanchey, Sulphur, LA………………$10,067.20

6. Justin Thigpen, Waycross, GA……………..$9,803.52

7. Cooper Martin, Alma, KS………………….$8,810.10

8. Tim Naylor, Hancock, MD………………….$8,502.12

9. Haven Meged, Miles City, MT………………$8,350.54

10. Lane Livingston, Seymour, TX…………….$8,011.57

11. Jordan Ketscher, Squaw Valley, CA………..$7,938.68

12. Ryle Smith, Oakdale, CA…………………$7,811.98

13. Tyler Milligan, Pawhuska, OK…………….$7,779.93

14. Clint Kindred, Oral, SD…………………$7,317.92

15. Blake Ash, Aurora, MO…………………..$7,312.56

16. Ty Harris, San Angelo, TX……………….$6,981.72

17. Taylor Santos, Creston, CA………………$6,602.59

18. Bradley Chance Hays, Whitefish, MT……….$6,311.98

19. Cooper Mathews, Cleburne, TX…………….$6,131.60

20. Justin Smith, Leesville, LA……………..$6,071.89

Steer Roping Standings

Rank Name City State Earnings

1 Trevor Brazile Decatur TX $20,718.37

2 Vin Fisher Jr. Andrews TX $18,624.02

3 Roger Branch Wellston OK $9,265.51

4 Garrett Hale Snyder TX $9,221.36

5 Shay Good Abilene TX $9,025.98

6 Tuf Cooper Decatur TX $9,011.26

7 Chris Glover Keenesburg CO $8,359.89

8 Scott Snedecor Fredericksburg TX $8,303.37

9 Jess Tierney Hermosa SD $5,776.31

10 Cole Patterson Pratt KS $5,551.00

11 Ora Taton Rapid City SD $5,346.86

12 Chet Herren Pawhuska OK $5,215.24

13 Travis Mills Gillette WY $5,061.88

14 Will McBride Ogallala NE $4,909.49

15 J. Tom Fisher Andrews TX $4,807.38

16 Tony Reina wharton TX $4,802.41

17 Brodie Poppino Big Cabin OK $4,737.43

18 Cody Lee Gatesville TX $4,576.33

19 Billy Good Wynnewood OK $4,477.24

20 Bill Benson Laurel MT $4,371.87

Bull Riding Standings

Rank Name City State Earnings

1 Parker Breding Edgar MT $30,340.16

2 Jesse Petri Athens TX $16,084.01

3 Clayton Sellars Friutlandpark FL $14,569.28

4 Jeff Askey Athens TX $14,473.16

5 Lon Danley Tularosa NM $14,359.25

6 Elijah Mora Wiggins CO $11,359.10

7 Trevor Reiste Linden IA $11,011.68

8 Tyler Bingham Honeyville UT $10,877.34

9 Dustin Boquet Bourg LA $9,481.23

10 Cole Melancon Liberty TX $9,337.48

11 Jeff Bertus Avon SD $9,255.89

12 Dylan Hice Vick Escalon CA $8,561.01

13 Scottie Knapp Edgewood NM $7,702.57

14 Chase Dougherty Canby OR $7,579.67

15 Payton Fitzpatrick Polson MT $7,573.26

16 Nic Lica Garden City MI $7,510.13

17 Brody Yeary Morgan Mill TX $7,270.36

18 Brett Custer Elk City OK $7,190.53

19 Corey Atwell Moravian Falls NC $7,149.17

20 Garrett Uptain Craig CO $7,083.36

Barrel Racing Standings (last updated January 14, 2019 | Courtesy of WPRA)

Rank Name City State Earnings

1 Ivy Conrado Nowata OK $19,983.29

2 Cheyenne Wimberley Stephenville TX $14,725.19

3 Lacinda Rose Willard MO $14,635.83

4 Ericka Nelson Century FL $13,938.80

5 Jackie Ganter Abilene TX $12,322.64

6 Kristen Spratt Lysite WY $12,048.70

7 Sabra O'Quinn Ocala FL $11,963.08

8 Kylie Weast Comanche OK $11,520.66

9 Kelly Bruner Millsap TX $10,479.89

10 Dona Rule Minco OK $9,749.57

11 Jennifer Sharp Richards TX $9,547.14

12 Jimmie Smith McDade TX $9,347.11

13 Lisa Lockhart Oelrichs SD $9,173.82

14 Leia Pluemer Las Lunas NM $8,451.09

15 April Masterson Lincoln VT $8,396.79

16 Taci Bettis Round Top TX $8,073.83

17 Chloe Gray Yatesville GA $8,067.98

18 Nellie Miller Cottonwood CA $7,961.15

19 Michelle Alley Madisonville TX $7,868.88

20 Tonia Forsberg Fillmore CA $7,548.05