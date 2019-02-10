PRCA Standings
February 10, 2019
ALL AROUND
1. Eli Lord, Sturgis, SD…………………………$13,350.69
2. Bart Brunson, Terry, MS………………….$12,569.27
3. Steven Dent, Mullen, NE………………….$10,784.65
4. Hank Hollenbeck, Molt, MT………………….$9,181.07
5. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………$9,173.25
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6. Chance Oftedahl, Pemberton, MN…………..$8,873.61
7. Delon Parker, Worden, MT………………….$8,586.06
8. Darren Morgan, Fort Ann, NY………………….$8,001.98
BAREBACK
1. Jared Keylon, Uniontown, KS………………….$19,431.06
2. Taylor Broussard, Estherwood, LA……………$16,598.73
3. Jamie Howlett, Rapid City, SD………………….$14,978.49
4. Bill Tutor, Huntsville, TX…………………………$14,591.87
5. Blake Smith, Zap, ND………………………………$14,065.22
6. Trenten Montero, Winnemucca, NV……………$13,235.12
7. Clayton Biglow, Clements, CA………………….$13,173.05
8. Winn Ratliff, Leesville, LA………………………….$13,141.80
9. Tristan Hansen, Dillon, MT………………………..$13,120.49
10. Richmond Champion, The Woodlands, TX…………$12,852.08
11. Wyatt Denny, Minden, NV………………….$12,145.70
12. Jesse Pope, Marshall, MO………………….$11,808.37
13. Pascal Isabelle, Okotoks, AB………………….$11,641.59
14. Ty Breuer, Mandan, ND………………….$11,278.72
15. Mark Kreder, Collinsville, OK………………….$11,131.07
16. R.C. Landingham, Hat Creek, CA………………….$11,115.69
17. Matthew Smith, Saraland, AL………………….$11,031.63
18. Tanner Aus, Granite Falls, MN………………….$10,785.63
19. Logan Patterson, Kim, CO………………….$9,681.63
20. Tanner Phipps, Dalton, GA………………….$9,068.72
STEER WRESTLING
1. Ty Erickson, Helena, MT………………….$19,810.99
2. Riley Duvall, Checotah, OK………………….$18,824.14
3. Tyler Waguespack, Gonzales, LA………………….$13,027.07
4. Cameron Morman, Glen Ullin, ND………………….$12,917.88
5. Scott Guenthner, Provost, AB………………….$12,278.88
6. Blake Mindemann, Blanchard, OK………………….$12,026.13
7. Jacob Talley, keatchie, LA………………….$11,035.67
8. Blake Knowles, Heppner, OR………………….$10,814.63
9. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID………………….$10,516.59
10. Jacob Edler, State Center, IA………………….$9,993.53
11. Chason Floyd, Buffalo, SD………………….$9,006.00
12. Bridger Chambers, Stevensville, MT…………….$8,894.16
13. Matt Reeves, Cross Plains, TX………………….$8,471.50
14. Gary Gilbert, Springtown, TX………………….$7,952.01
15. Cody Metsker, Taylorville, IL………………….$7,875.06
16. Kyle Irwin, Robertsdale, AL………………….$7,813.50
17. Blaine Jones, Templeton, CA………………….$7,728.65
18. John Leinaweaver, Orrtanna, PA………………….$7,501.86
19. Will Lummus, West Point, MS………………….$6,864.46
20. Tanner Milan, Cochrane, AB………………….$6,598.89
TEAM ROPING HEADERS
1. Clay Smith, Broken Bow, OK………………….$14,713.69
2. Cody Snow, Los Olivos, CA………………….$13,345.71
3. Chad Masters, Cedar Hill, TN………………….$12,025.01
4. Dustin Egusquiza, Mariana, FL………………….$11,774.17
5.Pace Freed, Chubbuck, ID………………….$11,231.71
6. Billy Bob Brown, Carbon, TX………………….$10,878.57
7. Tyler Wade, Terrell, TX………………….$10,129.72
8. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO………………….$9,697.44
9. Clay Tryan, Billings, MT………………….$9,621.05
10. Eric Fabian, Gansevoort, NY………………….$9,424.88
11. Jacob Dagenhart, Statesville, NC………………….$8,654.43
12. Clayton Van Aken, Descanso, CA………………….$8,648.16
13. Kaleb Driggers, Hoboken, GA………………….$8,005.10
14. Lightning Aguilera, Athens, TX………………….$7,818.48
15. Bart Brunson, Terry, MS………………….$7,816.51
16. Eli Lord, Sturgis, SD………………….$7,510.58
17. Brady Tryan, Huntley, MT………………….$7,464.12
18. Ty Blasingame, Ramah, CO………………….$7,171.55
19. Will Clark, Erin, TN………………….$7,120.32
20. Tyrell Moody, Letcher, SD………………….$6,988.63
TEAM ROPING HEELERS
1. Jake Long, Coffeyville, KS………………….$14,713.69
2. Ryan Motes, Weatherford, TX………………….$13,856.97
3. Hunter Koch, Walters, OK…………………………..$13,565.65
4. Wesley Thorp, Throckmorton, TX………………….$13,345.71
5. Joseph Harrison, Overbrook, OK………………….$13,113.14
6. Ty Arnold, Midway, TX………………….$12,680.98
7. Kory Koontz, Stephenville, TX………………….$11,774.17
8. Jade Anderson, Genola, UT………………….$11,231.71
9. Jake Edwards, Fort Ann, NY………………….$11,076.30
10. Levi Lord, Sturgis, SD………………….$10,302.83
11. Travis Graves, Jay, OK………………….$9,621.05
12. Zack Mabry, Piedmont, AL………………….$8,654.43
13. Junior Nogueira, Burleson, TX………………….$8,005.10
14. Wesley Brunson, Terry, MS………………….$7,963.42
15. Rory Brown, Edgemont, SD………………….$6,988.63
16. Chase Boekhaus, Rolla, KS………………….$6,744.79
17. Brad Culpepper, Sylvester, GA………………….$6,394.80
18. Monty Joe Petska, Turlock, CA………………….$6,066.18
19. Cade Passig, Las Vegas, NM………………….$6,059.17
20. Ike Folsom, Dillon, MT………………….$5,947.82
SADDLE BRONC
1. Jacobs Crawley, Boerne, TX………………….$26,322.65
2. Bradley Harter, Loranger, LA………………….$24,919.48
3. Chase Brooks, Deer Lodge, MT………………….$23,461.91
4. Isaac Diaz, Desdemona, TX………………….$22,466.12
5. Spencer Wright, Milford, UT………………….$21,466.81
6. Joey Sonnier, New Iberia, LA………………….$14,492.76
7. JJ Elshere, Hereford, SD………………….$12,984.50
8. Kolby Wanchuk, Sherwood Park, AB……………..$12,675.78
9. Sterling Crawley, Stephenville, TX………………….$12,402.38
10. Jade Blackwell, Rapid City, SD………………….$11,742.86
11. Jake Finlay, Goondiwindi, QL………………….$11,614.74
12. Wyatt Casper, Pampa, TX………………….$11,011.60
13. Zeke Thurston, Big Valley, AB………………….$10,754.43
14. Cole Elshere, Faith, SD………………….$10,456.96
15. Jesse Kruse, Great Falls, MT………………….$9,181.07
16. Dean Wadsworth, Buffalo Gap, TX………………….$8,605.41
17. Clovis Crane, Lebanon, PA………………….$8,410.05
18. Rusty Wright, Milford, UT………………….$8,210.00
19. Allen Boore, Axtell, UT………………….$8,000.76
20. Hardy Braden, Welch, OK………………….$7,402.89
TIE-DOWN ROPING
1. Tyson Durfey, Brock, TX………………….$34,524.46
2. Westyn Hughes, Caldwell, TX………………….$19,437.44
3. Cooper Martin, Alma, KS………………….$16,748.41
4. Marty Yates, Stephenville, TX………………….$15,614.51
5. Adam Gray, Seymour, TX………………….$13,705.35
6. Tuf Cooper, Decatur, TX………………….$11,361.99
7. Shane Hanchey, Sulphur, LA………………….$10,232.18
8. Justin Thigpen, Waycross, GA………………….$9,803.52
9. Riley Pruitt, Gering, NE………………….$9,470.69
10. Clint Kindred, Oral, SD………………….$9,399.08
11. Caddo Lewallen, Morrison, OK………………….$9,132.11
12. Ike Fontenot, Ville Platte, LA………………….$9,001.68
13. Lane Livingston, Seymour, TX………………….$8,589.01
14. Tim Naylor, Hancock, MD………………….$8,502.12
15. Tanner Green, Cotulla, TX………………….$8,488.32
16. Haven Meged, Miles City, MT………………….$8,350.54
17. Jordan Ketscher, Squaw Valley, CA……………$7,938.68
18. Ryle Smith, Oakdale, CA………………….$7,811.98
19. Tyler Milligan, Pawhuska, OK………………….$7,779.93
20. Cole Bailey, Okmulgee, OK………………….$7,579.51
STEER ROPING
1. Trevor Brazile, Decatur, TX………………….$20,718.37
2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX………………….$18,624.02
3. Roger Branch, Wellston, OK………………….$9,265.51
4. Garrett Hale, Snyder, TX………………….$9,221.36
5. Shay Good, Abilene, TX………………….$9,025.98
6. Tuf Cooper, Decatur, TX………………….$9,011.26
7. Chris Glover, Keenesburg, CO………………….$8,359.89
8. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX………….$8,303.37
9. Jess Tierney, Hermosa, SD………………….$5,776.31
10. Cole Patterson, Pratt, KS………………….$5,551.00
11. Ora Taton, Rapid City, SD………………….$5,346.86
12. Chet Herren, Pawhuska, OK………………….$5,215.24
13. Travis Mills, Gillette, WY………………….$5,061.88
14. Will McBride, Ogallala, NE………………….$4,909.49
15. J. Tom Fisher, Andrews, TX………………….$4,807.38
16. Tony Reina, wharton, TX………………….$4,802.41
17. Brodie Poppino, Big Cabin, OK………………….$4,737.43
18. Cody Lee, Gatesville, TX………………….$4,576.33
19. Billy Good, Wynnewood, OK………………….$4,477.24
20. Bill Benson, Laurel, MT………………….$4,371.87
BULL RIDING
1. Parker Breding, Edgar, MT………………….$34,229.73
2. Clayton Sellars, Friutlandpark, FL……………$27,561.62
3. Jeff Askey, Athens, TX………………….$21,339.64
4. Trevor Reiste, Linden, IA………………….$20,291.30
5. Trevor Kastner, Roff, OK………………….$17,813.04
6. Brody Yeary, Morgan Mill, TX………………….$16,596.42
7. Jesse Petri, Athens, TX………………….$16,084.01
8. Dallee Mason, Weiser, ID………………….$15,957.51
9. Lon Danley, Tularosa, NM………………….$14,359.25
10. Trey Kimzey, Strong City, OK………………….$13,698.78
11. Cole Melancon, Liberty, TX………………….$13,172.68
12. Elijah Mora, Wiggins, CO………………….$11,359.10
13. Tyler Bingham, Honeyville, UT………………….$11,127.34
14. Nic Lica, Garden City, MI………………….$10,501.97
15. Jeff Bertus, Avon, SD………………….$10,022.51
16. Dustin Boquet, Bourg, LA………………….$9,940.38
17. Sage Kimzey, Strong City, OK………………….$9,110.43
18. Brett Custer, Elk City, OK………………….$8,862.37
19. Chase Dougherty, Canby, OR………………….$8,730.23
20. Dylan Hice Vick, Escalon, CA………………….$8,561.01
BARREL RACING
1. Jennifer Sharp, Richards, TX………………….$22,299.22
2. Ivy Conrado, Nowata, OK………………….$19,983.29
3. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD………………….$16,396.81
4. Lacinda Rose, Willard, MO………………….$15,681.27
5. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX…………$14,725.19
6. Taylor Langdon, Aubrey, TX………………….$14,207.03
7. Ericka Nelson, Century, FL………………….$13,938.80
8. Sabra O'Quinn, Ocala, FL………………….$13,937.73
9. Leia Pluemer, Las Lunas, NM………………….$12,498.24
10. Jackie Ganter, Abilene, TX………………….$12,322.64
11. Kristen Spratt, Lysite, WY………………….$12,048.70
12. Michelle Alley, Madisonville, TX………………….$11,536.61
13. Kylie Weast, Comanche, OK………………….$11,520.66
14. Emily Miller, Weatherford, TX………………….$10,983.84
15. Kelly Bruner, Millsap, TX………………….$10,479.89
16. Shali Lord, Lamar, CO…………………………$9,918.06
17. Dona Rule, Minco, OK………………………..$9,749.57
18. Jessica Routier, Buffalo, SD………………….$9,741.30
19. Kathy Grimes, Medical Lake, WA…………………..$9,480.22
20. Brittany Pozzi Tonozzi, Victoria, TX………$9,394.78