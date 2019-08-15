 PRCA Standings as of Aug. 12, 2019 | TSLN.com

PRCA Standings as of Aug. 12, 2019

News | August 15, 2019

All-Around Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Stetson Wright, Milford, UT…………………………..$162,714.53

2. Caleb Smidt, Bellville,TX………………………………$131,476.39

3. Clay Smith ,Broken Bow, OK………………………..$126,365.66

4. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………………$102,028.83

5. Steven Dent, Mullen, NE……………………………….$95,723.72

6. Josh Frost, Randlett, UT………………………………..$84,061.55

7. Rhen Richard, Roosevelt, UT…………………………$81,519.90

8. Daylon Swearingen, Rochelle, GA………………….$70,919.89

9. Tanner Green, Cotulla, TX…………………………….$59,792.28

10. Clayton Hass, Weatherford, TX…………………….$55,635.11

11. Eli Lord, Sturgis, SD……………………………………$53,409.78

12. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………………$50,779.38

13. Trevor Brazile, Decatur, TX…………………………..$48,784.00

14. Cody Doescher, Webbers Falls, OK………………$44,297.38

15. Chance Oftedahl, Pemberton, MN………………..$43,389.96

16. Marcus Theriot, Poplarville, MS…………………….$40,939.95

17. Seth Hall, Albuquerque, NM…………………………$39,941.21

18. Riley Warren, Stettler, AB…………………………….$34,336.57

19. Thomas Smith, Barnsdall, OK………………………$32,988.30

20. Lane Karney, Creston, CA……………………………$25,767.84

Bareback Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Kaycee Feild, Genola, UT…………………………….$152,117.84

2. Clayton Biglow, Clements, CA………………………$147,372.70

3. Orin Larsen, Inglis, MB………………………………..$143,740.97

4. Richmond Champion, The Woodlands, TX……………………………………………………………………………………………$118,866.13

5. Tilden Hooper, Carthage, TX………………………..$112,136.11

6. Caleb Bennett, Corvallis, MT………………………….$97,441.85

7. Ty Breuer, Mandan, ND…………………………………$94,807.30

8. Steven Dent, Mullen, NE……………………………….$87,945.22

9. Austin Foss, Terrebonne, OR…………………………$82,231.75

10. Clint Laye, Cadogan, AB……………………………..$74,532.08

11. Tanner Aus, Granite Falls, MN……………………..$73,219.19

12. Jake Brown, Cleveland, TX………………………….$73,125.43

13. Trenten Montero, Winnemucca, NV……………….$65,895.35

14. Taylor Broussard, Estherwood, LA………………..$64,334.92

15. Tim O’Connell, Zwingle, IA…………………………..$60,633.44

16. Wyatt Denny, Minden, NV…………………………….$60,108.74

17. Logan Patterson, Kim, CO…………………………..$57,493.00

18. Pascal Isabelle, Okotoks, AB………………………..$53,223.05

19. Steven Peebles, Redmond, OR……………………$51,375.70

20. Zach Hibler, Wheeler, TX……………………………..$49,264.32

Steer Wrestling Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ty Erickson, Helena, MT………………………………$133,094.88

2. Scott Guenthner, Provost, AB…………………………$91,305.23

3. Hunter Cure, Holliday, TX………………………………$86,826.81

4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA…………………..$84,141.83

5. Dakota Eldridge, Elko, NV………………………………$70,757.85

6. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……………………………$70,237.94

7. Riley Duvall, Checotah, OK……………………………$69,195.24

8. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……………………$66,929.40

9. Josh Garner, Live Oak, CA…………………………….$66,096.30

10. Will Lummus, West Point, MS………………………$64,610.37

11. Tanner Brunner, Ramona, KS………………………$64,497.24

12. J.D. Struxness, Milan, MN……………………………$64,441.21

13. Tyler Pearson, Louisville, MS……………………….$63,673.94

14. Nick Guy, Sparta, WI…………………………………..$63,671.51

15. Cameron Morman, Glen Ullin, ND…………………$59,933.73

16. Matt Reeves, Cross Plains, TX…………………….$58,056.05

17. Bridger Chambers, Stevensville, MT………………$54,972.19

18. Blake Mindemann, Blanchard, OK………………..$52,227.75

19. Stephen Culling, Fort St. John, BC……………….$51,858.32

20. Jacob Edler, State Center, IA………………………..$50,590.45

Team Roping (Headers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Clay Smith, Broken Bow, OK………………………..$121,810.80

2. Coleman Proctor, Pryor, OK…………………………..$95,290.26

3. Riley Minor, Ellensburg, WA…………………………..$90,093.29

4. Ty Blasingame, Casper, WY…………………………..$89,468.76

5. Kaleb Driggers, Hoboken, GA………………………..$82,667.19

6. Luke Brown, Rock hill, SC……………………………..$77,744.11

7. Chad Masters, Cedar Hill, TN………………………..$75,843.08

8. Clay Tryan, Billings, MT…………………………………$68,337.68

9. Cody Snow, Los Olivos, CA……………………………$67,867.94

10. Jake Cooper, Monument, NM……………………….$62,307.59

11. Brenten Hall, Stephenville, TX………………………$59,797.53

12. Tyler Wade, Terrell, TX………………………………..$57,789.77

13. Dustin Egusquiza, Mariana, FL…………………….$57,202.72

14. Matt Sherwood, Pima, AZ……………………………$56,547.34

15. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO…………………..$56,358.39

16. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK…………$56,107.10

17. Erich Rogers, Round Rock, AZ…………………….$53,280.60

18. Nelson Wyatt, Clanton, AL…………………………..$48,990.70

19. Aaron Tsinigine, Tuba City, AZ………………………$47,925.40

20. Tanner Baldwin, Vail, AZ……………………………..$47,480.06

Team Roping (Heelers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ryan Motes, Weatherford, TX………………………$102,705.62

2. Kyle Lockett, Visalia, CA……………………………….$93,032.66

3. Jake Long, Coffeyville, KS……………………………..$91,896.54

4. Brady Minor, Ellensburg, WA………………………….$90,093.29

5. Junior Nogueira, Burleson, TX……………………….$82,667.19

6. Paul Eaves, lonedell, MO……………………………….$81,799.55

7. Jade Corkill, Fallon, NV………………………………….$79,936.51

8. Joseph Harrison, Overbrook, OK……………………$76,679.76

9. Travis Graves, Jay, OK………………………………….$68,337.68

10. Hunter Koch, Vernon, TX…………………………….$66,734.49

11. Caleb Anderson, Mocksville, NC…………………..$62,307.59

12. Chase Tryan, Helena, MT…………………………….$59,797.53

13. Wesley Thorp, Throckmorton, TX…………………$58,700.46

14. Tanner Braden, Dewey, OK………………………….$56,107.10

15. Levi Lord, Sturgis, SD………………………………….$50,127.40

16. Nano Garza, Las Cruces, NM………………………$49,667.69

17. Billie Jack Saebens, Nowata, OK………………….$48,569.97

18. Ross Ashford, Lott, TX………………………………..$47,115.58

19. Tyler Worley, Berryville, AR………………………….$46,952.23

20. Trey Yates, Pueblo, CO……………………………….$46,914.28

Saddle Bronc Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ryder Wright, Beaver, UT…………………………….$198,208.52

2. Zeke Thurston, Big Valley, AB………………………$164,318.86

3. Sterling Crawley, Stephenville, TX…………………$103,434.36

4. Jacobs Crawley, Boerne, TX………………………..$103,010.38

5. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……………………..$94,828.96

6. Jake Watson, Hudsons Hope, BC…………………..$94,535.31

7. Dawson Hay, Wildwood, AB…………………………..$92,133.53

8. Rusty Wright, Milford, UT……………………………….$88,339.24

9. Jesse Wright, Milford, UT……………………………….$87,982.36

10. Spencer Wright, Milford, UT………………………….$81,163.07

11. Bradley Harter, Loranger, LA………………………..$78,221.03

12. Wade Sundell, Boxholm, IA………………………….$72,730.82

13. Colt Gordon, Comanche, OK……………………….$71,756.55

14. JJ Elshere, Hereford, SD……………………………..$68,460.11

15. Brody Cress, Hillsdale, WY…………………………..$61,976.47

16. Kolby Wanchuk, Sherwood Park, AB……………..$61,436.41

17. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……………………….$60,442.92

18. Mitch Pollock, Winnemucca, NV……………………$60,204.98

19. Cort Scheer, Elsmere, NE……………………………$57,893.69

20. Isaac Diaz, Desdemona, TX………………………..$56,407.24

Tie-Down Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Caleb Smidt, Bellville, TX…………………………….$118,186.61

2. Tyson Durfey, Brock, TX………………………………$106,785.57

3. Haven Meged, Miles City, MT…………………………$90,793.00

4. Michael, Otero, Weatherford, TX…………………….$88,943.46

5. Shane Hanchey, Sulphur, LA………………………….$86,540.63

6. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………………..$84,582.25

7. Marty Yates, Stephenville, TX………………………..$81,257.57

8. Adam Gray, Seymour, TX………………………………$76,499.75

9. Cooper Martin, Alma, KS………………………………$73,550.13

10. Taylor Santos, Creston, CA………………………….$73,016.50

11. Rhen Richard, Roosevelt, UT……………………….$71,397.64

12. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……………………….$68,516.25

13. Ty Harris, San Angelo, TX……………………………$66,912.44

14. Westyn Hughes, Caldwell, TX………………………$66,608.37

15. Riley Pruitt, Gering, NE……………………………….$65,738.58

16. Shad Mayfield, Clovis, NM…………………………..$63,055.30

17. John Douch, Huntsville, TX………………………….$57,488.48

18. Jake Pratt, Ellensburg, WA………………………….$57,315.21

19. Ryan Jarrett, Comanche, OK……………………….$56,933.87

20. Reese Riemer, Stinnett, TX………………………….$54,258.61

Steer Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……………………………$54,573.76

2. Trevor Brazile, Decatur, TX…………………………….$52,088.43

3. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………………..$41,741.55

4. J. Tom Fisher, Andrews, TX……………………………$40,438.89

5. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX………………..$33,887.02

6. Tony Reina, Wharton, TX………………………………$32,391.79

7. Chris Glover, Keenesburg, CO………………………..$31,891.56

8. Garrett Hale, Snyder, TX……………………………….$31,668.79

9. Chet Herren, Pawhuska, OK………………………….$30,206.25

10. Rocky Patterson, Pratt, KS…………………………..$29,814.03

11. Cole Patterson, Pratt, KS…………………………….$29,700.00

12. Brady Garten, Oologah, OK…………………………$29,456.90

13. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………………$28,906.85

14. Roger Branch, Wellston, OK………………………..$27,803.73

15. Cody Lee, Gatesville, TX……………………………..$27,789.85

16. Shay Good, Abilene, TX………………………………$27,465.08

17. Trenton Johnson, Blue Mound, KS………………..$26,134.02

18. Jess Tierney, Hermosa, SD………………………….$25,010.26

19. Thomas Smith, Barnsdall, OK………………………$23,957.05

20. Reo Lohse, Kaycee, WY………………………………$23,840.38

Bull Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Sage Kimzey, Strong City, OK………………………$166,201.44

2. Stetson Wright, Milford, UT…………………………..$151,109.62

3. Trevor Kastner, Roff, OK………………………………$124,553.99

4. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL………………..$121,453.85

5. Tyler Bingham, Honeyville, UT………………………$115,037.77

6. Parker Breding, Edgar, MT……………………………$105,745.83

7. Trey Benton III, Rock Island, TX……………………$100,001.78

8. Boudreaux Campbell, Crockett, TX…………………$95,819.67

9. Trey Kimzey, Strong City, OK………………………….$91,042.57

10. Jeff Askey, Athens, TX………………………………..$89,790.37

11. Garrett Smith, Rexburg, ID…………………………..$89,596.97

12. Josh Frost, Randlett, UT………………………………$88,661.96

13. Koby Radley, Montpelier, LA…………………………$85,705.80

14. Jordan Hansen, Ponoka, AB………………………..$79,566.82

15. Daylon Swearingen, Rochelle, GA………………..$75,844.24

16. Cole Melancon, Liberty, TX………………………….$73,350.50

17. Chase Dougherty, Canby, OR………………………$68,767.34

18. Ruger Piva, Challis, ID…………………………………$68,313.89

19. Trevor Reiste, Linden, IA……………………………..$66,866.32

20. Garrett Tribble, Slick, OK……………………………..$66,761.29

Barrel Racing Standings (last updated August 12, 2019 | Courtesy of WPRA)

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Nellie Miller, Cottonwood, CA……………………….$147,986.95

2. Hailey Kinsel, Cotulla, TX…………………………….$142,438.03

3. Lisa Lockhart, Oelrichs, CA…………………………$134,958.78

4. Shali Lord, Lamar, CO…………………………………$103,268.32

5. Brittany Pozzi, Tonozzi, Lampasas, OK……………$96,441.01

6. Emily Miller, Weatherford, OK…………………………$85,233.02

7. Jessica Routier, Buffalo, SD…………………………..$84,292.37

8. Jennifer Sharp, Richards, TX…………………………$83,700.71

9. Ericka Nelson, Century, FL…………………………….$81,807.40

10. Stevi Hillman, Weatherford, TX…………………….$79,979.88

11. Ivy Conrado, Nowata, OK…………………………….$73,185.01

12. Lacinda Rose, Willard, MO…………………………..$73,012.02

13. Dona Rule, Minco, OK…………………………………$68,284.67

14. Amberleigh Moore, Salem, OR…………………….$67,876.59

15. Leia Pluemer, Los Lunas, NM………………………$65,898.98

16. Jessica Telford, Caldwell, ID…………………………$61,352.61

17. Jimmie Smith, McDade, TX………………………….$58,648.50

18. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX………….$57,706.56

19. Brittney Barnett, Joliet, MT……………………………$56,924.33

20. Kathy Grimes, Medical Lake, WA………………….$52,948.35

News

July 25, 2019

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