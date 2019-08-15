PRCA Standings as of Aug. 12, 2019
All-Around Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Stetson Wright, Milford, UT…………………………..$162,714.53
2. Caleb Smidt, Bellville,TX………………………………$131,476.39
3. Clay Smith ,Broken Bow, OK………………………..$126,365.66
4. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………………$102,028.83
5. Steven Dent, Mullen, NE……………………………….$95,723.72
6. Josh Frost, Randlett, UT………………………………..$84,061.55
7. Rhen Richard, Roosevelt, UT…………………………$81,519.90
8. Daylon Swearingen, Rochelle, GA………………….$70,919.89
9. Tanner Green, Cotulla, TX…………………………….$59,792.28
10. Clayton Hass, Weatherford, TX…………………….$55,635.11
11. Eli Lord, Sturgis, SD……………………………………$53,409.78
12. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………………$50,779.38
13. Trevor Brazile, Decatur, TX…………………………..$48,784.00
14. Cody Doescher, Webbers Falls, OK………………$44,297.38
15. Chance Oftedahl, Pemberton, MN………………..$43,389.96
16. Marcus Theriot, Poplarville, MS…………………….$40,939.95
17. Seth Hall, Albuquerque, NM…………………………$39,941.21
18. Riley Warren, Stettler, AB…………………………….$34,336.57
19. Thomas Smith, Barnsdall, OK………………………$32,988.30
20. Lane Karney, Creston, CA……………………………$25,767.84
Bareback Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Kaycee Feild, Genola, UT…………………………….$152,117.84
2. Clayton Biglow, Clements, CA………………………$147,372.70
3. Orin Larsen, Inglis, MB………………………………..$143,740.97
4. Richmond Champion, The Woodlands, TX……………………………………………………………………………………………$118,866.13
5. Tilden Hooper, Carthage, TX………………………..$112,136.11
6. Caleb Bennett, Corvallis, MT………………………….$97,441.85
7. Ty Breuer, Mandan, ND…………………………………$94,807.30
8. Steven Dent, Mullen, NE……………………………….$87,945.22
9. Austin Foss, Terrebonne, OR…………………………$82,231.75
10. Clint Laye, Cadogan, AB……………………………..$74,532.08
11. Tanner Aus, Granite Falls, MN……………………..$73,219.19
12. Jake Brown, Cleveland, TX………………………….$73,125.43
13. Trenten Montero, Winnemucca, NV……………….$65,895.35
14. Taylor Broussard, Estherwood, LA………………..$64,334.92
15. Tim O’Connell, Zwingle, IA…………………………..$60,633.44
16. Wyatt Denny, Minden, NV…………………………….$60,108.74
17. Logan Patterson, Kim, CO…………………………..$57,493.00
18. Pascal Isabelle, Okotoks, AB………………………..$53,223.05
19. Steven Peebles, Redmond, OR……………………$51,375.70
20. Zach Hibler, Wheeler, TX……………………………..$49,264.32
Steer Wrestling Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Erickson, Helena, MT………………………………$133,094.88
2. Scott Guenthner, Provost, AB…………………………$91,305.23
3. Hunter Cure, Holliday, TX………………………………$86,826.81
4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA…………………..$84,141.83
5. Dakota Eldridge, Elko, NV………………………………$70,757.85
6. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……………………………$70,237.94
7. Riley Duvall, Checotah, OK……………………………$69,195.24
8. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……………………$66,929.40
9. Josh Garner, Live Oak, CA…………………………….$66,096.30
10. Will Lummus, West Point, MS………………………$64,610.37
11. Tanner Brunner, Ramona, KS………………………$64,497.24
12. J.D. Struxness, Milan, MN……………………………$64,441.21
13. Tyler Pearson, Louisville, MS……………………….$63,673.94
14. Nick Guy, Sparta, WI…………………………………..$63,671.51
15. Cameron Morman, Glen Ullin, ND…………………$59,933.73
16. Matt Reeves, Cross Plains, TX…………………….$58,056.05
17. Bridger Chambers, Stevensville, MT………………$54,972.19
18. Blake Mindemann, Blanchard, OK………………..$52,227.75
19. Stephen Culling, Fort St. John, BC……………….$51,858.32
20. Jacob Edler, State Center, IA………………………..$50,590.45
Team Roping (Headers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Clay Smith, Broken Bow, OK………………………..$121,810.80
2. Coleman Proctor, Pryor, OK…………………………..$95,290.26
3. Riley Minor, Ellensburg, WA…………………………..$90,093.29
4. Ty Blasingame, Casper, WY…………………………..$89,468.76
5. Kaleb Driggers, Hoboken, GA………………………..$82,667.19
6. Luke Brown, Rock hill, SC……………………………..$77,744.11
7. Chad Masters, Cedar Hill, TN………………………..$75,843.08
8. Clay Tryan, Billings, MT…………………………………$68,337.68
9. Cody Snow, Los Olivos, CA……………………………$67,867.94
10. Jake Cooper, Monument, NM……………………….$62,307.59
11. Brenten Hall, Stephenville, TX………………………$59,797.53
12. Tyler Wade, Terrell, TX………………………………..$57,789.77
13. Dustin Egusquiza, Mariana, FL…………………….$57,202.72
14. Matt Sherwood, Pima, AZ……………………………$56,547.34
15. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO…………………..$56,358.39
16. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK…………$56,107.10
17. Erich Rogers, Round Rock, AZ…………………….$53,280.60
18. Nelson Wyatt, Clanton, AL…………………………..$48,990.70
19. Aaron Tsinigine, Tuba City, AZ………………………$47,925.40
20. Tanner Baldwin, Vail, AZ……………………………..$47,480.06
Team Roping (Heelers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ryan Motes, Weatherford, TX………………………$102,705.62
2. Kyle Lockett, Visalia, CA……………………………….$93,032.66
3. Jake Long, Coffeyville, KS……………………………..$91,896.54
4. Brady Minor, Ellensburg, WA………………………….$90,093.29
5. Junior Nogueira, Burleson, TX……………………….$82,667.19
6. Paul Eaves, lonedell, MO……………………………….$81,799.55
7. Jade Corkill, Fallon, NV………………………………….$79,936.51
8. Joseph Harrison, Overbrook, OK……………………$76,679.76
9. Travis Graves, Jay, OK………………………………….$68,337.68
10. Hunter Koch, Vernon, TX…………………………….$66,734.49
11. Caleb Anderson, Mocksville, NC…………………..$62,307.59
12. Chase Tryan, Helena, MT…………………………….$59,797.53
13. Wesley Thorp, Throckmorton, TX…………………$58,700.46
14. Tanner Braden, Dewey, OK………………………….$56,107.10
15. Levi Lord, Sturgis, SD………………………………….$50,127.40
16. Nano Garza, Las Cruces, NM………………………$49,667.69
17. Billie Jack Saebens, Nowata, OK………………….$48,569.97
18. Ross Ashford, Lott, TX………………………………..$47,115.58
19. Tyler Worley, Berryville, AR………………………….$46,952.23
20. Trey Yates, Pueblo, CO……………………………….$46,914.28
Saddle Bronc Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ryder Wright, Beaver, UT…………………………….$198,208.52
2. Zeke Thurston, Big Valley, AB………………………$164,318.86
3. Sterling Crawley, Stephenville, TX…………………$103,434.36
4. Jacobs Crawley, Boerne, TX………………………..$103,010.38
5. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……………………..$94,828.96
6. Jake Watson, Hudsons Hope, BC…………………..$94,535.31
7. Dawson Hay, Wildwood, AB…………………………..$92,133.53
8. Rusty Wright, Milford, UT……………………………….$88,339.24
9. Jesse Wright, Milford, UT……………………………….$87,982.36
10. Spencer Wright, Milford, UT………………………….$81,163.07
11. Bradley Harter, Loranger, LA………………………..$78,221.03
12. Wade Sundell, Boxholm, IA………………………….$72,730.82
13. Colt Gordon, Comanche, OK……………………….$71,756.55
14. JJ Elshere, Hereford, SD……………………………..$68,460.11
15. Brody Cress, Hillsdale, WY…………………………..$61,976.47
16. Kolby Wanchuk, Sherwood Park, AB……………..$61,436.41
17. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……………………….$60,442.92
18. Mitch Pollock, Winnemucca, NV……………………$60,204.98
19. Cort Scheer, Elsmere, NE……………………………$57,893.69
20. Isaac Diaz, Desdemona, TX………………………..$56,407.24
Tie-Down Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Caleb Smidt, Bellville, TX…………………………….$118,186.61
2. Tyson Durfey, Brock, TX………………………………$106,785.57
3. Haven Meged, Miles City, MT…………………………$90,793.00
4. Michael, Otero, Weatherford, TX…………………….$88,943.46
5. Shane Hanchey, Sulphur, LA………………………….$86,540.63
6. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………………..$84,582.25
7. Marty Yates, Stephenville, TX………………………..$81,257.57
8. Adam Gray, Seymour, TX………………………………$76,499.75
9. Cooper Martin, Alma, KS………………………………$73,550.13
10. Taylor Santos, Creston, CA………………………….$73,016.50
11. Rhen Richard, Roosevelt, UT……………………….$71,397.64
12. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……………………….$68,516.25
13. Ty Harris, San Angelo, TX……………………………$66,912.44
14. Westyn Hughes, Caldwell, TX………………………$66,608.37
15. Riley Pruitt, Gering, NE……………………………….$65,738.58
16. Shad Mayfield, Clovis, NM…………………………..$63,055.30
17. John Douch, Huntsville, TX………………………….$57,488.48
18. Jake Pratt, Ellensburg, WA………………………….$57,315.21
19. Ryan Jarrett, Comanche, OK……………………….$56,933.87
20. Reese Riemer, Stinnett, TX………………………….$54,258.61
Steer Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……………………………$54,573.76
2. Trevor Brazile, Decatur, TX…………………………….$52,088.43
3. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………………..$41,741.55
4. J. Tom Fisher, Andrews, TX……………………………$40,438.89
5. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX………………..$33,887.02
6. Tony Reina, Wharton, TX………………………………$32,391.79
7. Chris Glover, Keenesburg, CO………………………..$31,891.56
8. Garrett Hale, Snyder, TX……………………………….$31,668.79
9. Chet Herren, Pawhuska, OK………………………….$30,206.25
10. Rocky Patterson, Pratt, KS…………………………..$29,814.03
11. Cole Patterson, Pratt, KS…………………………….$29,700.00
12. Brady Garten, Oologah, OK…………………………$29,456.90
13. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………………$28,906.85
14. Roger Branch, Wellston, OK………………………..$27,803.73
15. Cody Lee, Gatesville, TX……………………………..$27,789.85
16. Shay Good, Abilene, TX………………………………$27,465.08
17. Trenton Johnson, Blue Mound, KS………………..$26,134.02
18. Jess Tierney, Hermosa, SD………………………….$25,010.26
19. Thomas Smith, Barnsdall, OK………………………$23,957.05
20. Reo Lohse, Kaycee, WY………………………………$23,840.38
Bull Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Sage Kimzey, Strong City, OK………………………$166,201.44
2. Stetson Wright, Milford, UT…………………………..$151,109.62
3. Trevor Kastner, Roff, OK………………………………$124,553.99
4. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL………………..$121,453.85
5. Tyler Bingham, Honeyville, UT………………………$115,037.77
6. Parker Breding, Edgar, MT……………………………$105,745.83
7. Trey Benton III, Rock Island, TX……………………$100,001.78
8. Boudreaux Campbell, Crockett, TX…………………$95,819.67
9. Trey Kimzey, Strong City, OK………………………….$91,042.57
10. Jeff Askey, Athens, TX………………………………..$89,790.37
11. Garrett Smith, Rexburg, ID…………………………..$89,596.97
12. Josh Frost, Randlett, UT………………………………$88,661.96
13. Koby Radley, Montpelier, LA…………………………$85,705.80
14. Jordan Hansen, Ponoka, AB………………………..$79,566.82
15. Daylon Swearingen, Rochelle, GA………………..$75,844.24
16. Cole Melancon, Liberty, TX………………………….$73,350.50
17. Chase Dougherty, Canby, OR………………………$68,767.34
18. Ruger Piva, Challis, ID…………………………………$68,313.89
19. Trevor Reiste, Linden, IA……………………………..$66,866.32
20. Garrett Tribble, Slick, OK……………………………..$66,761.29
Barrel Racing Standings (last updated August 12, 2019 | Courtesy of WPRA)
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Nellie Miller, Cottonwood, CA……………………….$147,986.95
2. Hailey Kinsel, Cotulla, TX…………………………….$142,438.03
3. Lisa Lockhart, Oelrichs, CA…………………………$134,958.78
4. Shali Lord, Lamar, CO…………………………………$103,268.32
5. Brittany Pozzi, Tonozzi, Lampasas, OK……………$96,441.01
6. Emily Miller, Weatherford, OK…………………………$85,233.02
7. Jessica Routier, Buffalo, SD…………………………..$84,292.37
8. Jennifer Sharp, Richards, TX…………………………$83,700.71
9. Ericka Nelson, Century, FL…………………………….$81,807.40
10. Stevi Hillman, Weatherford, TX…………………….$79,979.88
11. Ivy Conrado, Nowata, OK…………………………….$73,185.01
12. Lacinda Rose, Willard, MO…………………………..$73,012.02
13. Dona Rule, Minco, OK…………………………………$68,284.67
14. Amberleigh Moore, Salem, OR…………………….$67,876.59
15. Leia Pluemer, Los Lunas, NM………………………$65,898.98
16. Jessica Telford, Caldwell, ID…………………………$61,352.61
17. Jimmie Smith, McDade, TX………………………….$58,648.50
18. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX………….$57,706.56
19. Brittney Barnett, Joliet, MT……………………………$56,924.33
20. Kathy Grimes, Medical Lake, WA………………….$52,948.35