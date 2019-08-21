PRCA standings as of Aug. 19, 2019
All-Around Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Stetson Wright, Milford, UT……….$162,714.53
2. Caleb Smidt, Bellville, TX……….$131,476.39
3. Clay Smith, Broken Bow, OK……….$127,606.04
4. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$110,813.33
5. Steven Dent, Mullen, NE……….$99,339.52
6. Josh Frost, Randlett, UT……….$83,990.60
7. Rhen Richard, Roosevelt, UT……….$81,920.02
8. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……….$74,235.77
9. Tanner Green, Cotulla, TX……….$60,653.02
10. Clayton Hass, Weatherford, TX……….$58,888.68
11. Eli Lord, Sturgis, SD……….$53,409.78
12. Trevor Brazile, Decatur, TX……….$53,313.15
13. Landon McClaugherty, Tilden, TX……….$53,092.78
14. Chance Oftedahl, Pemberton, MN……….$48,105.00
15. Cody Doescher, Webbers Falls, OK……….$44,958.39
16. Marcus Theriot, Poplarville, MS……….$43,100.62
17. Seth Hall, Albuquerque, NM……….$41,306.25
18. Riley Warren, Stettler, AB……….$37,361.23
19. Thomas Smith, Barnsdall, OK……….$34,149.34
20. Lane Karney, Creston, CA……….$26,773.64
Bareback Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Kaycee Feild, Genola, UT……….$162,384.96
2. Clayton Biglow, Clements, CA……….$161,907.95
3. Orin Larsen, Inglis, MB……….$151,914.72
4. Richmond Champion, The Woodlands, TX……….$124,959.91
5. Tilden Hooper, Carthage, TX……….$112,270.29
6. Caleb Bennett, Corvallis, MT……….$99,669.74
7. Ty Breuer, Mandan, ND……….$96,951.62
8. Steven Dent, Mullen, NE……….$91,561.02
9. Austin Foss, Terrebonne, OR……….$83,170.81
10. Clint Laye, Cadogan, AB……….$79,380.32
11. Jake Brown, Cleveland, TX……….$74,722.81
12. Tanner Aus, Granite Falls, MN……….$73,647.83
13. Taylor Broussard, Estherwood, LA……….$67,465.12
14. Trenten Montero, Winnemucca, NV……….$67,116.96
15. Tim O’Connell, Zwingle, IA……….$62,394.57
16. Wyatt Denny, Minden, NV……….$62,134.57
17. Logan Patterson, Kim, CO……….$58,483.38
18. Steven Peebles, Redmond, OR……….$56,758.38
19. Pascal Isabelle, Okotoks, AB……….$55,557.76
20. Zach Hibler, Wheeler, TX……….$51,968.70
Steer Wrestling Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Erickson, Helena, MT……….$133,094.88
2. Scott Guenthner, Provost, AB……….$96,965.19
3. Hunter Cure, Holliday, TX……….$86,831.51
4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA……….$84,856.70
5. Will Lummus, West Point, MS……….$75,782.62
6. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……….$75,297.02
7. Dakota Eldridge, Elko, NV……….$75,262.95
8. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……….$72,258.38
9. Riley Duvall, Checotah, OK……….$71,644.81
10. Nick Guy, Sparta, WI……….$67,414.52
11. Josh Garner, Live Oak, CA……….$66,096.30
12. Tyler Pearson, Louisville, MS……….$65,798.98
13. Tanner Brunner, Ramona, KS……….$65,272.73
14. J.D. Struxness, Milan, MN……….$64,861.56
15. Matt Reeves, Cross Plains, TX……….$62,051.41
16. Cameron Morman, Glen Ullin, ND……….$61,241.50
17. Bridger Chambers, Stevensville, MT……….$55,894.32
18. Blake Mindemann, Blanchard, OK……….$54,910.64
19. Stephen Culling, Fort St. John, BC……….$52,295.06
20. Jacob Edler, State Center, IA……….$51,016.66
Team Roping (Headers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Clay Smith, Broken Bow, OK……….$123,051.18
2. Coleman Proctor, Pryor, OK……….$97,922.26
3. Ty Blasingame, Casper, WY……….$94,112.50
4. Riley Minor, Ellensburg, WA……….$91,124.11
5. Kaleb Driggers, Hoboken, GA……….$85,707.86
6. Chad Masters, Cedar Hill, TN……….$80,117.73
7. Clay Tryan, Billings, MT……….$78,526.14
8. Luke Brown, Rock hill, SC……….$77,744.11
9. Cody Snow, Los Olivos, CA……….$71,201.79
10. Tyler Wade, Terrell, TX……….$70,187.28
11. Jake Cooper, Monument, NM……….$64,252.03
12. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK……….$61,843.60
13. Brenten Hall, Stephenville, TX……….$61,708.56
14. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO……….$60,638.67
15. Matt Sherwood, Pima, AZ……….$60,076.83
16. Dustin Egusquiza, Mariana, FL……….$57,202.72
17. Erich Rogers, Round Rock, AZ……….$54,628.98
18. Tanner Baldwin, Vail, AZ……….$51,988.85
19. Aaron Tsinigine, Tuba City, AZ……….$51,560.97
20. Nelson Wyatt, Clanton, AL……….$49,690.39
Team Roping (Heelers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ryan Motes, Weatherford, TX……….$103,711.42
2. Kyle Lockett, Visalia, CA……….$94,329.86
3. Jake Long, Coffeyville, KS……….$91,896.54
4. Brady Minor, Ellensburg, WA……….$91,124.11
5. Junior Nogueira, Burleson, TX……….$85,707.86
6. Paul Eaves, lonedell, MO……….$81,799.55
7. Jade Corkill, Fallon, NV……….$81,176.89
8. Joseph Harrison, Overbrook, OK……….$80,954.41
9. Travis Graves, Jay, OK……….$78,526.14
10. Hunter Koch, Vernon, TX……….$70,263.98
11. Caleb Anderson, Mocksville, NC……….$64,252.03
12. Wesley Thorp, Throckmorton, TX……….$62,034.31
13. Chase Tryan, Helena, MT……….$61,708.56
14. Billie Jack Saebens, Nowata, OK……….$60,967.48
15. Tanner Braden, Dewey, OK……….$56,602.86
16. Nano Garza, Las Cruces, NM……….$54,176.48
17. Tyler Worley, Berryville, AR……….$52,436.95
18. Levi Lord, Sturgis, SD……….$50,827.09
19. Jake Minor, Ellensburg, WA……….$50,214.98
20. Trey Yates, Pueblo, CO……….$50,129.22
Saddle Bronc Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ryder Wright, Beaver, UT……….$200,481.91
2. Zeke Thurston, Big Valley, AB……….$169,195.77
3. Sterling Crawley, Stephenville, TX……….$105,154.46
4. Jacobs Crawley, Boerne, TX……….$103,010.38
5. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……….$100,535.23
6. Jake Watson, Hudsons Hope, BC……….$95,161.82
7. Rusty Wright, Milford, UT……….$94,696.46
8. Dawson Hay, wildwood, AB……….$93,922.82
9. Jesse Wright, Milford, UT……….$87,982.36
10. Spencer Wright, Milford, UT……….$87,813.83
11. Bradley Harter, Loranger, LA……….$80,660.95
12. Colt Gordon, Comanche, OK……….$73,997.89
13. Mitch Pollock, Winnemucca, NV……….$73,250.86
14. Wade Sundell, Boxholm, IA……….$72,730.82
15. Brody Cress, Hillsdale, WY……….$72,002.58
16. JJ Elshere, Hereford, SD……….$69,482.83
17. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……….$62,819.01
18. Kolby Wanchuk, Sherwood Park, AB……….$61,436.41
19. Isaac Diaz, Desdemona, TX……….$59,460.59
20. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……….$59,115.82
Tie-Down Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Caleb Smidt, Bellville, TX……….$118,186.61
2. Tyson Durfey, Brock, TX……….$107,208.57
3. Haven Meged, Miles City, MT……….$94,376.57
4. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$93,366.75
5. Michael Otero, Weatherford, TX……….$90,383.39
6. Shane Hanchey, Sulphur, LA……….$90,379.82
7. Marty Yates, Stephenville, TX……….$85,398.11
8. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……….$80,162.52
9. Adam Gray, Seymour, TX……….$78,990.28
10. Taylor Santos, Creston, CA……….$76,761.38
11. Cooper Martin, Alma, KS……….$75,583.82
12. Rhen Richard, Roosevelt, UT……….$71,397.64
13. Westyn Hughes, Caldwell, TX……….$71,109.49
14. Ty Harris, San Angelo, TX……….$70,930.65
15. Shad Mayfield, Clovis, NM……….$67,287.43
16. John Douch, Huntsville, TX……….$67,001.75
17. Riley Pruitt, Gering, NE……….$65,738.58
18. Lane Livingston, Seymour, TX……….$61,965.50
19. Ryan Jarrett, Comanche, OK……….$61,839.93
20. Jake Pratt, Ellensburg, WA……….$59,439.94
Steer Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Trevor Brazile, Decatur, TX……….$56,617.58
2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……….$54,573.76
3. J. Tom Fisher, Andrews, TX……….$43,342.44
4. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$41,741.55
5. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……….$35,425.90
6. Chris Glover, Keenesburg, CO……….$35,085.47
7. Garrett Hale, Snyder, TX……….$34,761.65
8. Tony Reina, wharton, TX……….$34,035.43
9. Chet Herren, Pawhuska, OK……….$32,891.02
10. Cole Patterson, Pratt, KS……….$31,581.69
11. Landon McClaugherty, Tilden, TX……….$31,220.25
12. Rocky Patterson, Pratt, KS……….$30,975.07
13. Brady Garten, Oologah, OK……….$29,456.90
14. Jess Tierney, Hermosa, SD……….$28,491.44
15. Roger Branch, Wellston, OK……….$27,803.73
16. Cody Lee, Gatesville, TX……….$27,789.85
17. Shay Good, Abilene, TX……….$27,465.08
18. Trenton Johnson, Blue Mound, KS……….$26,134.02
19. Brodie Poppino, Big Cabin, OK……….$25,870.55
20. Thomas Smith, Barnsdall, OK……….$25,118.09
Bull Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Sage Kimzey, Strong City, OK……….$182,862.28
2. Stetson Wright, Milford, UT……….$151,109.62
3. Trevor Kastner, Roff, OK……….$124,553.99
4. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……….$122,411.85
5. Tyler Bingham, Honeyville, UT……….$115,277.36
6. Parker Breding, Edgar, MT……….$105,745.83
7. Trey Benton III, Rock Island, TX……….$100,001.78
8. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……….$99,767.67
9. Garrett Smith, Rexburg, ID……….$95,509.59
10. Josh Frost, Randlett, UT……….$92,758.85
11. Trey Kimzey, Strong City, OK……….$91,292.57
12. Jeff Askey, Athens, TX……….$89,790.37
13. Jordan Hansen, Ponoka, AB……….$88,664.23
14. Koby Radley, Montpelier, LA……….$85,705.80
15. Ruger Piva, Challis, ID……….$81,662.09
16. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……….$79,160.12
17. Cole Melancon, Liberty, TX……….$75,587.70
18. Chase Dougherty, Canby, OR……….$72,761.30
19. Garrett Tribble, Slick, OK……….$69,091.85
20. Trevor Reiste, Linden, IA……….$66,866.32
Barrel Racing Standings (last updated August 19, 2019 | Courtesy of WPRA)
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Nellie Miller, Cottonwood, CA……….$148,000.42
2. Hailey Kinsel, Cotulla, TX……….$142,438.03
3. Lisa Lockhart, Oelrichs, CA……….$139,848.18
4. Shali Lord, Lamar, CO……….$103,726.10
5. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, OK……….$100,389.19
6. Jessica Routier, Buffalo, SD……….$89,777.59
7. Stevi Hillman, Weatherford, TX……….$88,136.01
8. Emily Miller, Weatherford, OK……….$87,457.05
9. Jennifer Sharp, Richards, TX……….$85,049.51
10. Ericka Nelson, Century, FL……….$81,847.68
11. Dona Rule, Minco, OK……….$80,214.42
12. Ivy Conrado, Nowata, OK……….$77,225.20
13. Amberleigh Moore, Salem, OR……….$75,487.91
14. Lacinda Rose, Willard, MO……….$74,908.56
15. Leia Pluemer, Los Lunas, NM……….$65,898.98
16. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX……….$64,767.97
17. Jessica Telford, Caldwell, ID……….$63,033.28
18. Brittney Barnett, Stephenville, TX……….$62,783.16
19. Jimmie Smith, McDade, TX……….$59,505.70
20. Carly Taylor, Andersonville, TN……….$59,490.06 F