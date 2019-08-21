 PRCA standings as of Aug. 19, 2019 | TSLN.com

PRCA standings as of Aug. 19, 2019

News | August 21, 2019

All-Around Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Stetson Wright, Milford, UT……….$162,714.53

2. Caleb Smidt, Bellville, TX……….$131,476.39

3. Clay Smith, Broken Bow, OK……….$127,606.04

4. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$110,813.33

5. Steven Dent, Mullen, NE……….$99,339.52

6. Josh Frost, Randlett, UT……….$83,990.60

7. Rhen Richard, Roosevelt, UT……….$81,920.02

8. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……….$74,235.77

9. Tanner Green, Cotulla, TX……….$60,653.02

10. Clayton Hass, Weatherford, TX……….$58,888.68

11. Eli Lord, Sturgis, SD……….$53,409.78

12. Trevor Brazile, Decatur, TX……….$53,313.15

13. Landon McClaugherty, Tilden, TX……….$53,092.78

14. Chance Oftedahl, Pemberton, MN……….$48,105.00

15. Cody Doescher, Webbers Falls, OK……….$44,958.39

16. Marcus Theriot, Poplarville, MS……….$43,100.62

17. Seth Hall, Albuquerque, NM……….$41,306.25

18. Riley Warren, Stettler, AB……….$37,361.23

19. Thomas Smith, Barnsdall, OK……….$34,149.34

20. Lane Karney, Creston, CA……….$26,773.64

Bareback Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Kaycee Feild, Genola, UT……….$162,384.96

2. Clayton Biglow, Clements, CA……….$161,907.95

3. Orin Larsen, Inglis, MB……….$151,914.72

4. Richmond Champion, The Woodlands, TX……….$124,959.91

5. Tilden Hooper, Carthage, TX……….$112,270.29

6. Caleb Bennett, Corvallis, MT……….$99,669.74

7. Ty Breuer, Mandan, ND……….$96,951.62

8. Steven Dent, Mullen, NE……….$91,561.02

9. Austin Foss, Terrebonne, OR……….$83,170.81

10. Clint Laye, Cadogan, AB……….$79,380.32

11. Jake Brown, Cleveland, TX……….$74,722.81

12. Tanner Aus, Granite Falls, MN……….$73,647.83

13. Taylor Broussard, Estherwood, LA……….$67,465.12

14. Trenten Montero, Winnemucca, NV……….$67,116.96

15. Tim O’Connell, Zwingle, IA……….$62,394.57

16. Wyatt Denny, Minden, NV……….$62,134.57

17. Logan Patterson, Kim, CO……….$58,483.38

18. Steven Peebles, Redmond, OR……….$56,758.38

19. Pascal Isabelle, Okotoks, AB……….$55,557.76

20. Zach Hibler, Wheeler, TX……….$51,968.70

Steer Wrestling Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ty Erickson, Helena, MT……….$133,094.88

2. Scott Guenthner, Provost, AB……….$96,965.19

3. Hunter Cure, Holliday, TX……….$86,831.51

4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA……….$84,856.70

5. Will Lummus, West Point, MS……….$75,782.62

6. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……….$75,297.02

7. Dakota Eldridge, Elko, NV……….$75,262.95

8. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……….$72,258.38

9. Riley Duvall, Checotah, OK……….$71,644.81

10. Nick Guy, Sparta, WI……….$67,414.52

11. Josh Garner, Live Oak, CA……….$66,096.30

12. Tyler Pearson, Louisville, MS……….$65,798.98

13. Tanner Brunner, Ramona, KS……….$65,272.73

14. J.D. Struxness, Milan, MN……….$64,861.56

15. Matt Reeves, Cross Plains, TX……….$62,051.41

16. Cameron Morman, Glen Ullin, ND……….$61,241.50

17. Bridger Chambers, Stevensville, MT……….$55,894.32

18. Blake Mindemann, Blanchard, OK……….$54,910.64

19. Stephen Culling, Fort St. John, BC……….$52,295.06

20. Jacob Edler, State Center, IA……….$51,016.66

Team Roping (Headers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Clay Smith, Broken Bow, OK……….$123,051.18

2. Coleman Proctor, Pryor, OK……….$97,922.26

3. Ty Blasingame, Casper, WY……….$94,112.50

4. Riley Minor, Ellensburg, WA……….$91,124.11

5. Kaleb Driggers, Hoboken, GA……….$85,707.86

6. Chad Masters, Cedar Hill, TN……….$80,117.73

7. Clay Tryan, Billings, MT……….$78,526.14

8. Luke Brown, Rock hill, SC……….$77,744.11

9. Cody Snow, Los Olivos, CA……….$71,201.79

10. Tyler Wade, Terrell, TX……….$70,187.28

11. Jake Cooper, Monument, NM……….$64,252.03

12. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK……….$61,843.60

13. Brenten Hall, Stephenville, TX……….$61,708.56

14. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO……….$60,638.67

15. Matt Sherwood, Pima, AZ……….$60,076.83

16. Dustin Egusquiza, Mariana, FL……….$57,202.72

17. Erich Rogers, Round Rock, AZ……….$54,628.98

18. Tanner Baldwin, Vail, AZ……….$51,988.85

19. Aaron Tsinigine, Tuba City, AZ……….$51,560.97

20. Nelson Wyatt, Clanton, AL……….$49,690.39

Team Roping (Heelers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ryan Motes, Weatherford, TX……….$103,711.42

2. Kyle Lockett, Visalia, CA……….$94,329.86

3. Jake Long, Coffeyville, KS……….$91,896.54

4. Brady Minor, Ellensburg, WA……….$91,124.11

5. Junior Nogueira, Burleson, TX……….$85,707.86

6. Paul Eaves, lonedell, MO……….$81,799.55

7. Jade Corkill, Fallon, NV……….$81,176.89

8. Joseph Harrison, Overbrook, OK……….$80,954.41

9. Travis Graves, Jay, OK……….$78,526.14

10. Hunter Koch, Vernon, TX……….$70,263.98

11. Caleb Anderson, Mocksville, NC……….$64,252.03

12. Wesley Thorp, Throckmorton, TX……….$62,034.31

13. Chase Tryan, Helena, MT……….$61,708.56

14. Billie Jack Saebens, Nowata, OK……….$60,967.48

15. Tanner Braden, Dewey, OK……….$56,602.86

16. Nano Garza, Las Cruces, NM……….$54,176.48

17. Tyler Worley, Berryville, AR……….$52,436.95

18. Levi Lord, Sturgis, SD……….$50,827.09

19. Jake Minor, Ellensburg, WA……….$50,214.98

20. Trey Yates, Pueblo, CO……….$50,129.22

Saddle Bronc Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ryder Wright, Beaver, UT……….$200,481.91

2. Zeke Thurston, Big Valley, AB……….$169,195.77

3. Sterling Crawley, Stephenville, TX……….$105,154.46

4. Jacobs Crawley, Boerne, TX……….$103,010.38

5. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……….$100,535.23

6. Jake Watson, Hudsons Hope, BC……….$95,161.82

7. Rusty Wright, Milford, UT……….$94,696.46

8. Dawson Hay, wildwood, AB……….$93,922.82

9. Jesse Wright, Milford, UT……….$87,982.36

10. Spencer Wright, Milford, UT……….$87,813.83

11. Bradley Harter, Loranger, LA……….$80,660.95

12. Colt Gordon, Comanche, OK……….$73,997.89

13. Mitch Pollock, Winnemucca, NV……….$73,250.86

14. Wade Sundell, Boxholm, IA……….$72,730.82

15. Brody Cress, Hillsdale, WY……….$72,002.58

16. JJ Elshere, Hereford, SD……….$69,482.83

17. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……….$62,819.01

18. Kolby Wanchuk, Sherwood Park, AB……….$61,436.41

19. Isaac Diaz, Desdemona, TX……….$59,460.59

20. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……….$59,115.82

Tie-Down Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Caleb Smidt, Bellville, TX……….$118,186.61

2. Tyson Durfey, Brock, TX……….$107,208.57

3. Haven Meged, Miles City, MT……….$94,376.57

4. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$93,366.75

5. Michael Otero, Weatherford, TX……….$90,383.39

6. Shane Hanchey, Sulphur, LA……….$90,379.82

7. Marty Yates, Stephenville, TX……….$85,398.11

8. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……….$80,162.52

9. Adam Gray, Seymour, TX……….$78,990.28

10. Taylor Santos, Creston, CA……….$76,761.38

11. Cooper Martin, Alma, KS……….$75,583.82

12. Rhen Richard, Roosevelt, UT……….$71,397.64

13. Westyn Hughes, Caldwell, TX……….$71,109.49

14. Ty Harris, San Angelo, TX……….$70,930.65

15. Shad Mayfield, Clovis, NM……….$67,287.43

16. John Douch, Huntsville, TX……….$67,001.75

17. Riley Pruitt, Gering, NE……….$65,738.58

18. Lane Livingston, Seymour, TX……….$61,965.50

19. Ryan Jarrett, Comanche, OK……….$61,839.93

20. Jake Pratt, Ellensburg, WA……….$59,439.94

Steer Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Trevor Brazile, Decatur, TX……….$56,617.58

2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……….$54,573.76

3. J. Tom Fisher, Andrews, TX……….$43,342.44

4. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$41,741.55

5. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……….$35,425.90

6. Chris Glover, Keenesburg, CO……….$35,085.47

7. Garrett Hale, Snyder, TX……….$34,761.65

8. Tony Reina, wharton, TX……….$34,035.43

9. Chet Herren, Pawhuska, OK……….$32,891.02

10. Cole Patterson, Pratt, KS……….$31,581.69

11. Landon McClaugherty, Tilden, TX……….$31,220.25

12. Rocky Patterson, Pratt, KS……….$30,975.07

13. Brady Garten, Oologah, OK……….$29,456.90

14. Jess Tierney, Hermosa, SD……….$28,491.44

15. Roger Branch, Wellston, OK……….$27,803.73

16. Cody Lee, Gatesville, TX……….$27,789.85

17. Shay Good, Abilene, TX……….$27,465.08

18. Trenton Johnson, Blue Mound, KS……….$26,134.02

19. Brodie Poppino, Big Cabin, OK……….$25,870.55

20. Thomas Smith, Barnsdall, OK……….$25,118.09

Bull Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Sage Kimzey, Strong City, OK……….$182,862.28

2. Stetson Wright, Milford, UT……….$151,109.62

3. Trevor Kastner, Roff, OK……….$124,553.99

4. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……….$122,411.85

5. Tyler Bingham, Honeyville, UT……….$115,277.36

6. Parker Breding, Edgar, MT……….$105,745.83

7. Trey Benton III, Rock Island, TX……….$100,001.78

8. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……….$99,767.67

9. Garrett Smith, Rexburg, ID……….$95,509.59

10. Josh Frost, Randlett, UT……….$92,758.85

11. Trey Kimzey, Strong City, OK……….$91,292.57

12. Jeff Askey, Athens, TX……….$89,790.37

13. Jordan Hansen, Ponoka, AB……….$88,664.23

14. Koby Radley, Montpelier, LA……….$85,705.80

15. Ruger Piva, Challis, ID……….$81,662.09

16. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……….$79,160.12

17. Cole Melancon, Liberty, TX……….$75,587.70

18. Chase Dougherty, Canby, OR……….$72,761.30

19. Garrett Tribble, Slick, OK……….$69,091.85

20. Trevor Reiste, Linden, IA……….$66,866.32

Barrel Racing Standings (last updated August 19, 2019 | Courtesy of WPRA)

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Nellie Miller, Cottonwood, CA……….$148,000.42

2. Hailey Kinsel, Cotulla, TX……….$142,438.03

3. Lisa Lockhart, Oelrichs, CA……….$139,848.18

4. Shali Lord, Lamar, CO……….$103,726.10

5. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, OK……….$100,389.19

6. Jessica Routier, Buffalo, SD……….$89,777.59

7. Stevi Hillman, Weatherford, TX……….$88,136.01

8. Emily Miller, Weatherford, OK……….$87,457.05

9. Jennifer Sharp, Richards, TX……….$85,049.51

10. Ericka Nelson, Century, FL……….$81,847.68

11. Dona Rule, Minco, OK……….$80,214.42

12. Ivy Conrado, Nowata, OK……….$77,225.20

13. Amberleigh Moore, Salem, OR……….$75,487.91

14. Lacinda Rose, Willard, MO……….$74,908.56

15. Leia Pluemer, Los Lunas, NM……….$65,898.98

16. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX……….$64,767.97

17. Jessica Telford, Caldwell, ID……….$63,033.28

18. Brittney Barnett, Stephenville, TX……….$62,783.16

19. Jimmie Smith, McDade, TX……….$59,505.70

20. Carly Taylor, Andersonville, TN……….$59,490.06 F

News

July 25, 2019

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