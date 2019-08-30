PRCA standings as of Aug. 26, 2019
All-Around Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Stetson Wright, Milford, UT…………………………..$162,714.53
2. Clay Smith, Broken Bow, OK………………………..$138,085.69
3. Caleb Smidt, Bellville, TX…………………………….$131,476.39
4. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………………$114,888.90
5. Steven Dent, Mullen, NE……………………………..$101,577.32
6. Josh Frost, Randlett, UT………………………………..$82,731.63
7. Rhen Richard, Roosevelt, UT…………………………$81,920.02
8. Daylon Swearingen, Rochelle, GA………………….$70,919.89
9. Tanner Green, Cotulla, TX…………………………….$61,969.02
10. Clayton Hass, Weatherford, TX…………………….$58,969.12
11. Eli Lord, Sturgis, SD……………………………………$56,212.15
12. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………………$54,104.42
13. Trevor Brazile, Decatur, TX…………………………..$53,313.15
14. Cody Doescher, Webbers Falls, OK………………$51,922.19
15. Chance Oftedahl, Pemberton, MN………………..$48,105.00
16. Marcus Theriot, Poplarville, MS…………………….$43,100.62
17. Seth Hall, Albuquerque, NM…………………………$41,306.25
18. Riley Warren, Stettler, AB…………………………….$37,361.23
19. Thomas Smith, Barnsdall, OK………………………$34,550.51
20. Caleb McMillan, Soap Lake, WA…………………..$27,687.49
Bareback Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Kaycee Feild, Genola, UT…………………………….$174,190.59
2. Clayton Biglow, Clements, CA………………………$168,118.34
3. Orin Larsen, Inglis, MB………………………………..$154,238.51
4. Richmond Champion, The Woodlands, TX……………………………………………………………………………………………$124,959.91
5. Tilden Hooper, Carthage, TX………………………..$114,718.13
6. Caleb Bennett, Corvallis, MT………………………..$101,222.24
7. Ty Breuer, Mandan, ND…………………………………$97,316.10
8. Steven Dent, Mullen, NE……………………………….$93,798.82
9. Austin Foss, Terrebonne, OR…………………………$86,250.01
10. Clint Laye, Cadogan, AB……………………………..$84,611.52
11. Tim O’Connell, Zwingle, IA…………………………..$77,022.02
12. Trenten Montero, Winnemucca, NV……………….$75,322.65
13. Jake Brown, Cleveland, TX………………………….$75,138.05
14. Tanner Aus, Granite Falls, MN……………………..$73,647.83
15. Taylor Broussard, Estherwood, LA………………..$67,465.12
16. Wyatt Denny, Minden, NV…………………………….$62,134.57
17. Logan Patterson, Kim, CO…………………………..$60,752.48
18. Steven Peebles, Redmond, OR……………………$58,225.59
19. Pascal Isabelle, Okotoks, AB………………………..$55,557.76
20. Zach Hibler, Wheeler, TX……………………………..$54,660.33
Steer Wrestling Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Erickson, Helena, MT………………………………$135,741.69
2. Scott Guenthner, Provost, AB…………………………$96,965.19
3. Hunter Cure, Holliday, TX………………………………$89,607.01
4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA…………………..$84,856.70
5. Will Lummus, West Point, MS………………………..$82,625.81
6. Riley Duvall, Checotah, OK……………………………$78,940.49
7. Tyler Pearson, Louisville, MS…………………………$77,480.40
8. Dakota Eldridge, Elko, NV………………………………$76,512.91
9. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……………………………$75,297.01
10. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID………………….$74,377.13
11. Matt Reeves, Cross Plains, TX…………………….$69,897.58
12. Nick Guy, Sparta, WI…………………………………..$68,198.89
13. J.D. Struxness, Milan, MN……………………………$67,666.04
14. Josh Garner, Live Oak, CA…………………………..$66,953.58
15. Cameron Morman, Glen Ullin, ND…………………$65,971.08
16. Tanner Brunner, Ramona, KS………………………$65,272.73
17. Bridger Chambers, Stevensville, MT………………$64,474.64
18. Josh Clark, Belgrade, MT…………………………….$62,147.99
19. Tanner Milan, Cochrane, AB………………………..$61,598.34
20. Blake Mindemann, Blanchard, OK………………..$57,704.44
Team Roping (Headers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Clay Smith, Broken Bow, OK………………………..$132,338.38
2. Ty Blasingame, Casper, WY…………………………..$99,933.45
3. Coleman Proctor, Pryor, OK…………………………..$97,922.26
4. Kaleb Driggers, Hoboken, GA………………………..$93,037.04
5. Riley Minor, Ellensburg, WA…………………………..$92,327.30
6. Clay Tryan, Billings, MT…………………………………$85,369.32
7. Chad Masters, Cedar Hill, TN………………………..$82,322.03
8. Luke Brown, Rock hill, SC……………………………..$77,744.11
9. Cody Snow, Los Olivos, CA……………………………$71,690.59
10. Tyler Wade, Terrell, TX………………………………..$70,187.26
11. Brenten Hall, Stephenville, TX……………………..$68,551.76
12. Erich Rogers, Round Rock, AZ…………………….$67,544.80
13. Matt Sherwood, Pima, AZ……………………………$64,619.05
14. Jake Cooper, Monument, NM……………………….$64,252.02
15. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK…………$61,843.58
16. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO…………………..$61,663.27
17. Dustin Egusquiza, Mariana, FL…………………….$59,479.01
18. Aaron Tsinigine, Tuba City, AZ………………………$55,112.87
19. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA………………$54,482.11
20. Nelson Wyatt, Clanton, AL…………………………..$53,148.24
Team Roping (Heelers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ryan Motes, Weatherford, TX………………………$103,711.42
2. Kyle Lockett, Visalia, CA……………………………….$94,329.86
3. Jake Long, Coffeyville, KS……………………………..$94,172.83
4. Junior Nogueira, Burleson, TX……………………….$93,037.04
5. Brady Minor, Ellensburg, WA………………………….$92,327.30
6. Jade Corkill, Fallon, NV………………………………….$90,464.09
7. Travis Graves, Jay, OK………………………………….$85,369.32
8. Joseph Harrison, Overbrook, OK……………………$83,410.16
9. Paul Eaves, lonedell, MO……………………………….$81,799.55
10. Hunter Koch, Vernon, TX…………………………….$74,806.20
11. Chase Tryan, Helena, MT…………………………….$68,551.76
12. Caleb Anderson, Mocksville, NC…………………..$64,252.02
13. Wesley Thorp, Throckmorton, TX…………………$62,523.11
14. Tyler Worley, Berryville, AR………………………….$62,515.65
15. Billie Jack Saebens, Nowata, OK………………….$60,967.46
16. Paden Bray, Granbury, TX……………………………$59,961.84
17. Tanner Braden, Dewey, OK………………………….$56,602.85
18. Cole Davison, Stephenville, TX…………………….$56,046.59
19. Nano Garza, Las Cruces, NM………………………$54,429.20
20. Levi Lord, Sturgis, SD………………………………….$54,284.94
Saddle Bronc Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ryder Wright, Beaver, UT…………………………….$211,329.78
2. Zeke Thurston, Big Valley, AB………………………$172,154.42
3. Sterling Crawley, Stephenville, TX…………………$111,106.13
4. Rusty Wright, Milford, UT……………………………..$109,219.45
5. Jacobs Crawley, Boerne, TX………………………..$106,747.68
6. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……………………$101,730.53
7. Jake Watson, Hudsons Hope, BC…………………$100,623.92
8. Dawson Hay, wildwood, AB……………………………$95,416.48
9. Spencer Wright, Milford, UT……………………………$92,607.96
10. Brody Cress, Hillsdale, WY…………………………..$90,325.21
11. Jesse Wright, Milford, UT……………………………..$87,982.36
12. Wade Sundell, Boxholm, IA………………………….$83,329.32
13. Bradley Harter, Loranger, LA………………………..$80,660.95
14. Mitch Pollock, Winnemucca, NV……………………$78,752.76
15. Colt Gordon, Comanche, OK……………………….$77,841.45
16. JJ Elshere, Hereford, SD……………………………..$76,467.97
17. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……………………$66,084.46
18. Cort Scheer, Elsmere, NE……………………………$64,381.10
19. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……………………….$64,168.85
20. Isaac Diaz, Desdemona, TX………………………..$63,957.49
Tie-Down Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Caleb Smidt, Bellville, TX…………………………….$118,186.61
2. Tyson Durfey, Brock, TX………………………………$112,058.97
3. Haven Meged, Miles City, MT……………………….$105,921.46
4. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………………..$98,560.92
5. Shane Hanchey, Sulphur, LA………………………….$95,754.59
6. Marty Yates, Stephenville, TX………………………..$92,673.70
7. Michael Otero, Weatherford, TX……………………..$91,275.59
8. Taylor Santos, Creston, CA……………………………$84,250.90
9. Adam Gray, Seymour, TX………………………………$83,240.96
10. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……………………….$82,979.50
11. Cooper Martin, Alma, KS…………………………….$81,663.74
12. Riley Pruitt, Gering, NE……………………………….$76,027.42
13. Rhen Richard, Roosevelt, UT……………………….$71,397.64
14. Westyn Hughes, Caldwell, TX………………………$71,109.49
15. Ty Harris, San Angelo, TX……………………………$70,930.65
16. Shad Mayfield, Clovis, NM…………………………..$70,866.95
17. John Douch, Huntsville, TX………………………….$68,791.51
18. Ryan Jarrett, Comanche, OK……………………….$63,629.69
19. Justin Smith, Leesville, LA……………………………$62,100.65
20. Lane Livingston, Seymour, TX………………………$61,965.50
Steer Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Trevor Brazile, Decatur, TX…………………………….$59,165.59
2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……………………………$55,410.98
3. J. Tom Fisher, Andrews, TX……………………………$43,655.35
4. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………………..$41,741.55
5. Chris Glover, Keenesburg, CO………………………..$36,956.37
6. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX………………..$36,451.85
7. Rocky Patterson, Pratt, KS…………………………….$36,071.10
8. Garrett Hale, Snyder, TX……………………………….$35,250.02
9. Tony Reina, wharton, TX……………………………….$35,185.56
10. Jess Tierney, Hermosa, SD………………………….$35,177.64
11. Cole Patterson, Pratt, KS…………………………….$34,920.66
12. Chet Herren, Pawhuska, OK………………………..$33,885.22
13. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………………$32,231.89
14. Cody Lee, Gatesville, TX……………………………..$30,819.46
15. Brady Garten, Oologah, OK…………………………$30,468.54
16. Roger Branch, Wellston, OK………………………..$30,417.85
17. Shay Good, Abilene, TX………………………………$29,845.46
18. Thomas Smith, Barnsdall, OK………………………$28,402.54
19. Brodie Poppino, Big Cabin, OK…………………….$26,882.19
20. Jason Evans, Glen Rose, TX……………………….$26,567.14
Bull Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Sage Kimzey, Strong City, OK………………………$196,491.17
2. Stetson Wright, Milford, UT…………………………..$151,109.62
3. Trevor Kastner, Roff, OK………………………………$129,681.64
4. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL………………..$122,736.85
5. Tyler Bingham, Honeyville, UT………………………$115,277.36
6. Parker Breding, Edgar, MT……..$105,745.83
7. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……………….$104,012.47
8. Trey Benton III, Rock Island, TX……………………$102,893.66
9. Garrett Smith, Rexburg, ID…………………………..$101,332.93
10. Josh Frost, Randlett, UT………………………………$94,884.04
11. Trey Kimzey, Strong City, OK………………………..$92,815.05
12. Jeff Askey, Athens, TX………………………………..$90,827.69
13. Jordan Hansen, Ponoka, AB………………………..$90,653.59
14. Koby Radley, Montpelier, LA…………………………$89,301.62
15. Ruger Piva, Challis, ID…………………………………$82,526.98
16. Daylon Swearingen, Rochelle, GA………………..$81,830.10
17. Cole Melancon, Liberty, TX………………………….$81,263.63
18. Garrett Tribble, Slick, OK……………………………..$78,861.68
19. Chase Dougherty, Canby, OR………………………$74,587.47
20. Jordan Spears, Redding, CA………………………..$73,269.47
Barrel Racing Standings (last updated August 26, 2019 | Courtesy of WPRA)
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Nellie Miller, Cottonwood, CA……………………….$148,000.42
2. Hailey Kinsel, Cotulla, TX…………………………….$142,438.03
3. Lisa Lockhart, Oelrichs, CA…………………………$140,462.94
4. Shali Lord, Lamar, CO…………………………………$105,201.52
5. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, OK…………..$103,972.14
6. Jessica Routier, Buffalo, SD…………………………..$93,990.56
7. Jennifer Sharp, Richards, TX…………………………$89,204.96
8. Dona Rule, Minco, OK…………………………………..$88,685.99
9. Stevi Hillman, Weatherford, TX………………………$88,639.68
10. Emily Miller, Weatherford, OK……………………….$88,116.22
11. Ericka Nelson, Century, FL…………………………..$81,847.68
12. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX………….$78,290.42
13. Ivy Conrado, Nowata, OK…………………………….$78,136.80
14. Lacinda Rose, Willard, MO…………………………..$78,122.51
15. Amberleigh Moore, Salem, OR…………………….$75,516.80
16. Leia Pluemer, Los Lunas, NM………………………$66,435.43
17. Brittney Barnett, Joliet, MT…………………………..$65,470.77
18. Jessica Telford, Caldwell, ID…………………………$63,527.24
19. Jimmie Smith, McDade, TX………………………….$60,131.29
20. Carly Taylor, Andersonville, TN……………………..$59,518.16