 PRCA standings as of Aug. 26, 2019 | TSLN.com

PRCA standings as of Aug. 26, 2019

News | August 30, 2019

All-Around Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Stetson Wright, Milford, UT…………………………..$162,714.53

2. Clay Smith, Broken Bow, OK………………………..$138,085.69

3. Caleb Smidt, Bellville, TX…………………………….$131,476.39

4. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………………$114,888.90

5. Steven Dent, Mullen, NE……………………………..$101,577.32

6. Josh Frost, Randlett, UT………………………………..$82,731.63

7. Rhen Richard, Roosevelt, UT…………………………$81,920.02

8. Daylon Swearingen, Rochelle, GA………………….$70,919.89

9. Tanner Green, Cotulla, TX…………………………….$61,969.02

10. Clayton Hass, Weatherford, TX…………………….$58,969.12

11. Eli Lord, Sturgis, SD……………………………………$56,212.15

12. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………………$54,104.42

13. Trevor Brazile, Decatur, TX…………………………..$53,313.15

14. Cody Doescher, Webbers Falls, OK………………$51,922.19

15. Chance Oftedahl, Pemberton, MN………………..$48,105.00

16. Marcus Theriot, Poplarville, MS…………………….$43,100.62

17. Seth Hall, Albuquerque, NM…………………………$41,306.25

18. Riley Warren, Stettler, AB…………………………….$37,361.23

19. Thomas Smith, Barnsdall, OK………………………$34,550.51

20. Caleb McMillan, Soap Lake, WA…………………..$27,687.49

Bareback Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Kaycee Feild, Genola, UT…………………………….$174,190.59

2. Clayton Biglow, Clements, CA………………………$168,118.34

3. Orin Larsen, Inglis, MB………………………………..$154,238.51

4. Richmond Champion, The Woodlands, TX……………………………………………………………………………………………$124,959.91

5. Tilden Hooper, Carthage, TX………………………..$114,718.13

6. Caleb Bennett, Corvallis, MT………………………..$101,222.24

7. Ty Breuer, Mandan, ND…………………………………$97,316.10

8. Steven Dent, Mullen, NE……………………………….$93,798.82

9. Austin Foss, Terrebonne, OR…………………………$86,250.01

10. Clint Laye, Cadogan, AB……………………………..$84,611.52

11. Tim O’Connell, Zwingle, IA…………………………..$77,022.02

12. Trenten Montero, Winnemucca, NV……………….$75,322.65

13. Jake Brown, Cleveland, TX………………………….$75,138.05

14. Tanner Aus, Granite Falls, MN……………………..$73,647.83

15. Taylor Broussard, Estherwood, LA………………..$67,465.12

16. Wyatt Denny, Minden, NV…………………………….$62,134.57

17. Logan Patterson, Kim, CO…………………………..$60,752.48

18. Steven Peebles, Redmond, OR……………………$58,225.59

19. Pascal Isabelle, Okotoks, AB………………………..$55,557.76

20. Zach Hibler, Wheeler, TX……………………………..$54,660.33

Steer Wrestling Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ty Erickson, Helena, MT………………………………$135,741.69

2. Scott Guenthner, Provost, AB…………………………$96,965.19

3. Hunter Cure, Holliday, TX………………………………$89,607.01

4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA…………………..$84,856.70

5. Will Lummus, West Point, MS………………………..$82,625.81

6. Riley Duvall, Checotah, OK……………………………$78,940.49

7. Tyler Pearson, Louisville, MS…………………………$77,480.40

8. Dakota Eldridge, Elko, NV………………………………$76,512.91

9. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……………………………$75,297.01

10. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID………………….$74,377.13

11. Matt Reeves, Cross Plains, TX…………………….$69,897.58

12. Nick Guy, Sparta, WI…………………………………..$68,198.89

13. J.D. Struxness, Milan, MN……………………………$67,666.04

14. Josh Garner, Live Oak, CA…………………………..$66,953.58

15. Cameron Morman, Glen Ullin, ND…………………$65,971.08

16. Tanner Brunner, Ramona, KS………………………$65,272.73

17. Bridger Chambers, Stevensville, MT………………$64,474.64

18. Josh Clark, Belgrade, MT…………………………….$62,147.99

19. Tanner Milan, Cochrane, AB………………………..$61,598.34

20. Blake Mindemann, Blanchard, OK………………..$57,704.44

Team Roping (Headers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Clay Smith, Broken Bow, OK………………………..$132,338.38

2. Ty Blasingame, Casper, WY…………………………..$99,933.45

3. Coleman Proctor, Pryor, OK…………………………..$97,922.26

4. Kaleb Driggers, Hoboken, GA………………………..$93,037.04

5. Riley Minor, Ellensburg, WA…………………………..$92,327.30

6. Clay Tryan, Billings, MT…………………………………$85,369.32

7. Chad Masters, Cedar Hill, TN………………………..$82,322.03

8. Luke Brown, Rock hill, SC……………………………..$77,744.11

9. Cody Snow, Los Olivos, CA……………………………$71,690.59

10. Tyler Wade, Terrell, TX………………………………..$70,187.26

11. Brenten Hall, Stephenville, TX……………………..$68,551.76

12. Erich Rogers, Round Rock, AZ…………………….$67,544.80

13. Matt Sherwood, Pima, AZ……………………………$64,619.05

14. Jake Cooper, Monument, NM……………………….$64,252.02

15. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK…………$61,843.58

16. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO…………………..$61,663.27

17. Dustin Egusquiza, Mariana, FL…………………….$59,479.01

18. Aaron Tsinigine, Tuba City, AZ………………………$55,112.87

19. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA………………$54,482.11

20. Nelson Wyatt, Clanton, AL…………………………..$53,148.24

Team Roping (Heelers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ryan Motes, Weatherford, TX………………………$103,711.42

2. Kyle Lockett, Visalia, CA……………………………….$94,329.86

3. Jake Long, Coffeyville, KS……………………………..$94,172.83

4. Junior Nogueira, Burleson, TX……………………….$93,037.04

5. Brady Minor, Ellensburg, WA………………………….$92,327.30

6. Jade Corkill, Fallon, NV………………………………….$90,464.09

7. Travis Graves, Jay, OK………………………………….$85,369.32

8. Joseph Harrison, Overbrook, OK……………………$83,410.16

9. Paul Eaves, lonedell, MO……………………………….$81,799.55

10. Hunter Koch, Vernon, TX…………………………….$74,806.20

11. Chase Tryan, Helena, MT…………………………….$68,551.76

12. Caleb Anderson, Mocksville, NC…………………..$64,252.02

13. Wesley Thorp, Throckmorton, TX…………………$62,523.11

14. Tyler Worley, Berryville, AR………………………….$62,515.65

15. Billie Jack Saebens, Nowata, OK………………….$60,967.46

16. Paden Bray, Granbury, TX……………………………$59,961.84

17. Tanner Braden, Dewey, OK………………………….$56,602.85

18. Cole Davison, Stephenville, TX…………………….$56,046.59

19. Nano Garza, Las Cruces, NM………………………$54,429.20

20. Levi Lord, Sturgis, SD………………………………….$54,284.94

Saddle Bronc Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ryder Wright, Beaver, UT…………………………….$211,329.78

2. Zeke Thurston, Big Valley, AB………………………$172,154.42

3. Sterling Crawley, Stephenville, TX…………………$111,106.13

4. Rusty Wright, Milford, UT……………………………..$109,219.45

5. Jacobs Crawley, Boerne, TX………………………..$106,747.68

6. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……………………$101,730.53

7. Jake Watson, Hudsons Hope, BC…………………$100,623.92

8. Dawson Hay, wildwood, AB……………………………$95,416.48

9. Spencer Wright, Milford, UT……………………………$92,607.96

10. Brody Cress, Hillsdale, WY…………………………..$90,325.21

11. Jesse Wright, Milford, UT……………………………..$87,982.36

12. Wade Sundell, Boxholm, IA………………………….$83,329.32

13. Bradley Harter, Loranger, LA………………………..$80,660.95

14. Mitch Pollock, Winnemucca, NV……………………$78,752.76

15. Colt Gordon, Comanche, OK……………………….$77,841.45

16. JJ Elshere, Hereford, SD……………………………..$76,467.97

17. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……………………$66,084.46

18. Cort Scheer, Elsmere, NE……………………………$64,381.10

19. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……………………….$64,168.85

20. Isaac Diaz, Desdemona, TX………………………..$63,957.49

Tie-Down Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Caleb Smidt, Bellville, TX…………………………….$118,186.61

2. Tyson Durfey, Brock, TX………………………………$112,058.97

3. Haven Meged, Miles City, MT……………………….$105,921.46

4. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………………..$98,560.92

5. Shane Hanchey, Sulphur, LA………………………….$95,754.59

6. Marty Yates, Stephenville, TX………………………..$92,673.70

7. Michael Otero, Weatherford, TX……………………..$91,275.59

8. Taylor Santos, Creston, CA……………………………$84,250.90

9. Adam Gray, Seymour, TX………………………………$83,240.96

10. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……………………….$82,979.50

11. Cooper Martin, Alma, KS…………………………….$81,663.74

12. Riley Pruitt, Gering, NE……………………………….$76,027.42

13. Rhen Richard, Roosevelt, UT……………………….$71,397.64

14. Westyn Hughes, Caldwell, TX………………………$71,109.49

15. Ty Harris, San Angelo, TX……………………………$70,930.65

16. Shad Mayfield, Clovis, NM…………………………..$70,866.95

17. John Douch, Huntsville, TX………………………….$68,791.51

18. Ryan Jarrett, Comanche, OK……………………….$63,629.69

19. Justin Smith, Leesville, LA……………………………$62,100.65

20. Lane Livingston, Seymour, TX………………………$61,965.50

Steer Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Trevor Brazile, Decatur, TX…………………………….$59,165.59

2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……………………………$55,410.98

3. J. Tom Fisher, Andrews, TX……………………………$43,655.35

4. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………………..$41,741.55

5. Chris Glover, Keenesburg, CO………………………..$36,956.37

6. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX………………..$36,451.85

7. Rocky Patterson, Pratt, KS…………………………….$36,071.10

8. Garrett Hale, Snyder, TX……………………………….$35,250.02

9. Tony Reina, wharton, TX……………………………….$35,185.56

10. Jess Tierney, Hermosa, SD………………………….$35,177.64

11. Cole Patterson, Pratt, KS…………………………….$34,920.66

12. Chet Herren, Pawhuska, OK………………………..$33,885.22

13. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………………$32,231.89

14. Cody Lee, Gatesville, TX……………………………..$30,819.46

15. Brady Garten, Oologah, OK…………………………$30,468.54

16. Roger Branch, Wellston, OK………………………..$30,417.85

17. Shay Good, Abilene, TX………………………………$29,845.46

18. Thomas Smith, Barnsdall, OK………………………$28,402.54

19. Brodie Poppino, Big Cabin, OK…………………….$26,882.19

20. Jason Evans, Glen Rose, TX……………………….$26,567.14

Bull Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Sage Kimzey, Strong City, OK………………………$196,491.17

2. Stetson Wright, Milford, UT…………………………..$151,109.62

3. Trevor Kastner, Roff, OK………………………………$129,681.64

4. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL………………..$122,736.85

5. Tyler Bingham, Honeyville, UT………………………$115,277.36

6. Parker Breding, Edgar, MT……..$105,745.83

7. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……………….$104,012.47

8. Trey Benton III, Rock Island, TX……………………$102,893.66

9. Garrett Smith, Rexburg, ID…………………………..$101,332.93

10. Josh Frost, Randlett, UT………………………………$94,884.04

11. Trey Kimzey, Strong City, OK………………………..$92,815.05

12. Jeff Askey, Athens, TX………………………………..$90,827.69

13. Jordan Hansen, Ponoka, AB………………………..$90,653.59

14. Koby Radley, Montpelier, LA…………………………$89,301.62

15. Ruger Piva, Challis, ID…………………………………$82,526.98

16. Daylon Swearingen, Rochelle, GA………………..$81,830.10

17. Cole Melancon, Liberty, TX………………………….$81,263.63

18. Garrett Tribble, Slick, OK……………………………..$78,861.68

19. Chase Dougherty, Canby, OR………………………$74,587.47

20. Jordan Spears, Redding, CA………………………..$73,269.47

Barrel Racing Standings (last updated August 26, 2019 | Courtesy of WPRA)

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Nellie Miller, Cottonwood, CA……………………….$148,000.42

2. Hailey Kinsel, Cotulla, TX…………………………….$142,438.03

3. Lisa Lockhart, Oelrichs, CA…………………………$140,462.94

4. Shali Lord, Lamar, CO…………………………………$105,201.52

5. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, OK…………..$103,972.14

6. Jessica Routier, Buffalo, SD…………………………..$93,990.56

7. Jennifer Sharp, Richards, TX…………………………$89,204.96

8. Dona Rule, Minco, OK…………………………………..$88,685.99

9. Stevi Hillman, Weatherford, TX………………………$88,639.68

10. Emily Miller, Weatherford, OK……………………….$88,116.22

11. Ericka Nelson, Century, FL…………………………..$81,847.68

12. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX………….$78,290.42

13. Ivy Conrado, Nowata, OK…………………………….$78,136.80

14. Lacinda Rose, Willard, MO…………………………..$78,122.51

15. Amberleigh Moore, Salem, OR…………………….$75,516.80

16. Leia Pluemer, Los Lunas, NM………………………$66,435.43

17. Brittney Barnett, Joliet, MT…………………………..$65,470.77

18. Jessica Telford, Caldwell, ID…………………………$63,527.24

19. Jimmie Smith, McDade, TX………………………….$60,131.29

20. Carly Taylor, Andersonville, TN……………………..$59,518.16

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