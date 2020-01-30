PRCA Standings as of Jan. 27, 2020 | TSLN.com

PRCA Standings as of Jan. 27, 2020

News | January 30, 2020

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All-Around Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$16,656.27

2. Clay Smith, Broken Bow, OK……..$12,061.05

Bareback Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Tim O’Connell, Zwingle, IA……..$17,885.13

2. Anthony Thomas, Houston, TX……..$11,877.38

3. Kody Lamb, Sherwood Park, AB……..$11,812.29

4. Craig Wisehart, Kersey, CO……..$11,108.79

5. Winn Ratliff, Leesville, LA……..$10,223.68

6. Mason Clements, Draper, UT……..$9,919.19

7. Jake Brown, Cleveland, TX……..$9,553.18

8. Leighton Berry, Weatherford, TX……..$8,881.08

9. Tanner Aus, Granite Falls, MN……..$8,861.66

10. Cole Reiner, Kaycee, WY……..$8,585.95

11. Yance Day, Tahlequah, OK……..$8,265.05

12. Logan Patterson, Kim, CO……..$6,991.51

13. Will Lowe, Canyon, TX……..$6,873.87

14. Jamie Howlett, Rapid city, SD……..$6,687.77

15. Mike Fred, Wamego, KS……..$6,348.37

16. Chad Rutherford, Lake Charles, LA……..$5,773.99

17. Paden Hurst, Huntsville, TX……..$5,668.80

18. Tanner Phipps, Dalton, GA……..$5,390.35

19. Zach Hibler, Wheeler, TX……..$5,285.95

20. Richmond Champion, The Woodlands, TX……..$4,799.65

Steer Wrestling Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……..$10,676.70

2. Jacob Edler, State Center, IA……..$10,014.55

3. Cade Goodman, Waelder, TX……..$9,720.59

4. Jesse Brown, Baker City, OR……..$8,340.50

5. Shayde Etherton, Borden, IN……..$7,480.72

6. Jace Melvin, Fort Pierre, SD……..$6,688.86

7. Kalane Anders, Bayard, NE……..$6,652.11

8. Justin Kimsey, Kennewick, WA……..$6,462.13

9. Jake Nelson, Bozeman, MT……..$6,074.72

10. Shawn Downing, Saco, MT……..$6,053.60

11. Justice Johnson, Bismarck, ND……..$5,670.36

12. Dirk Tavenner, Rigby, ID……..$5,070.43

13. Billy Bugenig, Ferndale, CA……..$5,000.37

14. Chisum Docheff, Mead, CO……..$4,837.73

15. Eli Lord, Sturgis, SD……..$4,713.09

16. Dylan Schroeder, Waller, TX……..$4,683.17

17. Payden McIntyre, Douglas, WY……..$4,656.29

18. Cade Staton, Jonesboro, TX……..$4,417.38

19. Bubba Boots, St. Anthony, ID……..$4,133.45

20. Bridger Anderson, Carrington, ND……..$4,077.21

Team Roping (Headers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Cody Snow, Los Olivos, CA……..$11,730.82

2. Dustin Egusquiza, Marianna, FL……..$9,209.54

3. Andrew Ward, Edmond, OK……..$9,109.14

4. Clay Tryan, Billings, MT……..$8,926.69

5. Nelson Wyatt, Clanton, AL……..$7,241.36

6. Ty Blasingame, Casper, WY……..$7,086.94

7. Clay Smith, Broken Bow, OK……..$6,917.79

8. Brenten Hall, Jay, OK……..$6,599.30

9. Garrett Tonozzi, Lampasas, TX……..$6,502.08

10. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK……..$6,169.53

11. Bradley Massey, Perry, FL……..$6,112.96

12. Garett Chick, Salado, TX……..$6,075.58

13. Cyle Denison, Iowa, LA……..$5,595.48

14. Kolton Schmidt, Barrhead, AB……..$5,371.26

15. Jr. Dees, Aurora, SD……..$5,166.90

16. Cory Kidd V, Statesville, NC……..$4,538.28

17. Lathen Bryant, Stephenville, TX……..$4,369.72

18. Pat Boyle, Shandon, CA……..$4,305.58

19. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA……..$4,205.08

20. Delon Parker, worden, MT……..$4,011.16

Team Roping (Heelers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Jake Long, Coffeyville, KS……..$15,955.70

2. Buddy Hawkins II, Columbus, KS……..$9,109.14

3. Cesar de la Cruz, Tucson, AZ……..$8,089.93

4. Levi Tyan, Wallace, NE……..$7,352.80

5. Levi Lord, Sturgis, SD……..$7,241.36

6. Colton Brittain, Rockwall, TX……..$7,179.97

7. Jade Corkill, Fallon, NV……..$6,917.79

8. Chase Tryan, Helena, MT……..$6,599.30

9. Britt Bockius, Shady Grove, FL……..$6,532.38

10. Dustin Davis, Terrell, TX……..$6,502.08

11. Paul Eaves, lonedell, MO……..$6,471.70

12. Walt Woodard, Stephenville, TX……..$6,075.58

13. Lane Mitchell, Bolivar, TN……..$5,595.48

14. Hunter Koch, Vernon, TX……..$5,371.26

15. Lane Siggins, Coolidge, AZ……..$5,166.90

16. Cody Doescher, Webbers Falls, OK……..$4,685.14

17. Jake Clay, Sapulpa, OK……..$4,538.28

18. Jared Hixon, Bakersfield, CA……..$4,305.58

19. Kasper Roy, Mossleigh, AB……..$4,060.71

20. Ryan Zurcher, Powell, WY……..$4,011.16

Saddle Bronc Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Wyatt Casper, Pampa, TX……..$23,128.65

2. Brody Cress, Hillsdale, WY……..$20,235.29

3. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……..$15,269.22

4. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……..$13,113.29

5. Cole Elshere, Faith, SD……..$12,869.92

6. Cort Scheer, Homedale, ID……..$10,372.42

7. Rusty Wright, Milford, UT……..$10,371.48

8. Sterling Crawley, Huntsville, TX……..$10,057.04

9. Taygen Schuelke, Newell, SD……..$9,116.79

10. Lefty Holman, Visalia, CA……..$8,406.24

11. Riggin Smith, Winterset, IA……..$7,893.82

12. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……..$7,373.24

13. Tegan Smith, Winterset, IA……..$7,321.88

14. Lane Schuelke, Newell, SD……..$7,188.95

15. Isaac Diaz, Desdemona, TX……..$7,099.34

16. Jacobs Crawley, Boerne, TX……..$6,979.85

17. Leon Fountain, Socorro, NM……..$6,528.57

18. Jade Blackwell, Rapid City, SD……..$6,110.43

19. Chet Johnson, Douglas, WY……..$5,682.69

20. Bradley Harter, Loranger, LA……..$5,682.25

Tie-Down Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Shad Mayfield, Clovis, NM……..$28,704.18

2. Shane Hanchey, Sulphur, LA……..$13,647.40

3. Ty Harris, San Angelo, TX……..$13,157.22

4. Riley Pruitt, Gering, NE……..$12,481.98

5. Blane Cox, Cameron, TX……..$12,408.19

6. Cory Solomon, Prairie View, TX……..$10,962.83

7. Adam Gray, Seymour, TX……..$10,431.28

8. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$9,394.86

9. Catfish Brown, Collinsville, TX……..$9,377.54

10. Haven Meged, Miles City, MT……..$7,732.85

11. Chase Williams, Stephenville, TX……..$7,298.93

12. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……..$7,028.91

13. John Douch, Huntsville, TX……..$6,906.20

14. Ike Fontenot, Ville Platte, LA……..$6,538.79

15. Marty Yates, Stephenville, TX……..$6,507.03

16. Randall Carlisle, Athens, LA……..$5,910.64

17. Zack Jongbloed, Iowa, LA……..$5,745.63

18. Taylor Santos, Creston, CA……..$5,602.37

19. Colt Papy, Henrietta, TX……..$5,579.06

20. Caleb Smidt, Bellville, TX……..$5,493.12

Steer Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Trevor Brazile, Decatur, TX……..$21,180.19

2. Billy Good, Wynnewood, OK……..$12,337.63

3. Jess Tierney, Hermosa, SD……..$11,075.49

4. Landon McClaugherty, Tilden, TX……..$10,493.24

5. Cole Patterson, Pratt, KS……..$10,261.24

6. Shay Good, Abilene, TX……..$9,455.83

7. Chet Herren, Pawhuska, OK……..$7,851.84

8. Tony Reina, wharton, TX……..$7,718.40

9. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$7,667.06

10. Jason Evans, Glen Rose, TX……..$7,571.55

11. Martin Poindexter, Comanche, TX……..$7,515.41

12. Thomas Smith, Barnsdall, OK……..$7,398.10

13. Corey Ross, Liberty Hill, TX……..$6,963.55

14. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……..$6,422.63

15. Trey Sheets, Pine Bluffs, WY……..$6,136.87

16. Mike Chase, McAlester, OK……..$5,578.44

17. Clay Smith, Broken Bow, OK……..$5,143.26

18. Garrett Hale, Snyder, TX……..$5,089.46

19. Cody Lee, Gatesville, TX……..$5,052.96

20. Bryce Davis, Ovalo, TX……..$4,826.70

Bull Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Dustin Boquet, Bourg, LA……..$29,085.62

2. Parker McCown, Montgomery, TX……..$22,305.36

3. J.T. Moore, Alvin, TX……..$21,214.73

4. Laramie Mosley, Satanta, KS……..$20,317.08

5. Ky Hamilton, Mackay, QL……..$19,769.13

6. Sage Kimzey, Strong City, OK……..$17,274.54

7. Braden Richardson, Jasper, TX……..$14,992.90

8. Hawk Whitt, Thermopolis, WY……..$13,170.26

9. Brody Yeary, Morgan Mill, TX……..$12,765.59

10. Foster McCraw, Navasota, TX……..$11,111.31

11. Colten Fritzlan, Rifle, CO……..$10,818.09

12. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……..$10,175.77

13. Tyler Bingham, Honeyville, UT……..$8,803.90

14. Trevor Kastner, Roff, OK……..$8,709.56

15. Levi Gray, Dairy, OR……..$8,273.36

16. Trey Benton III, Rock Island, TX……..$8,248.70

17. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……..$8,193.31

18. Denton Fugate, Niangua, MO……..$8,100.02

19. Cole Fischer, Jefferson City, MO……..$7,811.43

20. Dallee Mason, Weiser, ID……..$7,790.46

Barrel Racing Standings (last updated January 27, 2020 | Courtesy of WPRA)

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX……..$14,881.84

2. Dona Kay Rule, Minco, OK……..$12,938.50

3. Taylor Langdon, Aubrey, TX……..$11,054.57

4. Shelley Morgan, Eustace, TX……..$10,109.84

5. Ivy Hurst, Springer, OK……..$10,012.13

6. Kassie Mowry, Dublin, TX……..$9,250.60

7. Alex Lang, Harper, TX……..$8,716.79

8. Margaret Poloncic, Gillette, WY……..$7,912.11

9. Tiany Schuster, Krum, TX……..$6,724.76

10. Lisa Thornton, Plum, TX……..$6,240.47

11. Loni Kay Lester, Gonzales, TX……..$5,653.53

12. Hailey Lockwood, Cotulla, MS……..$5,308.82

13. Cassidy Champlin, Pilot Point, TX……..$5,184.51

14. Ashley Castleberry, Montgomery, TX……..$4,763.28

15. Victoria Williams, Kiln, MD……..$4,612.89

16. Tillar Murray, Fort Worth, TX……..$4,601.71

17. Jennifer Driver, Garden City, TX……..$4,593.49

18. Jill Wilson, Snyder, TX……..$4,511.87

19. Abby Phillips, Marshall, TX……..$4,430.50

20. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD……..$4,406.61

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