PRCA Standings as of Jan. 27, 2020
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All-Around Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$16,656.27
2. Clay Smith, Broken Bow, OK……..$12,061.05
Bareback Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Tim O’Connell, Zwingle, IA……..$17,885.13
2. Anthony Thomas, Houston, TX……..$11,877.38
3. Kody Lamb, Sherwood Park, AB……..$11,812.29
4. Craig Wisehart, Kersey, CO……..$11,108.79
5. Winn Ratliff, Leesville, LA……..$10,223.68
6. Mason Clements, Draper, UT……..$9,919.19
7. Jake Brown, Cleveland, TX……..$9,553.18
8. Leighton Berry, Weatherford, TX……..$8,881.08
9. Tanner Aus, Granite Falls, MN……..$8,861.66
10. Cole Reiner, Kaycee, WY……..$8,585.95
11. Yance Day, Tahlequah, OK……..$8,265.05
12. Logan Patterson, Kim, CO……..$6,991.51
13. Will Lowe, Canyon, TX……..$6,873.87
14. Jamie Howlett, Rapid city, SD……..$6,687.77
15. Mike Fred, Wamego, KS……..$6,348.37
16. Chad Rutherford, Lake Charles, LA……..$5,773.99
17. Paden Hurst, Huntsville, TX……..$5,668.80
18. Tanner Phipps, Dalton, GA……..$5,390.35
19. Zach Hibler, Wheeler, TX……..$5,285.95
20. Richmond Champion, The Woodlands, TX……..$4,799.65
Steer Wrestling Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……..$10,676.70
2. Jacob Edler, State Center, IA……..$10,014.55
3. Cade Goodman, Waelder, TX……..$9,720.59
4. Jesse Brown, Baker City, OR……..$8,340.50
5. Shayde Etherton, Borden, IN……..$7,480.72
6. Jace Melvin, Fort Pierre, SD……..$6,688.86
7. Kalane Anders, Bayard, NE……..$6,652.11
8. Justin Kimsey, Kennewick, WA……..$6,462.13
9. Jake Nelson, Bozeman, MT……..$6,074.72
10. Shawn Downing, Saco, MT……..$6,053.60
11. Justice Johnson, Bismarck, ND……..$5,670.36
12. Dirk Tavenner, Rigby, ID……..$5,070.43
13. Billy Bugenig, Ferndale, CA……..$5,000.37
14. Chisum Docheff, Mead, CO……..$4,837.73
15. Eli Lord, Sturgis, SD……..$4,713.09
16. Dylan Schroeder, Waller, TX……..$4,683.17
17. Payden McIntyre, Douglas, WY……..$4,656.29
18. Cade Staton, Jonesboro, TX……..$4,417.38
19. Bubba Boots, St. Anthony, ID……..$4,133.45
20. Bridger Anderson, Carrington, ND……..$4,077.21
Team Roping (Headers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Cody Snow, Los Olivos, CA……..$11,730.82
2. Dustin Egusquiza, Marianna, FL……..$9,209.54
3. Andrew Ward, Edmond, OK……..$9,109.14
4. Clay Tryan, Billings, MT……..$8,926.69
5. Nelson Wyatt, Clanton, AL……..$7,241.36
6. Ty Blasingame, Casper, WY……..$7,086.94
7. Clay Smith, Broken Bow, OK……..$6,917.79
8. Brenten Hall, Jay, OK……..$6,599.30
9. Garrett Tonozzi, Lampasas, TX……..$6,502.08
10. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK……..$6,169.53
11. Bradley Massey, Perry, FL……..$6,112.96
12. Garett Chick, Salado, TX……..$6,075.58
13. Cyle Denison, Iowa, LA……..$5,595.48
14. Kolton Schmidt, Barrhead, AB……..$5,371.26
15. Jr. Dees, Aurora, SD……..$5,166.90
16. Cory Kidd V, Statesville, NC……..$4,538.28
17. Lathen Bryant, Stephenville, TX……..$4,369.72
18. Pat Boyle, Shandon, CA……..$4,305.58
19. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA……..$4,205.08
20. Delon Parker, worden, MT……..$4,011.16
Team Roping (Heelers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Jake Long, Coffeyville, KS……..$15,955.70
2. Buddy Hawkins II, Columbus, KS……..$9,109.14
3. Cesar de la Cruz, Tucson, AZ……..$8,089.93
4. Levi Tyan, Wallace, NE……..$7,352.80
5. Levi Lord, Sturgis, SD……..$7,241.36
6. Colton Brittain, Rockwall, TX……..$7,179.97
7. Jade Corkill, Fallon, NV……..$6,917.79
8. Chase Tryan, Helena, MT……..$6,599.30
9. Britt Bockius, Shady Grove, FL……..$6,532.38
10. Dustin Davis, Terrell, TX……..$6,502.08
11. Paul Eaves, lonedell, MO……..$6,471.70
12. Walt Woodard, Stephenville, TX……..$6,075.58
13. Lane Mitchell, Bolivar, TN……..$5,595.48
14. Hunter Koch, Vernon, TX……..$5,371.26
15. Lane Siggins, Coolidge, AZ……..$5,166.90
16. Cody Doescher, Webbers Falls, OK……..$4,685.14
17. Jake Clay, Sapulpa, OK……..$4,538.28
18. Jared Hixon, Bakersfield, CA……..$4,305.58
19. Kasper Roy, Mossleigh, AB……..$4,060.71
20. Ryan Zurcher, Powell, WY……..$4,011.16
Saddle Bronc Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Wyatt Casper, Pampa, TX……..$23,128.65
2. Brody Cress, Hillsdale, WY……..$20,235.29
3. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……..$15,269.22
4. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……..$13,113.29
5. Cole Elshere, Faith, SD……..$12,869.92
6. Cort Scheer, Homedale, ID……..$10,372.42
7. Rusty Wright, Milford, UT……..$10,371.48
8. Sterling Crawley, Huntsville, TX……..$10,057.04
9. Taygen Schuelke, Newell, SD……..$9,116.79
10. Lefty Holman, Visalia, CA……..$8,406.24
11. Riggin Smith, Winterset, IA……..$7,893.82
12. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……..$7,373.24
13. Tegan Smith, Winterset, IA……..$7,321.88
14. Lane Schuelke, Newell, SD……..$7,188.95
15. Isaac Diaz, Desdemona, TX……..$7,099.34
16. Jacobs Crawley, Boerne, TX……..$6,979.85
17. Leon Fountain, Socorro, NM……..$6,528.57
18. Jade Blackwell, Rapid City, SD……..$6,110.43
19. Chet Johnson, Douglas, WY……..$5,682.69
20. Bradley Harter, Loranger, LA……..$5,682.25
Tie-Down Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Shad Mayfield, Clovis, NM……..$28,704.18
2. Shane Hanchey, Sulphur, LA……..$13,647.40
3. Ty Harris, San Angelo, TX……..$13,157.22
4. Riley Pruitt, Gering, NE……..$12,481.98
5. Blane Cox, Cameron, TX……..$12,408.19
6. Cory Solomon, Prairie View, TX……..$10,962.83
7. Adam Gray, Seymour, TX……..$10,431.28
8. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$9,394.86
9. Catfish Brown, Collinsville, TX……..$9,377.54
10. Haven Meged, Miles City, MT……..$7,732.85
11. Chase Williams, Stephenville, TX……..$7,298.93
12. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……..$7,028.91
13. John Douch, Huntsville, TX……..$6,906.20
14. Ike Fontenot, Ville Platte, LA……..$6,538.79
15. Marty Yates, Stephenville, TX……..$6,507.03
16. Randall Carlisle, Athens, LA……..$5,910.64
17. Zack Jongbloed, Iowa, LA……..$5,745.63
18. Taylor Santos, Creston, CA……..$5,602.37
19. Colt Papy, Henrietta, TX……..$5,579.06
20. Caleb Smidt, Bellville, TX……..$5,493.12
Steer Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Trevor Brazile, Decatur, TX……..$21,180.19
2. Billy Good, Wynnewood, OK……..$12,337.63
3. Jess Tierney, Hermosa, SD……..$11,075.49
4. Landon McClaugherty, Tilden, TX……..$10,493.24
5. Cole Patterson, Pratt, KS……..$10,261.24
6. Shay Good, Abilene, TX……..$9,455.83
7. Chet Herren, Pawhuska, OK……..$7,851.84
8. Tony Reina, wharton, TX……..$7,718.40
9. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$7,667.06
10. Jason Evans, Glen Rose, TX……..$7,571.55
11. Martin Poindexter, Comanche, TX……..$7,515.41
12. Thomas Smith, Barnsdall, OK……..$7,398.10
13. Corey Ross, Liberty Hill, TX……..$6,963.55
14. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……..$6,422.63
15. Trey Sheets, Pine Bluffs, WY……..$6,136.87
16. Mike Chase, McAlester, OK……..$5,578.44
17. Clay Smith, Broken Bow, OK……..$5,143.26
18. Garrett Hale, Snyder, TX……..$5,089.46
19. Cody Lee, Gatesville, TX……..$5,052.96
20. Bryce Davis, Ovalo, TX……..$4,826.70
Bull Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Dustin Boquet, Bourg, LA……..$29,085.62
2. Parker McCown, Montgomery, TX……..$22,305.36
3. J.T. Moore, Alvin, TX……..$21,214.73
4. Laramie Mosley, Satanta, KS……..$20,317.08
5. Ky Hamilton, Mackay, QL……..$19,769.13
6. Sage Kimzey, Strong City, OK……..$17,274.54
7. Braden Richardson, Jasper, TX……..$14,992.90
8. Hawk Whitt, Thermopolis, WY……..$13,170.26
9. Brody Yeary, Morgan Mill, TX……..$12,765.59
10. Foster McCraw, Navasota, TX……..$11,111.31
11. Colten Fritzlan, Rifle, CO……..$10,818.09
12. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……..$10,175.77
13. Tyler Bingham, Honeyville, UT……..$8,803.90
14. Trevor Kastner, Roff, OK……..$8,709.56
15. Levi Gray, Dairy, OR……..$8,273.36
16. Trey Benton III, Rock Island, TX……..$8,248.70
17. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……..$8,193.31
18. Denton Fugate, Niangua, MO……..$8,100.02
19. Cole Fischer, Jefferson City, MO……..$7,811.43
20. Dallee Mason, Weiser, ID……..$7,790.46
Barrel Racing Standings (last updated January 27, 2020 | Courtesy of WPRA)
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX……..$14,881.84
2. Dona Kay Rule, Minco, OK……..$12,938.50
3. Taylor Langdon, Aubrey, TX……..$11,054.57
4. Shelley Morgan, Eustace, TX……..$10,109.84
5. Ivy Hurst, Springer, OK……..$10,012.13
6. Kassie Mowry, Dublin, TX……..$9,250.60
7. Alex Lang, Harper, TX……..$8,716.79
8. Margaret Poloncic, Gillette, WY……..$7,912.11
9. Tiany Schuster, Krum, TX……..$6,724.76
10. Lisa Thornton, Plum, TX……..$6,240.47
11. Loni Kay Lester, Gonzales, TX……..$5,653.53
12. Hailey Lockwood, Cotulla, MS……..$5,308.82
13. Cassidy Champlin, Pilot Point, TX……..$5,184.51
14. Ashley Castleberry, Montgomery, TX……..$4,763.28
15. Victoria Williams, Kiln, MD……..$4,612.89
16. Tillar Murray, Fort Worth, TX……..$4,601.71
17. Jennifer Driver, Garden City, TX……..$4,593.49
18. Jill Wilson, Snyder, TX……..$4,511.87
19. Abby Phillips, Marshall, TX……..$4,430.50
20. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD……..$4,406.61