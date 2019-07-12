 PRCA Standings as of July 10, 2019 | TSLN.com

PRCA Standings as of July 10, 2019

News | July 12, 2019

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All-Around Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Stetson Wright, Milford, UT………………………………$105,437.86

2. Caleb Smidt, Bellville, TX………………………………..$101,646.44

3. Clay Smith, Broken Bow, OK……………………………..$96,944.11

4. Tuf Cooper, Decatur, TX……………………………………$84,068.32

5. Josh Frost, Randlett, UT……………………………………$62,660.55

6. Rhen Richard, Roosevelt, UT……………………………..$57,018.47

7. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……………………..$55,927.61

8. Steven Dent, Mullen, NE…………………………………..$54,672.23

9. Clayton Hass, Weatherford, TX………………………….$47,343.64

10. Eli Lord, Sturgis, SD………………………………………..$41,761.07

11. Trevor Brazile, Decatur, TX………………………………$39,536.64

12. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………………….$38,661.63

13. Cody Doescher, Webbers Falls, OK………………….$37,253.91

14. Tanner Green, Cotulla, TX……………………………….$36,545.45

15. Marcus Theriot, Poplarville, MS………………………..$34,914.03

16. Chance Oftedahl, Pemberton, MN……………………$27,173.98

17. Riley Warren, Stettler, AB………………………………..$25,286.35

18. Lane Karney, Creston, CA……………………………….$24,165.86

19. Tim Pharr, Resaca, GA……………………………………$23,753.82

20. Shane Proctor, Grand Coulee, WA……………………$22,946.41

Bareback Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Kaycee Feild, Genola, UT………………………………..$130,104.96

2. Orin Larsen, Inglis, MB……………………………………$119,650.31

3. Clayton Biglow, Clements, CA………………………….$102,171.14

4. Richmond Champion, The Woodlands, TX………….$86,518.51

5. Tilden Hooper, Carthage, TX……………………………..$86,492.78

6. Ty Breuer, Mandan, ND…………………………………….$86,112.90

7. Caleb Bennett, Corvallis, MT……………………………..$78,200.50

8. Austin Foss, Terrebonne, OR…………………………….$68,020.59

9. Taylor Broussard, Estherwood, LA……………………..$54,418.42

10. Jake Brown, Cleveland, TX……………………………..$53,432.94

11. Clint Laye, Cadogan, AB………………………………….$50,074.66

12. Tanner Aus, Granite Falls, MN………………………….$49,549.81

13. Steven Dent, Mullen, NE…………………………………$49,274.88

14. Steven Peebles, Redmond, OR………………………..$48,624.08

15. Bill Tutor, Huntsville, TX…………………………………..$48,605.94

16. Wyatt Denny, Minden, NV………………………………..$47,224.48

17. Logan Patterson, Kim, CO……………………………….$46,664.82

18. Connor Hamilton, Calgary, AB………………………….$45,700.33

19. Pascal Isabelle, Okotoks, AB……………………………$42,317.56

20. R.C. Landingham, Hat Creek, CA…………………….$39,413.49

Steer Wrestling Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ty Erickson, Helena, MT………………………………….$112,243.38

2. Scott Guenthner, Provost, AB…………………………….$72,925.22

3. Hunter Cure, Holliday, TX………………………………….$70,143.09

4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA………………………$68,896.07

5. Josh Garner, Live Oak, CA………………………………..$66,096.30

6. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……………………………….$55,160.75

7. Tanner Brunner, Ramona, KS…………………………….$54,952.20

8. Riley Duvall, Checotah, OK……………………………….$54,933.99

9. Cameron Morman, Glen Ullin, ND………………………$52,466.18

10. Stephen Culling, Fort St. John, BC……………………$52,076.06

11. Will Lummus, West Point, MS…………………………..$49,879.93

12. Tyler Pearson, Louisville, MS……………………………$48,737.17

13. Dakota Eldridge, Elko, NV………………………………..$47,334.88

14. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID………………………$44,441.06

15. Tanner Milan, Cochrane, AB…………………………….$43,819.53

16. Blake Mindemann, Blanchard, OK……………………$43,812.94

17. J.D. Struxness, Milan, MN……………………………….$43,559.93

18. Matt Reeves, Cross Plains, TX…………………………$40,765.13

19. Nick Guy, Sparta, WI………………………………………$40,387.47

20. Dirk Tavenner, Rigby, ID…………………………………..$38,521.20

Team Roping (Headers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Clay Smith, Broken Bow, OK……………………………..$92,389.25

2. Ty Blasingame, Casper, WY……………………………….$79,775.66

3. Coleman Proctor, Pryor, OK………………………………$75,235.69

4. Riley Minor, Ellensburg, WA………………………………$69,283.38

5. Luke Brown, Rock hill, SC…………………………………$61,751.28

6. Cody Snow, Los Olivos, CA……………………………….$59,062.21

7. Kaleb Driggers, Hoboken, GA……………………………$52,663.45

8. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK……………….$45,060.33

9. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO………………………..$42,905.60

10. Clay Tryan, Billings, MT……………………………………$42,852.57

11. Jake Cooper, Monument, NM…………………………..$42,602.00

12. Chad Masters, Cedar Hill, TN…………………………..$42,130.53

13. Tyler Wade, Terrell, TX……………………………………$38,244.96

14. Matt Sherwood, Pima, AZ……………………………….$36,406.71

15. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA………………….$35,773.83

16. Bubba Buckaloo, Kingston, OK………………………..$34,552.97

17. Steven Duby, Hereford, OR……………………………..$34,419.05

18. Dustin Egusquiza, Mariana, FL………………………..$33,653.19

19. Brenten Hall, Stephenville, TX………………………….$33,192.86

20. Cory Kidd V, Statesville, NC…………………………….$31,866.98

Team Roping (Heelers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Kyle Lockett, Visalia, CA……………………………………$86,560.66

2. Ryan Motes, Weatherford, TX……………………………$82,651.05

3. Brady Minor, Ellensburg, WA……………………………..$69,283.38

4. Jake Long, Coffeyville, KS…………………………………$68,347.01

5. Paul Eaves, lonedell, MO…………………………………..$65,806.72

6. Junior Nogueira, Burleson, TX…………………………..$52,663.45

7. Jade Corkill, Fallon, NV……………………………………..$50,514.96

8. Wesley Thorp, Throckmorton, TX………………………$49,894.73

9. Hunter Koch, Vernon, TX………………………………….$46,593.88

10. Tanner Braden, Dewey, OK……………………………..$45,060.33

11. Joseph Harrison, Overbrook, OK……………………..$43,218.66

12. Travis Graves, Jay, OK…………………………………….$42,852.57

13. Caleb Anderson, Mocksville, NC………………………$42,602.00

14. Ross Ashford, Lott, TX……………………………………$38,184.41

15. Tyler Worley, Berryville, AR……………………………..$35,203.33

16. Chase Tryan, Helena, MT………………………………..$33,192.86

17. Kory Koontz, Stephenville, TX………………………….$32,688.32

18. Cole Davison, Stephenville, TX………………………..$32,545.19

19. Jason Duby, Klamath Falls, OR………………………..$31,919.05

20. Cody Doescher, Webbers Falls, OK………………….$31,516.30

Saddle Bronc Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ryder Wright, Beaver, UT…………………………………$167,886.94

2. Zeke Thurston, Big Valley, AB………………………….$142,438.19

3. Sterling Crawley, Stephenville, TX………………………$88,726.33

4. Chase Brooks, Deer Lodge, MT………………………….$86,450.56

5. Jesse Wright, Milford, UT…………………………………..$85,006.05

6. Jacobs Crawley, Boerne, TX……………………………..$76,214.17

7. Jake Watson, Hudsons Hope, BC………………………$73,480.26

8. Rusty Wright, Milford, UT…………………………………..$64,947.39

9. Spencer Wright, Milford, UT……………………………….$64,252.52

10. Dawson Hay, wildwood, AB……………………………..$59,049.14

11. Bradley Harter, Loranger, LA……………………………$59,044.17

12. Wade Sundell, Boxholm, IA……………………………..$52,696.38

13. Isaac Diaz, Desdemona, TX…………………………….$52,519.52

14. Colt Gordon, Comanche, OK…………………………..$47,757.36

15. Jake Finlay, Goondiwindi, QL…………………………..$46,111.29

16. Lefty Holman, Visalia, CA………………………………..$44,049.44

17. Jesse Kruse, Great Falls, MT……………………………$43,838.49

18. JJ Elshere, Hereford, SD…………………………………$43,639.03

19. Cort Scheer, Elsmere, NE……………………………….$42,458.83

20. Mitch Pollock, Winnemucca, NV……………………….$40,684.26

Tie-Down Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Caleb Smidt, Bellville, TX………………………………….$90,913.32

2. Tyson Durfey, Brock, TX……………………………………$89,076.72

3. Michael Otero, Weatherford, TX…………………………$87,291.59

4. Shane Hanchey, Sulphur, LA……………………………..$75,640.79

5. Tuf Cooper, Decatur, TX……………………………………$74,465.92

6. Cooper Martin, Alma, KS…………………………………..$65,856.29

7. Taylor Santos, Creston, CA……………………………….$61,141.63

8. Marty Yates, Stephenville, TX……………………………$59,240.22

9. Haven Meged, Miles City, MT……………………………..$59,204.35

10. Tyler Milligan, Pawhuska, OK…………………………..$55,123.11

11. Riley Pruitt, Gering, NE…………………………………..$50,154.46

12. Westyn Hughes, Caldwell, TX………………………….$49,608.12

13. Ty Harris, San Angelo, TX……………………………….$49,354.18

14. Rhen Richard, Roosevelt, UT……………………………$49,349.59

15. Ryan Jarrett, Comanche, OK…………………………..$45,653.63

16. Jake Pratt, Ellensburg, WA………………………………$44,424.35

17. Reese Riemer, Stinnett, TX……………………………..$42,633.51

18. Adam Gray, Seymour, TX………………………………..$42,199.16

19. Cody Craig, Wendell, ID…………………………………..$42,050.10

20. Timber Moore, Aubrey, TX……………………………….$40,812.99

Steer Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……………………………….$44,787.62

2. Trevor Brazile, Decatur, TX………………………………..$42,841.07

3. Tuf Cooper, Decatur, TX……………………………………$33,447.37

4. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……………………$25,674.19

5. J. Tom Fisher, Andrews, TX……………………………….$25,268.37

6. Garrett Hale, Snyder, TX…………………………………..$24,773.88

7. Chet Herren, Pawhuska, OK……………………………..$24,639.65

8. Tony Reina, wharton, TX…………………………………..$24,291.59

9. Chris Glover, Keenesburg, CO……………………………$22,939.06

10. Brady Garten, Oologah, OK…………………………….$20,716.16

11. Jess Tierney, Hermosa, SD……………………………..$20,617.65

12. Cody Lee, Gatesville, TX…………………………………$20,362.41

13. Cole Patterson, Pratt, KS………………………………..$20,305.28

14. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………………….$19,453.80

15. Shay Good, Abilene, TX………………………………….$19,020.57

16. Rocky Patterson, Pratt, KS………………………………$18,292.96

17. Jarrett Blessing, Paradise, TX………………………….$15,852.21

18. Roger Branch, Wellston, OK……………………………$15,843.95

19. Brodie Poppino, Big Cabin, OK………………………..$15,688.35

20. Corey Ross, Liberty Hill, TX…………………………….$15,481.39

Bull Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Sage Kimzey, Strong City, OK………………………….$146,684.66

2. Stetson Wright, Milford, UT………………………………$106,703.49

3. Parker Breding, Edgar, MT……………………………….$105,168.99

4. Trevor Kastner, Roff, OK………………………………….$103,167.76

5. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……………………..$92,685.41

6. Tyler Bingham, Honeyville, UT……………………………$88,352.37

7. Boudreaux Campbell, Crockett, TX…………………….$81,822.02

8. Garrett Smith, Rexburg, ID………………………………..$79,600.60

9. Jeff Askey, Athens, TX……………………………………..$75,285.27

10. Trey Benton III, Rock Island, TX……………………….$72,493.50

11. Josh Frost, Randlett, UT………………………………….$66,243.35

12. Cole Melancon, Liberty, TX……………………………..$64,811.28

13. Trey Kimzey, Strong City, OK……………………………$63,667.98

14. Lon Danley, Tularosa, NM………………………………..$57,761.15

15. Koby Radley, Montpelier, LA…………………………….$54,993.36

16. Trevor Reiste, Linden, IA…………………………………$54,690.93

17. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……………………$54,349.42

18. Chase Dougherty, Canby, OR………………………….$49,220.16

19. Tristan Mize, Bryan, TX…………………………………..$46,343.25

20. J.W. Harris, Goldthwaite, TX…………………………….$46,340.47

Barrel Racing Standings (last updated July 8, 2019 | Courtesy of WPRA)

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Nellie Miller, Cottonwood, CA…………………………….$90,708.36

2. Shali Lord, Lamar, CO………………………………………$77,154.71

3. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX………………..$72,322.65

4. Hailey Kinsel, Cotulla, TX………………………………….$66,877.30

5. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD……………………………….$64,588.24

6. Stevi Hillman, Weatherford, TX………………………….$58,030.56

7. Jessica Routier, Buffalo, SD……………………………….$57,158.90

8. Jennifer Sharp, Richards, TX……………………………..$55,663.17

9. Lacinda Rose, Willard, MO………………………………..$55,412.79

10. Ericka Nelson, Century, FL………………………………$55,166.46

11. Jimmie Smith, McDade, TX……………………………..$49,374.03

12. Dona Rule, Minco, OK…………………………………….$49,318.46

13. Ivy Conrado, Nowata, OK………………………………..$45,974.91

14. Jessica Telford, Caldwell, ID…………………………….$45,921.31

15. Amberleigh Moore, Salem, OR………………………..$43,551.42

16. Emily Miller, Weatherford, OK…………………………..$42,726.41

17. Jill Wilson, Snyder, TX…………………………………….$41,970.90

18. Sabra O’Quinn, Ocala, FL……………………………….$41,970.83

19. Carly Taylor, Andersonville, TN…………………………$38,926.16

20. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX……………..$38,906.41

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