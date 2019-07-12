PRCA Standings as of July 10, 2019
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All-Around Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Stetson Wright, Milford, UT………………………………$105,437.86
2. Caleb Smidt, Bellville, TX………………………………..$101,646.44
3. Clay Smith, Broken Bow, OK……………………………..$96,944.11
4. Tuf Cooper, Decatur, TX……………………………………$84,068.32
5. Josh Frost, Randlett, UT……………………………………$62,660.55
6. Rhen Richard, Roosevelt, UT……………………………..$57,018.47
7. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……………………..$55,927.61
8. Steven Dent, Mullen, NE…………………………………..$54,672.23
9. Clayton Hass, Weatherford, TX………………………….$47,343.64
10. Eli Lord, Sturgis, SD………………………………………..$41,761.07
11. Trevor Brazile, Decatur, TX………………………………$39,536.64
12. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………………….$38,661.63
13. Cody Doescher, Webbers Falls, OK………………….$37,253.91
14. Tanner Green, Cotulla, TX……………………………….$36,545.45
15. Marcus Theriot, Poplarville, MS………………………..$34,914.03
16. Chance Oftedahl, Pemberton, MN……………………$27,173.98
17. Riley Warren, Stettler, AB………………………………..$25,286.35
18. Lane Karney, Creston, CA……………………………….$24,165.86
19. Tim Pharr, Resaca, GA……………………………………$23,753.82
20. Shane Proctor, Grand Coulee, WA……………………$22,946.41
Bareback Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Kaycee Feild, Genola, UT………………………………..$130,104.96
2. Orin Larsen, Inglis, MB……………………………………$119,650.31
3. Clayton Biglow, Clements, CA………………………….$102,171.14
4. Richmond Champion, The Woodlands, TX………….$86,518.51
5. Tilden Hooper, Carthage, TX……………………………..$86,492.78
6. Ty Breuer, Mandan, ND…………………………………….$86,112.90
7. Caleb Bennett, Corvallis, MT……………………………..$78,200.50
8. Austin Foss, Terrebonne, OR…………………………….$68,020.59
9. Taylor Broussard, Estherwood, LA……………………..$54,418.42
10. Jake Brown, Cleveland, TX……………………………..$53,432.94
11. Clint Laye, Cadogan, AB………………………………….$50,074.66
12. Tanner Aus, Granite Falls, MN………………………….$49,549.81
13. Steven Dent, Mullen, NE…………………………………$49,274.88
14. Steven Peebles, Redmond, OR………………………..$48,624.08
15. Bill Tutor, Huntsville, TX…………………………………..$48,605.94
16. Wyatt Denny, Minden, NV………………………………..$47,224.48
17. Logan Patterson, Kim, CO……………………………….$46,664.82
18. Connor Hamilton, Calgary, AB………………………….$45,700.33
19. Pascal Isabelle, Okotoks, AB……………………………$42,317.56
20. R.C. Landingham, Hat Creek, CA…………………….$39,413.49
Steer Wrestling Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Erickson, Helena, MT………………………………….$112,243.38
2. Scott Guenthner, Provost, AB…………………………….$72,925.22
3. Hunter Cure, Holliday, TX………………………………….$70,143.09
4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA………………………$68,896.07
5. Josh Garner, Live Oak, CA………………………………..$66,096.30
6. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……………………………….$55,160.75
7. Tanner Brunner, Ramona, KS…………………………….$54,952.20
8. Riley Duvall, Checotah, OK……………………………….$54,933.99
9. Cameron Morman, Glen Ullin, ND………………………$52,466.18
10. Stephen Culling, Fort St. John, BC……………………$52,076.06
11. Will Lummus, West Point, MS…………………………..$49,879.93
12. Tyler Pearson, Louisville, MS……………………………$48,737.17
13. Dakota Eldridge, Elko, NV………………………………..$47,334.88
14. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID………………………$44,441.06
15. Tanner Milan, Cochrane, AB…………………………….$43,819.53
16. Blake Mindemann, Blanchard, OK……………………$43,812.94
17. J.D. Struxness, Milan, MN……………………………….$43,559.93
18. Matt Reeves, Cross Plains, TX…………………………$40,765.13
19. Nick Guy, Sparta, WI………………………………………$40,387.47
20. Dirk Tavenner, Rigby, ID…………………………………..$38,521.20
Team Roping (Headers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Clay Smith, Broken Bow, OK……………………………..$92,389.25
2. Ty Blasingame, Casper, WY……………………………….$79,775.66
3. Coleman Proctor, Pryor, OK………………………………$75,235.69
4. Riley Minor, Ellensburg, WA………………………………$69,283.38
5. Luke Brown, Rock hill, SC…………………………………$61,751.28
6. Cody Snow, Los Olivos, CA……………………………….$59,062.21
7. Kaleb Driggers, Hoboken, GA……………………………$52,663.45
8. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK……………….$45,060.33
9. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO………………………..$42,905.60
10. Clay Tryan, Billings, MT……………………………………$42,852.57
11. Jake Cooper, Monument, NM…………………………..$42,602.00
12. Chad Masters, Cedar Hill, TN…………………………..$42,130.53
13. Tyler Wade, Terrell, TX……………………………………$38,244.96
14. Matt Sherwood, Pima, AZ……………………………….$36,406.71
15. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA………………….$35,773.83
16. Bubba Buckaloo, Kingston, OK………………………..$34,552.97
17. Steven Duby, Hereford, OR……………………………..$34,419.05
18. Dustin Egusquiza, Mariana, FL………………………..$33,653.19
19. Brenten Hall, Stephenville, TX………………………….$33,192.86
20. Cory Kidd V, Statesville, NC…………………………….$31,866.98
Team Roping (Heelers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Kyle Lockett, Visalia, CA……………………………………$86,560.66
2. Ryan Motes, Weatherford, TX……………………………$82,651.05
3. Brady Minor, Ellensburg, WA……………………………..$69,283.38
4. Jake Long, Coffeyville, KS…………………………………$68,347.01
5. Paul Eaves, lonedell, MO…………………………………..$65,806.72
6. Junior Nogueira, Burleson, TX…………………………..$52,663.45
7. Jade Corkill, Fallon, NV……………………………………..$50,514.96
8. Wesley Thorp, Throckmorton, TX………………………$49,894.73
9. Hunter Koch, Vernon, TX………………………………….$46,593.88
10. Tanner Braden, Dewey, OK……………………………..$45,060.33
11. Joseph Harrison, Overbrook, OK……………………..$43,218.66
12. Travis Graves, Jay, OK…………………………………….$42,852.57
13. Caleb Anderson, Mocksville, NC………………………$42,602.00
14. Ross Ashford, Lott, TX……………………………………$38,184.41
15. Tyler Worley, Berryville, AR……………………………..$35,203.33
16. Chase Tryan, Helena, MT………………………………..$33,192.86
17. Kory Koontz, Stephenville, TX………………………….$32,688.32
18. Cole Davison, Stephenville, TX………………………..$32,545.19
19. Jason Duby, Klamath Falls, OR………………………..$31,919.05
20. Cody Doescher, Webbers Falls, OK………………….$31,516.30
Saddle Bronc Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ryder Wright, Beaver, UT…………………………………$167,886.94
2. Zeke Thurston, Big Valley, AB………………………….$142,438.19
3. Sterling Crawley, Stephenville, TX………………………$88,726.33
4. Chase Brooks, Deer Lodge, MT………………………….$86,450.56
5. Jesse Wright, Milford, UT…………………………………..$85,006.05
6. Jacobs Crawley, Boerne, TX……………………………..$76,214.17
7. Jake Watson, Hudsons Hope, BC………………………$73,480.26
8. Rusty Wright, Milford, UT…………………………………..$64,947.39
9. Spencer Wright, Milford, UT……………………………….$64,252.52
10. Dawson Hay, wildwood, AB……………………………..$59,049.14
11. Bradley Harter, Loranger, LA……………………………$59,044.17
12. Wade Sundell, Boxholm, IA……………………………..$52,696.38
13. Isaac Diaz, Desdemona, TX…………………………….$52,519.52
14. Colt Gordon, Comanche, OK…………………………..$47,757.36
15. Jake Finlay, Goondiwindi, QL…………………………..$46,111.29
16. Lefty Holman, Visalia, CA………………………………..$44,049.44
17. Jesse Kruse, Great Falls, MT……………………………$43,838.49
18. JJ Elshere, Hereford, SD…………………………………$43,639.03
19. Cort Scheer, Elsmere, NE……………………………….$42,458.83
20. Mitch Pollock, Winnemucca, NV……………………….$40,684.26
Tie-Down Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Caleb Smidt, Bellville, TX………………………………….$90,913.32
2. Tyson Durfey, Brock, TX……………………………………$89,076.72
3. Michael Otero, Weatherford, TX…………………………$87,291.59
4. Shane Hanchey, Sulphur, LA……………………………..$75,640.79
5. Tuf Cooper, Decatur, TX……………………………………$74,465.92
6. Cooper Martin, Alma, KS…………………………………..$65,856.29
7. Taylor Santos, Creston, CA……………………………….$61,141.63
8. Marty Yates, Stephenville, TX……………………………$59,240.22
9. Haven Meged, Miles City, MT……………………………..$59,204.35
10. Tyler Milligan, Pawhuska, OK…………………………..$55,123.11
11. Riley Pruitt, Gering, NE…………………………………..$50,154.46
12. Westyn Hughes, Caldwell, TX………………………….$49,608.12
13. Ty Harris, San Angelo, TX……………………………….$49,354.18
14. Rhen Richard, Roosevelt, UT……………………………$49,349.59
15. Ryan Jarrett, Comanche, OK…………………………..$45,653.63
16. Jake Pratt, Ellensburg, WA………………………………$44,424.35
17. Reese Riemer, Stinnett, TX……………………………..$42,633.51
18. Adam Gray, Seymour, TX………………………………..$42,199.16
19. Cody Craig, Wendell, ID…………………………………..$42,050.10
20. Timber Moore, Aubrey, TX……………………………….$40,812.99
Steer Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……………………………….$44,787.62
2. Trevor Brazile, Decatur, TX………………………………..$42,841.07
3. Tuf Cooper, Decatur, TX……………………………………$33,447.37
4. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……………………$25,674.19
5. J. Tom Fisher, Andrews, TX……………………………….$25,268.37
6. Garrett Hale, Snyder, TX…………………………………..$24,773.88
7. Chet Herren, Pawhuska, OK……………………………..$24,639.65
8. Tony Reina, wharton, TX…………………………………..$24,291.59
9. Chris Glover, Keenesburg, CO……………………………$22,939.06
10. Brady Garten, Oologah, OK…………………………….$20,716.16
11. Jess Tierney, Hermosa, SD……………………………..$20,617.65
12. Cody Lee, Gatesville, TX…………………………………$20,362.41
13. Cole Patterson, Pratt, KS………………………………..$20,305.28
14. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………………….$19,453.80
15. Shay Good, Abilene, TX………………………………….$19,020.57
16. Rocky Patterson, Pratt, KS………………………………$18,292.96
17. Jarrett Blessing, Paradise, TX………………………….$15,852.21
18. Roger Branch, Wellston, OK……………………………$15,843.95
19. Brodie Poppino, Big Cabin, OK………………………..$15,688.35
20. Corey Ross, Liberty Hill, TX…………………………….$15,481.39
Bull Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Sage Kimzey, Strong City, OK………………………….$146,684.66
2. Stetson Wright, Milford, UT………………………………$106,703.49
3. Parker Breding, Edgar, MT……………………………….$105,168.99
4. Trevor Kastner, Roff, OK………………………………….$103,167.76
5. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……………………..$92,685.41
6. Tyler Bingham, Honeyville, UT……………………………$88,352.37
7. Boudreaux Campbell, Crockett, TX…………………….$81,822.02
8. Garrett Smith, Rexburg, ID………………………………..$79,600.60
9. Jeff Askey, Athens, TX……………………………………..$75,285.27
10. Trey Benton III, Rock Island, TX……………………….$72,493.50
11. Josh Frost, Randlett, UT………………………………….$66,243.35
12. Cole Melancon, Liberty, TX……………………………..$64,811.28
13. Trey Kimzey, Strong City, OK……………………………$63,667.98
14. Lon Danley, Tularosa, NM………………………………..$57,761.15
15. Koby Radley, Montpelier, LA…………………………….$54,993.36
16. Trevor Reiste, Linden, IA…………………………………$54,690.93
17. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……………………$54,349.42
18. Chase Dougherty, Canby, OR………………………….$49,220.16
19. Tristan Mize, Bryan, TX…………………………………..$46,343.25
20. J.W. Harris, Goldthwaite, TX…………………………….$46,340.47
Barrel Racing Standings (last updated July 8, 2019 | Courtesy of WPRA)
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Nellie Miller, Cottonwood, CA…………………………….$90,708.36
2. Shali Lord, Lamar, CO………………………………………$77,154.71
3. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX………………..$72,322.65
4. Hailey Kinsel, Cotulla, TX………………………………….$66,877.30
5. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD……………………………….$64,588.24
6. Stevi Hillman, Weatherford, TX………………………….$58,030.56
7. Jessica Routier, Buffalo, SD……………………………….$57,158.90
8. Jennifer Sharp, Richards, TX……………………………..$55,663.17
9. Lacinda Rose, Willard, MO………………………………..$55,412.79
10. Ericka Nelson, Century, FL………………………………$55,166.46
11. Jimmie Smith, McDade, TX……………………………..$49,374.03
12. Dona Rule, Minco, OK…………………………………….$49,318.46
13. Ivy Conrado, Nowata, OK………………………………..$45,974.91
14. Jessica Telford, Caldwell, ID…………………………….$45,921.31
15. Amberleigh Moore, Salem, OR………………………..$43,551.42
16. Emily Miller, Weatherford, OK…………………………..$42,726.41
17. Jill Wilson, Snyder, TX…………………………………….$41,970.90
18. Sabra O’Quinn, Ocala, FL……………………………….$41,970.83
19. Carly Taylor, Andersonville, TN…………………………$38,926.16
20. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX……………..$38,906.41
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