PRCA Standings as of July 15, 2019
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All-Around Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Stetson Wright, Milford, UT……………..$ 120,353.06
2. Caleb Smidt, Bellville, TX……………..$ 109,391.62
3. Clay Smith, Broken Bow, OK……………..$ 105,422.12
4. Tuf Cooper, Decatur, TX……………..$ 84,068.32
5. Steven Dent, Mullen, NE……………..$ 70,100.11
6. Josh Frost, Randlett, UT……………..$ 66,348.59
7. Rhen Richard, Roosevelt, UT……………..$ 59,970.97
8. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……………..$ 56,230.48
9. Clayton Hass, Weatherford, TX……………..$ 50,892.24
10. Trevor Brazile, Decatur, TX……………..$ 43,708.36
11. Tanner Green, Cotulla, TX……………..$ 42,860.47
12. Eli Lord, Sturgis, SD……………..$ 41,761.07
13. Landon McClaugherty, Tilden, TX……………..$ 38,661.63
14. Cody Doescher, Webbers Falls, OK……………..$ 37,253.90
15. Marcus Theriot, Poplarville, MS……………..$ 34,914.03
16. Riley Warren, Stettler, AB……………..$ 28,097.89
17. Chance Oftedahl, Pemberton, MN……………..$ 27,827.26
18. Lane Karney, Creston, CA……………..$ 24,940.84
19. Tim Pharr, Resaca, GA……………..$ 23,753.82
20. Shane Proctor, Grand Coulee, WA……………..$ 22,946.41
Bareback Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Kaycee Feild, Genola, UT……………..$ 134,364.10
2. Orin Larsen, Inglis, MB……………..$ 119,650.31
3. Clayton Biglow, Clements, CA……………..$ 102,197.17
4. Richmond Champion, The Woodlands, TX……………..$ 100,396.51
5. Tilden Hooper, Carthage, TX……………..$ 91,401.98
6. Ty Breuer, Mandan, ND……………..$ 86,112.91
7. Caleb Bennett, Corvallis, MT……………..$ 83,450.50
8. Austin Foss, Terrebonne, OR……………..$ 76,618.46
9. Steven Dent, Mullen, NE……………..$ 62,321.61
10. Taylor Broussard, Estherwood, LA……………..$ 55,984.06
11. Jake Brown, Cleveland, TX……………..$ 53,432.94
12. Clint Laye, Cadogan, AB……………..$ 50,074.66
13. Logan Patterson, Kim, CO……………..$ 49,766.82
14. Tanner Aus, Granite Falls, MN……………..$ 49,723.58
15. Steven Peebles, Redmond, OR……………..$ 49,161.25
16. Bill Tutor, Huntsville, TX……………..$ 48,605.94
17. Wyatt Denny, Minden, NV……………..$ 47,224.48
18. Connor Hamilton, Calgary, AB……………..$ 45,700.33
19. Pascal Isabelle, Okotoks, AB……………..$ 42,317.56
20. Trenten Montero, Winnemucca, NV……………..$ 41,421.01
Steer Wrestling Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Erickson, Helena, MT……………..$ 116,795.78
2. Scott Guenthner, Provost, AB……………..$ 72,925.22
3. Hunter Cure, Holliday, TX……………..$ 71,367.78
4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA……………..$ 68,896.07
5. Josh Garner, Live Oak, CA……………..$ 66,096.30
6. Riley Duvall, Checotah, OK……………..$ 57,102.69
7. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……………..$ 55,160.75
8. Tanner Brunner, Ramona, KS……………..$ 54,952.20
9. Cameron Morman, Glen Ullin, ND……………..$ 53,725.77
10. Stephen Culling, Fort St. John, BC……………..$ 51,470.56
11. J.D. Struxness, Milan, MN……………..$ 51,315.15
12. Will Lummus, West Point, MS……………..$ 49,879.93
13. Dakota Eldridge, Elko, NV……………..$ 48,852.18
14. Tyler Pearson, Louisville, MS……………..$ 48,737.17
15. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……………..$ 47,246.77
16. Tanner Milan, Cochrane, AB……………..$ 45,763.67
17. Nick Guy, Sparta, WI……………..$ 45,070.99
18. Blake Mindemann, Blanchard, OK……………..$ 44,782.49
19. Matt Reeves, Cross Plains, TX……………..$ 40,765.13
20. Clayton Hass, Weatherford, TX……………..$ 40,646.15
Team Roping (Headers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Clay Smith, Broken Bow, OK……………..$ 100,867.26
2. Ty Blasingame, Casper, WY……………..$ 87,472.15
3. Riley Minor, Ellensburg, WA……………..$ 77,252.60
4. Coleman Proctor, Pryor, OK……………..$ 75,235.67
5. Kaleb Driggers, Hoboken, GA……………..$ 63,018.77
6. Luke Brown, Rock hill, SC……………..$ 62,007.42
7. Cody Snow, Los Olivos, CA……………..$ 60,991.06
8. Chad Masters, Cedar Hill, TN……………..$ 51,434.30
9. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK……………..$ 49,665.28
10. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO……………..$ 49,278.25
11. Jake Cooper, Monument, NM……………..$ 45,362.64
12. Tyler Wade, Terrell, TX……………..$ 44,866.96
13. Clay Tryan, Billings, MT……………..$ 42,852.56
14. Bubba Buckaloo, Kingston, OK……………..$ 38,955.45
15. Erich Rogers, Round Rock, AZ……………..$ 38,433.07
16. Matt Sherwood, Pima, AZ……………..$ 38,272.91
17. Brenten Hall, Stephenville, TX……………..$ 35,992.20
18. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA……………..$ 35,773.82
19. Dustin Egusquiza, Mariana, FL……………..$ 35,190.09
20. Steven Duby, Hereford, OR……………..$ 34,419.05
Team Roping (Heelers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Kyle Lockett, Visalia, CA……………..$ 86,560.66
2. Ryan Motes, Weatherford, TX……………..$ 82,651.03
3. Brady Minor, Ellensburg, WA……………..$ 77,252.60
4. Jake Long, Coffeyville, KS……………..$ 69,883.91
5. Paul Eaves, lonedell, MO……………..$ 66,062.86
6. Junior Nogueira, Burleson, TX……………..$ 63,018.77
7. Jade Corkill, Fallon, NV……………..$ 58,992.97
8. Joseph Harrison, Overbrook, OK……………..$ 52,522.43
9. Wesley Thorp, Throckmorton, TX……………..$ 51,823.58
10. Tanner Braden, Dewey, OK……………..$ 49,665.28
11. Hunter Koch, Vernon, TX……………..$ 48,460.07
12. Caleb Anderson, Mocksville, NC……………..$ 45,362.64
13. Travis Graves, Jay, OK……………..$ 42,852.56
14. Ross Ashford, Lott, TX……………..$ 38,184.41
15. Chase Tryan, Helena, MT……………..$ 35,992.20
16. Billie Jack Saebens, Nowata, OK……………..$ 35,647.16
17. Tyler Worley, Berryville, AR……………..$ 35,203.33
18. Kory Koontz, Stephenville, TX……………..$ 34,063.54
19. Cole Davison, Stephenville, TX……………..$ 33,231.62
20. Jason Duby, Klamath Falls, OR……………..$ 31,919.05
Saddle Bronc Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ryder Wright, Beaver, UT……………..$ 167,886.94
2. Zeke Thurston, Big Valley, AB……………..$ 142,438.19
3. Sterling Crawley, Stephenville, TX……………..$ 88,726.33
4. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……………..$ 88,277.63
5. Jesse Wright, Milford, UT……………..$ 87,616.61
6. Jacobs Crawley, Boerne, TX……………..$ 76,206.97
7. Jake Watson, Hudsons Hope, BC……………..$ 73,480.26
8. Rusty Wright, Milford, UT……………..$ 64,947.39
9. Spencer Wright, Milford, UT……………..$ 64,252.52
10. Bradley Harter, Loranger, LA……………..$ 62,029.80
11. Dawson Hay, wildwood, AB……………..$ 59,049.14
12. Wade Sundell, Boxholm, IA……………..$ 52,696.38
13. Isaac Diaz, Desdemona, TX……………..$ 52,519.52
14. Colt Gordon, Comanche, OK……………..$ 52,000.52
15. Lefty Holman, Visalia, CA……………..$ 50,270.46
16. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……………..$ 46,111.29
17. Jesse Kruse, Great Falls, MT……………..$ 45,222.64
18. JJ Elshere, Hereford, SD……………..$ 45,164.02
19. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……………..$ 43,137.04
20. Cort Scheer, Elsmere, NE……………..$ 42,430.63
Tie-Down Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Tyson Durfey, Brock, TX……………..$ 98,700.44
2. Caleb Smidt, Bellville, TX……………..$ 98,658.50
3. Michael Otero, Weatherford, TX……………..$ 87,291.59
4. Shane Hanchey, Sulphur, LA……………..$ 75,664.97
5. Tuf Cooper, Decatur, TX……………..$ 74,465.92
6. Taylor Santos, Creston, CA……………..$ 66,243.47
7. Cooper Martin, Alma, KS……………..$ 65,856.29
8. Haven Meged, Miles City, MT……………..$ 63,402.81
9. Marty Yates, Stephenville, TX……………..$ 61,050.28
10. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……………..$ 55,339.44
11. Riley Pruitt, Gering, NE……………..$ 54,589.30
12. Rhen Richard, Roosevelt, UT……………..$ 52,507.32
13. Ty Harris, San Angelo, TX……………..$ 50,670.18
14. Westyn Hughes, Caldwell, TX……………..$ 49,608.12
15. Cody McCartney, Ottawa Lake, MI……………..$ 48,031.38
16. Ryan Jarrett, Comanche, OK……………..$ 45,653.63
17. Adam Gray, Seymour, TX……………..$ 45,615.34
18. Jake Pratt, Ellensburg, WA……………..$ 44,424.36
19. Justin Smith, Leesville, LA……………..$ 42,806.17
20. Reese Riemer, Stinnett, TX……………..$ 42,634.06
Steer Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Trevor Brazile, Decatur, TX……………..$ 47,012.79
2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……………..$ 44,787.62
3. Tuf Cooper, Decatur, TX……………..$ 33,447.37
4. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……………..$ 29,994.90
5. J. Tom Fisher, Andrews, TX……………..$ 25,640.84
6. Chet Herren, Pawhuska, OK……………..$ 24,937.63
7. Chris Glover, Keenesburg, CO……………..$ 24,807.07
8. Garrett Hale, Snyder, TX……………..$ 24,773.88
9. Tony Reina, wharton, TX……………..$ 24,291.59
10. Cody Lee, Gatesville, TX……………..$ 23,714.68
11. Jess Tierney, Hermosa, SD……………..$ 21,681.19
12. Rocky Patterson, Pratt, KS……………..$ 21,578.49
13. Brady Garten, Oologah, OK……………..$ 20,716.16
14. Cole Patterson, Pratt, KS……………..$ 20,305.28
15. Landon McClaugherty, Tilden, TX……………..$ 19,453.80
16. Shay Good, Abilene, TX……………..$ 19,170.97
17. Brodie Poppino, Big Cabin, OK……………..$ 17,066.50
18. Corey Ross, Liberty Hill, TX……………..$ 15,932.59
19. Jarrett Blessing, Paradise, TX……………..$ 15,852.21
20. Roger Branch, Wellston, OK……………..$ 15,843.95
Bull Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Sage Kimzey, Strong City, OK……………..$ 146,834.65
2. Stetson Wright, Milford, UT……………..$ 113,944.53
3. Trevor Kastner, Roff, OK……………..$ 105,919.16
4. Parker Breding, Edgar, MT……………..$ 105,745.83
5. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……………..$ 95,379.39
6. Tyler Bingham, Honeyville, UT……………..$ 92,156.39
7. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……………..$ 84,496.97
8. Jeff Askey, Athens, TX……………..$ 83,303.82
9. Garrett Smith, Rexburg, ID……………..$ 80,652.64
10. Trey Benton III, Rock Island, TX……………..$ 72,493.50
11. Trey Kimzey, Strong City, OK……………..$ 71,846.35
12. Josh Frost, Randlett, UT……………..$ 69,931.39
13. Cole Melancon, Liberty, TX……………..$ 64,811.28
14. Lon Danley, Tularosa, NM……………..$ 57,761.15
15. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……………..$ 57,120.98
16. Koby Radley, Montpelier, LA……………..$ 54,993.36
17. Trevor Reiste, Linden, IA……………..$ 54,690.93
18. Chase Dougherty, Canby, OR……………..$ 49,220.16
19. Tristan Mize, Bryan, TX……………..$ 47,325.24
20. J.W. Harris, Goldthwaite, TX……………..$ 46,340.47
Barrel Racing Standings (last updated July 15, 2019 | Courtesy of WPRA)
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Hailey Kinsel, Cotulla, TX……………..$ 130,891.08
2. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD……………..$ 122,088.24
3. Nellie Miller, Cottonwood, CA……………..$ 120,728.96
4. Emily Miller, Weatherford, OK……………..$ 81,430.01
5. Jennifer Sharp, Richards, TX……………..$ 77,383.92
6. Shali Lord, Lamar, CO……………..$ 76,974.86
7. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX……………..$ 76,322.65
8. Jessica Routier, Buffalo, SD……………..$ 68,593.31
9. Ivy Conrado, Nowata, OK……………..$ 66,774.91
10. Ericka Nelson, Century, FL……………..$ 66,697.12
11. Stevi Hillman, Weatherford, TX……………..$ 65,067.56
12. Amberleigh Moore, Salem, OR……………..$ 59,351.42
13. Jimmie Smith, McDade, TX……………..$ 57,354.45
14. Jessica Telford, Caldwell, ID……………..$ 57,221.31
15. Lacinda Rose, Willard, MO……………..$ 57,146.12
16. Dona Rule, Minco, OK……………..$ 55,890.16
17. Leia Pluemer, Los Lunas, NM……………..$ 51,353.02
18. Jill Wilson, Snyder, TX……………..$ 45,185.70
19. Callahan Crossley, Hermiston, OR……………..$ 42,042.24
20. Sabra O’Quinn, Ocala, FL……………..$ 41,970.83