 PRCA Standings as of July 15, 2019 | TSLN.com

PRCA Standings as of July 15, 2019

News | July 16, 2019

First Last
email credit

All-Around Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Stetson Wright, Milford, UT……………..$ 120,353.06

2. Caleb Smidt, Bellville, TX……………..$ 109,391.62

3. Clay Smith, Broken Bow, OK……………..$ 105,422.12

4. Tuf Cooper, Decatur, TX……………..$ 84,068.32

5. Steven Dent, Mullen, NE……………..$ 70,100.11

6. Josh Frost, Randlett, UT……………..$ 66,348.59

7. Rhen Richard, Roosevelt, UT……………..$ 59,970.97

8. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……………..$ 56,230.48

9. Clayton Hass, Weatherford, TX……………..$ 50,892.24

10. Trevor Brazile, Decatur, TX……………..$ 43,708.36

11. Tanner Green, Cotulla, TX……………..$ 42,860.47

12. Eli Lord, Sturgis, SD……………..$ 41,761.07

13. Landon McClaugherty, Tilden, TX……………..$ 38,661.63

14. Cody Doescher, Webbers Falls, OK……………..$ 37,253.90

15. Marcus Theriot, Poplarville, MS……………..$ 34,914.03

16. Riley Warren, Stettler, AB……………..$ 28,097.89

17. Chance Oftedahl, Pemberton, MN……………..$ 27,827.26

18. Lane Karney, Creston, CA……………..$ 24,940.84

19. Tim Pharr, Resaca, GA……………..$ 23,753.82

20. Shane Proctor, Grand Coulee, WA……………..$ 22,946.41

Bareback Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Kaycee Feild, Genola, UT……………..$ 134,364.10

2. Orin Larsen, Inglis, MB……………..$ 119,650.31

3. Clayton Biglow, Clements, CA……………..$ 102,197.17

4. Richmond Champion, The Woodlands, TX……………..$ 100,396.51

5. Tilden Hooper, Carthage, TX……………..$ 91,401.98

6. Ty Breuer, Mandan, ND……………..$ 86,112.91

7. Caleb Bennett, Corvallis, MT……………..$ 83,450.50

8. Austin Foss, Terrebonne, OR……………..$ 76,618.46

9. Steven Dent, Mullen, NE……………..$ 62,321.61

10. Taylor Broussard, Estherwood, LA……………..$ 55,984.06

11. Jake Brown, Cleveland, TX……………..$ 53,432.94

12. Clint Laye, Cadogan, AB……………..$ 50,074.66

13. Logan Patterson, Kim, CO……………..$ 49,766.82

14. Tanner Aus, Granite Falls, MN……………..$ 49,723.58

15. Steven Peebles, Redmond, OR……………..$ 49,161.25

16. Bill Tutor, Huntsville, TX……………..$ 48,605.94

17. Wyatt Denny, Minden, NV……………..$ 47,224.48

18. Connor Hamilton, Calgary, AB……………..$ 45,700.33

19. Pascal Isabelle, Okotoks, AB……………..$ 42,317.56

20. Trenten Montero, Winnemucca, NV……………..$ 41,421.01

Steer Wrestling Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ty Erickson, Helena, MT……………..$ 116,795.78

2. Scott Guenthner, Provost, AB……………..$ 72,925.22

3. Hunter Cure, Holliday, TX……………..$ 71,367.78

4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA……………..$ 68,896.07

5. Josh Garner, Live Oak, CA……………..$ 66,096.30

6. Riley Duvall, Checotah, OK……………..$ 57,102.69

7. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……………..$ 55,160.75

8. Tanner Brunner, Ramona, KS……………..$ 54,952.20

9. Cameron Morman, Glen Ullin, ND……………..$ 53,725.77

10. Stephen Culling, Fort St. John, BC……………..$ 51,470.56

11. J.D. Struxness, Milan, MN……………..$ 51,315.15

12. Will Lummus, West Point, MS……………..$ 49,879.93

13. Dakota Eldridge, Elko, NV……………..$ 48,852.18

14. Tyler Pearson, Louisville, MS……………..$ 48,737.17

15. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……………..$ 47,246.77

16. Tanner Milan, Cochrane, AB……………..$ 45,763.67

17. Nick Guy, Sparta, WI……………..$ 45,070.99

18. Blake Mindemann, Blanchard, OK……………..$ 44,782.49

19. Matt Reeves, Cross Plains, TX……………..$ 40,765.13

20. Clayton Hass, Weatherford, TX……………..$ 40,646.15

Team Roping (Headers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Clay Smith, Broken Bow, OK……………..$ 100,867.26

2. Ty Blasingame, Casper, WY……………..$ 87,472.15

3. Riley Minor, Ellensburg, WA……………..$ 77,252.60

4. Coleman Proctor, Pryor, OK……………..$ 75,235.67

5. Kaleb Driggers, Hoboken, GA……………..$ 63,018.77

6. Luke Brown, Rock hill, SC……………..$ 62,007.42

7. Cody Snow, Los Olivos, CA……………..$ 60,991.06

8. Chad Masters, Cedar Hill, TN……………..$ 51,434.30

9. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK……………..$ 49,665.28

10. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO……………..$ 49,278.25

11. Jake Cooper, Monument, NM……………..$ 45,362.64

12. Tyler Wade, Terrell, TX……………..$ 44,866.96

13. Clay Tryan, Billings, MT……………..$ 42,852.56

14. Bubba Buckaloo, Kingston, OK……………..$ 38,955.45

15. Erich Rogers, Round Rock, AZ……………..$ 38,433.07

16. Matt Sherwood, Pima, AZ……………..$ 38,272.91

17. Brenten Hall, Stephenville, TX……………..$ 35,992.20

18. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA……………..$ 35,773.82

19. Dustin Egusquiza, Mariana, FL……………..$ 35,190.09

20. Steven Duby, Hereford, OR……………..$ 34,419.05

Team Roping (Heelers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Kyle Lockett, Visalia, CA……………..$ 86,560.66

2. Ryan Motes, Weatherford, TX……………..$ 82,651.03

3. Brady Minor, Ellensburg, WA……………..$ 77,252.60

4. Jake Long, Coffeyville, KS……………..$ 69,883.91

5. Paul Eaves, lonedell, MO……………..$ 66,062.86

6. Junior Nogueira, Burleson, TX……………..$ 63,018.77

7. Jade Corkill, Fallon, NV……………..$ 58,992.97

8. Joseph Harrison, Overbrook, OK……………..$ 52,522.43

9. Wesley Thorp, Throckmorton, TX……………..$ 51,823.58

10. Tanner Braden, Dewey, OK……………..$ 49,665.28

11. Hunter Koch, Vernon, TX……………..$ 48,460.07

12. Caleb Anderson, Mocksville, NC……………..$ 45,362.64

13. Travis Graves, Jay, OK……………..$ 42,852.56

14. Ross Ashford, Lott, TX……………..$ 38,184.41

15. Chase Tryan, Helena, MT……………..$ 35,992.20

16. Billie Jack Saebens, Nowata, OK……………..$ 35,647.16

17. Tyler Worley, Berryville, AR……………..$ 35,203.33

18. Kory Koontz, Stephenville, TX……………..$ 34,063.54

19. Cole Davison, Stephenville, TX……………..$ 33,231.62

20. Jason Duby, Klamath Falls, OR……………..$ 31,919.05

Saddle Bronc Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ryder Wright, Beaver, UT……………..$ 167,886.94

2. Zeke Thurston, Big Valley, AB……………..$ 142,438.19

3. Sterling Crawley, Stephenville, TX……………..$ 88,726.33

4. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……………..$ 88,277.63

5. Jesse Wright, Milford, UT……………..$ 87,616.61

6. Jacobs Crawley, Boerne, TX……………..$ 76,206.97

7. Jake Watson, Hudsons Hope, BC……………..$ 73,480.26

8. Rusty Wright, Milford, UT……………..$ 64,947.39

9. Spencer Wright, Milford, UT……………..$ 64,252.52

10. Bradley Harter, Loranger, LA……………..$ 62,029.80

11. Dawson Hay, wildwood, AB……………..$ 59,049.14

12. Wade Sundell, Boxholm, IA……………..$ 52,696.38

13. Isaac Diaz, Desdemona, TX……………..$ 52,519.52

14. Colt Gordon, Comanche, OK……………..$ 52,000.52

15. Lefty Holman, Visalia, CA……………..$ 50,270.46

16. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……………..$ 46,111.29

17. Jesse Kruse, Great Falls, MT……………..$ 45,222.64

18. JJ Elshere, Hereford, SD……………..$ 45,164.02

19. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……………..$ 43,137.04

20. Cort Scheer, Elsmere, NE……………..$ 42,430.63

Tie-Down Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Tyson Durfey, Brock, TX……………..$ 98,700.44

2. Caleb Smidt, Bellville, TX……………..$ 98,658.50

3. Michael Otero, Weatherford, TX……………..$ 87,291.59

4. Shane Hanchey, Sulphur, LA……………..$ 75,664.97

5. Tuf Cooper, Decatur, TX……………..$ 74,465.92

6. Taylor Santos, Creston, CA……………..$ 66,243.47

7. Cooper Martin, Alma, KS……………..$ 65,856.29

8. Haven Meged, Miles City, MT……………..$ 63,402.81

9. Marty Yates, Stephenville, TX……………..$ 61,050.28

10. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……………..$ 55,339.44

11. Riley Pruitt, Gering, NE……………..$ 54,589.30

12. Rhen Richard, Roosevelt, UT……………..$ 52,507.32

13. Ty Harris, San Angelo, TX……………..$ 50,670.18

14. Westyn Hughes, Caldwell, TX……………..$ 49,608.12

15. Cody McCartney, Ottawa Lake, MI……………..$ 48,031.38

16. Ryan Jarrett, Comanche, OK……………..$ 45,653.63

17. Adam Gray, Seymour, TX……………..$ 45,615.34

18. Jake Pratt, Ellensburg, WA……………..$ 44,424.36

19. Justin Smith, Leesville, LA……………..$ 42,806.17

20. Reese Riemer, Stinnett, TX……………..$ 42,634.06

Steer Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Trevor Brazile, Decatur, TX……………..$ 47,012.79

2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……………..$ 44,787.62

3. Tuf Cooper, Decatur, TX……………..$ 33,447.37

4. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……………..$ 29,994.90

5. J. Tom Fisher, Andrews, TX……………..$ 25,640.84

6. Chet Herren, Pawhuska, OK……………..$ 24,937.63

7. Chris Glover, Keenesburg, CO……………..$ 24,807.07

8. Garrett Hale, Snyder, TX……………..$ 24,773.88

9. Tony Reina, wharton, TX……………..$ 24,291.59

10. Cody Lee, Gatesville, TX……………..$ 23,714.68

11. Jess Tierney, Hermosa, SD……………..$ 21,681.19

12. Rocky Patterson, Pratt, KS……………..$ 21,578.49

13. Brady Garten, Oologah, OK……………..$ 20,716.16

14. Cole Patterson, Pratt, KS……………..$ 20,305.28

15. Landon McClaugherty, Tilden, TX……………..$ 19,453.80

16. Shay Good, Abilene, TX……………..$ 19,170.97

17. Brodie Poppino, Big Cabin, OK……………..$ 17,066.50

18. Corey Ross, Liberty Hill, TX……………..$ 15,932.59

19. Jarrett Blessing, Paradise, TX……………..$ 15,852.21

20. Roger Branch, Wellston, OK……………..$ 15,843.95

Bull Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Sage Kimzey, Strong City, OK……………..$ 146,834.65

2. Stetson Wright, Milford, UT……………..$ 113,944.53

3. Trevor Kastner, Roff, OK……………..$ 105,919.16

4. Parker Breding, Edgar, MT……………..$ 105,745.83

5. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……………..$ 95,379.39

6. Tyler Bingham, Honeyville, UT……………..$ 92,156.39

7. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……………..$ 84,496.97

8. Jeff Askey, Athens, TX……………..$ 83,303.82

9. Garrett Smith, Rexburg, ID……………..$ 80,652.64

10. Trey Benton III, Rock Island, TX……………..$ 72,493.50

11. Trey Kimzey, Strong City, OK……………..$ 71,846.35

12. Josh Frost, Randlett, UT……………..$ 69,931.39

13. Cole Melancon, Liberty, TX……………..$ 64,811.28

14. Lon Danley, Tularosa, NM……………..$ 57,761.15

15. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……………..$ 57,120.98

16. Koby Radley, Montpelier, LA……………..$ 54,993.36

17. Trevor Reiste, Linden, IA……………..$ 54,690.93

18. Chase Dougherty, Canby, OR……………..$ 49,220.16

19. Tristan Mize, Bryan, TX……………..$ 47,325.24

20. J.W. Harris, Goldthwaite, TX……………..$ 46,340.47

Barrel Racing Standings (last updated July 15, 2019 | Courtesy of WPRA)

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Hailey Kinsel, Cotulla, TX……………..$ 130,891.08

2. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD……………..$ 122,088.24

3. Nellie Miller, Cottonwood, CA……………..$ 120,728.96

4. Emily Miller, Weatherford, OK……………..$ 81,430.01

5. Jennifer Sharp, Richards, TX……………..$ 77,383.92

6. Shali Lord, Lamar, CO……………..$ 76,974.86

7. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX……………..$ 76,322.65

8. Jessica Routier, Buffalo, SD……………..$ 68,593.31

9. Ivy Conrado, Nowata, OK……………..$ 66,774.91

10. Ericka Nelson, Century, FL……………..$ 66,697.12

11. Stevi Hillman, Weatherford, TX……………..$ 65,067.56

12. Amberleigh Moore, Salem, OR……………..$ 59,351.42

13. Jimmie Smith, McDade, TX……………..$ 57,354.45

14. Jessica Telford, Caldwell, ID……………..$ 57,221.31

15. Lacinda Rose, Willard, MO……………..$ 57,146.12

16. Dona Rule, Minco, OK……………..$ 55,890.16

17. Leia Pluemer, Los Lunas, NM……………..$ 51,353.02

18. Jill Wilson, Snyder, TX……………..$ 45,185.70

19. Callahan Crossley, Hermiston, OR……………..$ 42,042.24

20. Sabra O’Quinn, Ocala, FL……………..$ 41,970.83

News
See more