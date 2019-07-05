PRCA Standings as of July 3, 2019
All-Around Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Caleb Smidt, Bellville, TX………………..93,728.26
2. Tuf Cooper, Decatur, TX………………..72,827.17
3. Clay Smith, Broken Bow, OK………………..71,525.03
4. Stetson Wright, Milford, UT………………..69,681.07
5. Josh Frost, Randlett, UT………………..54,307.29
6. Rhen Richard, Roosevelt, UT………………..54,261.25
7. Daylon Swearingen, Rochelle, GA………………..46,432.55
8. Steven Dent, Mullen, NE………………..43,900.05
9. Trevor Brazile, Decatur, TX………………..39,536.64
10. Landon McClaugherty, Tilden, TX………………..35,742.93
11. Clayton Hass, Weatherford, TX………………..35,306.72
12. Eli Lord, Sturgis, SD………………..34,808.66
13. Marcus Theriot, Poplarville, MS………………..29,937.95
14. Tanner Green, Cotulla, TX………………..29,396.17
15. Cody Doescher, Webbers Falls, OK………………..27,952.35
16. Tim Pharr, Resaca, GA………………..23,753.82
17. Chance Oftedahl, Pemberton, MN………………..22,728.20
18. Bart Brunson, Terry, MS………………..22,334.97
19. Wyatt Hansen, Oakdale, CA………………..21,531.55
20. Riley Warren, Stettler, AB………………..20,147.09
Bareback Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Kaycee Feild, Genola, UT………………..115,965.14
2. Orin Larsen, Inglis, MB………………..103,445.85
3. Richmond Champion, The Woodlands, TX………………..84,002.89
4. Ty Breuer, Mandan, ND………………..82,463.63
5. Tilden Hooper, Carthage, TX………………..78,193.76
6. Clayton Biglow, Clements, CA………………..75,988.44
7. Austin Foss, Terrebonne, OR………………..66,045.47
8. Caleb Bennett, Corvallis, MT………………..54,800.86
9. Taylor Broussard, Estherwood, LA………………..51,102.69
10. Bill Tutor, Huntsville, TX………………..48,605.94
11. Jake Brown, Cleveland, TX………………..47,292.96
12. Clint Laye, Cadogan, AB………………..43,412.67
13. Logan Patterson, Kim, CO………………..42,021.93
14. Wyatt Denny, Minden, NV………………..41,998.26
15. Tanner Aus, Granite Falls, MN………………..41,544.60
16. Connor Hamilton, Calgary, AB………………..40,789.68
17. Steven Peebles, Redmond, OR………………..40,641.52
18. Steven Dent, Mullen, NE………………..40,429.95
19. R.C. Landingham, Hat Creek, CA………………..39,413.49
20. Seth Hardwick, Ranchester, WY………………..27,259.17
Steer Wrestling Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Erickson, Helena, MT………………..102,142.14
2. Scott Guenthner, Provost, AB………………..70,952.54
3. Josh Garner, Live Oak, CA………………..66,096.30
4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA………………..60,114.08
5. Hunter Cure, Holliday, TX………………..60,064.55
6. Cameron Morman, Glen Ullin, ND………………..49,481.68
7. Stephen Culling, Fort St. John, BC………………..48,869.37
8. Riley Duvall, Checotah, OK………………..44,480.92
9. Kyle Irwin, Robertsdale, AL………………..42,386.92
10. Tyler Pearson, Louisville, MS………………..41,456.65
11. Tanner Brunner, Ramona, KS………………..38,465.84
12. Tanner Milan, Cochrane, AB………………..36,562.99
13. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID………………..36,532.35
14. J.D. Struxness, Milan, MN………………..36,473.74
15. Juan Alcazar Jr, Okeechobee, FL………………..36,355.57
16. Will Lummus, West Point, MS………………..36,250.99
17. Blake Knowles, Heppner, OR………………..35,355.48
18. Dakota Eldridge, Elko, NV………………..35,173.57
19. Josh Clark, Belgrade, MT………………..33,970.76
20. Nick Guy, Sparta, WI………………..33,447.47
Team Roping (Headers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Blasingame, Casper, WY………………..73,228.67
2. Coleman Proctor, Pryor, OK………………..68,650.67
3. Clay Smith, Broken Bow, OK………………..66,970.17
4. Riley Minor, Ellensburg, WA………………..58,799.74
5. Luke Brown, Rock hill, SC………………..54,112.10
6. Cody Snow, Los Olivos, CA………………..47,066.95
7. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK………………..43,447.99
8. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO………………..42,905.61
9. Chad Masters, Cedar Hill, TN………………..39,475.16
10. Kaleb Driggers, Hoboken, GA………………..38,741.72
11. Jake Cooper, Monument, NM………………..38,289.49
12. Clay Tryan, Billings, MT………………..33,505.01
13. Tyler Wade, Terrell, TX………………..31,354.77
14. Matt Sherwood, Pima, AZ………………..29,294.45
15. Bubba Buckaloo, Kingston, OK………………..28,166.26
16. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA………………..26,472.27
17. Brenten Hall, Stephenville, TX………………..26,334.11
18. Cory Kidd V, Statesville, NC………………..26,312.05
19. Steven Duby, Hereford, OR………………..26,103.08
20. Ryan Reed, Oakdale, CA………………..26,057.80
Team Roping (Heelers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Kyle Lockett, Visalia, CA………………..86,560.66
2. Ryan Motes, Weatherford, TX………………..76,066.03
3. Jake Long, Coffeyville, KS………………..60,150.52
4. Brady Minor, Ellensburg, WA………………..58,799.74
5. Paul Eaves, lonedell, MO………………..58,167.54
6. Tanner Braden, Dewey, OK………………..43,447.99
7. Joseph Harrison, Overbrook, OK………………..40,563.29
8. Hunter Koch, Vernon, TX………………..39,481.62
9. Junior Nogueira, Burleson, TX………………..38,741.72
10. Caleb Anderson, Mocksville, NC………………..38,289.49
11. Wesley Thorp, Throckmorton, TX………………..37,899.47
12. Ross Ashford, Lott, TX………………..35,838.86
13. Travis Graves, Jay, OK………………..33,505.01
14. Trey Yates, Pueblo, CO………………..31,423.46
15. Kory Koontz, Stephenville, TX………………..27,133.39
16. Tyler Worley, Berryville, AR………………..26,819.20
17. Chase Tryan, Helena, MT………………..26,334.11
18. Jade Corkill, Fallon, NV………………..25,095.88
19. Jake Edwards, Fort Ann, NY………………..23,619.27
20. Jason Duby, Klamath Falls, OR………………..23,603.08
Saddle Bronc Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ryder Wright, Beaver, UT………………..149,450.18
2. Zeke Thurston, Big Valley, AB………………..120,662.10
3. Jesse Wright, Milford, UT………………..82,625.03
4. Chase Brooks, Deer Lodge, MT………………..79,796.20
5. Sterling Crawley, Stephenville, TX………………..72,157.09
6. Jake Watson, Hudsons Hope, BC………………..71,863.38
7. Jacobs Crawley, Boerne, TX………………..71,413.97
8. Spencer Wright, Milford, UT………………..64,252.52
9. Rusty Wright, Milford, UT………………..59,778.15
10. Bradley Harter, Loranger, LA………………..57,142.55
11. Isaac Diaz, Desdemona, TX………………..52,519.52
12. Wade Sundell, Boxholm, IA………………..52,446.55
13. Jesse Kruse, Great Falls, MT………………..42,563.75
14. Dawson Hay, wildwood, AB………………..40,375.66
15. Lefty Holman, Visalia, CA………………..39,651.65
16. Mitch Pollock, Winnemucca, NV………………..37,617.04
17. JJ Elshere, Hereford, SD………………..37,567.57
18. Cody DeMoss, Heflin, LA………………..36,894.09
19. Colt Gordon, Comanche, OK………………..36,487.23
20. Kolby Wanchuk, Sherwood Park, AB………………..35,635.21
Tie-Down Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Michael Otero, Weatherford, TX………………..83,356.75
2. Caleb Smidt, Bellville, TX………………..82,995.14
3. Tyson Durfey, Brock, TX………………..73,951.19
4. Shane Hanchey, Sulphur, LA………………..68,127.93
5. Tuf Cooper, Decatur, TX………………..63,224.77
6. Haven Meged, Miles City, MT………………..58,360.56
7. Marty Yates, Stephenville, TX………………..50,489.71
8. Westyn Hughes, Caldwell, TX………………..49,127.38
9. Riley Pruitt, Gering, NE………………..49,111.06
10. Taylor Santos, Creston, CA………………..47,240.88
11. Rhen Richard, Roosevelt, UT………………..46,934.41
12. Ty Harris, San Angelo, TX………………..46,385.84
13. Tyler Milligan, Pawhuska, OK………………..40,857.96
14. Cooper Martin, Alma, KS………………..40,851.05
15. Ryan Jarrett, Comanche, OK………………..38,964.52
16. Adam Gray, Seymour, TX………………..37,273.31
17. Timber Moore, Aubrey, TX………………..36,804.88
18. Cimarron Boardman, Stephenville, TX………………..35,769.17
19. Cody Craig, Wendell, ID………………..33,958.82
20. Blake Ash, Aurora, MO………………..33,393.79
Steer Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Trevor Brazile, Decatur, TX………………..42,841.07
2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX………………..41,612.59
3. Tuf Cooper, Decatur, TX………………..33,447.37
4. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX………………..25,479.41
5. Tony Reina, wharton, TX………………..23,999.41
6. J. Tom Fisher, Andrews, TX………………..23,690.60
7. Chet Herren, Pawhuska, OK………………..23,509.88
8. Chris Glover, Keenesburg, CO………………..22,939.06
9. Garrett Hale, Snyder, TX………………..22,796.77
10. Cody Lee, Gatesville, TX………………..20,362.41
11. Cole Patterson, Pratt, KS………………..20,305.28
12. Jess Tierney, Hermosa, SD………………..20,267.04
13. Brady Garten, Oologah, OK………………..19,586.39
14. Landon McClaugherty, Tilden, TX………………..19,453.80
15. Shay Good, Abilene, TX………………..19,020.57
16. Rocky Patterson, Pratt, KS………………..18,292.96
17. Trenton Johnson, Blue Mound, KS………………..15,209.90
18. Jarrett Blessing, Paradise, TX………………..15,112.02
19. Brodie Poppino, Big Cabin, OK………………..15,045.56
20. Roger Branch, Wellston, OK………………..14,908.97
Bull Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Sage Kimzey, Strong City, OK………………..136,968.37
2. Trevor Kastner, Roff, OK………………..103,167.76
3. Parker Breding, Edgar, MT………………..93,556.54
4. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL………………..84,742.83
5. Stetson Wright, Milford, UT………………..80,996.52
6. Trey Benton III, Rock Island, TX………………..72,013.48
7. Tyler Bingham, Honeyville, UT………………..71,929.77
8. Boudreaux Campbell, Crockett, TX………………..70,119.84
9. Garrett Smith, Rexburg, ID………………..68,499.00
10. Jeff Askey, Athens, TX………………..62,235.76
11. Trey Kimzey, Strong City, OK………………..59,150.90
12. Josh Frost, Randlett, UT………………..57,890.09
13. Trevor Reiste, Linden, IA………………..54,097.54
14. Lon Danley, Tularosa, NM………………..53,653.64
15. Cole Melancon, Liberty, TX………………..52,791.37
16. Daylon Swearingen, Rochelle, GA………………..43,366.94
17. Aaron Williams, Pismo Beach, CA………………..43,091.27
18. Koby Radley, Montpelier, LA………………..42,985.75
19. J.W. Harris, Goldthwaite, TX………………..42,938.43
20. Ruger Piva, Challis, ID………………..42,176.71
Barrel Racing Standings (last updated July 1, 2019 | Courtesy of WPRA)
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Nellie Miller, Cottonwood, CA………………..83,839.51
2. Hailey Kinsel, Cotulla, TX………………..66,877.30
3. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX………………..65,757.01
4. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD………………..57,484.65
5. Jennifer Sharp, Richards, TX………………..53,721.72
6. Shali Lord, Lamar, CO………………..53,058.46
7. Stevi Hillman, Weatherford, TX………………..50,906.25
8. Ericka Nelson, Century, FL………………..49,981.71
9. Jimmie Smith, McDade, TX………………..49,374.03
10. Dona Rule, Minco, OK………………..46,072.64
11. Jessica Routier, Buffalo, SD………………..45,848.50
12. Jessica Telford, Caldwell, ID………………..41,335.24
13. Emily Miller, Weatherford, OK………………..40,321.62
14. Jill Wilson, Snyder, TX………………..38,917.26
15. Ivy Conrado, Nowata, OK………………..38,138.60
16. Lacinda Rose, Willard, MO………………..37,527.32
17. Leia Pluemer, Las Lunas, NM………………..37,166.05
18. Jackie Ganter, Abilene, TX………………..35,482.56
19. Teri Bangart, Olympia, WA………………..35,183.31
20. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX…………..34,759.37