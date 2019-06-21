PRCA Standings as of June 19, 2019
All-Around Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Caleb Smidt, Bellville, TX 84,738.46
2. Clay Smith, Broken Bow, OK 71,525.03
3. Stetson Wright, Milford, UT 64,376.65
4. Tuf Cooper, Decatur, TX 63,985.08
5. Josh Frost, Randlett, UT 52,423.71
6. Rhen Richard, Roosevelt, UT 50,982.24
7. Daylon Swearingen, Rochelle, GA 40,132.05
8. Steven Dent, Mullen, NE 36,389.11
9. Trevor Brazile, Decatur, TX 36,083.82
10. Landon McClaugherty, Tilden, TX 35,312.41
11. Clayton Hass, Weatherford, TX 35,306.72
12. Eli Lord, Sturgis, SD 29,623.13
13. Marcus Theriot, Poplarville, MS 28,666.69
14. Cody Doescher, Webbers Falls, OK 24,920.88
15. Bart Brunson, Terry, MS 22,334.97
16. Tim Pharr, Resaca, GA 19,950.58
17. Tanner Green, Cotulla, TX 19,699.17
18. Lane Karney, Creston, CA 17,885.29
19. Chance Oftedahl, Pemberton, MN 17,817.26
20. Shane Proctor, Grand Coulee, WA 17,707.35
Bareback Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Kaycee Feild, Genola, UT 115,965.14
2. Orin Larsen, Inglis, MB 96,447.50
3. Ty Breuer, Mandan, ND 81,844.37
4. Richmond Champion, The Woodlands, TX 76,417.95
5. Tilden Hooper, Carthage, TX 76,237.22
6. Clayton Biglow, Clements, CA 68,984.89
7. Austin Foss, Terrebonne, OR 57,419.31
8. Caleb Bennett, Corvallis, MT 50,020.30
9. Bill Tutor, Huntsville, TX 48,605.94
10. Jake Brown, Cleveland, TX 44,513.20
11. Taylor Broussard, Estherwood, LA 44,213.43
12. Logan Patterson, Kim, CO 42,021.93
13. Wyatt Denny, Minden, NV 39,695.73
14. R.C. Landingham, Hat Creek, CA 39,413.49
15. Clint Laye, Cadogan, AB 39,290.84
16. Steven Peebles, Redmond, OR 38,835.49
17. Tanner Aus, Granite Falls, MN 37,926.26
18. Connor Hamilton, Calgary, AB 35,536.44
19. Steven Dent, Mullen, NE 32,919.01
20. Seth Hardwick, Ranchester, WY 27,259.17
Steer Wrestling Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Erickson, Helena, MT 101,008.74
2. Scott Guenthner, Provost, AB 69,745.35
3. Josh Garner, Live Oak, CA 66,096.30
4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA 59,972.14
5. Hunter Cure, Holliday, TX 55,986.83
6. Stephen Culling, Fort St. John, BC 44,237.62
7. Cameron Morman, Glen Ullin, ND 41,567.84
8. Riley Duvall, Checotah, OK 41,043.77
9. Tyler Pearson, Louisville, MS 40,260.18
10. Kyle Irwin, Robertsdale, AL 39,894.00
11. Tanner Brunner, Ramona, KS 38,465.84
12. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID 35,264.43
13. Dakota Eldridge, Elko, NV. 35,173.57
14. Will Lummus, West Point, MS 35,158.71
15. Tanner Milan, Cochrane, AB 34,413.18
16. Josh Clark, Belgrade, MT 33,970.76
17. Juan Alcazar Jr, Okeechobee, FL 32,134.56
18. Blake Mindemann, Blanchard, OK 31,845.37
19. Dirk Tavenner, Rigby, ID 30,948.21
20. Chason Floyd, Buffalo, SD 30,881.00
Team Roping (Headers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Blasingame, Casper, WY 73,228.67
2. Clay Smith, Broken Bow, OK 66,970.17
3. Coleman Proctor, Pryor, OK 65,032.47
4. Riley Minor, Ellensburg, WA 58,799.74
5. Cody Snow, Los Olivos, CA 47,066.95
6. Luke Brown, Rock hill, SC 46,835.30
7. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK 43,447.99
8. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO 39,920.01
9. Jake Cooper, Monument, NM 38,289.49
10. Kaleb Driggers, Hoboken, GA 35,512.82
11. Clay Tryan, Billings, MT 33,505.01
12. Chad Masters, Cedar Hill, TN 32,104.62
13. Tyler Wade, Terrell, TX 31,354.77
14. Matt Sherwood, Pima, AZ 25,305.39
15. Steven Duby, Hereford, OR 24,934.53
16. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA 23,440.80
17. Dustin Egusquiza, Mariana, FL 23,221.82
18. Brenten Hall, Stephenville, TX 23,050.10
19. Blake Hirdes, Turlock, CA 22,505.98
20. Cory Kidd V, Statesville, NC 22,400.48
Team Roping (Heelers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Kyle Lockett, Visalia, CA 86,560.66
2. Ryan Motes, Weatherford, TX 72,447.83
3. Brady Minor, Ellensburg, WA 58,799.74
4. Jake Long, Coffeyville, KS 57,915.64
5. Paul Eaves, lonedell, MO 50,890.74
6. Tanner Braden, Dewey, OK 43,447.99
7. Caleb Anderson, Mocksville, NC 38,289.49
8. Wesley Thorp, Throckmorton, TX 37,899.47
9. Junior Nogueira, Burleson, TX 35,512.82
10. Hunter Koch, Vernon, TX 35,492.56
11. Ross Ashford, Lott, TX 35,193.09
12. Travis Graves, Jay, OK 33,505.01
13. Joseph Harrison, Overbrook, OK 33,192.75
14. Jade Corkill, Fallon, NV 25,095.88
15. Trey Yates, Pueblo, CO 24,050.17
16. Kory Koontz, Stephenville, TX 23,221.82
17. Chase Tryan, Helena, MT 23,050.10
18. Chase Boekhaus, Rolla, KS 22,848.44
19. Jason Duby, Klamath Falls, OR 22,434.53
20. Billie Jack Saebens, Nowata, OK 22,134.97
Saddle Bronc Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ryder Wright, Beaver, UT 145,298.77
2. Zeke Thurston, Big Valley, AB. 106,934.79
3. Jesse Wright, Milford, UT 80,391.55
4. Chase Brooks, Deer Lodge, MT 78,038.61
5. Jake Watson, Hudsons Hope, BC 70,213.02
6. Jacobs Crawley, Boerne, TX 67,353.17
7. Sterling Crawley, Stephenville, TX 63,055.11
8. Spencer Wright, Milford, UT 58,117.96
9. Bradley Harter, Loranger, LA 56,191.27
10. Rusty Wright, Milford, UT 53,906.83
11. Isaac Diaz, Desdemona, TX. 52,519.52
12. Jesse Kruse, Great Falls, MT 42,563.75
13. Wade Sundell, Boxholm, IA 39,975.44
14. Cody DeMoss, Heflin, LA. 36,894.09
15. Kolby Wanchuk, Sherwood Park, AB……………….34,917.24
16. JJ Elshere, Hereford, SD 34,344.13
17. Mitch Pollock, Winnemucca, NV 33,094.53
18. Colt Gordon, Comanche, OK 32,543.74
19. Lefty Holman, Visalia, CA 32,371.25
20. Dawson Hay, wildwood, AB 31,984.14
Tie-Down Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Michael Otero, Weatherford, TX. 81,434.64
2. Caleb Smidt, Bellville, TX 74,005.34
3. Tyson Durfey, Brock, TX 73,951.19
4. Shane Hanchey, Sulphur, LA 66,976.43
5. Haven Meged, Miles City, MT 56,234.64
6. Tuf Cooper, Decatur, TX 55,585.25
7. Riley Pruitt, Gering, NE 49,111.06
8. Marty Yates, Stephenville, TX 45,416.52
9. Rhen Richard, Roosevelt, UT 44,633.29
10. Taylor Santos, Creston, CA 43,959.62
11. Westyn Hughes, Caldwell, TX 41,763.44
12. Cooper Martin, Alma, KS 37,795.86
13. Ryan Jarrett, Comanche, OK 34,994.66
14. Tyler Milligan, Pawhuska, OK 34,220.06
15. Adam Gray, Seymour, TX 33,846.02
16. Cimarron Boardman, Stephenville, TX 33,351.02
17. Timber Moore, Aubrey, TX 33,309.49
18. Ty Harris, San Angelo, TX 31,897.25
19. Jake Pratt, Ellensburg, WA 31,808.13
20. Cody Craig, Wendell, ID 31,118.74
Steer Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Vin Fisher Jr., Andrews, TX 41,612.61
2. Trevor Brazile, Decatur, TX 39,982.33
3. Tuf Cooper, Decatur, TX 32,244.80
4. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX 25,479.41
5. Chet Herren, Pawhuska, OK 23,509.88
6. Tony Reina, wharton, TX 22,828.49
7. Chris Glover, Keenesburg, CO 22,211.20
8. J. Tom Fisher, Andrews, TX 21,855.10
9. Garrett Hale, Snyder, TX 21,119.50
10. Jess Tierney, Hermosa, SD 20,267.05
11. Cole Patterson, Pratt, KS 19,735.64
12. Landon McClaugherty, Tilden, TX 19,453.80
13. Shay Good, Abilene, TX 19,020.57
14. Rocky Patterson, Pratt, KS 18,292.96
15. Brady Garten, Oologah, OK 17,909.12
16. Cody Lee, Gatesville, TX 17,276.86
17. Brodie Poppino, Big Cabin, OK 15,045.56
18. Jason Evans, Glen Rose, TX 14,770.67
19. Trenton Johnson, Blue Mound, KS……………….14,007.33
20. Kelton McMillen, Paden, OK. 13,054.82
Bull Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Sage Kimzey, Strong City, OK 102,056.81
2. Trevor Kastner, Roff, OK 94,635.46
3. Parker Breding, Edgar, MT. 87,765.71
4. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL 73,523.93
5. Stetson Wright, Milford, UT 68,157.78
6. Tyler Bingham, Honeyville, UT 67,973.02
7. Trey Benton III, Rock Island, TX 67,189.59
8. Boudreaux Campbell, Crockett, TX 63,550.24
9. Garrett Smith, Rexburg, ID 60,836.04
10. Jeff Askey, Athens, TX 60,791.50
11. Trey Kimzey, Strong City, OK 58,051.24
12. Lon Danley, Tularosa, NM 50,461.65
13. Josh Frost, Randlett, UT 49,724.27
14. Trevor Reiste, Linden, IA. 48,967.62
15. Cole Melancon, Liberty, TX 45,396.31
16. Aaron Williams, Pismo Beach, CA 43,053.40
17. Ruger Piva, Challis, ID 41,738.84
18. Koby Radley, Montpelier, LA 41,134.97
19. Tristan Mize, Bryan, TX 41,112.39
20. J.W. Harris, Goldthwaite, TX. 37,742.58
Barrel Racing Standings (last updated June 17, 2019 | Courtesy of WPRA)
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Nellie Miller, Cottonwood, CA 83,839.51
2. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX 62,611.97
3. Hailey Kinsel, Cotulla, TX 60,320.94
4. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD 56,652.28
5. Shali Lord, Lamar, CO 50,127.64
6. Jennifer Sharp, Richards, TX 50,080.91
7. Ericka Nelson, Century, FL 49,981.71
8. Stevi Hillman, Weatherford, TX 47,786.96
9. Jimmie Smith, McDade, TX. 47,250.57
10. Dona Rule, Minco, OK 46,072.64
11. Jessica Routier, Buffalo, SD 42,086.57
12. Jessica Telford, Caldwell, ID 41,335.24
13. Ivy Conrado, Nowata, OK 37,830.10
14. Leia Pluemer, Las Lunas, NM 36,435.19
15. Lacinda Rose, Willard, MO 35,753.40
16. Jill Wilson, Snyder, TX 34,958.08
17. Emily Miller, Weatherford, OK 34,862.95
18. Teri Bangart, Olympia, WA 33,607.50
19. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX 32,970.89
20. Jackie Ganter, Abilene, TX 29,216.39