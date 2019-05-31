PRCA Standings as of May 28, 2019
All-Around Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Caleb Smidt, Bellville, TX………………………………. 83,412.48
2. Clay Smith, Broken Bow, OK………………………….. 69,732.18
3. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………………… 61,984.45
4. Stetson Wright, Milford, UT…………………………….. 61,153.81
5. Rhen Richard, Roosevelt, UT…………………………. 49,079.78
6. Trevor Brazile, Decatur, TX……………………………. 38,289.92
7. Steven Dent, Mullen, NE……………………………….. 34,749.59
8. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……………………34,029.14
9. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………………… 30,803.04
10. Clayton Hass, Weatherford, TX…………………….. 29,576.98
11. Marcus Theriot, Poplarville, MS…………………….. 26,593.99
12. Bart Brunson, Terry, MS………………………………. 22,334.97
13. Eli Lord, Sturgis, SD……………………………………. 20,631.83
14. Tim Pharr, Resaca, GA……………………………….. 18,863.71
15. Tanner Green, Cotulla, TX…………………………… 16,662.97
16. Shane Proctor, Grand Coulee, WA………………… 15,359.48
17. Chance Oftedahl, Pemberton, MN………………… 13,328.67
18. Delon Parker, worden, MT…………………………….. 11,515.10
19. Riley Warren, Stettler, AB…………………………….. 10,974.88
20, JoJo LeMond, Andrews, TX…………………………. 10,889.68
Bareback Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Kaycee Feild, Genola, UT…………………………….. 115,965.14
2. Orin Larsen, Inglis, MB………………………………….. 91,732.69
3. Ty Breuer, Mandan, ND…………………………………. 79,260.32
4. Richmond Champion, The Woodlands, TX………. 71,681.68
5. Tilden Hooper, Carthage, TX………………………….. 71,591.27
6. Clayton Biglow, Clements, CA………………………… 63,983.44
7. Austin Foss, Terrebonne, OR…………………………. 49,389.72
8. Caleb Bennett, Corvallis, MT………………………….. 43,266.77
9. Bill Tutor, Huntsville, TX…………………………………. 42,330.36
10. Taylor Broussard, Estherwood, LA………………… 41,483.53
11. Logan Patterson, Kim, CO…………………………… 40,133.85
12. Steven Peebles, Redmond, OR……………………. 38,835.49
13. Wyatt Denny, Minden, NV…………………………….. 37,106.88
14. R.C. Landingham, Hat Creek, CA…………………. 36,558.72
15. Jake Brown, Cleveland, TX………………………….. 34,336.68
16. Steven Dent, Mullen, NE……………………………… 31,279.49
17. Connor Hamilton, Calgary, AB………………………. 31,029.66
18. Tanner Aus, Granite Falls, MN……………………… 30,841.01
19. Clint Laye, Cadogan, AB……………………………… 27,613.71
20, Seth Hardwick, Ranchester, WY……………………. 27,259.17
Steer Wrestling Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Erickson, Helena, MT………………………………. 101,161.53
2. Josh Garner, Live Oak, CA…………………………….. 66,096.30
3. Tyler Waguespack, Gonzales, LA…………………… 58,568.32
4. Scott Guenthner, Provost, AB…………………………. 57,785.26
5. Hunter Cure, Holliday, TX………………………………..54,005.31
6. Riley Duvall, Checotah, OK……………………………. 40,339.58
7. Cameron Morman, Glen Ullin, ND…………………… 38,770.40
8. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……………………………. 38,249.00
9. Tyler Pearson, Louisville, MS…………………………. 36,664.83
10. Tanner Brunner, Ramona, KS……………………….. 35,828.44
11. Stephen Culling, Fort St. John, BC………………… 33,991.85
12. Josh Clark, Belgrade, MT……………………………… 33,970.76
13. Dakota Eldridge, Elko, NV…………………………….. 33,854.81
14. Will Lummus, West Point, MS………………………. 30,924.86
15. Chason Floyd, Buffalo, SD…………………………… 30,881.00
16. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID………………….. 30,705.41
17. Juan Alcazar Jr, Okeechobee, FL………………….. 30,109.80
18. Tanner Milan, Cochrane, AB…………………………. 30,100.46
19. Justin Shaffer, Hallsville, TX…………………………. 28,750.55
20, Dirk Tavenner, Rigby, ID……………………………….. 28,576.12
Team Roping (Headers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Blasingame, Casper, WY……………………………. 73,228.67
2. Clay Smith, Broken Bow, OK………………………….. 65,415.64
3. Coleman Proctor, Pryor, OK…………………………… 63,529.64
4. Riley Minor, Ellensburg, WA…………………………… 54,131.70
5. Cody Snow, Los Olivos, CA……………………………. 48,316.95
6. Luke Brown, Rock hill, SC……………………………… 45,626.22
7. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK…………… 40,589.65
8. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO…………………….. 39,920.01
9. Kaleb Driggers, Hoboken, GA………………………… 36,762.82
10. Jake Cooper, Monument, NM……………………….. 36,212.09
11. Clay Tryan, Billings, MT………………………………… 33,505.01
12. Chad Masters, Cedar Hill, TN………………………. 32,104.62
13. Tyler Wade, Terrell, TX………………………………… 31,354.77
14. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA………………. 23,440.80
15. Matt Sherwood, Pima, AZ……………………………. 23,312.59
16. Dustin Egusquiza, Mariana, FL…………………….. 23,221.82
17. Cory Kidd V, Statesville, NC…………………………. 22,400.48
18. Steven Duby, Hereford, OR………………………….. 20,803.23
19. Blake Hirdes, Turlock, CA…………………………….. 20,565.55
20, Clayton Van Aken, Descanso, CA…………………. 19,880.20
Team Roping (Heelers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Kyle Lockett, Visalia, CA……………………………….. 81,645.41
2. Ryan Motes, Weatherford, TX………………………… 71,808.63
3. Jake Long, Coffeyville, KS……………………………… 57,915.64
4. Brady Minor, Ellensburg, WA………………………….. 54,131.70
5. Paul Eaves, lonedell, MO……………………………….. 49,681.66
6. Tanner Braden, Dewey, OK……………………………. 40,589.65
7. Wesley Thorp, Throckmorton, TX…………………… 39,149.47
8. Junior Nogueira, Burleson, TX……………………….. 36,762.82
9. Caleb Anderson, Mocksville, NC…………………….. 36,212.09
10. Ross Ashford, Lott, TX………………………………… 35,193.09
11. Hunter Koch, Vernon, TX…………………………….. 34,749.76
12. Travis Graves, Jay, OK………………………………… 33,505.01
13. Joseph Harrison, Overbrook, OK………………….. 33,192.75
14. Jade Corkill, Fallon, NV………………………………… 24,791.35
15. Kory Koontz, Stephenville, TX………………………. 23,221.82
16. Chase Boekhaus, Rolla, KS…………………………. 22,848.44
17. Billie Jack Saebens, Nowata, OK………………….. 22,134.97
18. Logan Medlin, Tatum, NM……………………………. 20,197.53
19. Trey Yates, Pueblo, CO………………………………… 19,808.42
20, Tyler Worley, Berryville, AR………………………….. 19,736.55
Saddle Bronc Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ryder Wright, Beaver, UT……………………………… 140,241.51
2. Zeke Thurston, Big Valley, AB………………………… 93,369.11
3. Jesse Wright, Milford, UT……………………………….. 80,391.55
4. Chase Brooks, Deer Lodge, MT………………………. 74,115.78
5. Jacobs Crawley, Boerne, TX………………………….. 58,833.72
6. Sterling Crawley, Stephenville, TX…………………… 57,879.84
7. Jake Watson, Hudsons Hope, BC…………………… 57,675.29
8. Isaac Diaz, Desdemona, TX………………………….. 52,519.52
9. Rusty Wright, Milford, UT……………………………….. 52,220.47
10. Bradley Harter, Loranger, LA………………………… 51,703.25
11. Spencer Wright, Milford, UT………………………….. 50,839.75
12. Jesse Kruse, Great Falls, MT………………………… 40,244.19
13. Cody DeMoss, Heflin, LA…………………………….. 35,572.64
14. Wade Sundell, Boxholm, IA………………………….. 32,512.35
15. Dawson Hay, wildwood, AB………………………….. 30,956.69
16. JJ Elshere, Hereford, SD……………………………… 30,927.94
17. Kolby Wanchuk, Sherwood Park, AB…………….. 27,187.72
18. Jade Blackwell, Rapid City, SD……………………… 23,216.06
19. Joey Sonnier, New Iberia, LA……………………….. 22,860.03
20, Jake Finlay, Goondiwindi, QL……………………….. 20,949.38
Tie-Down Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Michael Otero, Weatherford, TX……………………… 81,434.64
2. Tyson Durfey, Brock, TX………………………………… 73,951.19
3. Caleb Smidt, Bellville, TX………………………………. 72,679.36
4. Shane Hanchey, Sulphur, LA………………………….. 61,138.90
5. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………………… 53,587.75
6. Haven Meged, Miles City, MT…………………………. 52,036.83
7. Riley Pruitt, Gering, NE…………………………………. 48,267.17
8. Marty Yates, Stephenville, TX………………………… 43,253.04
9. Rhen Richard, Roosevelt, UT…………………………. 41,480.83
10. Taylor Santos, Creston, CA………………………….. 37,561.68
11. Westyn Hughes, Caldwell, TX………………………. 36,770.71
12. Ryan Jarrett, Comanche, OK……………………….. 34,994.66
13. Cooper Martin, Alma, KS…………………………….. 34,941.75
14. Cimarron Boardman, Stephenville, TX…………… 33,116.02
15. Justin Thigpen, Waycross, GA……………………… 30,205.13
16. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……………………….. 28,644.12
17. Adam Gray, Seymour, TX…………………………….. 28,303.26
18. Timber Moore, Aubrey, TX……………………………. 28,242.76
19. Ty Harris, San Angelo, TX……………………………. 28,133.74
20, Blake Ash, Aurora, MO………………………………… 27,267.71
Steer Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Trevor Brazile, Decatur, TX…………………………….. 36,923.16
2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……………………………. 34,849.45
3. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………………… 30,578.71
4. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX………………… 23,674.67
5. Chris Glover, Keenesburg, CO………………………… 21,020.50
6. Tony Reina, wharton, TX……………………………….. 19,266.64
7. Garrett Hale, Snyder, TX……………………………….. 19,127.13
8. Landon McClaugherty, Tilden, TX…………………… 17,751.37
9. J. Tom Fisher, Andrews, TX……………………………. 17,673.64
10. Shay Good, Abilene, TX………………………………. 17,395.31
11. Brady Garten, Oologah, OK…………………………. 16,842.33
12. Chet Herren, Pawhuska, OK………………………… 16,616.36
13. Cole Patterson, Pratt, KS…………………………….. 16,490.79
14. Jess Tierney, Hermosa, SD………………………….. 16,407.64
15. Cody Lee, Gatesville, TX……………………………… 15,793.60
16. Jason Evans, Glen Rose, TX……………………….. 13,251.02
17. Rocky Patterson, Pratt, KS…………………………… 12,292.32
18. Roger Branch, Wellston, OK………………………… 12,001.10
19. Brodie Poppino, Big Cabin, OK…………………….. 11,800.29
20, Kelton McMillen, Paden, OK………………………… 11,749.79
Bull Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Sage Kimzey, Strong City, OK………………………… 95,690.75
2. Trevor Kastner, Roff, OK………………………………… 88,287.61
3. Parker Breding, Edgar, MT……………………………… 69,107.08
4. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL………………….. 68,484.73
5. Trey Benton III, Rock Island, TX……………………… 65,410.14
6. Stetson Wright, Milford, UT…………………………….. 61,590.83
7. Tyler Bingham, Honeyville, UT………………………… 61,583.88
8. Jeff Askey, Athens, TX………………………………….. 54,122.86
9. Garrett Smith, Rexburg, ID…………………………….. 51,586.80
10. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……………….. 49,904.73
11. Trevor Reiste, Linden, IA……………………………… 43,409.68
12. Trey Kimzey, Strong City, OK………………………… 42,976.14
13. Lon Danley, Tularosa, NM……………………………. 39,320.85
14. Josh Frost, Randlett, UT………………………………. 39,092.32
15. J.W. Harris, Goldthwaite, TX…………………………. 36,276.86
16. Cole Melancon, Liberty, TX………………………….. 36,138.87
17. Aaron Williams, Pismo Beach, CA………………… 36,093.34
18. Roscoe Jarboe, New Plymouth, ID………………… 35,939.68
19. Chase Dougherty, Canby, OR………………………. 34,842.53
20, Tristan Mize, Bryan, TX……………………………….. 32,254.89
Barrel Racing Standings (last updated May 28, 2019 | Courtesy of WPRA)
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Nellie Miller, Cottonwood, CA…………………………. 79,423.39
2. Brittany Pozzi Tonozzi, Victoria, TX…………………. 58,596.48
3. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD……………………………. 56,652.28
4. Hailey Kinsel, Cotulla, TX………………………………. 55,636.36
5. Ericka Nelson, Century, FL…………………………….. 47,680.75
6. Jimmie Smith, McDade, TX……………………………. 47,250.57
7. Jennifer Sharp, Richards, TX…………………………. 46,506.09
8. Shali Lord, Lamar, CO…………………………………… 44,282.16
9. Dona Rule, Minco, OK…………………………………… 41,604.45
10. Stevi Hillman, Weatherford, TX…………………….. 40,687.49
11. Jessica Routier, Buffalo, SD…………………………. 40,045.65
12. Jessica Telford, Caldwell, ID…………………………. 38,330.80
13. Ivy Conrado, Nowata, OK…………………………….. 35,825.46
14. Lacinda Rose, Willard, MO…………………………… 34,165.37
15. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX…………. 32,970.89
16. Emily Miller, Weatherford, OK……………………….. 32,285.94
17. Leia Pluemer, Las Lunas, NM………………………. 32,064.58
18. Teri Bangart, Olympia, WA…………………………… 30,406.34
19. Jackie Ganter, Abilene, TX…………………………… 29,216.39
20, Jill Wilson, Snyder, TX…………………………………. 28,222.09