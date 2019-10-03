PRCA Standings as of Oct. 1, 2019
All-Around Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Stetson Wright, Milford, UT……….$182,999.49
2. Clay Smith, Broken Bow, OK……….$161,363.88
3. Caleb Smidt, Bellville, TX……….$145,189.73
4. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$136,025.16
5. Steven Dent, Mullen, NE……….$101,577.32
6. Rhen Richard, Roosevelt, UT……….$94,653.08
7. Josh Frost, Randlett, UT……….$82,731.63
8. Tanner Green, Cotulla, TX……….$72,713.57
9. Trevor Brazile, Decatur, TX……….$72,046.55
10. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……….$70,919.89
11. Landon McClaugherty, Tilden, TX……….$66,978.83
12. Clayton Hass, Weatherford, TX……….$65,387.62
13. Cody Doescher, Webbers Falls, OK……….$62,882.64
14. Eli Lord, Sturgis, SD……….$56,378.06
15. Chance Oftedahl, Pemberton, MN……….$50,612.64
16. Seth Hall, Albuquerque, NM……….$48,893.46
17. Marcus Theriot, Poplarville, MS……….$44,242.71
18. Riley Warren, Stettler, AB……….$42,375.35
19. Thomas Smith, Barnsdall, OK……….$41,036.61
20. Justin Thigpen, Waycross, GA……….$39,609.21
Bareback Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Clayton Biglow, Clements, CA……….$181,952.17
2. Kaycee Feild, Genola, UT……….$176,205.08
3. Orin Larsen, Inglis, MB……….$173,442.41
4. Tilden Hooper, Carthage, TX……….$137,559.20
5. Richmond Champion, The Woodlands, TX……….$130,828.93
6. Tim O’Connell, Zwingle, IA……….$113,168.31
7. Caleb Bennett, Corvallis, MT……….$110,972.66
8. Clint Laye, Cadogan, AB……….$107,954.05
9. Ty Breuer, Mandan, ND……….$97,316.10
10. Jake Brown, Cleveland, TX……….$95,068.43
11. Steven Dent, Mullen, NE……….$93,798.82
12. Austin Foss, Terrebonne, OR……….$92,895.14
13. Tanner Aus, Granite Falls, MN……….$81,594.86
14. Trenten Montero, Winnemucca, NV……….$80,757.11
15. Taylor Broussard, Estherwood, LA……….$79,270.92
16. Mason Clements, Draper, UT……….$77,526.15
17. Zach Hibler, Wheeler, TX……….$72,734.42
18. Logan Patterson, Kim, CO……….$72,182.77
19. Steven Peebles, Redmond, OR……….$71,756.32
20. Kody Lamb, Sherwood Park, AB……….$68,337.02
Steer Wrestling Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Erickson, Helena, MT……….$146,080.84
2. Hunter Cure, Holliday, TX……….$104,567.84
3. Scott Guenthner, Provost, AB……….$102,750.45
4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA……….$97,130.32
5. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……….$90,219.96
6. Will Lummus, West Point, MS……….$86,395.07
7. Riley Duvall, Checotah, OK……….$85,963.13
8. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……….$83,471.97
9. Tyler Pearson, Louisville, MS……….$83,109.48
10. J.D. Struxness, Milan, MN……….$82,829.30
11. Dakota Eldridge, Elko, NV……….$81,103.11
12. Matt Reeves, Cross Plains, TX……….$79,490.22
13. Bridger Chambers, Stevensville, MT……….$79,028.26
14. Cameron Morman, Glen Ullin, ND……….$76,703.99
15. Tanner Brunner, Ramona, KS……….$74,950.30
16. Josh Clark, Belgrade, MT……….$73,276.41
17. Josh Garner, Live Oak, CA……….$71,593.74
18. Nick Guy, Sparta, WI……….$69,852.11
19. Tanner Milan, Cochrane, AB……….$67,471.40
20. Blake Mindemann, Blanchard, OK……….$66,596.08
Team Roping (Headers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Clay Smith, Broken Bow, OK……….$150,512.22
2. Kaleb Driggers, Hoboken, GA……….$118,455.30
3. Coleman Proctor, Pryor, OK……….$104,318.34
4. Clay Tryan, Billings, MT……….$103,164.76
5. Ty Blasingame, Casper, WY……….$101,489.65
6. Riley Minor, Ellensburg, WA……….$97,648.95
7. Chad Masters, Cedar Hill, TN……….$95,528.72
8. Cody Snow, Los Olivos, CA……….$95,053.52
9. Brenten Hall, Jay, OK……….$88,926.57
10. Luke Brown, Rock hill, SC……….$84,939.19
11. Matt Sherwood, Pima, AZ……….$76,204.07
12. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO……….$75,737.64
13. Erich Rogers, Round Rock, AZ……….$73,999.00
14. Tyler Wade, Terrell, TX……….$73,394.24
15. Jake Cooper, Monument, NM……….$73,190.95
16. Dustin Egusquiza, Mariana, FL……….$70,995.67
17. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA……….$65,442.56
18. Tanner Baldwin, Vail, AZ……….$64,007.72
19. Bubba Buckaloo, Kingston, OK……….$63,767.81
20. Nelson Wyatt, Clanton, AL……….$62,149.83
Team Roping (Heelers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Junior Nogueira, Burleson, TX……….$115,774.66
2. Ryan Motes, Weatherford, TX……….$109,166.08
3. Jade Corkill, Fallon, NV……….$108,637.93
4. Jake Long, Coffeyville, KS……….$106,896.49
5. Travis Graves, Jay, OK……….$103,164.76
6. Kyle Lockett, Visalia, CA……….$98,729.83
7. Joseph Harrison, Overbrook, OK……….$98,277.59
8. Brady Minor, Ellensburg, WA……….$97,648.95
9. Paul Eaves, lonedell, MO……….$89,446.54
10. Wesley Thorp, Throckmorton, TX……….$87,295.99
11. Chase Tryan, Helena, MT……….$86,345.09
12. Hunter Koch, Vernon, TX……….$84,307.07
13. Caleb Anderson, Mocksville, NC……….$72,389.60
14. Cole Davison, Stephenville, TX……….$71,909.31
15. Tyler Worley, Berryville, AR……….$71,190.21
16. Billie Jack Saebens, Nowata, OK……….$68,941.18
17. Paden Bray, Granbury, TX……….$67,014.24
18. Nano Garza, Las Cruces, NM……….$66,195.35
19. Levi Lord, Sturgis, SD……….$62,095.08
20. Ross Ashford, Lott, TX……….$59,646.80
Saddle Bronc Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ryder Wright, Beaver, UT……….$224,488.39
2. Zeke Thurston, Big Valley, AB……….$176,991.47
3. Jacobs Crawley, Boerne, TX……….$121,011.90
4. Spencer Wright, Milford, UT……….$120,104.68
5. Rusty Wright, Milford, UT……….$118,191.87
6. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……….$116,283.23
7. Sterling Crawley, Stephenville, TX……….$114,427.40
8. Jake Watson, Hudsons Hope, BC……….$108,790.84
9. Brody Cress, Hillsdale, WY……….$105,871.86
10. Dawson Hay, wildwood, AB……….$100,311.35
11. Mitch Pollock, Winnemucca, NV……….$99,542.24
12. Bradley Harter, Loranger, LA……….$99,351.01
13. Jesse Wright, Milford, UT……….$96,505.48
14. Colt Gordon, Comanche, OK……….$91,070.51
15. JJ Elshere, Hereford, SD……….$90,811.49
16. Isaac Diaz, Desdemona, TX……….$89,785.81
17. Wade Sundell, Boxholm, IA……….$83,329.32
18. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……….$76,611.86
19. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……….$76,494.18
20. Cort Scheer, Elsmere, NE……….$72,812.90
Tie-Down Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Caleb Smidt, Bellville, TX……….$131,899.95
2. Haven Meged, Miles City, MT……….$119,878.84
3. Tyson Durfey, Brock, TX……….$112,878.31
4. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$105,592.44
5. Shane Hanchey, Sulphur, LA……….$102,196.92
6. Taylor Santos, Creston, CA……….$101,407.09
7. Marty Yates, Stephenville, TX……….$101,315.72
8. Riley Pruitt, Gering, NE……….$99,535.21
9. Michael Otero, Weatherford, TX……….$97,693.49
10. Ty Harris, San Angelo, TX……….$97,649.45
11. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……….$97,474.03
12. Adam Gray, Seymour, TX……….$92,172.98
13. Shad Mayfield, Clovis, NM……….$90,420.93
14. Rhen Richard, Roosevelt, UT……….$88,660.86
15. Cooper Martin, Alma, KS……….$86,260.06
16. John Douch, Huntsville, TX……….$82,772.94
17. Justin Smith, Leesville, LA……….$78,559.96
18. Lane Livingston, Seymour, TX……….$77,316.12
19. Marcos Costa, Menard, TX……….$72,948.77
20. Westyn Hughes, Caldwell, TX……….$71,109.49
Steer Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Trevor Brazile, Decatur, TX……….$71,845.22
2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……….$59,844.49
3. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$55,846.29
4. J. Tom Fisher, Andrews, TX……….$50,803.44
5. Landon McClaugherty, Tilden, TX……….$45,106.30
6. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……….$42,835.81
7. Chet Herren, Pawhuska, OK……….$40,885.72
8. Rocky Patterson, Pratt, KS……….$40,813.85
9. Cody Lee, Gatesville, TX……….$40,422.09
10. Garrett Hale, Snyder, TX……….$39,310.16
11. Jess Tierney, Hermosa, SD……….$39,032.89
12. Chris Glover, Keenesburg, CO……….$38,336.91
13. Cole Patterson, Pratt, KS……….$38,251.02
14. Tony Reina, wharton, TX……….$35,311.83
15. Thomas Smith, Barnsdall, OK……….$34,834.76
16. Shay Good, Abilene, TX……….$34,399.08
17. Jason Evans, Glen Rose, TX……….$33,828.25
18. Trenton Johnson, Blue Mound, KS……….$33,752.80
19. Roger Branch, Wellston, OK……….$33,615.89
20. Brady Garten, Oologah, OK……….$33,235.29
Bull Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Sage Kimzey, Strong City, OK……….$245,454.70
2. Stetson Wright, Milford, UT……….$152,421.60
3. Trevor Kastner, Roff, OK……….$149,116.15
4. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……….$129,190.89
5. Tyler Bingham, Honeyville, UT……….$127,527.01
6. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……….$126,771.22
7. Garrett Smith, Rexburg, ID……….$123,974.56
8. Trey Benton III, Rock Island, TX……….$122,283.52
9. Jordan Spears, Redding, CA……….$121,587.88
10. Josh Frost, Randlett, UT……….$119,560.67
11. Jordan Hansen, Ponoka, AB……….$114,747.21
12. Koby Radley, Montpelier, LA……….$114,604.93
13. Jeff Askey, Athens, TX……….$113,709.03
14. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……….$111,868.02
15. Trey Kimzey, Strong City, OK……….$108,160.37
16. Parker Breding, Edgar, MT……….$105,745.83
17. Ruger Piva, Challis, ID……….$95,032.43
18. Cole Melancon, Liberty, TX……….$84,653.58
19. Brady Portenier, Caldwell, ID……….$80,569.27
20. Garrett Tribble, Slick, OK……….$80,182.18
Barrel Racing Standings (last updated September 30, 2019 | Courtesy of WPRA)
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Nellie Miller, Cottonwood, CA……….$154,610.50
2. Hailey Kinsel, Cotulla, TX……….$148,866.64
3. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD……….$146,351.65
4. Shali Lord, Lamar, CO……….$105,884.14
5. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, OK……….$105,503.40
6. Stevi Hillman, Weatherford, TX……….$105,334.82
7. Emily Miller, Weatherford, OK……….$98,144.73
8. Dona Rule, Minco, OK……….$96,581.90
9. Jessica Routier, Buffalo, SD……….$96,507.49
10. Ericka Nelson, Century, FL……….$93,433.24
11. Ivy Conrado, Nowata, OK……….$93,269.24
12. Amberleigh Moore, Salem, OR……….$93,059.22
13. Jennifer Sharp, Richards, TX……….$91,754.45
14. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX……….$90,360.85
15. Lacinda Rose, Willard, MO……….$88,935.85
16. Leia Pluemer, Los Lunas, NM……….$79,058.36
17. Brittney Barnett, Joliet, MT……….$76,433.45
18. Carly Taylor, Andersonville, TN……….$72,299.75
19. Jimmie Smith, McDade, TX……….$65,087.68
20. Jessica Telford, Caldwell, ID……….$64,064.16