 PRCA Standings as of Oct. 1, 2019 | TSLN.com

PRCA Standings as of Oct. 1, 2019

News | October 3, 2019

All-Around Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Stetson Wright, Milford, UT……….$182,999.49

2. Clay Smith, Broken Bow, OK……….$161,363.88

3. Caleb Smidt, Bellville, TX……….$145,189.73

4. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$136,025.16

5. Steven Dent, Mullen, NE……….$101,577.32

6. Rhen Richard, Roosevelt, UT……….$94,653.08

7. Josh Frost, Randlett, UT……….$82,731.63

8. Tanner Green, Cotulla, TX……….$72,713.57

9. Trevor Brazile, Decatur, TX……….$72,046.55

10. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……….$70,919.89

11. Landon McClaugherty, Tilden, TX……….$66,978.83

12. Clayton Hass, Weatherford, TX……….$65,387.62

13. Cody Doescher, Webbers Falls, OK……….$62,882.64

14. Eli Lord, Sturgis, SD……….$56,378.06

15. Chance Oftedahl, Pemberton, MN……….$50,612.64

16. Seth Hall, Albuquerque, NM……….$48,893.46

17. Marcus Theriot, Poplarville, MS……….$44,242.71

18. Riley Warren, Stettler, AB……….$42,375.35

19. Thomas Smith, Barnsdall, OK……….$41,036.61

20. Justin Thigpen, Waycross, GA……….$39,609.21

Bareback Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Clayton Biglow, Clements, CA……….$181,952.17

2. Kaycee Feild, Genola, UT……….$176,205.08

3. Orin Larsen, Inglis, MB……….$173,442.41

4. Tilden Hooper, Carthage, TX……….$137,559.20

5. Richmond Champion, The Woodlands, TX……….$130,828.93

6. Tim O’Connell, Zwingle, IA……….$113,168.31

7. Caleb Bennett, Corvallis, MT……….$110,972.66

8. Clint Laye, Cadogan, AB……….$107,954.05

9. Ty Breuer, Mandan, ND……….$97,316.10

10. Jake Brown, Cleveland, TX……….$95,068.43

11. Steven Dent, Mullen, NE……….$93,798.82

12. Austin Foss, Terrebonne, OR……….$92,895.14

13. Tanner Aus, Granite Falls, MN……….$81,594.86

14. Trenten Montero, Winnemucca, NV……….$80,757.11

15. Taylor Broussard, Estherwood, LA……….$79,270.92

16. Mason Clements, Draper, UT……….$77,526.15

17. Zach Hibler, Wheeler, TX……….$72,734.42

18. Logan Patterson, Kim, CO……….$72,182.77

19. Steven Peebles, Redmond, OR……….$71,756.32

20. Kody Lamb, Sherwood Park, AB……….$68,337.02

Steer Wrestling Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ty Erickson, Helena, MT……….$146,080.84

2. Hunter Cure, Holliday, TX……….$104,567.84

3. Scott Guenthner, Provost, AB……….$102,750.45

4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA……….$97,130.32

5. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……….$90,219.96

6. Will Lummus, West Point, MS……….$86,395.07

7. Riley Duvall, Checotah, OK……….$85,963.13

8. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……….$83,471.97

9. Tyler Pearson, Louisville, MS……….$83,109.48

10. J.D. Struxness, Milan, MN……….$82,829.30

11. Dakota Eldridge, Elko, NV……….$81,103.11

12. Matt Reeves, Cross Plains, TX……….$79,490.22

13. Bridger Chambers, Stevensville, MT……….$79,028.26

14. Cameron Morman, Glen Ullin, ND……….$76,703.99

15. Tanner Brunner, Ramona, KS……….$74,950.30

16. Josh Clark, Belgrade, MT……….$73,276.41

17. Josh Garner, Live Oak, CA……….$71,593.74

18. Nick Guy, Sparta, WI……….$69,852.11

19. Tanner Milan, Cochrane, AB……….$67,471.40

20. Blake Mindemann, Blanchard, OK……….$66,596.08

Team Roping (Headers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Clay Smith, Broken Bow, OK……….$150,512.22

2. Kaleb Driggers, Hoboken, GA……….$118,455.30

3. Coleman Proctor, Pryor, OK……….$104,318.34

4. Clay Tryan, Billings, MT……….$103,164.76

5. Ty Blasingame, Casper, WY……….$101,489.65

6. Riley Minor, Ellensburg, WA……….$97,648.95

7. Chad Masters, Cedar Hill, TN……….$95,528.72

8. Cody Snow, Los Olivos, CA……….$95,053.52

9. Brenten Hall, Jay, OK……….$88,926.57

10. Luke Brown, Rock hill, SC……….$84,939.19

11. Matt Sherwood, Pima, AZ……….$76,204.07

12. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO……….$75,737.64

13. Erich Rogers, Round Rock, AZ……….$73,999.00

14. Tyler Wade, Terrell, TX……….$73,394.24

15. Jake Cooper, Monument, NM……….$73,190.95

16. Dustin Egusquiza, Mariana, FL……….$70,995.67

17. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA……….$65,442.56

18. Tanner Baldwin, Vail, AZ……….$64,007.72

19. Bubba Buckaloo, Kingston, OK……….$63,767.81

20. Nelson Wyatt, Clanton, AL……….$62,149.83

Team Roping (Heelers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Junior Nogueira, Burleson, TX……….$115,774.66

2. Ryan Motes, Weatherford, TX……….$109,166.08

3. Jade Corkill, Fallon, NV……….$108,637.93

4. Jake Long, Coffeyville, KS……….$106,896.49

5. Travis Graves, Jay, OK……….$103,164.76

6. Kyle Lockett, Visalia, CA……….$98,729.83

7. Joseph Harrison, Overbrook, OK……….$98,277.59

8. Brady Minor, Ellensburg, WA……….$97,648.95

9. Paul Eaves, lonedell, MO……….$89,446.54

10. Wesley Thorp, Throckmorton, TX……….$87,295.99

11. Chase Tryan, Helena, MT……….$86,345.09

12. Hunter Koch, Vernon, TX……….$84,307.07

13. Caleb Anderson, Mocksville, NC……….$72,389.60

14. Cole Davison, Stephenville, TX……….$71,909.31

15. Tyler Worley, Berryville, AR……….$71,190.21

16. Billie Jack Saebens, Nowata, OK……….$68,941.18

17. Paden Bray, Granbury, TX……….$67,014.24

18. Nano Garza, Las Cruces, NM……….$66,195.35

19. Levi Lord, Sturgis, SD……….$62,095.08

20. Ross Ashford, Lott, TX……….$59,646.80

Saddle Bronc Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ryder Wright, Beaver, UT……….$224,488.39

2. Zeke Thurston, Big Valley, AB……….$176,991.47

3. Jacobs Crawley, Boerne, TX……….$121,011.90

4. Spencer Wright, Milford, UT……….$120,104.68

5. Rusty Wright, Milford, UT……….$118,191.87

6. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……….$116,283.23

7. Sterling Crawley, Stephenville, TX……….$114,427.40

8. Jake Watson, Hudsons Hope, BC……….$108,790.84

9. Brody Cress, Hillsdale, WY……….$105,871.86

10. Dawson Hay, wildwood, AB……….$100,311.35

11. Mitch Pollock, Winnemucca, NV……….$99,542.24

12. Bradley Harter, Loranger, LA……….$99,351.01

13. Jesse Wright, Milford, UT……….$96,505.48

14. Colt Gordon, Comanche, OK……….$91,070.51

15. JJ Elshere, Hereford, SD……….$90,811.49

16. Isaac Diaz, Desdemona, TX……….$89,785.81

17. Wade Sundell, Boxholm, IA……….$83,329.32

18. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……….$76,611.86

19. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……….$76,494.18

20. Cort Scheer, Elsmere, NE……….$72,812.90

Tie-Down Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Caleb Smidt, Bellville, TX……….$131,899.95

2. Haven Meged, Miles City, MT……….$119,878.84

3. Tyson Durfey, Brock, TX……….$112,878.31

4. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$105,592.44

5. Shane Hanchey, Sulphur, LA……….$102,196.92

6. Taylor Santos, Creston, CA……….$101,407.09

7. Marty Yates, Stephenville, TX……….$101,315.72

8. Riley Pruitt, Gering, NE……….$99,535.21

9. Michael Otero, Weatherford, TX……….$97,693.49

10. Ty Harris, San Angelo, TX……….$97,649.45

11. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……….$97,474.03

12. Adam Gray, Seymour, TX……….$92,172.98

13. Shad Mayfield, Clovis, NM……….$90,420.93

14. Rhen Richard, Roosevelt, UT……….$88,660.86

15. Cooper Martin, Alma, KS……….$86,260.06

16. John Douch, Huntsville, TX……….$82,772.94

17. Justin Smith, Leesville, LA……….$78,559.96

18. Lane Livingston, Seymour, TX……….$77,316.12

19. Marcos Costa, Menard, TX……….$72,948.77

20. Westyn Hughes, Caldwell, TX……….$71,109.49

Steer Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Trevor Brazile, Decatur, TX……….$71,845.22

2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……….$59,844.49

3. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$55,846.29

4. J. Tom Fisher, Andrews, TX……….$50,803.44

5. Landon McClaugherty, Tilden, TX……….$45,106.30

6. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……….$42,835.81

7. Chet Herren, Pawhuska, OK……….$40,885.72

8. Rocky Patterson, Pratt, KS……….$40,813.85

9. Cody Lee, Gatesville, TX……….$40,422.09

10. Garrett Hale, Snyder, TX……….$39,310.16

11. Jess Tierney, Hermosa, SD……….$39,032.89

12. Chris Glover, Keenesburg, CO……….$38,336.91

13. Cole Patterson, Pratt, KS……….$38,251.02

14. Tony Reina, wharton, TX……….$35,311.83

15. Thomas Smith, Barnsdall, OK……….$34,834.76

16. Shay Good, Abilene, TX……….$34,399.08

17. Jason Evans, Glen Rose, TX……….$33,828.25

18. Trenton Johnson, Blue Mound, KS……….$33,752.80

19. Roger Branch, Wellston, OK……….$33,615.89

20. Brady Garten, Oologah, OK……….$33,235.29

Bull Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Sage Kimzey, Strong City, OK……….$245,454.70

2. Stetson Wright, Milford, UT……….$152,421.60

3. Trevor Kastner, Roff, OK……….$149,116.15

4. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……….$129,190.89

5. Tyler Bingham, Honeyville, UT……….$127,527.01

6. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……….$126,771.22

7. Garrett Smith, Rexburg, ID……….$123,974.56

8. Trey Benton III, Rock Island, TX……….$122,283.52

9. Jordan Spears, Redding, CA……….$121,587.88

10. Josh Frost, Randlett, UT……….$119,560.67

11. Jordan Hansen, Ponoka, AB……….$114,747.21

12. Koby Radley, Montpelier, LA……….$114,604.93

13. Jeff Askey, Athens, TX……….$113,709.03

14. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……….$111,868.02

15. Trey Kimzey, Strong City, OK……….$108,160.37

16. Parker Breding, Edgar, MT……….$105,745.83

17. Ruger Piva, Challis, ID……….$95,032.43

18. Cole Melancon, Liberty, TX……….$84,653.58

19. Brady Portenier, Caldwell, ID……….$80,569.27

20. Garrett Tribble, Slick, OK……….$80,182.18

Barrel Racing Standings (last updated September 30, 2019 | Courtesy of WPRA)

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Nellie Miller, Cottonwood, CA……….$154,610.50

2. Hailey Kinsel, Cotulla, TX……….$148,866.64

3. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD……….$146,351.65

4. Shali Lord, Lamar, CO……….$105,884.14

5. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, OK……….$105,503.40

6. Stevi Hillman, Weatherford, TX……….$105,334.82

7. Emily Miller, Weatherford, OK……….$98,144.73

8. Dona Rule, Minco, OK……….$96,581.90

9. Jessica Routier, Buffalo, SD……….$96,507.49

10. Ericka Nelson, Century, FL……….$93,433.24

11. Ivy Conrado, Nowata, OK……….$93,269.24

12. Amberleigh Moore, Salem, OR……….$93,059.22

13. Jennifer Sharp, Richards, TX……….$91,754.45

14. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX……….$90,360.85

15. Lacinda Rose, Willard, MO……….$88,935.85

16. Leia Pluemer, Los Lunas, NM……….$79,058.36

17. Brittney Barnett, Joliet, MT……….$76,433.45

18. Carly Taylor, Andersonville, TN……….$72,299.75

19. Jimmie Smith, McDade, TX……….$65,087.68

20. Jessica Telford, Caldwell, ID……….$64,064.16

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