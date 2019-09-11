 PRCA Standings as of Sept. 10, 2019 | TSLN.com

PRCA Standings as of Sept. 10, 2019

News | September 11, 2019

All-Around Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Stetson Wright, Milford, UT……..$180,008.59

2. Clay Smith, Broken Bow, OK……..$148,021.34

3. Caleb Smidt, Bellville, TX……..$145,189.73

4. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$127,781.95

5. Steven Dent, Mullen, NE……..$101,577.32

6. Rhen Richard, Roosevelt, UT……..$93,055.08

7. Josh Frost, Randlett, UT……..$82,731.63

8. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……..$70,919.89

9. Tanner Green, Cotulla, TX……..$66,437.84

10. Clayton Hass, Weatherford, TX……..$64,675.57

11. Eli Lord, Sturgis, SD……..$56,212.15

12. Cody Doescher, Webbers Falls, OK……..$55,510.92

13. Landon McClaugherty, Tilden, TX……..$54,104.42

14. Trevor Brazile, Decatur, TX……..$53,313.15

15. Chance Oftedahl, Pemberton, MN……..$50,695.97

16. Marcus Theriot, Poplarville, MS……..$43,100.62

17. Seth Hall, Albuquerque, NM……..$42,366.10

18. Riley Warren, Stettler, AB……..$41,187.97

19. Justin Thigpen, Waycross, GA……..$39,609.21

20. Thomas Smith, Barnsdall, OK……..$38,724.03

Bareback Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Clayton Biglow, Clements, CA……..$181,952.17

2. Kaycee Feild, Genola, UT……..$176,205.08

3. Orin Larsen, Inglis, MB……..$162,211.09

4. Richmond Champion, The Woodlands, TX……..$128,025.07

5. Tilden Hooper, Carthage, TX……..$124,119.03

6. Caleb Bennett, Corvallis, MT……..$104,854.42

7. Tim O’Connell, Zwingle, IA……..$102,679.11

8. Ty Breuer, Mandan, ND……..$97,316.10

9. Clint Laye, Cadogan, AB……..$96,577.43

10. Steven Dent, Mullen, NE……..$93,798.82

11. Austin Foss, Terrebonne, OR……..$89,711.60

12. Jake Brown, Cleveland, TX……..$86,346.27

13. Trenten Montero, Winnemucca, NV……..$79,681.28

14. Tanner Aus, Granite Falls, MN……..$73,647.83

15. Taylor Broussard, Estherwood, LA……..$69,041.62

16. Steven Peebles, Redmond, OR……..$68,184.32

17. Mason Clements, Draper, UT……..$66,786.22

18. Zach Hibler, Wheeler, TX……..$63,337.87

19. Logan Patterson, Kim, CO……..$63,265.25

20. Wyatt Denny, Minden, NV……..$62,134.57

Steer Wrestling Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ty Erickson, Helena, MT……..$146,080.84

2. Hunter Cure, Holliday, TX……..$104,567.84

3. Scott Guenthner, Provost, AB……..$102,374.45

4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA……..$97,130.32

5. Will Lummus, West Point, MS……..$86,395.07

6. Riley Duvall, Checotah, OK……..$83,838.55

7. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……..$83,471.97

8. Dakota Eldridge, Elko, NV……..$80,275.91

9. J.D. Struxness, Milan, MN……..$78,156.17

10. Tyler Pearson, Louisville, MS……..$77,799.90

11. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……..$75,660.95

12. Matt Reeves, Cross Plains, TX……..$74,573.32

13. Cameron Morman, Glen Ullin, ND……..$70,698.85

14. Nick Guy, Sparta, WI……..$69,852.11

15. Tanner Brunner, Ramona, KS……..$69,146.39

16. Tanner Milan, Cochrane, AB……..$67,471.40

17. Bridger Chambers, Stevensville, MT……..$67,360.19

18. Josh Garner, Live Oak, CA……..$67,237.92

19. Josh Clark, Belgrade, MT……..$64,861.77

20. Blake Mindemann, Blanchard, OK……..$62,194.21

Team Roping (Headers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Clay Smith, Broken Bow, OK……..$140,198.26

2. Kaleb Driggers, Hoboken, GA……..$110,192.53

3. Clay Tryan, Billings, MT……..$103,164.76

4. Coleman Proctor, Pryor, OK……..$101,396.11

5. Ty Blasingame, Casper, WY……..$101,140.45

6. Riley Minor, Ellensburg, WA……..$97,648.95

7. Chad Masters, Cedar Hill, TN……..$92,264.81

8. Cody Snow, Los Olivos, CA……..$90,810.59

9. Brenten Hall, Jay, OK……..$83,618.36

10. Luke Brown, Rock hill, SC……..$82,375.63

11. Matt Sherwood, Pima, AZ……..$74,119.92

12. Tyler Wade, Terrell, TX……..$71,435.99

13. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO……..$71,434.79

14. Jake Cooper, Monument, NM……..$69,541.40

15. Erich Rogers, Round Rock, AZ……..$68,428.74

16. Dustin Egusquiza, Mariana, FL……..$63,964.89

17. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK……..$61,944.22

18. Nelson Wyatt, Clanton, AL……..$58,407.10

19. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA……..$58,070.84

20. Tanner Baldwin, Vail, AZ……..$55,780.98

Team Roping (Heelers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Junior Nogueira, Burleson, TX……..$110,192.53

2. Ryan Motes, Weatherford, TX……..$106,243.85

3. Travis Graves, Jay, OK……..$103,164.76

4. Jake Long, Coffeyville, KS……..$99,865.71

5. Jade Corkill, Fallon, NV……..$98,323.97

6. Brady Minor, Ellensburg, WA……..$97,648.95

7. Kyle Lockett, Visalia, CA……..$94,329.86

8. Joseph Harrison, Overbrook, OK……..$93,352.94

9. Paul Eaves, lonedell, MO……..$86,431.07

10. Hunter Koch, Vernon, TX……..$84,307.07

11. Chase Tryan, Helena, MT……..$83,618.36

12. Wesley Thorp, Throckmorton, TX……..$81,643.11

13. Tyler Worley, Berryville, AR……..$69,766.29

14. Caleb Anderson, Mocksville, NC……..$69,541.40

15. Billie Jack Saebens, Nowata, OK……..$62,216.19

16. Paden Bray, Granbury, TX……..$61,443.98

17. Levi Lord, Sturgis, SD……..$59,543.80

18. Tanner Braden, Dewey, OK……..$59,195.07

19. Cole Davison, Stephenville, TX……..$58,062.26

20. Nano Garza, Las Cruces, NM……..$57,968.61

Saddle Bronc Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ryder Wright, Beaver, UT……..$220,567.28

2. Zeke Thurston, Big Valley, AB……..$175,919.87

3. Rusty Wright, Milford, UT……..$113,323.05

4. Jacobs Crawley, Boerne, TX……..$112,261.46

5. Sterling Crawley, Stephenville, TX……..$111,425.63

6. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……..$111,423.43

7. Spencer Wright, Milford, UT……..$111,399.26

8. Jake Watson, Hudsons Hope, BC……..$108,790.84

9. Dawson Hay, wildwood, AB……..$97,577.87

10. Brody Cress, Hillsdale, WY……..$94,507.65

11. Mitch Pollock, Winnemucca, NV……..$93,034.55

12. Jesse Wright, Milford, UT……..$89,585.86

13. Bradley Harter, Loranger, LA……..$88,371.78

14. Wade Sundell, Boxholm, IA……..$83,329.32

15. JJ Elshere, Hereford, SD……..$82,394.10

16. Colt Gordon, Comanche, OK……..$78,137.55

17. Isaac Diaz, Desdemona, TX……..$77,844.69

18. Stetson Wright, Milford, UT……..$69,622.06

19. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……..$68,777.48

20. Cort Scheer, Elsmere, NE……..$68,732.08

Tie-Down Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Caleb Smidt, Bellville, TX……..$131,899.95

2. Haven Meged, Miles City, MT……..$119,878.84

3. Tyson Durfey, Brock, TX……..$112,058.97

4. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$105,592.44

5. Shane Hanchey, Sulphur, LA……..$100,110.12

6. Marty Yates, Stephenville, TX……..$96,998.30

7. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……..$95,961.10

8. Michael Otero, Weatherford, TX……..$95,221.31

9. Ty Harris, San Angelo, TX……..$92,357.92

10. Taylor Santos, Creston, CA……..$91,121.09

11. Adam Gray, Seymour, TX……..$87,642.65

12. Cooper Martin, Alma, KS……..$85,493.02

13. Rhen Richard, Roosevelt, UT……..$84,073.47

14. Riley Pruitt, Gering, NE……..$82,345.74

15. Shad Mayfield, Clovis, NM……..$79,511.06

16. John Douch, Huntsville, TX……..$72,816.94

17. Justin Smith, Leesville, LA……..$71,164.07

18. Westyn Hughes, Caldwell, TX……..$71,109.49

19. Lane Livingston, Seymour, TX……..$69,750.14

20. Jake Pratt, Ellensburg, WA……..$68,856.99

Steer Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Trevor Brazile, Decatur, TX……..$59,117.98

2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……..$56,276.07

3. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$47,603.08

4. J. Tom Fisher, Andrews, TX……..$45,681.18

5. Chris Glover, Keenesburg, CO……..$38,336.91

6. Rocky Patterson, Pratt, KS……..$37,391.82

7. Jess Tierney, Hermosa, SD……..$37,186.64

8. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……..$36,434.31

9. Cole Patterson, Pratt, KS……..$35,767.47

10. Garrett Hale, Snyder, TX……..$35,505.16

11. Tony Reina, wharton, TX……..$35,179.71

12. Chet Herren, Pawhuska, OK……..$34,498.41

13. Cody Lee, Gatesville, TX……..$32,888.08

14. Thomas Smith, Barnsdall, OK……..$32,522.18

15. Landon McClaugherty, Tilden, TX……..$32,231.89

16. Brady Garten, Oologah, OK……..$31,504.83

17. Roger Branch, Wellston, OK……..$31,021.71

18. Shay Good, Abilene, TX……..$29,800.98

19. Brodie Poppino, Big Cabin, OK……..$28,966.24

20. Trenton Johnson, Blue Mound, KS……..$28,163.32

Bull Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Sage Kimzey, Strong City, OK……..$232,646.35

2. Stetson Wright, Milford, UT……..$151,109.62

3. Trevor Kastner, Roff, OK……..$138,001.57

4. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……..$127,762.09

5. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……..$121,778.47

6. Tyler Bingham, Honeyville, UT……..$120,357.80

7. Trey Benton III, Rock Island, TX……..$116,168.96

8. Jordan Hansen, Ponoka, AB……..$114,747.21

9. Jordan Spears, Redding, CA……..$113,437.94

10. Josh Frost, Randlett, UT……..$112,807.32

11. Parker Breding, Edgar, MT……..$105,745.83

12. Garrett Smith, Rexburg, ID……..$104,950.34

13. Trey Kimzey, Strong City, OK……..$103,677.13

14. Koby Radley, Montpelier, LA……..$101,296.38

15. Jeff Askey, Athens, TX……..$98,495.63

16. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……..$97,167.79

17. Ruger Piva, Challis, ID……..$90,500.12

18. Cole Melancon, Liberty, TX……..$82,850.51

19. Garrett Tribble, Slick, OK……..$79,465.68

20. Eli Vastbinder, Union Grove, NC……..$76,646.80

Barrel Racing Standings (last updated September 9, 2019 | Courtesy of WPRA)

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Nellie Miller, Cottonwood, CA……..$154,610.50

2. Lisa Lockhart, Oelrichs, CA……..$146,055.37

3. Hailey Kinsel, Cotulla, TX……..$144,225.68

4. Shali Lord, Lamar, CO……..$105,884.14

5. Stevi Hillman, Weatherford, TX……..$105,334.82

6. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, OK……..$103,972.14

7. Jessica Routier, Buffalo, SD……..$95,432.90

8. Ivy Conrado, Nowata, OK……..$93,269.24

9. Dona Rule, Minco, OK……..$92,759.81

10. Jennifer Sharp, Richards, TX……..$91,754.45

11. Emily Miller, Weatherford, TX……..$91,204.22

12. Amberleigh Moore, Salem, OR……..$90,064.76

13. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX……..$89,513.25

14. Lacinda Rose, Willard, MO……..$84,438.98

15. Ericka Nelson, Century, FL……..$84,345.49

16. Brittney Barnett, Joliet, MT……..$73,654.34

17. Carly Taylor, Andersonville, TN……..$70,801.77

18. Leia Pluemer, Los Lunas, NM……..$68,770.73

19. Jimmie Smith, McDade, TX……..$64,238.94

20. Jessica Telford, Caldwell, ID……..$64,064.16

News

September 11, 2019

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