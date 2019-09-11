PRCA Standings as of Sept. 10, 2019
All-Around Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Stetson Wright, Milford, UT……..$180,008.59
2. Clay Smith, Broken Bow, OK……..$148,021.34
3. Caleb Smidt, Bellville, TX……..$145,189.73
4. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$127,781.95
5. Steven Dent, Mullen, NE……..$101,577.32
6. Rhen Richard, Roosevelt, UT……..$93,055.08
7. Josh Frost, Randlett, UT……..$82,731.63
8. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……..$70,919.89
9. Tanner Green, Cotulla, TX……..$66,437.84
10. Clayton Hass, Weatherford, TX……..$64,675.57
11. Eli Lord, Sturgis, SD……..$56,212.15
12. Cody Doescher, Webbers Falls, OK……..$55,510.92
13. Landon McClaugherty, Tilden, TX……..$54,104.42
14. Trevor Brazile, Decatur, TX……..$53,313.15
15. Chance Oftedahl, Pemberton, MN……..$50,695.97
16. Marcus Theriot, Poplarville, MS……..$43,100.62
17. Seth Hall, Albuquerque, NM……..$42,366.10
18. Riley Warren, Stettler, AB……..$41,187.97
19. Justin Thigpen, Waycross, GA……..$39,609.21
20. Thomas Smith, Barnsdall, OK……..$38,724.03
Bareback Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Clayton Biglow, Clements, CA……..$181,952.17
2. Kaycee Feild, Genola, UT……..$176,205.08
3. Orin Larsen, Inglis, MB……..$162,211.09
4. Richmond Champion, The Woodlands, TX……..$128,025.07
5. Tilden Hooper, Carthage, TX……..$124,119.03
6. Caleb Bennett, Corvallis, MT……..$104,854.42
7. Tim O’Connell, Zwingle, IA……..$102,679.11
8. Ty Breuer, Mandan, ND……..$97,316.10
9. Clint Laye, Cadogan, AB……..$96,577.43
10. Steven Dent, Mullen, NE……..$93,798.82
11. Austin Foss, Terrebonne, OR……..$89,711.60
12. Jake Brown, Cleveland, TX……..$86,346.27
13. Trenten Montero, Winnemucca, NV……..$79,681.28
14. Tanner Aus, Granite Falls, MN……..$73,647.83
15. Taylor Broussard, Estherwood, LA……..$69,041.62
16. Steven Peebles, Redmond, OR……..$68,184.32
17. Mason Clements, Draper, UT……..$66,786.22
18. Zach Hibler, Wheeler, TX……..$63,337.87
19. Logan Patterson, Kim, CO……..$63,265.25
20. Wyatt Denny, Minden, NV……..$62,134.57
Steer Wrestling Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Erickson, Helena, MT……..$146,080.84
2. Hunter Cure, Holliday, TX……..$104,567.84
3. Scott Guenthner, Provost, AB……..$102,374.45
4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA……..$97,130.32
5. Will Lummus, West Point, MS……..$86,395.07
6. Riley Duvall, Checotah, OK……..$83,838.55
7. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……..$83,471.97
8. Dakota Eldridge, Elko, NV……..$80,275.91
9. J.D. Struxness, Milan, MN……..$78,156.17
10. Tyler Pearson, Louisville, MS……..$77,799.90
11. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……..$75,660.95
12. Matt Reeves, Cross Plains, TX……..$74,573.32
13. Cameron Morman, Glen Ullin, ND……..$70,698.85
14. Nick Guy, Sparta, WI……..$69,852.11
15. Tanner Brunner, Ramona, KS……..$69,146.39
16. Tanner Milan, Cochrane, AB……..$67,471.40
17. Bridger Chambers, Stevensville, MT……..$67,360.19
18. Josh Garner, Live Oak, CA……..$67,237.92
19. Josh Clark, Belgrade, MT……..$64,861.77
20. Blake Mindemann, Blanchard, OK……..$62,194.21
Team Roping (Headers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Clay Smith, Broken Bow, OK……..$140,198.26
2. Kaleb Driggers, Hoboken, GA……..$110,192.53
3. Clay Tryan, Billings, MT……..$103,164.76
4. Coleman Proctor, Pryor, OK……..$101,396.11
5. Ty Blasingame, Casper, WY……..$101,140.45
6. Riley Minor, Ellensburg, WA……..$97,648.95
7. Chad Masters, Cedar Hill, TN……..$92,264.81
8. Cody Snow, Los Olivos, CA……..$90,810.59
9. Brenten Hall, Jay, OK……..$83,618.36
10. Luke Brown, Rock hill, SC……..$82,375.63
11. Matt Sherwood, Pima, AZ……..$74,119.92
12. Tyler Wade, Terrell, TX……..$71,435.99
13. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO……..$71,434.79
14. Jake Cooper, Monument, NM……..$69,541.40
15. Erich Rogers, Round Rock, AZ……..$68,428.74
16. Dustin Egusquiza, Mariana, FL……..$63,964.89
17. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK……..$61,944.22
18. Nelson Wyatt, Clanton, AL……..$58,407.10
19. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA……..$58,070.84
20. Tanner Baldwin, Vail, AZ……..$55,780.98
Team Roping (Heelers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Junior Nogueira, Burleson, TX……..$110,192.53
2. Ryan Motes, Weatherford, TX……..$106,243.85
3. Travis Graves, Jay, OK……..$103,164.76
4. Jake Long, Coffeyville, KS……..$99,865.71
5. Jade Corkill, Fallon, NV……..$98,323.97
6. Brady Minor, Ellensburg, WA……..$97,648.95
7. Kyle Lockett, Visalia, CA……..$94,329.86
8. Joseph Harrison, Overbrook, OK……..$93,352.94
9. Paul Eaves, lonedell, MO……..$86,431.07
10. Hunter Koch, Vernon, TX……..$84,307.07
11. Chase Tryan, Helena, MT……..$83,618.36
12. Wesley Thorp, Throckmorton, TX……..$81,643.11
13. Tyler Worley, Berryville, AR……..$69,766.29
14. Caleb Anderson, Mocksville, NC……..$69,541.40
15. Billie Jack Saebens, Nowata, OK……..$62,216.19
16. Paden Bray, Granbury, TX……..$61,443.98
17. Levi Lord, Sturgis, SD……..$59,543.80
18. Tanner Braden, Dewey, OK……..$59,195.07
19. Cole Davison, Stephenville, TX……..$58,062.26
20. Nano Garza, Las Cruces, NM……..$57,968.61
Saddle Bronc Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ryder Wright, Beaver, UT……..$220,567.28
2. Zeke Thurston, Big Valley, AB……..$175,919.87
3. Rusty Wright, Milford, UT……..$113,323.05
4. Jacobs Crawley, Boerne, TX……..$112,261.46
5. Sterling Crawley, Stephenville, TX……..$111,425.63
6. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……..$111,423.43
7. Spencer Wright, Milford, UT……..$111,399.26
8. Jake Watson, Hudsons Hope, BC……..$108,790.84
9. Dawson Hay, wildwood, AB……..$97,577.87
10. Brody Cress, Hillsdale, WY……..$94,507.65
11. Mitch Pollock, Winnemucca, NV……..$93,034.55
12. Jesse Wright, Milford, UT……..$89,585.86
13. Bradley Harter, Loranger, LA……..$88,371.78
14. Wade Sundell, Boxholm, IA……..$83,329.32
15. JJ Elshere, Hereford, SD……..$82,394.10
16. Colt Gordon, Comanche, OK……..$78,137.55
17. Isaac Diaz, Desdemona, TX……..$77,844.69
18. Stetson Wright, Milford, UT……..$69,622.06
19. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……..$68,777.48
20. Cort Scheer, Elsmere, NE……..$68,732.08
Tie-Down Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Caleb Smidt, Bellville, TX……..$131,899.95
2. Haven Meged, Miles City, MT……..$119,878.84
3. Tyson Durfey, Brock, TX……..$112,058.97
4. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$105,592.44
5. Shane Hanchey, Sulphur, LA……..$100,110.12
6. Marty Yates, Stephenville, TX……..$96,998.30
7. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……..$95,961.10
8. Michael Otero, Weatherford, TX……..$95,221.31
9. Ty Harris, San Angelo, TX……..$92,357.92
10. Taylor Santos, Creston, CA……..$91,121.09
11. Adam Gray, Seymour, TX……..$87,642.65
12. Cooper Martin, Alma, KS……..$85,493.02
13. Rhen Richard, Roosevelt, UT……..$84,073.47
14. Riley Pruitt, Gering, NE……..$82,345.74
15. Shad Mayfield, Clovis, NM……..$79,511.06
16. John Douch, Huntsville, TX……..$72,816.94
17. Justin Smith, Leesville, LA……..$71,164.07
18. Westyn Hughes, Caldwell, TX……..$71,109.49
19. Lane Livingston, Seymour, TX……..$69,750.14
20. Jake Pratt, Ellensburg, WA……..$68,856.99
Steer Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Trevor Brazile, Decatur, TX……..$59,117.98
2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……..$56,276.07
3. Tuf Cooper, Decatur, TX……..$47,603.08
4. J. Tom Fisher, Andrews, TX……..$45,681.18
5. Chris Glover, Keenesburg, CO……..$38,336.91
6. Rocky Patterson, Pratt, KS……..$37,391.82
7. Jess Tierney, Hermosa, SD……..$37,186.64
8. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……..$36,434.31
9. Cole Patterson, Pratt, KS……..$35,767.47
10. Garrett Hale, Snyder, TX……..$35,505.16
11. Tony Reina, wharton, TX……..$35,179.71
12. Chet Herren, Pawhuska, OK……..$34,498.41
13. Cody Lee, Gatesville, TX……..$32,888.08
14. Thomas Smith, Barnsdall, OK……..$32,522.18
15. Landon McClaugherty, Tilden, TX……..$32,231.89
16. Brady Garten, Oologah, OK……..$31,504.83
17. Roger Branch, Wellston, OK……..$31,021.71
18. Shay Good, Abilene, TX……..$29,800.98
19. Brodie Poppino, Big Cabin, OK……..$28,966.24
20. Trenton Johnson, Blue Mound, KS……..$28,163.32
Bull Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Sage Kimzey, Strong City, OK……..$232,646.35
2. Stetson Wright, Milford, UT……..$151,109.62
3. Trevor Kastner, Roff, OK……..$138,001.57
4. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……..$127,762.09
5. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……..$121,778.47
6. Tyler Bingham, Honeyville, UT……..$120,357.80
7. Trey Benton III, Rock Island, TX……..$116,168.96
8. Jordan Hansen, Ponoka, AB……..$114,747.21
9. Jordan Spears, Redding, CA……..$113,437.94
10. Josh Frost, Randlett, UT……..$112,807.32
11. Parker Breding, Edgar, MT……..$105,745.83
12. Garrett Smith, Rexburg, ID……..$104,950.34
13. Trey Kimzey, Strong City, OK……..$103,677.13
14. Koby Radley, Montpelier, LA……..$101,296.38
15. Jeff Askey, Athens, TX……..$98,495.63
16. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……..$97,167.79
17. Ruger Piva, Challis, ID……..$90,500.12
18. Cole Melancon, Liberty, TX……..$82,850.51
19. Garrett Tribble, Slick, OK……..$79,465.68
20. Eli Vastbinder, Union Grove, NC……..$76,646.80
Barrel Racing Standings (last updated September 9, 2019 | Courtesy of WPRA)
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Nellie Miller, Cottonwood, CA……..$154,610.50
2. Lisa Lockhart, Oelrichs, CA……..$146,055.37
3. Hailey Kinsel, Cotulla, TX……..$144,225.68
4. Shali Lord, Lamar, CO……..$105,884.14
5. Stevi Hillman, Weatherford, TX……..$105,334.82
6. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, OK……..$103,972.14
7. Jessica Routier, Buffalo, SD……..$95,432.90
8. Ivy Conrado, Nowata, OK……..$93,269.24
9. Dona Rule, Minco, OK……..$92,759.81
10. Jennifer Sharp, Richards, TX……..$91,754.45
11. Emily Miller, Weatherford, TX……..$91,204.22
12. Amberleigh Moore, Salem, OR……..$90,064.76
13. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX……..$89,513.25
14. Lacinda Rose, Willard, MO……..$84,438.98
15. Ericka Nelson, Century, FL……..$84,345.49
16. Brittney Barnett, Joliet, MT……..$73,654.34
17. Carly Taylor, Andersonville, TN……..$70,801.77
18. Leia Pluemer, Los Lunas, NM……..$68,770.73
19. Jimmie Smith, McDade, TX……..$64,238.94
20. Jessica Telford, Caldwell, ID……..$64,064.16