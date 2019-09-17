PRCA Standings as of Sept. 16, 2019
All-Around Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Stetson Wright, Milford, UT…….$181,269.68
2. Clay Smith, Broken Bow, OK…….$155,068.58
3. Caleb Smidt, Bellville, TX…….$145,189.73
4. Tuf Cooper, Decatur, TX…….$130,454.68
5. Steven Dent, Mullen, NE…….$101,577.32
6. Rhen Richard, Roosevelt, UT…….$94,546.32
7. Josh Frost, Randlett, UT…….$84,059.79
8. Daylon Swearingen, Rochelle, GA…….$77,501.99
9. Trevor Brazile, Decatur, TX…….$67,443.78
10. Tanner Green, Cotulla, TX…….$66,810.08
11. Landon McClaugherty, Tilden, TX…….$65,642.32
12. Clayton Hass, Weatherford, TX…….$65,387.62
13. Cody Doescher, Webbers Falls, OK…….$60,020.57
14. Eli Lord, Sturgis, SD…….$56,378.06
15. Chance Oftedahl, Pemberton, MN…….$50,695.97
16. Seth Hall, Albuquerque, NM…….$44,442.45
17. Marcus Theriot, Poplarville, MS…….$43,100.62
18. Riley Warren, Stettler, AB…….$41,272.57
19. Justin Thigpen, Waycross, GA…….$39,609.21
20. Thomas Smith, Barnsdall, OK…….$39,068.89
Bareback Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Clayton Biglow, Clements, CA…….$181,952.17
2. Kaycee Feild, Genola, UT…….$176,205.08
3. Orin Larsen, Inglis, MB…….$173,442.41
4. Tilden Hooper, Carthage, TX…….$134,612.90
5. Richmond Champion, The Woodlands, TX…….$129,441.57
6. Caleb Bennett, Corvallis, MT…….$109,974.54
7. Tim O’Connell, Zwingle, IA…….$107,419.85
8. Clint Laye, Cadogan, AB…….$103,721.80
9. Ty Breuer, Mandan, ND…….$97,316.10
10. Steven Dent, Mullen, NE…….$93,798.82
11. Austin Foss, Terrebonne, OR…….$89,711.60
12. Jake Brown, Cleveland, TX…….$86,346.27
13. Trenten Montero, Winnemucca, NV…….$79,681.28
14. Tanner Aus, Granite Falls, MN…….$75,805.83
15. Mason Clements, Draper, UT…….$71,087.50
16. Taylor Broussard, Estherwood, LA…….$69,846.49
17. Steven Peebles, Redmond, OR…….$69,152.52
18. Logan Patterson, Kim, CO…….$68,211.49
19. Zach Hibler, Wheeler, TX…….$66,290.87
20. Pascal Isabelle, Okotoks, AB…….$63,282.75
Steer Wrestling Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Erickson, Helena, MT…….$146,080.84
2. Hunter Cure, Holliday, TX…….$104,567.84
3. Scott Guenthner, Provost, AB…….$102,750.45
4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA…….$97,130.32
5. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID…….$87,345.46
6. Will Lummus, West Point, MS…….$86,395.07
7. Riley Duvall, Checotah, OK…….$84,317.14
8. Kyle Irwin, Robertsdale, AL…….$83,471.97
9. J.D. Struxness, Milan, MN…….$82,829.30
10. Dakota Eldridge, Elko, NV…….$80,275.91
11. Tyler Pearson, Louisville, MS…….$78,670.07
12. Bridger Chambers, Stevensville, MT…….$77,298.66
13. Matt Reeves, Cross Plains, TX…….$74,573.32
14. Cameron Morman, Glen Ullin, ND…….$73,467.27
15. Tanner Brunner, Ramona, KS…….$72,848.63
16. Nick Guy, Sparta, WI…….$69,852.11
17. Josh Garner, Live Oak, CA…….$69,259.25
18. Tanner Milan, Cochrane, AB…….$67,471.40
19. Josh Clark, Belgrade, MT…….$64,861.77
20. Blake Mindemann, Blanchard, OK…….$62,677.63
Team Roping (Headers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Clay Smith, Broken Bow, OK…….$145,866.03
2. Kaleb Driggers, Hoboken, GA…….$113,040.73
3. Clay Tryan, Billings, MT…….$103,164.76
4. Ty Blasingame, Casper, WY…….$101,489.65
5. Coleman Proctor, Pryor, OK…….$101,396.11
6. Riley Minor, Ellensburg, WA…….$97,648.95
7. Cody Snow, Los Olivos, CA…….$92,472.04
8. Chad Masters, Cedar Hill, TN…….$92,264.81
9. Brenten Hall, Jay, OK…….$86,345.09
10. Luke Brown, Rock hill, SC…….$84,939.20
11. Matt Sherwood, Pima, AZ…….$74,119.92
12. Jake Cooper, Monument, NM…….$72,389.60
13. Tyler Wade, Terrell, TX…….$71,435.99
14. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO…….$71,434.79
15. Erich Rogers, Round Rock, AZ…….$71,422.25
16. Dustin Egusquiza, Mariana, FL…….$70,995.68
17. Tanner Baldwin, Vail, AZ…….$64,007.73
18. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA…….$62,580.49
19. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK…….$61,944.22
20. Nelson Wyatt, Clanton, AL…….$60,958.38
Team Roping (Heelers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Junior Nogueira, Burleson, TX…….$113,040.73
2. Jake Long, Coffeyville, KS…….$106,896.50
3. Ryan Motes, Weatherford, TX…….$106,243.85
4. Jade Corkill, Fallon, NV…….$103,991.74
5. Travis Graves, Jay, OK…….$103,164.76
6. Brady Minor, Ellensburg, WA…….$97,648.95
7. Kyle Lockett, Visalia, CA…….$94,329.86
8. Joseph Harrison, Overbrook, OK…….$93,352.94
9. Paul Eaves, lonedell, MO…….$88,994.64
10. Chase Tryan, Helena, MT…….$86,345.09
11. Wesley Thorp, Throckmorton, TX…….$84,714.52
12. Hunter Koch, Vernon, TX…….$84,307.07
13. Caleb Anderson, Mocksville, NC…….$72,389.60
14. Tyler Worley, Berryville, AR…….$69,766.29
15. Cole Davison, Stephenville, TX…….$68,987.09
16. Nano Garza, Las Cruces, NM…….$66,195.36
17. Paden Bray, Granbury, TX…….$64,437.49
18. Billie Jack Saebens, Nowata, OK…….$62,216.19
19. Levi Lord, Sturgis, SD…….$62,095.08
20. Tanner Braden, Dewey, OK…….$59,195.07
Saddle Bronc Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ryder Wright, Beaver, UT…….$220,789.12
2. Zeke Thurston, Big Valley, AB…….$175,919.87
3. Spencer Wright, Milford, UT…….$115,993.59
4. Sterling Crawley, Stephenville, TX…….$113,767.60
5. Rusty Wright, Milford, UT…….$113,323.05
6. Jacobs Crawley, Boerne, TX…….$112,668.54
7. Chase Brooks, Deer Lodge, MT…….$112,532.63
8. Jake Watson, Hudsons Hope, BC…….$108,790.84
9. Dawson Hay, wildwood, AB…….$98,640.03
10. Mitch Pollock, Winnemucca, NV…….$96,595.35
11. Brody Cress, Hillsdale, WY…….$96,003.75
12. Jesse Wright, Milford, UT…….$95,464.90
13. Bradley Harter, Loranger, LA…….$94,504.46
14. JJ Elshere, Hereford, SD…….$86,759.45
15. Colt Gordon, Comanche, OK…….$86,330.52
16. Wade Sundell, Boxholm, IA…….$83,329.32
17. Isaac Diaz, Desdemona, TX…….$81,630.14
18. Jake Finlay, Goondiwindi, QL…….$72,036.61
19. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD…….$71,841.18
20. Stetson Wright, Milford, UT…….$70,883.15
Tie-Down Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Caleb Smidt, Bellville, TX…….$131,899.95
2. Haven Meged, Miles City, MT…….$119,878.84
3. Tyson Durfey, Brock, TX…….$112,200.10
4. Tuf Cooper, Decatur, TX…….$105,592.44
5. Shane Hanchey, Sulphur, LA…….$100,110.12
6. Taylor Santos, Creston, CA…….$99,605.09
7. Marty Yates, Stephenville, TX…….$96,998.30
8. Michael Otero, Weatherford, TX…….$96,979.11
9. Riley Pruitt, Gering, NE…….$96,792.17
10. Tyler Milligan, Pawhuska, OK…….$95,961.10
11. Ty Harris, San Angelo, TX…….$95,074.74
12. Adam Gray, Seymour, TX…….$87,642.65
13. Rhen Richard, Roosevelt, UT…….$86,340.94
14. Cooper Martin, Alma, KS…….$85,493.02
15. Shad Mayfield, Clovis, NM…….$79,758.04
16. John Douch, Huntsville, TX…….$77,085.94
17. Lane Livingston, Seymour, TX…….$73,490.19
18. Justin Smith, Leesville, LA…….$71,164.07
19. Westyn Hughes, Caldwell, TX…….$71,109.49
20. Marcos Costa, Menard, TX…….$70,548.71
Steer Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Trevor Brazile, Decatur, TX…….$67,242.44
2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX…….$58,098.30
3. Tuf Cooper, Decatur, TX…….$50,275.81
4. J. Tom Fisher, Andrews, TX…….$46,380.12
5. Landon McClaugherty, Tilden, TX…….$43,769.79
6. Chet Herren, Pawhuska, OK…….$40,885.72
7. Rocky Patterson, Pratt, KS…….$40,064.55
8. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX…….$38,581.06
9. Chris Glover, Keenesburg, CO…….$38,336.91
10. Jess Tierney, Hermosa, SD…….$38,135.20
11. Cody Lee, Gatesville, TX…….$36,127.54
12. Cole Patterson, Pratt, KS…….$35,767.47
13. Garrett Hale, Snyder, TX…….$35,505.16
14. Tony Reina, wharton, TX…….$35,179.71
15. Jason Evans, Glen Rose, TX…….$33,328.71
16. Thomas Smith, Barnsdall, OK…….$32,867.04
17. Brady Garten, Oologah, OK…….$31,849.69
18. Roger Branch, Wellston, OK…….$31,845.46
19. Trenton Johnson, Blue Mound, KS…….$31,094.70
20. Shay Good, Abilene, TX…….$30,999.16
Bull Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Sage Kimzey, Strong City, OK…….$245,054.70
2. Stetson Wright, Milford, UT…….$151,109.62
3. Trevor Kastner, Roff, OK…….$145,834.79
4. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL…….$127,762.09
5. Tyler Bingham, Honeyville, UT…….$122,598.90
6. Boudreaux Campbell, Crockett, TX…….$121,778.47
7. Trey Benton III, Rock Island, TX…….$117,833.70
8. Josh Frost, Randlett, UT…….$116,630.93
9. Jordan Spears, Redding, CA…….$116,300.79
10. Jordan Hansen, Ponoka, AB…….$114,747.21
11. Koby Radley, Montpelier, LA…….$112,072.47
12. Garrett Smith, Rexburg, ID…….$107,537.56
13. Jeff Askey, Athens, TX…….$105,759.89
14. Parker Breding, Edgar, MT…….$105,745.83
15. Daylon Swearingen, Rochelle, GA…….$104,957.79
16. Trey Kimzey, Strong City, OK…….$103,677.13
17. Ruger Piva, Challis, ID…….$90,923.50
18. Cole Melancon, Liberty, TX…….$84,653.58
19. Garrett Tribble, Slick, OK…….$80,182.18
20. Eli Vastbinder, Union Grove, NC…….$80,070.80
Barrel Racing Standings (last updated September 16, 2019 | Courtesy of WPRA)
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Nellie Miller, Cottonwood, CA…….$154,610.50
2. Lisa Lockhart, Oelrichs, CA…….$146,351.65
3. Hailey Kinsel, Cotulla, TX…….$146,144.40
4. Shali Lord, Lamar, CO…….$105,884.14
5. Stevi Hillman, Weatherford, TX…….$105,334.82
6. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, OK…….$103,972.14
7. Jessica Routier, Buffalo, SD…….$95,432.90
8. Dona Rule, Minco, OK…….$95,192.81
9. Ivy Conrado, Nowata, OK…….$93,269.24
10. Amberleigh Moore, Salem, OR…….$93,059.22
11. Ericka Nelson, Century, FL…….$92,965.36
12. Emily Miller, Weatherford, TX…….$92,046.59
13. Jennifer Sharp, Richards, TX…….$91,754.45
14. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX…….$89,510.15
15. Lacinda Rose, Willard, MO…….$84,427.62
16. Leia Pluemer, Los Lunas, NM…….$74,182.28
17. Brittney Barnett, Joliet, MT…….$73,633.66
18. Carly Taylor, Andersonville, TN…….$72,299.75
19. Jimmie Smith, McDade, TX…….$64,227.58
20. Jessica Telford, Caldwell, ID…….$64,064.16