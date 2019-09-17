 PRCA Standings as of Sept. 16, 2019 | TSLN.com

PRCA Standings as of Sept. 16, 2019

News | September 17, 2019

All-Around Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Stetson Wright, Milford, UT…….$181,269.68

2. Clay Smith, Broken Bow, OK…….$155,068.58

3. Caleb Smidt, Bellville, TX…….$145,189.73

4. Tuf Cooper, Decatur, TX…….$130,454.68

5. Steven Dent, Mullen, NE…….$101,577.32

6. Rhen Richard, Roosevelt, UT…….$94,546.32

7. Josh Frost, Randlett, UT…….$84,059.79

8. Daylon Swearingen, Rochelle, GA…….$77,501.99

9. Trevor Brazile, Decatur, TX…….$67,443.78

10. Tanner Green, Cotulla, TX…….$66,810.08

11. Landon McClaugherty, Tilden, TX…….$65,642.32

12. Clayton Hass, Weatherford, TX…….$65,387.62

13. Cody Doescher, Webbers Falls, OK…….$60,020.57

14. Eli Lord, Sturgis, SD…….$56,378.06

15. Chance Oftedahl, Pemberton, MN…….$50,695.97

16. Seth Hall, Albuquerque, NM…….$44,442.45

17. Marcus Theriot, Poplarville, MS…….$43,100.62

18. Riley Warren, Stettler, AB…….$41,272.57

19. Justin Thigpen, Waycross, GA…….$39,609.21

20. Thomas Smith, Barnsdall, OK…….$39,068.89

Bareback Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Clayton Biglow, Clements, CA…….$181,952.17

2. Kaycee Feild, Genola, UT…….$176,205.08

3. Orin Larsen, Inglis, MB…….$173,442.41

4. Tilden Hooper, Carthage, TX…….$134,612.90

5. Richmond Champion, The Woodlands, TX…….$129,441.57

6. Caleb Bennett, Corvallis, MT…….$109,974.54

7. Tim O’Connell, Zwingle, IA…….$107,419.85

8. Clint Laye, Cadogan, AB…….$103,721.80

9. Ty Breuer, Mandan, ND…….$97,316.10

10. Steven Dent, Mullen, NE…….$93,798.82

11. Austin Foss, Terrebonne, OR…….$89,711.60

12. Jake Brown, Cleveland, TX…….$86,346.27

13. Trenten Montero, Winnemucca, NV…….$79,681.28

14. Tanner Aus, Granite Falls, MN…….$75,805.83

15. Mason Clements, Draper, UT…….$71,087.50

16. Taylor Broussard, Estherwood, LA…….$69,846.49

17. Steven Peebles, Redmond, OR…….$69,152.52

18. Logan Patterson, Kim, CO…….$68,211.49

19. Zach Hibler, Wheeler, TX…….$66,290.87

20. Pascal Isabelle, Okotoks, AB…….$63,282.75

Steer Wrestling Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ty Erickson, Helena, MT…….$146,080.84

2. Hunter Cure, Holliday, TX…….$104,567.84

3. Scott Guenthner, Provost, AB…….$102,750.45

4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA…….$97,130.32

5. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID…….$87,345.46

6. Will Lummus, West Point, MS…….$86,395.07

7. Riley Duvall, Checotah, OK…….$84,317.14

8. Kyle Irwin, Robertsdale, AL…….$83,471.97

9. J.D. Struxness, Milan, MN…….$82,829.30

10. Dakota Eldridge, Elko, NV…….$80,275.91

11. Tyler Pearson, Louisville, MS…….$78,670.07

12. Bridger Chambers, Stevensville, MT…….$77,298.66

13. Matt Reeves, Cross Plains, TX…….$74,573.32

14. Cameron Morman, Glen Ullin, ND…….$73,467.27

15. Tanner Brunner, Ramona, KS…….$72,848.63

16. Nick Guy, Sparta, WI…….$69,852.11

17. Josh Garner, Live Oak, CA…….$69,259.25

18. Tanner Milan, Cochrane, AB…….$67,471.40

19. Josh Clark, Belgrade, MT…….$64,861.77

20. Blake Mindemann, Blanchard, OK…….$62,677.63

Team Roping (Headers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Clay Smith, Broken Bow, OK…….$145,866.03

2. Kaleb Driggers, Hoboken, GA…….$113,040.73

3. Clay Tryan, Billings, MT…….$103,164.76

4. Ty Blasingame, Casper, WY…….$101,489.65

5. Coleman Proctor, Pryor, OK…….$101,396.11

6. Riley Minor, Ellensburg, WA…….$97,648.95

7. Cody Snow, Los Olivos, CA…….$92,472.04

8. Chad Masters, Cedar Hill, TN…….$92,264.81

9. Brenten Hall, Jay, OK…….$86,345.09

10. Luke Brown, Rock hill, SC…….$84,939.20

11. Matt Sherwood, Pima, AZ…….$74,119.92

12. Jake Cooper, Monument, NM…….$72,389.60

13. Tyler Wade, Terrell, TX…….$71,435.99

14. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO…….$71,434.79

15. Erich Rogers, Round Rock, AZ…….$71,422.25

16. Dustin Egusquiza, Mariana, FL…….$70,995.68

17. Tanner Baldwin, Vail, AZ…….$64,007.73

18. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA…….$62,580.49

19. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK…….$61,944.22

20. Nelson Wyatt, Clanton, AL…….$60,958.38

Team Roping (Heelers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Junior Nogueira, Burleson, TX…….$113,040.73

2. Jake Long, Coffeyville, KS…….$106,896.50

3. Ryan Motes, Weatherford, TX…….$106,243.85

4. Jade Corkill, Fallon, NV…….$103,991.74

5. Travis Graves, Jay, OK…….$103,164.76

6. Brady Minor, Ellensburg, WA…….$97,648.95

7. Kyle Lockett, Visalia, CA…….$94,329.86

8. Joseph Harrison, Overbrook, OK…….$93,352.94

9. Paul Eaves, lonedell, MO…….$88,994.64

10. Chase Tryan, Helena, MT…….$86,345.09

11. Wesley Thorp, Throckmorton, TX…….$84,714.52

12. Hunter Koch, Vernon, TX…….$84,307.07

13. Caleb Anderson, Mocksville, NC…….$72,389.60

14. Tyler Worley, Berryville, AR…….$69,766.29

15. Cole Davison, Stephenville, TX…….$68,987.09

16. Nano Garza, Las Cruces, NM…….$66,195.36

17. Paden Bray, Granbury, TX…….$64,437.49

18. Billie Jack Saebens, Nowata, OK…….$62,216.19

19. Levi Lord, Sturgis, SD…….$62,095.08

20. Tanner Braden, Dewey, OK…….$59,195.07

Saddle Bronc Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ryder Wright, Beaver, UT…….$220,789.12

2. Zeke Thurston, Big Valley, AB…….$175,919.87

3. Spencer Wright, Milford, UT…….$115,993.59

4. Sterling Crawley, Stephenville, TX…….$113,767.60

5. Rusty Wright, Milford, UT…….$113,323.05

6. Jacobs Crawley, Boerne, TX…….$112,668.54

7. Chase Brooks, Deer Lodge, MT…….$112,532.63

8. Jake Watson, Hudsons Hope, BC…….$108,790.84

9. Dawson Hay, wildwood, AB…….$98,640.03

10. Mitch Pollock, Winnemucca, NV…….$96,595.35

11. Brody Cress, Hillsdale, WY…….$96,003.75

12. Jesse Wright, Milford, UT…….$95,464.90

13. Bradley Harter, Loranger, LA…….$94,504.46

14. JJ Elshere, Hereford, SD…….$86,759.45

15. Colt Gordon, Comanche, OK…….$86,330.52

16. Wade Sundell, Boxholm, IA…….$83,329.32

17. Isaac Diaz, Desdemona, TX…….$81,630.14

18. Jake Finlay, Goondiwindi, QL…….$72,036.61

19. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD…….$71,841.18

20. Stetson Wright, Milford, UT…….$70,883.15

Tie-Down Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Caleb Smidt, Bellville, TX…….$131,899.95

2. Haven Meged, Miles City, MT…….$119,878.84

3. Tyson Durfey, Brock, TX…….$112,200.10

4. Tuf Cooper, Decatur, TX…….$105,592.44

5. Shane Hanchey, Sulphur, LA…….$100,110.12

6. Taylor Santos, Creston, CA…….$99,605.09

7. Marty Yates, Stephenville, TX…….$96,998.30

8. Michael Otero, Weatherford, TX…….$96,979.11

9. Riley Pruitt, Gering, NE…….$96,792.17

10. Tyler Milligan, Pawhuska, OK…….$95,961.10

11. Ty Harris, San Angelo, TX…….$95,074.74

12. Adam Gray, Seymour, TX…….$87,642.65

13. Rhen Richard, Roosevelt, UT…….$86,340.94

14. Cooper Martin, Alma, KS…….$85,493.02

15. Shad Mayfield, Clovis, NM…….$79,758.04

16. John Douch, Huntsville, TX…….$77,085.94

17. Lane Livingston, Seymour, TX…….$73,490.19

18. Justin Smith, Leesville, LA…….$71,164.07

19. Westyn Hughes, Caldwell, TX…….$71,109.49

20. Marcos Costa, Menard, TX…….$70,548.71

Steer Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Trevor Brazile, Decatur, TX…….$67,242.44

2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX…….$58,098.30

3. Tuf Cooper, Decatur, TX…….$50,275.81

4. J. Tom Fisher, Andrews, TX…….$46,380.12

5. Landon McClaugherty, Tilden, TX…….$43,769.79

6. Chet Herren, Pawhuska, OK…….$40,885.72

7. Rocky Patterson, Pratt, KS…….$40,064.55

8. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX…….$38,581.06

9. Chris Glover, Keenesburg, CO…….$38,336.91

10. Jess Tierney, Hermosa, SD…….$38,135.20

11. Cody Lee, Gatesville, TX…….$36,127.54

12. Cole Patterson, Pratt, KS…….$35,767.47

13. Garrett Hale, Snyder, TX…….$35,505.16

14. Tony Reina, wharton, TX…….$35,179.71

15. Jason Evans, Glen Rose, TX…….$33,328.71

16. Thomas Smith, Barnsdall, OK…….$32,867.04

17. Brady Garten, Oologah, OK…….$31,849.69

18. Roger Branch, Wellston, OK…….$31,845.46

19. Trenton Johnson, Blue Mound, KS…….$31,094.70

20. Shay Good, Abilene, TX…….$30,999.16

Bull Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Sage Kimzey, Strong City, OK…….$245,054.70

2. Stetson Wright, Milford, UT…….$151,109.62

3. Trevor Kastner, Roff, OK…….$145,834.79

4. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL…….$127,762.09

5. Tyler Bingham, Honeyville, UT…….$122,598.90

6. Boudreaux Campbell, Crockett, TX…….$121,778.47

7. Trey Benton III, Rock Island, TX…….$117,833.70

8. Josh Frost, Randlett, UT…….$116,630.93

9. Jordan Spears, Redding, CA…….$116,300.79

10. Jordan Hansen, Ponoka, AB…….$114,747.21

11. Koby Radley, Montpelier, LA…….$112,072.47

12. Garrett Smith, Rexburg, ID…….$107,537.56

13. Jeff Askey, Athens, TX…….$105,759.89

14. Parker Breding, Edgar, MT…….$105,745.83

15. Daylon Swearingen, Rochelle, GA…….$104,957.79

16. Trey Kimzey, Strong City, OK…….$103,677.13

17. Ruger Piva, Challis, ID…….$90,923.50

18. Cole Melancon, Liberty, TX…….$84,653.58

19. Garrett Tribble, Slick, OK…….$80,182.18

20. Eli Vastbinder, Union Grove, NC…….$80,070.80

Barrel Racing Standings (last updated September 16, 2019 | Courtesy of WPRA)

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Nellie Miller, Cottonwood, CA…….$154,610.50

2. Lisa Lockhart, Oelrichs, CA…….$146,351.65

3. Hailey Kinsel, Cotulla, TX…….$146,144.40

4. Shali Lord, Lamar, CO…….$105,884.14

5. Stevi Hillman, Weatherford, TX…….$105,334.82

6. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, OK…….$103,972.14

7. Jessica Routier, Buffalo, SD…….$95,432.90

8. Dona Rule, Minco, OK…….$95,192.81

9. Ivy Conrado, Nowata, OK…….$93,269.24

10. Amberleigh Moore, Salem, OR…….$93,059.22

11. Ericka Nelson, Century, FL…….$92,965.36

12. Emily Miller, Weatherford, TX…….$92,046.59

13. Jennifer Sharp, Richards, TX…….$91,754.45

14. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX…….$89,510.15

15. Lacinda Rose, Willard, MO…….$84,427.62

16. Leia Pluemer, Los Lunas, NM…….$74,182.28

17. Brittney Barnett, Joliet, MT…….$73,633.66

18. Carly Taylor, Andersonville, TN…….$72,299.75

19. Jimmie Smith, McDade, TX…….$64,227.58

20. Jessica Telford, Caldwell, ID…….$64,064.16

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