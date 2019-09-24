PRCA Standings as of Sept. 23, 2019
All-Around Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Stetson Wright, Milford, UT……….$182,581.66
2. Clay Smith, Broken Bow, OK……….$156,178.40
3. Caleb Smidt, Bellville, TX……….$145,189.73
4. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$135,026.08
5. Steven Dent, Mullen, NE……….$101,577.32
6. Rhen Richard, Roosevelt, UT……….$94,540.28
7. Josh Frost, Randlett, UT……….$85,461.38
8. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……….$75,404.18
9. Tanner Green, Cotulla, TX……….$71,350.58
10. Trevor Brazile, Decatur, TX……….$69,452.01
11. Clayton Hass, Weatherford, TX……….$68,046.88
12. Landon McClaugherty, Tilden, TX……….$65,642.31
13. Cody Doescher, Webbers Falls, OK……….$60,020.57
14. Eli Lord, Sturgis, SD……….$56,378.06
15. Chance Oftedahl, Pemberton, MN……….$50,695.97
16. Seth Hall, Albuquerque, NM……….$44,442.45
17. Marcus Theriot, Poplarville, MS……….$43,100.62
18. Riley Warren, Stettler, AB……….$41,272.57
19. Thomas Smith, Barnsdall, OK……….$39,676.64
20. Justin Thigpen, Waycross, GA……….$39,609.21
Bareback Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Clayton Biglow, Clements, CA……….$181,952.17
2. Kaycee Feild, Genola, UT……….$176,205.08
3. Orin Larsen, Inglis, MB……….$173,442.41
4. Tilden Hooper, Carthage, TX……….$136,965.95
5. Richmond Champion, The Woodlands, TX……….$129,441.57
6. Caleb Bennett, Corvallis, MT……….$109,974.54
7. Tim O’Connell, Zwingle, IA……….$107,927.82
8. Clint Laye, Cadogan, AB……….$104,048.35
9. Ty Breuer, Mandan, ND……….$97,316.10
10. Steven Dent, Mullen, NE……….$93,798.82
11. Austin Foss, Terrebonne, OR……….$92,895.14
12. Jake Brown, Cleveland, TX……….$87,733.14
13. Trenten Montero, Winnemucca, NV……….$79,681.28
14. Tanner Aus, Granite Falls, MN……….$78,984.25
15. Mason Clements, Draper, UT……….$75,602.91
16. Taylor Broussard, Estherwood, LA……….$72,023.53
17. Steven Peebles, Redmond, OR……….$69,152.52
18. Logan Patterson, Kim, CO……….$68,554.06
19. Zach Hibler, Wheeler, TX……….$68,150.28
20. Pascal Isabelle, Okotoks, AB……….$63,282.75
Steer Wrestling Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Erickson, Helena, MT……….$146,080.84
2. Hunter Cure, Holliday, TX……….$104,567.84
3. Scott Guenthner, Provost, AB……….$102,750.45
4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA……….$97,130.32
5. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……….$88,363.47
6. Will Lummus, West Point, MS……….$86,395.07
7. Riley Duvall, Checotah, OK……….$84,317.14
8. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……….$83,471.97
9. J.D. Struxness, Milan, MN……….$82,829.30
10. Dakota Eldridge, Elko, NV……….$80,275.91
11. Bridger Chambers, Stevensville, MT……….$79,028.26
12. Tyler Pearson, Louisville, MS……….$78,670.07
13. Matt Reeves, Cross Plains, TX……….$76,812.40
14. Tanner Brunner, Ramona, KS……….$73,675.83
15. Cameron Morman, Glen Ullin, ND……….$73,467.27
16. Nick Guy, Sparta, WI……….$69,852.11
17. Josh Garner, Live Oak, CA……….$69,545.95
18. Tanner Milan, Cochrane, AB……….$67,471.40
19. Josh Clark, Belgrade, MT……….$66,522.75
20. Blake Mindemann, Blanchard, OK……….$62,828.03
Team Roping (Headers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Clay Smith, Broken Bow, OK……….$145,866.03
2. Kaleb Driggers, Hoboken, GA……….$114,211.27
3. Clay Tryan, Billings, MT……….$103,164.76
4. Ty Blasingame, Casper, WY……….$101,489.65
5. Coleman Proctor, Pryor, OK……….$101,396.11
6. Riley Minor, Ellensburg, WA……….$97,648.95
7. Chad Masters, Cedar Hill, TN……….$95,528.73
8. Cody Snow, Los Olivos, CA……….$92,472.04
9. Brenten Hall, Jay, OK……….$86,345.09
10. Luke Brown, Rock hill, SC……….$84,939.19
11. Matt Sherwood, Pima, AZ……….$74,119.92
12. Erich Rogers, Round Rock, AZ……….$73,999.01
13. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO……….$73,496.21
14. Tyler Wade, Terrell, TX……….$73,394.25
15. Jake Cooper, Monument, NM……….$73,190.95
16. Dustin Egusquiza, Mariana, FL……….$70,995.67
17. Tanner Baldwin, Vail, AZ……….$64,007.72
18. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA……….$62,580.49
19. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK……….$61,944.22
20. Nelson Wyatt, Clanton, AL……….$60,958.38
Team Roping (Heelers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Junior Nogueira, Burleson, TX……….$113,191.37
2. Jake Long, Coffeyville, KS……….$106,896.49
3. Ryan Motes, Weatherford, TX……….$106,243.85
4. Jade Corkill, Fallon, NV……….$103,991.74
5. Travis Graves, Jay, OK……….$103,164.76
6. Brady Minor, Ellensburg, WA……….$97,648.95
7. Joseph Harrison, Overbrook, OK……….$96,616.86
8. Kyle Lockett, Visalia, CA……….$94,329.86
9. Paul Eaves, lonedell, MO……….$88,994.63
10. Chase Tryan, Weatherford, TX……….$86,345.09
11. Wesley Thorp, Throckmorton, TX……….$84,714.51
12. Hunter Koch, Vernon, TX……….$84,307.07
13. Caleb Anderson, Mocksville, NC……….$72,389.60
14. Tyler Worley, Berryville, AR……….$70,519.47
15. Cole Davison, Stephenville, TX……….$68,987.08
16. Paden Bray, Granbury, TX……….$67,014.25
17. Nano Garza, Las Cruces, NM……….$66,195.35
18. Billie Jack Saebens, Nowata, OK……….$64,174.45
19. Levi Lord, Sturgis, SD……….$62,095.08
20. Tanner Braden, Dewey, OK……….$59,195.07
Saddle Bronc Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ryder Wright, Beaver, UT……….$220,906.99
2. Zeke Thurston, Big Valley, AB……….$175,919.87
3. Spencer Wright, Milford, UT……….$118,726.17
4. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……….$116,283.23
5. Jacobs Crawley, Boerne, TX……….$115,453.68
6. Sterling Crawley, Stephenville, TX……….$114,427.40
7. Rusty Wright, Milford, UT……….$114,187.47
8. Jake Watson, Hudsons Hope, BC……….$108,790.84
9. Mitch Pollock, Winnemucca, NV……….$99,542.24
10. Dawson Hay, wildwood, AB……….$98,640.03
11. Brody Cress, Hillsdale, WY……….$97,575.42
12. Bradley Harter, Loranger, LA……….$96,407.31
13. Jesse Wright, Milford, UT……….$95,464.90
14. JJ Elshere, Hereford, SD……….$87,370.25
15. Colt Gordon, Comanche, OK……….$86,893.11
16. Isaac Diaz, Desdemona, TX……….$86,361.34
17. Wade Sundell, Boxholm, IA……….$83,329.32
18. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……….$75,777.90
19. Cort Scheer, Elsmere, NE……….$72,812.90
20. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……….$72,036.61
Tie-Down Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Caleb Smidt, Bellville, TX……….$131,899.95
2. Haven Meged, Miles City, MT……….$119,878.84
3. Tyson Durfey, Brock, TX……….$112,878.31
4. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$105,592.44
5. Shane Hanchey, Sulphur, LA……….$100,110.12
6. Taylor Santos, Creston, CA……….$99,605.08
7. Riley Pruitt, Gering, NE……….$99,191.98
8. Marty Yates, Stephenville, TX……….$98,915.90
9. Michael Otero, Weatherford, TX……….$97,693.49
10. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……….$96,639.31
11. Ty Harris, San Angelo, TX……….$95,074.74
12. Adam Gray, Seymour, TX……….$90,746.06
13. Rhen Richard, Roosevelt, UT……….$87,826.14
14. Cooper Martin, Alma, KS……….$85,493.02
15. Shad Mayfield, Clovis, NM……….$83,644.00
16. John Douch, Huntsville, TX……….$80,567.70
17. Lane Livingston, Seymour, TX……….$73,913.19
18. Justin Smith, Leesville, LA……….$72,743.27
19. Marcos Costa, Menard, TX……….$71,289.01
20. Westyn Hughes, Caldwell, TX……….$71,109.49
Steer Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Trevor Brazile, Decatur, TX……….$69,250.68
2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……….$58,970.30
3. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$54,847.21
4. J. Tom Fisher, Andrews, TX……….$48,890.42
5. Landon McClaugherty, Tilden, TX……….$43,769.78
6. Chet Herren, Pawhuska, OK……….$40,885.72
7. Rocky Patterson, Pratt, KS……….$40,064.54
8. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……….$39,717.28
9. Chris Glover, Keenesburg, CO……….$38,950.59
10. Jess Tierney, Hermosa, SD……….$38,610.83
11. Cody Lee, Gatesville, TX……….$37,924.39
12. Garrett Hale, Snyder, TX……….$37,037.77
13. Cole Patterson, Pratt, KS……….$36,375.22
14. Tony Reina, wharton, TX……….$35,311.83
15. Roger Branch, Wellston, OK……….$33,615.89
16. Thomas Smith, Barnsdall, OK……….$33,474.79
17. Jason Evans, Glen Rose, TX……….$33,328.71
18. Brady Garten, Oologah, OK……….$33,118.06
19. Trenton Johnson, Blue Mound, KS……….$32,627.31
20. Trey Sheets, Cheyenne, WY……….$31,945.52
Bull Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Sage Kimzey, Strong City, OK……….$245,454.70
2. Stetson Wright, Milford, UT……….$152,421.60
3. Trevor Kastner, Roff, OK……….$148,900.25
4. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……….$127,762.09
5. Tyler Bingham, Honeyville, UT……….$127,471.42
6. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……….$124,973.47
7. Josh Frost, Randlett, UT……….$119,360.68
8. Trey Benton III, Rock Island, TX……….$117,833.70
9. Jordan Spears, Redding, CA……….$116,300.79
10. Jordan Hansen, Ponoka, AB……….$114,747.21
11. Koby Radley, Montpelier, LA……….$112,472.47
12. Garrett Smith, Rexburg, ID……….$112,294.86
13. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……….$109,442.08
14. Jeff Askey, Athens, TX……….$108,503.27
15. Parker Breding, Edgar, MT……….$105,745.83
16. Trey Kimzey, Strong City, OK……….$104,207.91
17. Ruger Piva, Challis, ID……….$94,015.77
18. Cole Melancon, Liberty, TX……….$84,653.58
19. Garrett Tribble, Slick, OK……….$80,182.18
20. Brady Portenier, Caldwell, ID……….$80,130.70
Barrel Racing Standings (last updated September 23, 2019 | Courtesy of WPRA)
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Nellie Miller, Cottonwood, CA……….$154,610.50
2. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD……….$146,351.65
3. Hailey Kinsel, Cotulla, TX……….$146,144.40
4. Shali Lord, Lamar, CO……….$105,884.14
5. Stevi Hillman, Weatherford, TX……….$105,334.82
6. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, OK……….$103,972.14
7. Dona Rule, Minco, OK……….$96,507.49
8. Jessica Routier, Buffalo, SD……….$96,031.06
9. Emily Miller, Weatherford, OK……….$94,344.93
10. Ivy Conrado, Nowata, OK……….$93,269.24
11. Amberleigh Moore, Salem, OR……….$93,059.22
12. Ericka Nelson, Century, FL……….$92,965.36
13. Jennifer Sharp, Richards, TX……….$91,754.45
14. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX……….$89,510.15
15. Lacinda Rose, Willard, MO……….$86,056.82
16. Leia Pluemer, Los Lunas, NM……….$76,827.10
17. Brittney Barnett, Joliet, MT……….$73,633.66
18. Carly Taylor, Andersonville, TN……….$72,299.75
19. Jimmie Smith, McDade, TX……….$65,087.68
20. Jessica Telford, Caldwell, ID……….$64,064.16