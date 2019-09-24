 PRCA Standings as of Sept. 23, 2019 | TSLN.com

PRCA Standings as of Sept. 23, 2019

News | September 24, 2019

All-Around Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Stetson Wright, Milford, UT……….$182,581.66

2. Clay Smith, Broken Bow, OK……….$156,178.40

3. Caleb Smidt, Bellville, TX……….$145,189.73

4. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$135,026.08

5. Steven Dent, Mullen, NE……….$101,577.32

6. Rhen Richard, Roosevelt, UT……….$94,540.28

7. Josh Frost, Randlett, UT……….$85,461.38

8. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……….$75,404.18

9. Tanner Green, Cotulla, TX……….$71,350.58

10. Trevor Brazile, Decatur, TX……….$69,452.01

11. Clayton Hass, Weatherford, TX……….$68,046.88

12. Landon McClaugherty, Tilden, TX……….$65,642.31

13. Cody Doescher, Webbers Falls, OK……….$60,020.57

14. Eli Lord, Sturgis, SD……….$56,378.06

15. Chance Oftedahl, Pemberton, MN……….$50,695.97

16. Seth Hall, Albuquerque, NM……….$44,442.45

17. Marcus Theriot, Poplarville, MS……….$43,100.62

18. Riley Warren, Stettler, AB……….$41,272.57

19. Thomas Smith, Barnsdall, OK……….$39,676.64

20. Justin Thigpen, Waycross, GA……….$39,609.21

Bareback Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Clayton Biglow, Clements, CA……….$181,952.17

2. Kaycee Feild, Genola, UT……….$176,205.08

3. Orin Larsen, Inglis, MB……….$173,442.41

4. Tilden Hooper, Carthage, TX……….$136,965.95

5. Richmond Champion, The Woodlands, TX……….$129,441.57

6. Caleb Bennett, Corvallis, MT……….$109,974.54

7. Tim O’Connell, Zwingle, IA……….$107,927.82

8. Clint Laye, Cadogan, AB……….$104,048.35

9. Ty Breuer, Mandan, ND……….$97,316.10

10. Steven Dent, Mullen, NE……….$93,798.82

11. Austin Foss, Terrebonne, OR……….$92,895.14

12. Jake Brown, Cleveland, TX……….$87,733.14

13. Trenten Montero, Winnemucca, NV……….$79,681.28

14. Tanner Aus, Granite Falls, MN……….$78,984.25

15. Mason Clements, Draper, UT……….$75,602.91

16. Taylor Broussard, Estherwood, LA……….$72,023.53

17. Steven Peebles, Redmond, OR……….$69,152.52

18. Logan Patterson, Kim, CO……….$68,554.06

19. Zach Hibler, Wheeler, TX……….$68,150.28

20. Pascal Isabelle, Okotoks, AB……….$63,282.75

Steer Wrestling Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ty Erickson, Helena, MT……….$146,080.84

2. Hunter Cure, Holliday, TX……….$104,567.84

3. Scott Guenthner, Provost, AB……….$102,750.45

4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA……….$97,130.32

5. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID……….$88,363.47

6. Will Lummus, West Point, MS……….$86,395.07

7. Riley Duvall, Checotah, OK……….$84,317.14

8. Kyle Irwin, Robertsdale, AL……….$83,471.97

9. J.D. Struxness, Milan, MN……….$82,829.30

10. Dakota Eldridge, Elko, NV……….$80,275.91

11. Bridger Chambers, Stevensville, MT……….$79,028.26

12. Tyler Pearson, Louisville, MS……….$78,670.07

13. Matt Reeves, Cross Plains, TX……….$76,812.40

14. Tanner Brunner, Ramona, KS……….$73,675.83

15. Cameron Morman, Glen Ullin, ND……….$73,467.27

16. Nick Guy, Sparta, WI……….$69,852.11

17. Josh Garner, Live Oak, CA……….$69,545.95

18. Tanner Milan, Cochrane, AB……….$67,471.40

19. Josh Clark, Belgrade, MT……….$66,522.75

20. Blake Mindemann, Blanchard, OK……….$62,828.03

Team Roping (Headers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Clay Smith, Broken Bow, OK……….$145,866.03

2. Kaleb Driggers, Hoboken, GA……….$114,211.27

3. Clay Tryan, Billings, MT……….$103,164.76

4. Ty Blasingame, Casper, WY……….$101,489.65

5. Coleman Proctor, Pryor, OK……….$101,396.11

6. Riley Minor, Ellensburg, WA……….$97,648.95

7. Chad Masters, Cedar Hill, TN……….$95,528.73

8. Cody Snow, Los Olivos, CA……….$92,472.04

9. Brenten Hall, Jay, OK……….$86,345.09

10. Luke Brown, Rock hill, SC……….$84,939.19

11. Matt Sherwood, Pima, AZ……….$74,119.92

12. Erich Rogers, Round Rock, AZ……….$73,999.01

13. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO……….$73,496.21

14. Tyler Wade, Terrell, TX……….$73,394.25

15. Jake Cooper, Monument, NM……….$73,190.95

16. Dustin Egusquiza, Mariana, FL……….$70,995.67

17. Tanner Baldwin, Vail, AZ……….$64,007.72

18. Spencer Mitchell, Orange Cove, CA……….$62,580.49

19. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK……….$61,944.22

20. Nelson Wyatt, Clanton, AL……….$60,958.38

Team Roping (Heelers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Junior Nogueira, Burleson, TX……….$113,191.37

2. Jake Long, Coffeyville, KS……….$106,896.49

3. Ryan Motes, Weatherford, TX……….$106,243.85

4. Jade Corkill, Fallon, NV……….$103,991.74

5. Travis Graves, Jay, OK……….$103,164.76

6. Brady Minor, Ellensburg, WA……….$97,648.95

7. Joseph Harrison, Overbrook, OK……….$96,616.86

8. Kyle Lockett, Visalia, CA……….$94,329.86

9. Paul Eaves, lonedell, MO……….$88,994.63

10. Chase Tryan, Weatherford, TX……….$86,345.09

11. Wesley Thorp, Throckmorton, TX……….$84,714.51

12. Hunter Koch, Vernon, TX……….$84,307.07

13. Caleb Anderson, Mocksville, NC……….$72,389.60

14. Tyler Worley, Berryville, AR……….$70,519.47

15. Cole Davison, Stephenville, TX……….$68,987.08

16. Paden Bray, Granbury, TX……….$67,014.25

17. Nano Garza, Las Cruces, NM……….$66,195.35

18. Billie Jack Saebens, Nowata, OK……….$64,174.45

19. Levi Lord, Sturgis, SD……….$62,095.08

20. Tanner Braden, Dewey, OK……….$59,195.07

Saddle Bronc Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ryder Wright, Beaver, UT……….$220,906.99

2. Zeke Thurston, Big Valley, AB……….$175,919.87

3. Spencer Wright, Milford, UT……….$118,726.17

4. Chase Brooks, Deer Lodge, MT……….$116,283.23

5. Jacobs Crawley, Boerne, TX……….$115,453.68

6. Sterling Crawley, Stephenville, TX……….$114,427.40

7. Rusty Wright, Milford, UT……….$114,187.47

8. Jake Watson, Hudsons Hope, BC……….$108,790.84

9. Mitch Pollock, Winnemucca, NV……….$99,542.24

10. Dawson Hay, wildwood, AB……….$98,640.03

11. Brody Cress, Hillsdale, WY……….$97,575.42

12. Bradley Harter, Loranger, LA……….$96,407.31

13. Jesse Wright, Milford, UT……….$95,464.90

14. JJ Elshere, Hereford, SD……….$87,370.25

15. Colt Gordon, Comanche, OK……….$86,893.11

16. Isaac Diaz, Desdemona, TX……….$86,361.34

17. Wade Sundell, Boxholm, IA……….$83,329.32

18. Shorty Garrett, Eagle Butte, SD……….$75,777.90

19. Cort Scheer, Elsmere, NE……….$72,812.90

20. Jake Finlay, Goondiwindi, QL……….$72,036.61

Tie-Down Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Caleb Smidt, Bellville, TX……….$131,899.95

2. Haven Meged, Miles City, MT……….$119,878.84

3. Tyson Durfey, Brock, TX……….$112,878.31

4. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$105,592.44

5. Shane Hanchey, Sulphur, LA……….$100,110.12

6. Taylor Santos, Creston, CA……….$99,605.08

7. Riley Pruitt, Gering, NE……….$99,191.98

8. Marty Yates, Stephenville, TX……….$98,915.90

9. Michael Otero, Weatherford, TX……….$97,693.49

10. Tyler Milligan, Pawhuska, OK……….$96,639.31

11. Ty Harris, San Angelo, TX……….$95,074.74

12. Adam Gray, Seymour, TX……….$90,746.06

13. Rhen Richard, Roosevelt, UT……….$87,826.14

14. Cooper Martin, Alma, KS……….$85,493.02

15. Shad Mayfield, Clovis, NM……….$83,644.00

16. John Douch, Huntsville, TX……….$80,567.70

17. Lane Livingston, Seymour, TX……….$73,913.19

18. Justin Smith, Leesville, LA……….$72,743.27

19. Marcos Costa, Menard, TX……….$71,289.01

20. Westyn Hughes, Caldwell, TX……….$71,109.49

Steer Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Trevor Brazile, Decatur, TX……….$69,250.68

2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX……….$58,970.30

3. Tuf Cooper, Decatur, TX……….$54,847.21

4. J. Tom Fisher, Andrews, TX……….$48,890.42

5. Landon McClaugherty, Tilden, TX……….$43,769.78

6. Chet Herren, Pawhuska, OK……….$40,885.72

7. Rocky Patterson, Pratt, KS……….$40,064.54

8. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX……….$39,717.28

9. Chris Glover, Keenesburg, CO……….$38,950.59

10. Jess Tierney, Hermosa, SD……….$38,610.83

11. Cody Lee, Gatesville, TX……….$37,924.39

12. Garrett Hale, Snyder, TX……….$37,037.77

13. Cole Patterson, Pratt, KS……….$36,375.22

14. Tony Reina, wharton, TX……….$35,311.83

15. Roger Branch, Wellston, OK……….$33,615.89

16. Thomas Smith, Barnsdall, OK……….$33,474.79

17. Jason Evans, Glen Rose, TX……….$33,328.71

18. Brady Garten, Oologah, OK……….$33,118.06

19. Trenton Johnson, Blue Mound, KS……….$32,627.31

20. Trey Sheets, Cheyenne, WY……….$31,945.52

Bull Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Sage Kimzey, Strong City, OK……….$245,454.70

2. Stetson Wright, Milford, UT……….$152,421.60

3. Trevor Kastner, Roff, OK……….$148,900.25

4. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL……….$127,762.09

5. Tyler Bingham, Honeyville, UT……….$127,471.42

6. Boudreaux Campbell, Crockett, TX……….$124,973.47

7. Josh Frost, Randlett, UT……….$119,360.68

8. Trey Benton III, Rock Island, TX……….$117,833.70

9. Jordan Spears, Redding, CA……….$116,300.79

10. Jordan Hansen, Ponoka, AB……….$114,747.21

11. Koby Radley, Montpelier, LA……….$112,472.47

12. Garrett Smith, Rexburg, ID……….$112,294.86

13. Daylon Swearingen, Rochelle, GA……….$109,442.08

14. Jeff Askey, Athens, TX……….$108,503.27

15. Parker Breding, Edgar, MT……….$105,745.83

16. Trey Kimzey, Strong City, OK……….$104,207.91

17. Ruger Piva, Challis, ID……….$94,015.77

18. Cole Melancon, Liberty, TX……….$84,653.58

19. Garrett Tribble, Slick, OK……….$80,182.18

20. Brady Portenier, Caldwell, ID……….$80,130.70

Barrel Racing Standings (last updated September 23, 2019 | Courtesy of WPRA)

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Nellie Miller, Cottonwood, CA……….$154,610.50

2. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD……….$146,351.65

3. Hailey Kinsel, Cotulla, TX……….$146,144.40

4. Shali Lord, Lamar, CO……….$105,884.14

5. Stevi Hillman, Weatherford, TX……….$105,334.82

6. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, OK……….$103,972.14

7. Dona Rule, Minco, OK……….$96,507.49

8. Jessica Routier, Buffalo, SD……….$96,031.06

9. Emily Miller, Weatherford, OK……….$94,344.93

10. Ivy Conrado, Nowata, OK……….$93,269.24

11. Amberleigh Moore, Salem, OR……….$93,059.22

12. Ericka Nelson, Century, FL……….$92,965.36

13. Jennifer Sharp, Richards, TX……….$91,754.45

14. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX……….$89,510.15

15. Lacinda Rose, Willard, MO……….$86,056.82

16. Leia Pluemer, Los Lunas, NM……….$76,827.10

17. Brittney Barnett, Joliet, MT……….$73,633.66

18. Carly Taylor, Andersonville, TN……….$72,299.75

19. Jimmie Smith, McDade, TX……….$65,087.68

20. Jessica Telford, Caldwell, ID……….$64,064.16

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