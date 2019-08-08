PRCA standings Aug. 6, 2019
All-Around Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Stetson Wright, Milford, UT $162,714.53
2. Caleb Smidt, Bellville, TX $128,919.73
3. Clay Smith, Broken Bow, OK $122,569.02
4. Tuf Cooper, Decatur, TX $99,813.36
5. Steven Dent, Mullen, NE $91,198.07
6. Josh Frost, Randlett, UT $75,138.55
7. Rhen Richard, Roosevelt, UT $68,838.58
8. Daylon Swearingen, Rochelle, GA $66,047.10
9. Tanner Green, Cotulla, TX $58,186.82
10. Clayton Hass, Weatherford, TX $55,357.81
11. Eli Lord, Sturgis, SD $52,072.63
12. Trevor Brazile, Decatur, TX $46,433.10
13. Landon McClaugherty, Tilden, TX $46,023.71
14. Cody Doescher, Webbers Falls, OK $42,797.55
15. Seth Hall, Albuquerque, NM $37,786.41
16. Marcus Theriot, Poplarville, MS $37,282.36
17. Chance Oftedahl, Pemberton, MN $36,872.63
18. Riley Warren, Stettler, AB $32,153.14
19. Thomas Smith, Barnsdall, OK $31,328.84
20. Lane Karney, Creston, CA $24,940.84
Bareback Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Kaycee Feild, Genola, UT $152,117.84
2. Clayton Biglow, Clements, CA $140,166.43
3. Orin Larsen, Inglis, MB $127,444.22
4. Richmond Champion, The Woodlands, TX $114,437.09
5. Tilden Hooper, Carthage, TX $111,663.18
6. Caleb Bennett, Corvallis, MT $92,240.13
7. Ty Breuer, Mandan, ND $90,270.86
8. Steven Dent, Mullen, NE $83,419.57
9. Austin Foss, Terrebonne, OR $81,044.53
10. Jake Brown, Cleveland, TX $66,042.35
11. Clint Laye, Cadogan, AB $65,948.80
12. Tanner Aus, Granite Falls, MN $64,322.29
13. Trenten Montero, Winnemucca, NV $63,459.12
14. Taylor Broussard, Estherwood, LA $62,291.25
15. Logan Patterson, Kim, CO $57,493.00
16. Wyatt Denny, Minden, NV $57,188.40
17. Tim O’Connell, Zwingle, IA $51,108.19
18. Pascal Isabelle, Okotoks, AB $49,492.50
19. Steven Peebles, Redmond, OR $49,161.25
20. Bill Tutor, Huntsville, TX $48,605.94
Steer Wrestling Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ty Erickson, Helena, MT $129,198.12
2. Scott Guenthner, Provost, AB $85,205.17
3. Hunter Cure, Holliday, TX $82,164.91
4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA $79,655.77
5. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID $66,652.10
6. Josh Garner, Live Oak, CA $66,096.30
7. Dakota Eldridge, Elko, NV $65,862.34
8. Kyle Irwin, Robertsdale, AL $64,913.78
9. Will Lummus, West Point, MS $64,434.90
10. J.D. Struxness, Milan, MN $64,265.74
11. Riley Duvall, Checotah, OK $63,470.65
12. Tanner Brunner, Ramona, KS $61,939.00
13. Cameron Morman, Glen Ullin, ND $59,423.78
14. Nick Guy, Sparta, WI $56,710.46
15. Matt Reeves, Cross Plains, TX $55,340.39
16. Tyler Pearson, Louisville, MS $53,695.65
17. Blake Mindemann, Blanchard, OK $52,227.75
18. Stephen Culling, Fort St. John, BC $51,470.57
19. Bridger Chambers, Stevensville, MT $49,818.56
20. Jacob Edler, State Center, IA $49,167.03
Team Roping (Headers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Clay Smith, Broken Bow, OK $118,014.16
2. Ty Blasingame, Casper, WY $89,468.76
3. Riley Minor, Ellensburg, WA $88,455.35
4. Coleman Proctor, Pryor, OK $83,858.22
5. Kaleb Driggers, Hoboken, GA $78,116.20
6. Luke Brown, Rock hill, SC $77,135.71
7. Chad Masters, Cedar Hill, TN $73,446.08
8. Clay Tryan, Billings, MT $66,645.69
9. Cody Snow, Los Olivos, CA $66,598.94
10. Jake Cooper, Monument, NM $60,716.40
11. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO $56,358.39
12. Brenten Hall, Stephenville, TX $56,182.63
13. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK $54,515.90
14. Tyler Wade, Terrell, TX $50,553.26
15. Matt Sherwood, Pima, AZ $50,170.93
16. Nelson Wyatt, Clanton, AL $48,990.71
17. Erich Rogers, Round Rock, AZ $48,413.52
18. Dustin Egusquiza, Mariana, FL $47,572.18
19. Tanner Baldwin, Vail, AZ $45,025.84
20. Bubba Buckaloo, Kingston, OK $44,799.80
Team Roping (Heelers) Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Kyle Lockett, Visalia, CA $93,032.66
2. Ryan Motes, Weatherford, TX $91,273.58
3. Brady Minor, Ellensburg, WA $88,455.35
4. Jake Long, Coffeyville, KS $82,266.00
5. Paul Eaves, lonedell, MO $81,191.15
6. Junior Nogueira, Burleson, TX $78,116.20
7. Jade Corkill, Fallon, NV $76,139.87
8. Joseph Harrison, Overbrook, OK $74,282.76
9. Travis Graves, Jay, OK $66,645.69
10. Caleb Anderson, Mocksville, NC $60,716.40
11. Hunter Koch, Vernon, TX $60,358.09
12. Wesley Thorp, Throckmorton, TX $57,431.46
13. Chase Tryan, Helena, MT $56,182.63
14. Tanner Braden, Dewey, OK $54,515.90
15. Levi Lord, Sturgis, SD $50,127.41
16. Nano Garza, Las Cruces, NM $47,213.47
17. Trey Yates, Pueblo, CO $46,007.26
18. Ross Ashford, Lott, TX $45,479.53
19. Jake Minor, Ellensburg, WA $42,233.91
20. Tyler Worley, Berryville, AR $41,888.38
Saddle Bronc Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Ryder Wright, Beaver, UT $190,777.48
2. Zeke Thurston, Big Valley, AB $157,362.99
3. Jacobs Crawley, Boerne, TX $96,984.43
4. Sterling Crawley, Stephenville, TX $95,141.70
5. Chase Brooks, Deer Lodge, MT $91,458.59
6. Jesse Wright, Milford, UT $87,982.36
7. Jake Watson, Hudsons Hope, BC $86,528.30
8. Rusty Wright, Milford, UT $79,797.01
9. Spencer Wright, Milford, UT $79,609.63
10. Dawson Hay, wildwood, AB $76,633.80
11. Bradley Harter, Loranger, LA $73,652.35
12. Wade Sundell, Boxholm, IA $72,730.82
13. Colt Gordon, Comanche, OK $70,469.07
14. JJ Elshere, Hereford, SD $66,669.41
15. Jake Finlay, Goondiwindi, QL $57,005.34
16. Isaac Diaz, Desdemona, TX $55,488.68
17. Kolby Wanchuk, Sherwood Park, AB $55,449.93
18. Cort Scheer, Elsmere, NE $54,023.24
19. Brody Cress, Hillsdale, WY $52,869.58
20. Mitch Pollock, Winnemucca, NV $52,822.95
Tie-Down Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Caleb Smidt, Bellville, TX $118,186.61
2. Tyson Durfey, Brock, TX $101,967.47
3. Michael Otero, Weatherford, TX $88,358.52
4. Haven Meged, Miles City, MT $85,480.61
5. Shane Hanchey, Sulphur, LA $85,189.38
6. Tuf Cooper, Decatur, TX $81,916.78
7. Adam Gray, Seymour, TX $74,598.68
8. Cooper Martin, Alma, KS $72,013.50
9. Marty Yates, Stephenville, TX $69,110.30
10. Taylor Santos, Creston, CA $67,237.85
11. Ty Harris, San Angelo, TX $64,056.62
12. Riley Pruitt, Gering, NE $61,951.64
13. Westyn Hughes, Caldwell, TX $61,681.39
14. Tyler Milligan, Pawhuska, OK $61,468.73
15. Rhen Richard, Roosevelt, UT $58,808.73
16. Shad Mayfield, Clovis, NM $56,708.62
17. Ryan Jarrett, Comanche, OK $55,582.62
18. Cody Craig, Wendell, ID $51,148.23
19. Jake Pratt, Ellensburg, WA $51,074.39
20. Marcos Costa, Menard, TX $50,923.74
Steer Roping Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Vin Fisher Jr., Andrews, TX $54,393.83
2. Trevor Brazile, Decatur, TX $49,737.53
3. Tuf Cooper, Decatur, TX $41,741.55
4. J. Tom Fisher, Andrews, TX $37,618.93
5. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX $32,780.72
6. Tony Reina, wharton, TX $32,391.79
7. Garrett Hale, Snyder, TX $30,617.71
8. Chet Herren, Pawhuska, OK $28,653.74
9. Brady Garten, Oologah, OK $28,143.16
10. Rocky Patterson, Pratt, KS $28,129.13
11. Cole Patterson, Pratt, KS $27,283.18
12. Chris Glover, Keenesburg, CO $26,570.22
13. Trenton Johnson, Blue Mound, KS $24,871.92
14. Shay Good, Abilene, TX $24,740.14
15. Jess Tierney, Hermosa, SD $24,461.38
16. Landon McClaugherty, Tilden, TX $24,151.18
17. Cody Lee, Gatesville, TX $23,995.42
18. Roger Branch, Wellston, OK $23,191.04
19. Trey Sheets, Cheyenne, WY $23,133.68
20. Brodie Poppino, Big Cabin, OK $22,312.59
Bull Riding Standings
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Sage Kimzey, Strong City, OK $155,514.71
2. Stetson Wright, Milford, UT $151,109.62
3. Trevor Kastner, Roff, OK $124,553.99
4. Tyler Bingham, Honeyville, UT $110,060.90
5. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL $109,976.33
6. Parker Breding, Edgar, MT $105,745.83
7. Boudreaux Campbell, Crockett, TX $95,691.36
8. Trey Benton III, Rock Island, TX $91,633.75
9. Garrett Smith, Rexburg, ID $89,596.97
10. Jeff Askey, Athens, TX $88,788.51
11. Koby Radley, Montpelier, LA $79,737.91
12. Josh Frost, Randlett, UT $78,804.26
13. Trey Kimzey, Strong City, OK $74,587.50
14. Cole Melancon, Liberty, TX $68,629.97
15. Daylon Swearingen, Rochelle, GA $68,002.46
16. Trevor Reiste, Linden, IA $66,508.58
17. Chase Dougherty, Canby, OR $63,289.69
18. Ruger Piva, Challis, ID $61,283.31
19. Lon Danley, Tularosa, NM $60,213.31
20. Jordan Hansen, Ponoka, AB $59,303.03
Barrel Racing Standings (last updated August 5, 2019 | Courtesy of WPRA)
Rank, Name, City, State, Earnings
1. Nellie Miller, Cottonwood, CA $145,888.97
2. Hailey Kinsel, Cotulla, TX $142,106.21
3. Lisa Lockhart, Oelrichs, CA $130,089.12
4. Shali Lord, Lamar, CO $99,511.23
5. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, OK $92,872.18
6. Jennifer Sharp, Richards, TX $82,705.25
7. Emily Miller, Weatherford, OK $81,615.47
8. Jessica Routier, Buffalo, SD $78,944.77
9. Ericka Nelson, Century, FL $75,988.12
10. Stevi Hillman, Weatherford, TX $73,967.84
11. Ivy Conrado, Nowata, OK $72,528.73
12. Lacinda Rose, Willard, MO $69,802.65
13. Amberleigh Moore, Salem, OR $64,927.25
14. Dona Rule, Minco, OK $64,161.42
15. Leia Pluemer, Los Lunas, NM $61,815.29
16. Jimmie Smith, McDade, TX $58,422.53
17. Jessica Telford, Caldwell, ID $57,221.31
18. Kathy Grimes, Medical Lake, WA $52,948.35
19. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX $51,496.83
20. Carly Taylor, Andersonville, TN $50,374.72