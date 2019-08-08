 PRCA standings Aug. 6, 2019 | TSLN.com

PRCA standings Aug. 6, 2019

News | August 8, 2019

All-Around Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Stetson Wright, Milford, UT $162,714.53

2. Caleb Smidt, Bellville, TX $128,919.73

3. Clay Smith, Broken Bow, OK $122,569.02

4. Tuf Cooper, Decatur, TX $99,813.36

5. Steven Dent, Mullen, NE $91,198.07

6. Josh Frost, Randlett, UT $75,138.55

7. Rhen Richard, Roosevelt, UT $68,838.58

8. Daylon Swearingen, Rochelle, GA $66,047.10

9. Tanner Green, Cotulla, TX $58,186.82

10. Clayton Hass, Weatherford, TX $55,357.81

11. Eli Lord, Sturgis, SD $52,072.63

12. Trevor Brazile, Decatur, TX $46,433.10

13. Landon McClaugherty, Tilden, TX $46,023.71

14. Cody Doescher, Webbers Falls, OK $42,797.55

15. Seth Hall, Albuquerque, NM $37,786.41

16. Marcus Theriot, Poplarville, MS $37,282.36

17. Chance Oftedahl, Pemberton, MN $36,872.63

18. Riley Warren, Stettler, AB $32,153.14

19. Thomas Smith, Barnsdall, OK $31,328.84

20. Lane Karney, Creston, CA $24,940.84

Bareback Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Kaycee Feild, Genola, UT $152,117.84

2. Clayton Biglow, Clements, CA $140,166.43

3. Orin Larsen, Inglis, MB $127,444.22

4. Richmond Champion, The Woodlands, TX $114,437.09

5. Tilden Hooper, Carthage, TX $111,663.18

6. Caleb Bennett, Corvallis, MT $92,240.13

7. Ty Breuer, Mandan, ND $90,270.86

8. Steven Dent, Mullen, NE $83,419.57

9. Austin Foss, Terrebonne, OR $81,044.53

10. Jake Brown, Cleveland, TX $66,042.35

11. Clint Laye, Cadogan, AB $65,948.80

12. Tanner Aus, Granite Falls, MN $64,322.29

13. Trenten Montero, Winnemucca, NV $63,459.12

14. Taylor Broussard, Estherwood, LA $62,291.25

15. Logan Patterson, Kim, CO $57,493.00

16. Wyatt Denny, Minden, NV $57,188.40

17. Tim O’Connell, Zwingle, IA $51,108.19

18. Pascal Isabelle, Okotoks, AB $49,492.50

19. Steven Peebles, Redmond, OR $49,161.25

20. Bill Tutor, Huntsville, TX $48,605.94

Steer Wrestling Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ty Erickson, Helena, MT $129,198.12

2. Scott Guenthner, Provost, AB $85,205.17

3. Hunter Cure, Holliday, TX $82,164.91

4. Tyler Waguespack, Gonzales, LA $79,655.77

5. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID $66,652.10

6. Josh Garner, Live Oak, CA $66,096.30

7. Dakota Eldridge, Elko, NV $65,862.34

8. Kyle Irwin, Robertsdale, AL $64,913.78

9. Will Lummus, West Point, MS $64,434.90

10. J.D. Struxness, Milan, MN $64,265.74

11. Riley Duvall, Checotah, OK $63,470.65

12. Tanner Brunner, Ramona, KS $61,939.00

13. Cameron Morman, Glen Ullin, ND $59,423.78

14. Nick Guy, Sparta, WI $56,710.46

15. Matt Reeves, Cross Plains, TX $55,340.39

16. Tyler Pearson, Louisville, MS $53,695.65

17. Blake Mindemann, Blanchard, OK $52,227.75

18. Stephen Culling, Fort St. John, BC $51,470.57

19. Bridger Chambers, Stevensville, MT $49,818.56

20. Jacob Edler, State Center, IA $49,167.03

Team Roping (Headers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Clay Smith, Broken Bow, OK $118,014.16

2. Ty Blasingame, Casper, WY $89,468.76

3. Riley Minor, Ellensburg, WA $88,455.35

4. Coleman Proctor, Pryor, OK $83,858.22

5. Kaleb Driggers, Hoboken, GA $78,116.20

6. Luke Brown, Rock hill, SC $77,135.71

7. Chad Masters, Cedar Hill, TN $73,446.08

8. Clay Tryan, Billings, MT $66,645.69

9. Cody Snow, Los Olivos, CA $66,598.94

10. Jake Cooper, Monument, NM $60,716.40

11. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO $56,358.39

12. Brenten Hall, Stephenville, TX $56,182.63

13. Paul David Tierney, Oklahoma City, OK $54,515.90

14. Tyler Wade, Terrell, TX $50,553.26

15. Matt Sherwood, Pima, AZ $50,170.93

16. Nelson Wyatt, Clanton, AL $48,990.71

17. Erich Rogers, Round Rock, AZ $48,413.52

18. Dustin Egusquiza, Mariana, FL $47,572.18

19. Tanner Baldwin, Vail, AZ $45,025.84

20. Bubba Buckaloo, Kingston, OK $44,799.80

Team Roping (Heelers) Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Kyle Lockett, Visalia, CA $93,032.66

2. Ryan Motes, Weatherford, TX $91,273.58

3. Brady Minor, Ellensburg, WA $88,455.35

4. Jake Long, Coffeyville, KS $82,266.00

5. Paul Eaves, lonedell, MO $81,191.15

6. Junior Nogueira, Burleson, TX $78,116.20

7. Jade Corkill, Fallon, NV $76,139.87

8. Joseph Harrison, Overbrook, OK $74,282.76

9. Travis Graves, Jay, OK $66,645.69

10. Caleb Anderson, Mocksville, NC $60,716.40

11. Hunter Koch, Vernon, TX $60,358.09

12. Wesley Thorp, Throckmorton, TX $57,431.46

13. Chase Tryan, Helena, MT $56,182.63

14. Tanner Braden, Dewey, OK $54,515.90

15. Levi Lord, Sturgis, SD $50,127.41

16. Nano Garza, Las Cruces, NM $47,213.47

17. Trey Yates, Pueblo, CO $46,007.26

18. Ross Ashford, Lott, TX $45,479.53

19. Jake Minor, Ellensburg, WA $42,233.91

20. Tyler Worley, Berryville, AR $41,888.38

Saddle Bronc Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Ryder Wright, Beaver, UT $190,777.48

2. Zeke Thurston, Big Valley, AB $157,362.99

3. Jacobs Crawley, Boerne, TX $96,984.43

4. Sterling Crawley, Stephenville, TX $95,141.70

5. Chase Brooks, Deer Lodge, MT $91,458.59

6. Jesse Wright, Milford, UT $87,982.36

7. Jake Watson, Hudsons Hope, BC $86,528.30

8. Rusty Wright, Milford, UT $79,797.01

9. Spencer Wright, Milford, UT $79,609.63

10. Dawson Hay, wildwood, AB $76,633.80

11. Bradley Harter, Loranger, LA $73,652.35

12. Wade Sundell, Boxholm, IA $72,730.82

13. Colt Gordon, Comanche, OK $70,469.07

14. JJ Elshere, Hereford, SD $66,669.41

15. Jake Finlay, Goondiwindi, QL $57,005.34

16. Isaac Diaz, Desdemona, TX $55,488.68

17. Kolby Wanchuk, Sherwood Park, AB $55,449.93

18. Cort Scheer, Elsmere, NE $54,023.24

19. Brody Cress, Hillsdale, WY $52,869.58

20. Mitch Pollock, Winnemucca, NV $52,822.95

Tie-Down Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Caleb Smidt, Bellville, TX $118,186.61

2. Tyson Durfey, Brock, TX $101,967.47

3. Michael Otero, Weatherford, TX $88,358.52

4. Haven Meged, Miles City, MT $85,480.61

5. Shane Hanchey, Sulphur, LA $85,189.38

6. Tuf Cooper, Decatur, TX $81,916.78

7. Adam Gray, Seymour, TX $74,598.68

8. Cooper Martin, Alma, KS $72,013.50

9. Marty Yates, Stephenville, TX $69,110.30

10. Taylor Santos, Creston, CA $67,237.85

11. Ty Harris, San Angelo, TX $64,056.62

12. Riley Pruitt, Gering, NE $61,951.64

13. Westyn Hughes, Caldwell, TX $61,681.39

14. Tyler Milligan, Pawhuska, OK $61,468.73

15. Rhen Richard, Roosevelt, UT $58,808.73

16. Shad Mayfield, Clovis, NM $56,708.62

17. Ryan Jarrett, Comanche, OK $55,582.62

18. Cody Craig, Wendell, ID $51,148.23

19. Jake Pratt, Ellensburg, WA $51,074.39

20. Marcos Costa, Menard, TX $50,923.74

Steer Roping Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Vin Fisher Jr., Andrews, TX $54,393.83

2. Trevor Brazile, Decatur, TX $49,737.53

3. Tuf Cooper, Decatur, TX $41,741.55

4. J. Tom Fisher, Andrews, TX $37,618.93

5. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX $32,780.72

6. Tony Reina, wharton, TX $32,391.79

7. Garrett Hale, Snyder, TX $30,617.71

8. Chet Herren, Pawhuska, OK $28,653.74

9. Brady Garten, Oologah, OK $28,143.16

10. Rocky Patterson, Pratt, KS $28,129.13

11. Cole Patterson, Pratt, KS $27,283.18

12. Chris Glover, Keenesburg, CO $26,570.22

13. Trenton Johnson, Blue Mound, KS $24,871.92

14. Shay Good, Abilene, TX $24,740.14

15. Jess Tierney, Hermosa, SD $24,461.38

16. Landon McClaugherty, Tilden, TX $24,151.18

17. Cody Lee, Gatesville, TX $23,995.42

18. Roger Branch, Wellston, OK $23,191.04

19. Trey Sheets, Cheyenne, WY $23,133.68

20. Brodie Poppino, Big Cabin, OK $22,312.59

Bull Riding Standings

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Sage Kimzey, Strong City, OK $155,514.71

2. Stetson Wright, Milford, UT $151,109.62

3. Trevor Kastner, Roff, OK $124,553.99

4. Tyler Bingham, Honeyville, UT $110,060.90

5. Clayton Sellars, Fruitland Park, FL $109,976.33

6. Parker Breding, Edgar, MT $105,745.83

7. Boudreaux Campbell, Crockett, TX $95,691.36

8. Trey Benton III, Rock Island, TX $91,633.75

9. Garrett Smith, Rexburg, ID $89,596.97

10. Jeff Askey, Athens, TX $88,788.51

11. Koby Radley, Montpelier, LA $79,737.91

12. Josh Frost, Randlett, UT $78,804.26

13. Trey Kimzey, Strong City, OK $74,587.50

14. Cole Melancon, Liberty, TX $68,629.97

15. Daylon Swearingen, Rochelle, GA $68,002.46

16. Trevor Reiste, Linden, IA $66,508.58

17. Chase Dougherty, Canby, OR $63,289.69

18. Ruger Piva, Challis, ID $61,283.31

19. Lon Danley, Tularosa, NM $60,213.31

20. Jordan Hansen, Ponoka, AB $59,303.03

Barrel Racing Standings (last updated August 5, 2019 | Courtesy of WPRA)

Rank, Name, City, State, Earnings

1. Nellie Miller, Cottonwood, CA $145,888.97

2. Hailey Kinsel, Cotulla, TX $142,106.21

3. Lisa Lockhart, Oelrichs, CA $130,089.12

4. Shali Lord, Lamar, CO $99,511.23

5. Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, OK $92,872.18

6. Jennifer Sharp, Richards, TX $82,705.25

7. Emily Miller, Weatherford, OK $81,615.47

8. Jessica Routier, Buffalo, SD $78,944.77

9. Ericka Nelson, Century, FL $75,988.12

10. Stevi Hillman, Weatherford, TX $73,967.84

11. Ivy Conrado, Nowata, OK $72,528.73

12. Lacinda Rose, Willard, MO $69,802.65

13. Amberleigh Moore, Salem, OR $64,927.25

14. Dona Rule, Minco, OK $64,161.42

15. Leia Pluemer, Los Lunas, NM $61,815.29

16. Jimmie Smith, McDade, TX $58,422.53

17. Jessica Telford, Caldwell, ID $57,221.31

18. Kathy Grimes, Medical Lake, WA $52,948.35

19. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX $51,496.83

20. Carly Taylor, Andersonville, TN $50,374.72

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