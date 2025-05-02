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PRCA Standings: May 3, 2025

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All Around

STETSON WRIGHT $123,290.38 Beaver, UT

Wacey Schalla $94,562.54 Arapaho, OK

Marcus Theriot $49,046.83 Lumberton, MS

Seth Hall $43,675.27 Albuquerque, NM

Brushton Minton $41,483.53 Witter Springs, CA

Paden Bray $26,877.27 Stephenville, TX

Cody Stewart $19,892.84 Janesville, CA

Chet Weitz $18,907.49 London, TX

Bart Brunson $16,763.12 Terry, MS

Tanner Green $15,295.94 Cotulla, TX

Bodie Mattson $15,189.72 Sturgis, SD

Jake Clay $13,482.62 Sapulpa, OK

Cole Walker $13,421.58 Sparta, TN

J.R. Myers $12,404.93 Felton, PA

Garrett Elmore $12,190.57 Springer, OK

Tyler Waters $12,073.50 Stephenville, TX

Paul David Tierney $11,286.21 Oklahoma City, OK

Chance Oftedahl $11,052.35 Pemberton, MN

Russell Cardoza $9,943.71 Terrebonne, OR

Jobe Johns $9,024.54 Zolfo Springs, FL

Bareback Riding

BRADLEE MILLER $119,396.50 Huntsville, TX

Rocker Steiner $83,853.54 Weatherford, TX

Dean Thompson $74,145.80 Altamont, UT

Nick Pelke $59,723.76 Mondovi, WI

Cole Franks $56,000.65 Clarendon, TX

Mason Clements $55,575.66 Spanish Fork, UT

Garrett Shadbolt $54,202.63 Merriman, NE

Jess Pope $53,459.07 Waverly, KS

Clay Jorgenson $50,397.06 Watford City, ND

Jayco Roper $49,593.01 Oktaha, OK

Waylon Bourgeois $48,049.80 Church Point, LA

R.C. Landingham $45,515.53 Hat Creek, CA

Sage Allen $45,388.21 Blackfoot, ID

Sam Petersen $45,299.55 Helena, MT

Tanner Aus $44,444.66 Granite Falls, MN

Cooper Cooke $39,053.52 Victor, ID

Taylor Broussard $38,396.26 Estherwood, LA

Jacob Lees $33,699.13 Caldwell, ID

Mason Stuller $33,340.29 Veneta, OR

Cole Reiner $32,554.69 Buffalo, WY

Saddle Bronc Riding

RYDER WRIGHT $138,421.55 Beaver, UT

Kade Bruno $92,411.35 Challis, ID

Dawson Hay $91,682.88 Wildwood, AB

Statler Wright $70,891.61 Beaver, UT

Sage Newman $61,337.60 Melstone, MT

Weston Patterson $58,703.40 Waverly, KS

Zachary Dallas $57,096.78 Las Cruces, NM

Kolby Wanchuk $54,949.12 Sherwood Park, AB

Lefty Holman $53,378.01 Visalia, CA

Chase Brooks $50,823.79 Deer Lodge, MT

Wyatt Casper $45,872.77 Miami, TX

Brody Wells $45,521.53 Powell, WY

Brody Cress $44,650.26 Hillsdale, WY

Ryder Sanford $42,168.84 Sulphur, LA

Damian Brennan $38,584.69 Injune, QL

Ben Andersen $34,056.23 Eckville, AB

Stetson Wright $32,883.89 Beaver, UT

Lucas Macza $32,726.23 High River, AB

Layton Green $30,764.55 Millarville, AB

Gus Gaillard $29,786.41 Morse, TX

Steer Wrestling

TUCKER ALLEN $101,549.03 Ventura, CA

Jesse Brown $58,862.70 Baker City, OR

Holden Myers $49,588.04 Van, TX

Dalton Massey $47,660.92 Hermiston, OR

Will Lummus $46,920.68 Byhalia, MS

Tyler Waguespack $45,006.18 Gonzales, LA

Stetson Jorgensen $43,856.75 Blackfoot, ID

Bridger Anderson $39,400.12 Carrington, ND

Eli Lord $38,508.92 Sturgis, SD

Riley Duvall $35,300.85 Checotah, OK

Dakota Eldridge $34,520.30 Elko, NV

Brandon Harrison $33,510.13 Cheek, TX

Ty Bauerle $32,274.52 Jourdanton, TX

Cody Devers $31,902.32 Perryton, TX

Justin Shaffer $31,625.72 Hallsville, TX

Chance Howard $31,551.64 Sallisaw, OK

J.D. Struxness $30,226.36 Milan, MN

Mike McGinn $29,623.53 Haines, OR

Jace Melvin $29,580.45 Fort Pierre, SD

Levi Rudd $28,083.11 Chelsea, OK

Team Roping-Headers

DERRICK BEGAY $91,595.73 Seba Dalkai, AZ

Tanner Tomlinson $70,948.93 Mineral Wells, TX

Dustin Egusquiza $58,387.41 Marianna, FL

Clay Smith $52,540.04 Broken Bow, OK

Tyler Wade $45,204.53 Terrell, TX

Lightning Aguilera $40,890.23 Athens, TX

Marcus Theriot $37,254.98 Lumberton, MS

Nelson Wyatt $35,564.74 Clanton, AL

Jake Smith $34,573.12 Broken Bow, OK

Dawson Graham $32,810.76 Wainwright, AB

Brenten Hall $30,855.12 Jay, OK

Luke Brown $25,106.21 Rock hill, SC

Tyler Tryan $23,283.20 Lipan, TX

Cyle Denison $23,090.46 Iowa, LA

Keven Daniel $23,004.00 Franklin, TN

Shay Dixon Carroll $22,616.88 Stephenville, TX

Coy Rahlmann $22,284.66 Ellsinore, MO

Brady Tryan $22,010.77 Huntley, MT

J.C. Yeahquo $20,980.07 Mandaree, ND

Cody Carter $20,857.40 Stephenville, TX

Team  Roping – Heelers

COLTER TODD $91,595.73 Willcox, AZ

Travis Graves $64,038.50 Jay, OK

Levi Lord $58,387.41 Sturgis, SD

Coleby Payne $52,540.04 Stephenville, TX

Wesley Thorp $45,204.53 Throckmorton, TX

Jonathan Torres $39,303.74 Ocala, FL

Kaden Profili $35,516.60 Jacksonville, TX

Douglas Rich $34,573.12 Herrick, IL

Dillon Graham $32,810.76 Wainwright, AB

Dustin Davis $30,587.89 Terrell, TX

Wyatt Cox $27,841.58 Arroyo Grande, CA

Cole Curry $25,251.40 Liberty, MS

Trey Yates $25,106.21 Pueblo, CO

Lane Mitchell $24,119.98 Bolivar, TN

Patrick Smith $23,929.00 Lipan, TX

Denton Dunning $22,843.64 Suprise, AZ

Calgary Smith $22,010.77 Adams, OR

Logan Moore $20,868.83 Dublin, TX

Blake Bentley $20,857.40 Stephenville, TX

Buddy Hawkins $20,393.22 Stephenville, TX

Tie-Down Ropers

RILEY WEBB $113,072.63 Denton, TX

Shad Mayfield $87,826.04 Clovis, NM

Kincade Henry $70,675.01 Mount Pleasant, TX

Ty Harris $50,538.77 San Angelo, TX

Kyle Lucas $48,178.75 Carstairs, AB

John Douch $45,319.55 Huntsville, TX

Tuf Cooper $44,534.42 Decatur, TX

Brushton Minton $41,270.61 Witter Springs, CA

Riley Pruitt $40,142.39 Gering, NE

Cory Solomon $39,527.28 Prairie View, TX

Haven Meged $39,516.36 Miles City, MT

Seth Hall $39,056.73 Albuquerque, NM

Zack Jongbloed $38,175.85 iowa, LA

Marty Yates $36,066.70 Stephenville, TX

Cash Hooper $35,476.68 Pampa, TX

Tom Crouse $34,893.33 Gallatin, MO

Dylan Hancock $33,322.53 San Angelo, TX

Shane Hanchey $33,030.47 Sulphur, LA

Ryan Jarrett $32,176.25 Comanche, OK

Trevor Hale $31,072.31 Perryton, TX

Steer Roping

COLE PATTERSON $30,370.55 Pawnee, OK

Scott Snedecor $22,046.37 Fredericksburg, TX

Ryan Rochlitz $15,831.07 Pine Bluffs, WY

Tanner Stec $14,885.05 Bassett, NE

Thomas Smith $13,857.92 Barnsdall, OK

Billy Good $12,303.26 Wynnewood, OK

Vin Fisher $12,272.35 Andrews, TX

Jess Tierney $11,671.23 Hermosa, SD

Ora Taton $11,036.93 Rapid City, SD

Reo Lohse $9,216.18 Kaycee, WY

Slade Wood $9,116.58 New Ulm, TX

Blake Deckard $8,856.78 Eufaula, OK

John Clark $7,455.93 Pecos, TX

Clay Long $7,440.56 Stephenville, TX

Trent Johnson $7,428.35 Blue Mound, KS

Cody Lee $7,094.18 Gatesville, TX

Brodie Poppino $6,953.62 Big Cabin, OK

Brian Garr $6,642.41 Grandview, TX

Will McBride $6,599.81 Ogallala, NE

Seth Schafer $6,341.86 Comanche, TX

Bull Riding

WACEY SCHALLA $134,276.45 Arapaho, OK

Tristen Hutchings $115,431.28 Monteview, ID

Stetson Wright $114,557.86 Beaver, UT

T.J. Gray $110,134.19 Dairy, OR

Mason Moody $81,312.18 Letcher, SD

T Parker $64,824.31 Winnie, TX

Rawley Johnson $63,741.65 Swan Valley, ID

Ky Hamilton $59,100.03 Mackay, QL

Trey Benton $48,784.78 Richards, TX

Tristan Mize $46,846.01 Bryan, TX

Jesse Petri $46,609.89 Dublin, TX

Scott Wells $45,319.23 Goondiwindi, QL

Maverick Potter $44,313.69 Waxahachie, TX

Jestyn Woodward $44,014.08 Custer, SD

Luke Mast $43,693.92 Hutchinson, KS

Clayton Sellars $42,831.34 Friutlandpark, FL

JR Stratford $38,111.87 Byers, KS

Wade Tuni $37,651.06 Rock Point, AZ

Tyler Bingham $37,266.47 Howell, UT

Hayes Weight $36,699.12 Goshen, UT

Barrel Racing

Kassie Mowry Dublin, TX $131,644.11

Brittany Pozzi Tonozzi Lampasas, TX $88,846.85

Andrea Busby Millsap, TX $60,427.95

Megan McLeod-Sprague..Marsing, ID $55,229.97

Hailey Kinsel Cotulla, TX $45,880.66

Tricia Aldridge Sanger, TX $40,056.22

Emily Beisel Weatherford, OK $36,645.73

Carlee Otero Perrin, TX $33,293.27

Stephanie Fryar Waco, TX $33,183.85

Leslie Smalygo Skiatook, OK $33,004.95

Wenda Johnson Pawhuska, OK $32,492.89

Alyssa Urbanek-Wade Stephenville, TX $3,949.29

Jordan Driver Garden City, TX $31,580.01

Chloe Gray Yatesville, GA $31,569.76

Katelyn Scott Odessa, TX $30,661.34

Fallon Taylor Collinsville, TX $30,493.43

Acey Pinkston Stephenville, TX $29,351.00

McKenna Coronado Kanarraville, UT $27,606.26

Katie Jo Halbert Port Lavaca, TX $27,531.66

Julie Plourde Krum, TX $27,230.15

Breakaway Roping

1. Taylor Munsell Alva, OK $92,902.36

2 Josie Conner Iowa, LA $56,068.15

3 Joey Williams Volborg, MT $51,192.33

4 Aspen Miller Santa Fe, TX $43,961.47

5 Rylee A George Stephenville, TX $40,756.46

6 Kinlie Brennise Craig, CO $40,592.15

7 Bradi Good Abilene, TX $37,625.46

8 Beau Peterson Council Grove, KS $35,615.22

9 Maddy Deerman Hope, NM $33,151.26

10 Shelby Boisjoli-Meged Miles City, MT $32,575.49

11 TiAda Gray May, TX $32,266.72

12 Jenna Dallyn Nanton, AB $27,480.36

13 Hali Williams Comanche, TX $26,652.57

14 Bailey Bates Tohatchi, NM $26,436.98

15 Brooke Ladner Poplarville, MS $24,885.56

16 Cheyanne McCartney Kingston, OK $24,681.58

17 Kayla Graham Cameron, TX $22,274.86

18 Martha Angelone Stephenville, TX $21,588.84

19 Macy Young Wittmann, AZ $20,835.21

20 Kelsie Domer Dublin, TX $20,680.10 •

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