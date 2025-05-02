PRCA Standings: May 3, 2025
All Around
STETSON WRIGHT $123,290.38 Beaver, UT
Wacey Schalla $94,562.54 Arapaho, OK
Marcus Theriot $49,046.83 Lumberton, MS
Seth Hall $43,675.27 Albuquerque, NM
Brushton Minton $41,483.53 Witter Springs, CA
Paden Bray $26,877.27 Stephenville, TX
Cody Stewart $19,892.84 Janesville, CA
Chet Weitz $18,907.49 London, TX
Bart Brunson $16,763.12 Terry, MS
Tanner Green $15,295.94 Cotulla, TX
Bodie Mattson $15,189.72 Sturgis, SD
Jake Clay $13,482.62 Sapulpa, OK
Cole Walker $13,421.58 Sparta, TN
J.R. Myers $12,404.93 Felton, PA
Garrett Elmore $12,190.57 Springer, OK
Tyler Waters $12,073.50 Stephenville, TX
Paul David Tierney $11,286.21 Oklahoma City, OK
Chance Oftedahl $11,052.35 Pemberton, MN
Russell Cardoza $9,943.71 Terrebonne, OR
Jobe Johns $9,024.54 Zolfo Springs, FL
Bareback Riding
BRADLEE MILLER $119,396.50 Huntsville, TX
Rocker Steiner $83,853.54 Weatherford, TX
Dean Thompson $74,145.80 Altamont, UT
Nick Pelke $59,723.76 Mondovi, WI
Cole Franks $56,000.65 Clarendon, TX
Mason Clements $55,575.66 Spanish Fork, UT
Garrett Shadbolt $54,202.63 Merriman, NE
Jess Pope $53,459.07 Waverly, KS
Clay Jorgenson $50,397.06 Watford City, ND
Jayco Roper $49,593.01 Oktaha, OK
Waylon Bourgeois $48,049.80 Church Point, LA
R.C. Landingham $45,515.53 Hat Creek, CA
Sage Allen $45,388.21 Blackfoot, ID
Sam Petersen $45,299.55 Helena, MT
Tanner Aus $44,444.66 Granite Falls, MN
Cooper Cooke $39,053.52 Victor, ID
Taylor Broussard $38,396.26 Estherwood, LA
Jacob Lees $33,699.13 Caldwell, ID
Mason Stuller $33,340.29 Veneta, OR
Cole Reiner $32,554.69 Buffalo, WY
Saddle Bronc Riding
RYDER WRIGHT $138,421.55 Beaver, UT
Kade Bruno $92,411.35 Challis, ID
Dawson Hay $91,682.88 Wildwood, AB
Statler Wright $70,891.61 Beaver, UT
Sage Newman $61,337.60 Melstone, MT
Weston Patterson $58,703.40 Waverly, KS
Zachary Dallas $57,096.78 Las Cruces, NM
Kolby Wanchuk $54,949.12 Sherwood Park, AB
Lefty Holman $53,378.01 Visalia, CA
Chase Brooks $50,823.79 Deer Lodge, MT
Wyatt Casper $45,872.77 Miami, TX
Brody Wells $45,521.53 Powell, WY
Brody Cress $44,650.26 Hillsdale, WY
Ryder Sanford $42,168.84 Sulphur, LA
Damian Brennan $38,584.69 Injune, QL
Ben Andersen $34,056.23 Eckville, AB
Stetson Wright $32,883.89 Beaver, UT
Lucas Macza $32,726.23 High River, AB
Layton Green $30,764.55 Millarville, AB
Gus Gaillard $29,786.41 Morse, TX
Steer Wrestling
TUCKER ALLEN $101,549.03 Ventura, CA
Jesse Brown $58,862.70 Baker City, OR
Holden Myers $49,588.04 Van, TX
Dalton Massey $47,660.92 Hermiston, OR
Will Lummus $46,920.68 Byhalia, MS
Tyler Waguespack $45,006.18 Gonzales, LA
Stetson Jorgensen $43,856.75 Blackfoot, ID
Bridger Anderson $39,400.12 Carrington, ND
Eli Lord $38,508.92 Sturgis, SD
Riley Duvall $35,300.85 Checotah, OK
Dakota Eldridge $34,520.30 Elko, NV
Brandon Harrison $33,510.13 Cheek, TX
Ty Bauerle $32,274.52 Jourdanton, TX
Cody Devers $31,902.32 Perryton, TX
Justin Shaffer $31,625.72 Hallsville, TX
Chance Howard $31,551.64 Sallisaw, OK
J.D. Struxness $30,226.36 Milan, MN
Mike McGinn $29,623.53 Haines, OR
Jace Melvin $29,580.45 Fort Pierre, SD
Levi Rudd $28,083.11 Chelsea, OK
Team Roping-Headers
DERRICK BEGAY $91,595.73 Seba Dalkai, AZ
Tanner Tomlinson $70,948.93 Mineral Wells, TX
Dustin Egusquiza $58,387.41 Marianna, FL
Clay Smith $52,540.04 Broken Bow, OK
Tyler Wade $45,204.53 Terrell, TX
Lightning Aguilera $40,890.23 Athens, TX
Marcus Theriot $37,254.98 Lumberton, MS
Nelson Wyatt $35,564.74 Clanton, AL
Jake Smith $34,573.12 Broken Bow, OK
Dawson Graham $32,810.76 Wainwright, AB
Brenten Hall $30,855.12 Jay, OK
Luke Brown $25,106.21 Rock hill, SC
Tyler Tryan $23,283.20 Lipan, TX
Cyle Denison $23,090.46 Iowa, LA
Keven Daniel $23,004.00 Franklin, TN
Shay Dixon Carroll $22,616.88 Stephenville, TX
Coy Rahlmann $22,284.66 Ellsinore, MO
Brady Tryan $22,010.77 Huntley, MT
J.C. Yeahquo $20,980.07 Mandaree, ND
Cody Carter $20,857.40 Stephenville, TX
Team Roping – Heelers
COLTER TODD $91,595.73 Willcox, AZ
Travis Graves $64,038.50 Jay, OK
Levi Lord $58,387.41 Sturgis, SD
Coleby Payne $52,540.04 Stephenville, TX
Wesley Thorp $45,204.53 Throckmorton, TX
Jonathan Torres $39,303.74 Ocala, FL
Kaden Profili $35,516.60 Jacksonville, TX
Douglas Rich $34,573.12 Herrick, IL
Dillon Graham $32,810.76 Wainwright, AB
Dustin Davis $30,587.89 Terrell, TX
Wyatt Cox $27,841.58 Arroyo Grande, CA
Cole Curry $25,251.40 Liberty, MS
Trey Yates $25,106.21 Pueblo, CO
Lane Mitchell $24,119.98 Bolivar, TN
Patrick Smith $23,929.00 Lipan, TX
Denton Dunning $22,843.64 Suprise, AZ
Calgary Smith $22,010.77 Adams, OR
Logan Moore $20,868.83 Dublin, TX
Blake Bentley $20,857.40 Stephenville, TX
Buddy Hawkins $20,393.22 Stephenville, TX
Tie-Down Ropers
RILEY WEBB $113,072.63 Denton, TX
Shad Mayfield $87,826.04 Clovis, NM
Kincade Henry $70,675.01 Mount Pleasant, TX
Ty Harris $50,538.77 San Angelo, TX
Kyle Lucas $48,178.75 Carstairs, AB
John Douch $45,319.55 Huntsville, TX
Tuf Cooper $44,534.42 Decatur, TX
Brushton Minton $41,270.61 Witter Springs, CA
Riley Pruitt $40,142.39 Gering, NE
Cory Solomon $39,527.28 Prairie View, TX
Haven Meged $39,516.36 Miles City, MT
Seth Hall $39,056.73 Albuquerque, NM
Zack Jongbloed $38,175.85 iowa, LA
Marty Yates $36,066.70 Stephenville, TX
Cash Hooper $35,476.68 Pampa, TX
Tom Crouse $34,893.33 Gallatin, MO
Dylan Hancock $33,322.53 San Angelo, TX
Shane Hanchey $33,030.47 Sulphur, LA
Ryan Jarrett $32,176.25 Comanche, OK
Trevor Hale $31,072.31 Perryton, TX
Steer Roping
COLE PATTERSON $30,370.55 Pawnee, OK
Scott Snedecor $22,046.37 Fredericksburg, TX
Ryan Rochlitz $15,831.07 Pine Bluffs, WY
Tanner Stec $14,885.05 Bassett, NE
Thomas Smith $13,857.92 Barnsdall, OK
Billy Good $12,303.26 Wynnewood, OK
Vin Fisher $12,272.35 Andrews, TX
Jess Tierney $11,671.23 Hermosa, SD
Ora Taton $11,036.93 Rapid City, SD
Reo Lohse $9,216.18 Kaycee, WY
Slade Wood $9,116.58 New Ulm, TX
Blake Deckard $8,856.78 Eufaula, OK
John Clark $7,455.93 Pecos, TX
Clay Long $7,440.56 Stephenville, TX
Trent Johnson $7,428.35 Blue Mound, KS
Cody Lee $7,094.18 Gatesville, TX
Brodie Poppino $6,953.62 Big Cabin, OK
Brian Garr $6,642.41 Grandview, TX
Will McBride $6,599.81 Ogallala, NE
Seth Schafer $6,341.86 Comanche, TX
Bull Riding
WACEY SCHALLA $134,276.45 Arapaho, OK
Tristen Hutchings $115,431.28 Monteview, ID
Stetson Wright $114,557.86 Beaver, UT
T.J. Gray $110,134.19 Dairy, OR
Mason Moody $81,312.18 Letcher, SD
T Parker $64,824.31 Winnie, TX
Rawley Johnson $63,741.65 Swan Valley, ID
Ky Hamilton $59,100.03 Mackay, QL
Trey Benton $48,784.78 Richards, TX
Tristan Mize $46,846.01 Bryan, TX
Jesse Petri $46,609.89 Dublin, TX
Scott Wells $45,319.23 Goondiwindi, QL
Maverick Potter $44,313.69 Waxahachie, TX
Jestyn Woodward $44,014.08 Custer, SD
Luke Mast $43,693.92 Hutchinson, KS
Clayton Sellars $42,831.34 Friutlandpark, FL
JR Stratford $38,111.87 Byers, KS
Wade Tuni $37,651.06 Rock Point, AZ
Tyler Bingham $37,266.47 Howell, UT
Hayes Weight $36,699.12 Goshen, UT
Barrel Racing
Kassie Mowry Dublin, TX $131,644.11
Brittany Pozzi Tonozzi Lampasas, TX $88,846.85
Andrea Busby Millsap, TX $60,427.95
Megan McLeod-Sprague..Marsing, ID $55,229.97
Hailey Kinsel Cotulla, TX $45,880.66
Tricia Aldridge Sanger, TX $40,056.22
Emily Beisel Weatherford, OK $36,645.73
Carlee Otero Perrin, TX $33,293.27
Stephanie Fryar Waco, TX $33,183.85
Leslie Smalygo Skiatook, OK $33,004.95
Wenda Johnson Pawhuska, OK $32,492.89
Alyssa Urbanek-Wade Stephenville, TX $3,949.29
Jordan Driver Garden City, TX $31,580.01
Chloe Gray Yatesville, GA $31,569.76
Katelyn Scott Odessa, TX $30,661.34
Fallon Taylor Collinsville, TX $30,493.43
Acey Pinkston Stephenville, TX $29,351.00
McKenna Coronado Kanarraville, UT $27,606.26
Katie Jo Halbert Port Lavaca, TX $27,531.66
Julie Plourde Krum, TX $27,230.15
Breakaway Roping
1. Taylor Munsell Alva, OK $92,902.36
2 Josie Conner Iowa, LA $56,068.15
3 Joey Williams Volborg, MT $51,192.33
4 Aspen Miller Santa Fe, TX $43,961.47
5 Rylee A George Stephenville, TX $40,756.46
6 Kinlie Brennise Craig, CO $40,592.15
7 Bradi Good Abilene, TX $37,625.46
8 Beau Peterson Council Grove, KS $35,615.22
9 Maddy Deerman Hope, NM $33,151.26
10 Shelby Boisjoli-Meged Miles City, MT $32,575.49
11 TiAda Gray May, TX $32,266.72
12 Jenna Dallyn Nanton, AB $27,480.36
13 Hali Williams Comanche, TX $26,652.57
14 Bailey Bates Tohatchi, NM $26,436.98
15 Brooke Ladner Poplarville, MS $24,885.56
16 Cheyanne McCartney Kingston, OK $24,681.58
17 Kayla Graham Cameron, TX $22,274.86
18 Martha Angelone Stephenville, TX $21,588.84
19 Macy Young Wittmann, AZ $20,835.21
20 Kelsie Domer Dublin, TX $20,680.10 •