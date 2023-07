Results: Black Hills Roundup, Belle Fourche, July 1-4

Belle Fourche, S.D., July 1-4

Bareback riding: 1. (tie) Bradlee Miller, on Harper & Morgan Rodeo Co’s Route 66, and Shane O’Connell, on Burch Rodeo’s Family Friend, 86 points, $3,059 each; 3. Tanner Aus, 84.5, $1,962; 4. Ty Breuer, 83.5, $1,270; 5. Ben Kramer, 82.5, $808; 6. Yance Day, 82, $577; 7. Houston Herbert, 81, $462; 8. (tie) Mason Clements and Andy Gingerich, 80.5, $173 each.

Steer wrestling: 1. Tyler Willis Ravenscroft, 4.2 seconds, $2,936; 2. (tie) Justin Dahl, Joe Nelson and Don Payne, 4.3, $2,245 each; 5. Logan Lemmel, 4.4, $1,727; 6. Stetson Jorgensen, 4.8, $1,555; 7. (tie) Stephen Mullins and Gavin Soileau, 4.9, $1,295 each; 9. Billy Boldon, 5.0, $1,036; 10. (tie) Kyler Dick, Trell Etbauer and Payden McIntyre, 5.1, $230 each.

Team roping: 1. Shay Dixon Carroll/Evan Arnold, 3.9 seconds, $4,594 each; 2. Jake Orman/Corey Hendrick, 4.0, $4,054; 3. (tie) Ty Arnold/Kaden Profili, Brenten Hall/Paden Bray and Clay Smith/Coleby Payne, 4.1, $3,063 each; 6. Tyler Wade/Wesley Thorp, 4.4, $2,432; 7. Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 4.5, $2,162; 8. (tie) Riley Minor/Brady Minor, Tyler Waters/Max Kuttler and J.C. Yeahquo/L.J. Yeahquo, 4.6, $1,531 each.

Saddle bronc riding: 1. Sage Newman, 90 points on Burch Rodeo’s Lunatic From Hell, $3,894; 2. (tie) Ben Andersen and Ean Price, 87, $2,596 each; 4. Jake Finlay, 86, $1,428; 5. Lucas Macza, 85, $909; 6. (tie) Tanner Butner and Lane Schuelke, 84.5, $584 each; 8. (tie) Sterling Crawley, Cole Elshere and Cort Scheer, 84, $130 each.

Tie-down roping: 1. Blake Ash, 8.3 seconds, $4,139; 2. Cole Robinson, 8.4, $3,652; 3. Carsyn Sunvison, 8.8, $3,165; 4. (tie) Kincade Henry and Lane Livingston, 8.9, $2,556 each; 6. Paul David Tierney, 9.0, $2,191; 7. Richard Newton, 9.1, $1,948; 8. Marcos Costa, 9.2, $1,704; 9. (tie) Connor Atkinson, Roan Hudson, Roy Lee and Nolan Richie, 9.4, $609 each.

Barrel racing: 1. Fonda Melby, 17.22 seconds, $4,617; 2. Kassie Mowry, 17.26, $3,694; 3. McKenzie Jendersee, 17.35, $3,001; 4. Jessi Fish, 17.41, $2,309; 5. Lisa Lockhart, 17.42, $1,847; 6. Victoria Procter, 17.43, $1,385; 7. Paige Dove, 17.44, $1,154; 8. Sara Winkelman, 17.46, $1,039; 9. Halyn Lide, 17.47, $923; 10. Stephanie Fryar, 17.50, $808; 11. Molly Otto, 17.51, $693; 12. Preslie Reid, 17.54, $577; 13. Bobbi Olson, 17.56, $462; 14. Tamara Reinhardt, 17.57, $346; 15. Hallie Fulton, 17.60, $231.

Steer roping: First round: 1. Mike Chase, 10.3 seconds, $1,381; 2. Cody Lee, 10.8, $1,143; 3. Reo Lohse, 11.2, $905; 4. J.R. Olson, 11.8, $667; 5. Coy Thompson, 11.9, $429; 6. Vin Fisher Jr., 12.4, $238. Second round: 1. (tie) Reo Lohse and Jess Tierney, 9.4 seconds, $1,262 each; 3. Tanner Stec, 10.0, $905; 4. Scott Snedecor, 10.1, $667; 5. Slade Wood, 10.5, $429; 6. Kyle Cauthorn, 10.9, $238. Third round: 1. Jess Tierney, 8.8 seconds, $1,381; 2. Cole Patterson, 9.4, $1,143; 3. (tie) John Clark and Tyrel Taton, 10.6, $786 each; 5. Wade Shoemaker, 10.7, $429; 6. Scott Snedecor, 10.9, $238. Average: 1. Reo Lohse, 32.6 seconds on three head, $2,072; 2. Mike Chase, 33.7, $1,715; 3. Scott Snedecor, 36.1, $1,357; 4. Cody Lee, 37.6, $1,000; 5. J.R. Olson, 37.7, $643; 6. Slade Wood, 40.7, $357.

Bull riding leaders: No qualified rides.

Total payoff: $174,097. Stock contractor: Powder River Rodeo. Sub-contractors: Burch Rodeo, McCoy Rodeo, Harper & Morgan Rodeo Co and Legend Rodeo Stock. Rodeo secretary: Allison Whitsett. Officials: Kent Crouch, Paul Cleveland and Phil Smith. Timers: Tenisha Hoptowit and Cara Franzen. Announcer: Andy Seiler. Specialty acts: Brian Patton and Bobby Kerr. Bullfighters: Clay Heger and Dakoda Simmes. Clown/barrelman: Brian Patton. Flankmen: Darcy Hollingsworth, Red Lemmel and John Franzen. Chute boss: John Franzen. Pickup men: Clint Humble and Jay Shaw. Music director: Laney Newman. Photographer: Clay Guardipee.