Results: Black Hills Roundup

Belle Fourche, S.D., July 3-6

All-around cowboy: Eli Lord, $3,089, steer wrestling and team roping.

Bareback riding: 1. Nate McFadden, 87 points on Powder River Rodeo’s Craig At Midnight, $2,583; 2. Tim O’Connell, 86, $1,980; 3. Tucker Zingg, 84.5, $1,464; 4. Hunter Brasfield, 83.5, $947; 5. Cole Reiner, 82.5, $603; 6. (tie) Tyler Berghuis and Wyatt Denny, 81, $387 each; 8. Devan Reilly, 80.5, $258.

Steer wrestling: First round: 1. Brent Woodward, 4.3 seconds, $1,433; 2. Riley Krassin, 4.6, $1,186; 3. Eli Lord, 4.7, $939; 4. Jeff Johnston, 4.8, $692; 5. Riley Reiss, 5.2, $445; 6. Payden McIntyre, 5.3, $247. Second round: 1. Laine Herl, 3.9 seconds, $1,433; 2. Del Day, 4.4, $1,186; 3. (tie) Joe Nelson and Richard Coats, 4.9, $815 each; 5. Colt Floyd, 5.1, $445; 6. Jake Kraupie, 5.3, $247. Average: 1. Eli Lord, 10.1 seconds on two head, $2,150; 2. Richard Coats, 10.6, $1,779; 3. Reed Kraeger, 11.4, $1,408; 4. Riley Krassin, 11.5, $1,038; 5. Joe Nelson, 11.6, $667; 6. Chason Floyd, 11.7, $371.

Team roping: 1. Dustin Egusquiza/Jake Long, 4.3 seconds, $4,505 each; 2. Ty Blasingame/Brandon Bates, 4.7, $4,031; 3. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 4.9, $3,557; 4. Luke Brown/Paul Eaves, 5.0, $3,083; 5. Cyle Denison/Lane Mitchell, 5.1, $2,608; 6. Brenten Hall/Chase Tryan, 5.2, $2,134; 7. (tie) Jon Peterson/Trae Smith and Kellan Johnson/Carson Johnson, 5.3, $1,423 each; 9. Coy Brittain/Colton Brittain, 5.5, $711; 10. Cody Hilzendeger/JC Flake, 5.7, $237.

Saddle bronc riding: 1. JJ Elshere, 90 points on Powder River Rodeo’s Rich N Fancy, $5,668; 2. Shorty Garrett, 85.5, $4,346; 3. (tie) Riggin Smith and Ryder Wright, 85, $2,645 each; 5. Jeremy Meeks, 84.5, $1,323; 6. Ty Manke, 82.5, $945; 7. (tie) Shade Etbauer, Jacob Lewis and Tegan Smith, 82, $441 each.

Tie-down roping: 1. Stetson Vest, 9.8 seconds, $2,659; 2. Joe Schmidt, 10.6, $2,312; 3. Brian Garr, 11.0, $1,966; 4. Tyson Arledge, 11.1, $1,619; 5. Taylor Santos, 11.5, $1,272; 6. Quay Howard, 12.5, $925; 7. Kade Kinghorn, 13.5, $578; 8. Tyson Durfey, 13.8, $231.

Barrel racing: 1. Jessica Routier, 17.19 seconds, $3,756; 2. Christy Willert, 17.75, $3,005; 3. Kelly Allen, 17.76, $2,442; 4. Kristi Steffes, 17.79, $1,878; 5. Tamara Reinhardt, 17.82, $1,502; 6. Kiley Dalchow, 17.85, $1,127; 7. Jenna Humble, 17.88, $939; 8. Erin Williams, 17.94, $845; 9. (tie) Lisa Fernandes and Nikki Hansen, 17.97, $704 each; 11. Amanda Cupp, 18.01, $563; 12. Ahnna Peterson, 18.04, $470; 13. Ginger LaDuke, 18.10, $376; 14. Hali Gjermundson, 18.11, $282; 15. Kristen Zancanella, 18.16, $188.

Bull riding: * 1. Daylon Swearingen, 90 points on Powder River Rodeo’s Cinnamon Kat, $4,786; 2. Koby Radley, 87, $3,948; 3. Ardie Maier, 83, $3,230; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Total payoff: $136,131. Stock contractor: Powder River Rodeo. Sub-contractors: Fettig Pro Rodeo, Harper & Morgan Rodeo Co and Northcott Macza. Rodeo secretary: Jackie Higlin. Officials: Carl Burkholder, Clayton Macom and Kent Crouch. Timers: Jessi Franzen and Kim Ridley. Announcer: Steve Goedert. Specialty act: Mandy Payne. Bullfighters: Clay Heger and Aaron Hargo. Clown/barrelman: Denny Halstead. Flankmen: John Franzen, Joseph Hales, Red Lemmel and Willy Macza. Chute boss: John Franzen. Pickup men: Clint Humble and Garrett Kissack. Photographers: Jim Svoboda Jr and Alaina Stangle. Music director: Nicky Kimm.

