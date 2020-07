Results: Deadwood Days Of 76 Rodeo

Deadwood, S.D., July 22-25

All-around cowboy: Shad Mayfield, $795, tie-down roping and team roping.

Bareback riding: 1. Trenten Montero, 87 points on Sutton Rodeos’ Knobs, $4,227; 2. Orin Larsen, 86.5, $3,241; 3. Jake Brown, 86, $2,395; 4. Shane O’Connell, 85, $1,550; 5. Ty Breuer, 84.5, $986; 6. Tilden Hooper, 84, $705; 7. (tie) Tanner Aus and Cole Reiner, 83.5, $493 each.

Steer wrestling: First round: 1. Tyler Waguespack, 3.7 seconds, $2,502; 2. Blake Knowles, 3.9, $2,175; 3. (tie) Shayde Etherton and Curtis Cassidy, 4.0, $1,686 each; 5. Stetson Jorgensen, 4.1, $1,196; 6. (tie) Mike McGinn and Jace Melvin, 4.3, $707 each; 8. Ty Erickson, 4.4, $218. Second round: 1. Sam Powers, 3.5 seconds, $2,502; 2. Gary Gilbert, 3.7, $2,175; 3. (tie) Jule Hazen and Will Lummus, 3.8, $1,686 each; 5. (tie) Ringo Robinson and Sam Goings, 4.0, $1,033 each; 7. (tie) Scott Guenthner and Bridger Anderson, 4.1, $381 each. Average: 1. Stetson Jorgensen, 8.3 seconds on two head, $3,753; 2. Mike McGinn, 8.8, $3,263; 3. Gary Gilbert, 8.9, $2,774; 4. Curtis Cassidy, 9.0, $2,284; 5. Rowdy Parrott, 9.2, $1,795; 6. (tie) Sam Goings and Tyler Waguespack, 9.3, $1,061 each; 8. Billy Boldon, 9.5, $326.

Team roping: First round: 1. Coleman Proctor/Ryan Motes, 4.4 seconds, $2,675 each; 2. Jeff Flenniken/Tyler Worley, 4.8, $2,326; 3. (tie) Jake Orman/Brye Crites and Dustin Egusquiza/Travis Graves, 4.9, $1,803 each; 5. Jared Odens/Matt Zancanella, 5.0, $1,279; 6. (tie) Turner Harris/Jade Nelson and Brenten Hall/Chase Tryan, 5.2, $756 each; 8. (tie) Wyatt Imus/Joseph Harrison and Matt Sherwood/Trey Yates, 5.4, $116 each. Second round: 1. (tie) Reno Stoebner/Colton Brittain and Erich Rogers/Paden Bray, 4.1 seconds, $2,500 each; 3. Brent McInerney/Tanner McInerney, 4.5, $1,977; 4. (tie) Andrew Ward/Buddy Hawkins II, Brit Ellerman/Trey Johnson and Layne Carson/Jeff Nelson, 4.9, $1,279 each; 7. Jr. Dees/Coleby Payne, 5.0, $581; 8. Brady Tryan/Levi Tyan, 5.2, $233. Average: 1. Jake Orman/Brye Crites, 10.6 seconds on two head, $4,012 each; 2. Brenten Hall/Chase Tryan, 10.8, $3,489; 3. Turner Harris/Jade Nelson, 10.9, $2,965; 4. Levi Simpson/Shay Dixon Carroll, 11.7, $2,442; 5. Chad Masters/Wesley Thorp, 12.8, $1,919; 6. Dale Benevides/Jesse Hines, 13.8, $1,395; 7. Jason Thorstenson/Jace Crabb, 14.0, $872; 8. Jared Odens/Matt Zancanella, 15.5, $349.

Saddle bronc riding: 1. Taos Muncy, 87.5 points on Burch Rodeo’s Bubble Bath, $4,684; 2. Stetson Wright, 86.5, $3,591; 3. (tie) Sterling Crawley and Shorty Garrett, 86, $2,186 each; 5. Cody DeMoss, 85, $1,093; 6. Chase Brooks, 84.5, $781; 7. Wyatt Hageman, 84, $625; 8. (tie) Jade Blackwell and Jeremy Meeks, 82.5, $234 each.

Tie-down roping: First round: 1. Cody Huber, 7.7 seconds, $2,814; 2. Trey Young, 7.8, $2,447; 3. Shane Hanchey, 8.0, $2,080; 4. (tie) Catfish Brown and Caleb Smidt, 8.1, $1,529 each; 6. Jake Pratt, 8.4, $979; 7. Stetson Vest, 8.5, $612; 8. Riley Pruitt, 8.6, $245. Second round: 1. Haven Meged, 7.9 seconds, $2,814; 2. (tie) Quay Howard and Talon Cooper, 8.2, $2,263 each; 4. Caleb Smidt, 8.3, $1,713; 5. Adam Gray, 8.4, $1,346; 6. (tie) Shad Mayfield and Blane Cox, 8.5, $795 each; 8. (tie) Reid Zapalac, Jake Pratt and Treg Schaack, 8.6, $82 each. Average: 1. Caleb Smidt, 16.4 seconds on two head, $4,221; 2. Jake Pratt, 17.0, $3,670; 3. Cody Huber, 17.3, $3,120; 4. (tie) Catfish Brown and Adam Gray, 17.4, $2,294 each; 6. Clint Kindred, 18.1, $1,468; 7. Blane Cox, 18.2, $918; 8. Westyn Hughes, 18.6, $367.

Barrel racing: 1. Emily Miller, 17.61 seconds, $5,343; 2. Leslie Smalygo, 17.63, $4,274; 3. Brittney Barnett, 17.79, $3,473; 4. Cheyenne Wimberley, 17.83, $2,671; 5. Stevi Hillman, 17.84, $2,137; 6. (tie) Cambra Smith and Leia Pluemer, 17.85, $1,469 each; 8. Lacinda Rose, 17.87, $1,202; 9. Cora Borman, 17.88, $1,069; 10. Ivy Hurst, 17.89, $935; 11. (tie) Carly Taylor, Jamie Chaffin and Amanda Welsh, 17.90, $668 each; 14. Nellie Miller, 17.91, $401; 15. (tie) Michelle Alley, Destri Devenport and Ashley Castleberry, 17.94, $89 each.

Steer roping: First round: 1. Scott Snedecor, 10.1 seconds, $1,835; 2. Chris Glover, 10.2, $1,596; 3. Jim Locke, 10.5, $1,357; 4. Martin Poindexter, 10.7, $1,117; 5. Cole Patterson, 11.0, $878; 6. Garrett Hale, 11.2, $638; 7. Tyrel Taton, 11.3, $399; 8. Roger Nonella, 11.6, $160. Second round: 1. Brodie Poppino, 9.3 seconds, $1,835; 2. Landon McClaugherty, 10.0, $1,596; 3. Rocky Patterson, 10.3, $1,357; 4. Mike Chase, 10.6, $1,117; 5. Roger Branch, 11.1, $878; 6. Taylor Santos, 11.3, $638; 7. Trevor Brazile, 11.4, $399; 8. Trey Wallace, 11.6, $160. Third round: 1. (tie) Reo Lohse and Vin Fisher Jr., 10.0 seconds, $1,716 each; 3. Jim Locke, 10.5, $1,357; 4. Ora Taton, 10.7, $1,117; 5. Trevor Brazile, 10.9, $878; 6. Dalton Walker, 11.1, $638; 7. Cooper Mills, 11.2, $399; 8. Troy Tillard, 11.3, $160. Average: 1. Cole Patterson, 34.4 seconds on three head, $2,753; 2. Roger Branch, 35.4, $2,394; 3. Blake Deckard, 36.2, $2,035; 4. Troy Tillard, 36.3, $1,676; 5. Chris Glover, 36.9, $1,317; 6. Trey Wallace, 37.1, $958; 7. Jess Tierney, 37.6, $598; 8. Chet Herren, 38.0, $239.

Bull riding: 1. (tie) Trevor Reiste, on Brookman Rodeo’s Hot Axe, and Braden Richardson, on Sutton Rodeos’ High Roller, 87.5 points, $4,110 each; 3. Matt Palmer, 87, $2,637; 4. (tie) Brady Portenier and Daylon Swearingen, 85, $1,396 each; 6. Nathan Hatchel, 83.5, $776; 7. Lon Danley, 82.5, $620; 8. Jeff Askey, 82, $465.

Total payoff: $279,152. Stock contractor: Burch Rodeo. Sub-contractors: Sutton Rodeos, Dakota Rodeo, Bar T Rodeo, Brookman Rodeo and Harper & Morgan Rodeo Co. Rodeo secretary: Jackie Northrop. Officials: Bruce Keller, Butch Kirby and Mike Todd. Timers: Kim Ridley and Pat Parks. Announcers: Jim Thompson and Randy Corley. Specialty act: Justin Rumford. Bullfighters: Beau Schueth and Nathan Jestes. Clown/barrelman: Justin Rumford. Flankmen: Red Lemmel and Bailey Burch. Pickup men: Tyler Robertson, Brent Sutton and Shayne Porch. Photographer: Jackie Jensen. Music director: Bradley Narducci.

–PRCA