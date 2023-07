Results: Mandan Rodeo Days, Mandan, ND, July 2-4

Mandan, N.D., July 2-4

All-around cowboy: Paul David Tierney, $3,868, tie-down roping and team roping.

Bareback riding: 1. Tim O’Connell, 86 points on Macza Pro Rodeo’s Texas Tough, $7,156; 2. Cole Reiner, 85, $5,486; 3. Keenan Hayes, 84.5, $4,055; 4. Richmond Champion, 84, $2,624; 5. (tie) Tanner Aus, Waylon Bourgeois and Donny Proffit, 83, $1,272 each; 8. Leighton Berry, 82.5, $716.

Steer wrestling: 1. Denard Butler, 3.5 seconds, $2,816; 2. (tie) Denton Good and Tyler Willis Ravenscroft, 4.2, $2,319 each; 4. Jay Williamson, 4.4, $1,822; 5. (tie) Stephen Mullins and Tyler Thorson, 4.5, $1,574 each; 7. (tie) Cameron Morman and Sam Olson, 4.6, $1,243 each; 9. Carson Johnston, 4.7, $994; 10. Jake Kraupie, 4.8, $663.

Team roping: 1. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 3.8 seconds, $4,315 each; 2. Brenten Hall/Paden Bray, 3.9, $3,807; 3. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 4.1, $3,299; 4. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 4.2, $2,792; 5. (tie) Paul David Tierney/Tanner Braden and Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 4.3, $2,157 each; 7. Clint Summers/Jake Long, 4.5, $1,777; 8. Bubba Buckaloo/JR Gonzalez, 4.6, $1,523; 9. Jade Schmidt/Conner Herren, 4.9, $1,269; 10. (tie) Cooper White/Tucker White and Nelson Wyatt/Chase Tryan, 5.0, $888 each; 12. Brent McInerney/Tanner McInerney, 5.1, $508.

Saddle bronc riding: 1. Sage Newman, 87 points on Stace Smith Pro Rodeos’ Flashcard Champ, $7,332; 2. Lane Schuelke, 86.5, $5,621; 3. (tie) Sterling Crawley, Dylan Hancock and Kolby Wanchuk, 86, $2,851 each; 6. Kade Bruno, 85.5, $1,222; 7. Stetson Dell Wright, 84.5, $978; 8. (tie) Chase Brooks, Cole Elshere and Jake Finlay, 84, $244 each.

Tie-down roping: 1. Taylor Santos, 8.0 seconds, $4,155; 2. Jason Schaffer, 8.3, $3,666; 3. Cash Enderli, 8.4, $3,177; 4. (tie) Grant Turek and Trey Young, 8.5, $2,444 each; 6. Brock Belkham, 8.6, $1,955; 7. Paul David Tierney, 8.7, $1,711; 8. (tie) Marcos Costa and Chase Lako, 8.8, $1,344 each; 10. Thane Lockhart, 8.9, $978; 11. (tie) Chance Derner and Richard Newton, 9.0, $611 each.

Barrel racing: 1. Ivy Saebens, 17.24 seconds, $4,875; 2. Casey Mathis, 17.28, $3,900; 3. Ilyssa Riley, 17.33, $3,169; 4. Sara Winkelman, 17.35, $2,437; 5. Kelly Allen, 17.38, $1,950; 6. Alyssa Gabrielson, 17.39, $1,462; 7. Preslie Reid, 17.45, $1,219; 8. Jessica Routier, 17.47, $1,097; 9. Jimmie Smith, 17.49, $975; 10. Sydney Graham, 17.59, $853; 11. Britta Thiel, 17.60, $731; 12. (tie) Stevi Hillman and Victoria Procter, 17.62, $548 each; 14. Michelle Darling, 17.64, $366; 15. Shaylee Hindman, 17.65, $244.

Bull riding: 1. Ky Hamilton, 88.5 points on Dakota Rodeo’s Sun Country, $6,853; 2. Jestyn Woodward, 87, $5,254; 3. (tie) Trey Kimzey and Maverick Potter, 85.5, $3,198 each; 5. Stran Smith, 85, $1,599; 6. Jeff Bertus, 84, $1,142; 7. Riggen Hughes, 82, $914; 8. Canyon Bass, 79, $685.

Total payoff: $191,576. Stock contractor: Dakota Rodeo. Sub-contractors: Macza Pro Rodeo, Harper & Morgan Rodeo Co, Bailey Pro Rodeo and Stace Smith Pro Rodeos. Rodeo secretary: Penny Walton. Officials: Carl Burkholder, Kole Branton and Perry Gurski. Timers: Penny Walton, Darla Kelley and Shelly Baumann. Announcer: Andy Stewart. Specialty acts: Nancy Weikel, Brandi Horsley-Krajnik and Emma Parkinson. Bullfighters: Austin Ashley and Richard Ratley. Clown/barrelman: Austin Singley. Flankmen: Levi McCray, Chad Berger, Troy Bradshaw, Ward Macza and Tyson Fowler. Chute boss: J.R. Scott. Pickup men: Donnie Moore, Ryan Hanna and Brandon Hatzenbuhler. Music director: Shannon Dean Tollefson. Photographer: Jackie Jensen.

–PRCA