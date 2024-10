Results: NILE Prorodeo

Billings, Mont., Oct. 11-12

All-around cowboy: Eli Lord, $1,903, steer wrestling and team roping.

Bareback riding: 1. Darien Johnson, 83 points on Powder River Rodeo’s Blue Blood, $1,750; 2. Tristan Hansen, 78, $1,325; 3. Calder Peterson, 77, $954; 4. Jake Kesl, 74, $636; 5. Tucker Zingg, 72, $371; 6. Ty Owens, 71, $265.

Steer wrestling: 1. Eli Lord, 4.3 seconds, $1,903; 2. Colten Herbert, 4.5, $1,654; 3. Newt Novich, 4.7, $1,406; 4. Dalyn Wingard, 5.5, $1,158; 5. (tie) Coltin Crawford and Zach Hamar, 5.6, $786 each; 7. Matt Richardson, 5.8, $414; 8. (tie) Bridger Chambers, Jaret Whitman and Joe Wilson, 6.3, $55 each.

Team roping: 1. Jason Handy/Cole Cooper, 4.4 seconds, $2,471 each; 2. Talan Cummins/Casey Cummins, 4.7, $2,180; 3. Brady Tryan/Calgary Smith, 5.0, $1,890; 4. Shayne Bishop/John Graham, 5.1, $1,599; 5. Gavin Beattie/Chad Turner, 5.4, $1,453; 6. Hank Hollenbeck/Lane Krutzfeldt, 5.6, $1,308; 7. Cameron Irwin/Coley Nicholls, 6.1, $1,163; 8. Kyle Callaway/Sid Sporer, 6.6, $1,017; 9. Ian Austiguy/Sam Levine, 6.7, $872; 10. Cole Robinson/Seth Andersen, 6.8, $581.

Saddle bronc riding: 1. Jake Watson, 85 points on Powder River Rodeo’s Loaded Deck, $2,267; 2. Sam Weston, 79.5, $1,738; 3. Qwint Stroh, 79, $1,285; 4. (tie) Sage Newman and Liam Pauley, 78, $680 each; 6. Lachlan Miller, 77, $378; 7. Jake Schlattmann, 74, $302; 8. Josh Davison, 73, $227.

Tie-down roping: 1. Riley Pruitt, 7.8 seconds, $2,800; 2. J.D. McCuistion, 9.1, $2,435; 3. King Pickett, 9.4, $2,069; 4. (tie) Kason Dyer and Shay Keller, 9.5, $1,522 each; 6. Bryce Bott, 9.7, $974; 7. Ryley Mapston, 10.2, $609; 8. (tie) Thane Lockhart and Chad Reber, 10.5, $122 each.

Barrel racing: 1. Kathy Grimes, 14.73 seconds, $2,463; 2. Bailee Murnion, 14.84, $2,093; 3. Tayla Moeykens, 14.85, $1,724; 4. (tie) Joy Benson and Celie Salmond, 14.89, $1,355 each; 6. Kim Schulze, 14.93, $862; 7. Hailey Garrison, 14.95, $616; 8. (tie) Nikki Hansen and Clarie Kalafatic, 14.98, $462 each; 10. Rusty Woodward, 15.05, $369; 11. Lana Tibbetts, 15.07, $308; 12. Valee Miller, 15.08, $246. Bull riding: * 1. Jake Lockwood, 83 points on J Bar J’s Little Hoot, $1,992; 2. Dylan Grant, 79.5, $1,545; 3. Parker Breding, 79, $1,161; 4. Jess Lockwood, 78, $778; 5. Chris Staley, 74.5, $522; 6. Ty Bertrand, 65, $394; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Total payoff: $82,880. Stock contractor: Powder River Rodeo. Sub-contractor: J Bar J. Rodeo secretary: Dallas Vos. Officials: Bruce Keller, Lynn Smith and Lane Peterson. Timers: Cara Franzen and Hadlee Becker. Announcer: Wayne Brooks. Specialty act: Matt Merritt. Bullfighters: Kaleb Barrett and J.D. Harrell. Clown/barrelman: Matt Merritt. Flankman: John Franzen. Chute boss: John Franzen. Pickup men: Clint Humble and Jay Shaw. Music director: Jill Franzen Loden. Photographer: Kristen Schurr.

–PRCA