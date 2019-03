Results: RAM National Circuit Finals Rodeo

Kissimmee, Fla., March 21-24

Bareback riding: First round: 1. Clayton Biglow, 87.5 points on Dakota Rodeo's Air Mail, $6,182; 2. Austin Foss, 87, $4,683; 3. Wyatt Denny, 84, $3,372; 4. (tie) Taylor Broussard and Winn Ratliff, 83.5, $1,780 each; 6. Tilden Hooper, 83, $937. Second round: 1. Logan Patterson, 87.5 points on Vold Rodeo's Moon Valley, $6,182; 2. Steven Peebles, 87, $4,683; 3. (tie) Jake Brown and Tilden Hooper, 85.5, $2,810 each; 5. Ty Breuer, 84.5, $1,311; 6. Austin Foss, 83.5, $937. Average: 1. Austin Foss, 170.5 points on two head, $6.182; 2. Tilden Hooper, 168.5, $4,683; 3. Jake Brown, 166.5, $3,372; 4. (tie) Ty Breuer and Clayton Biglow, 165.5, $1,780 each; 6. Wyatt Denny, 164.5, $937. Semifinals: 1. (tie) Jake Brown, on Brookman Hyland Rodeo's Smilin Bob and Austin Foss, on Brookman Hyland Rodeo's Biggie Smalls, 86 points, $6,556 each; 3. Tilden Hooper, 84.0, $3,747, 4. (tie) Ty Breuer and Pascal Isabelle, 83.0, $1,124 each. Finals: 1. Tilden Hooper, 92 points on Hi Lo ProRodeo's Redzilla, $7,493; 2. Ty Breuer, 86.5, $5,620; 3. Pascal Isabelle, 83.5, $3,747; 4. Jake Brown, 78, $1,873.

Steer wrestling: First round: 1. Gary Gilbert, 3.7 seconds, $6,254; 2. Nick Guy, 3.9, $4,738; 3. Dirk Tavenner, 4.1, $3,412; 4. A.J. Williams, 4.2, $2,274; 5. (tie) Cameron Morman and Don Payne, 4.6, $1,137 each. Second round: 1. Juan Alcazar Jr., 3.3 seconds, $6,254; 2. Dirk Tavenner, 3.7, $4,738; 3. (tie) Cameron Morman and Kyle Whitaker, 3.8, $2,843 each; 5. (tie) Stetson Jorgensen and Riley Duvall, 3.9, $1,137 each. Average: 1. Dirk Tavenner, 7.8 seconds on two head, $6,254; 2. Cameron Morman, 8.4, $4,738; 3. Riley Duvall, 9.0, $3,412; 4. Nick Guy, 9.2, $2,274; 5. Blaine Jones, 9.4, $1,327; 6. Beau Clark, 9.7, $948. Semifinals: 1. Riley Duvall, 3.9 seconds, $7,581; 3. Tyler Pearson, 4.6, $5,686; 3. Cameron Morman, 4.9, $3,791; 4. Juan Alcazar Jr., 5.0, $1,895. Finals: 1. Tyler Pearson, 3.9 seconds, $7,581; 2. Cameron Morman, 4.1, $5,686; 3. Juan Alcazar Jr., 9.6, $3,791; 4. Riley Duvall, 13.8, $1,895.

Team roping: First round: 1. Clay Smith/Jake Long, 5.0 seconds, $6,254 each; 2. Dylan Gordon/Chase Boekhaus, 5.1, $4,738; 3. Clayton Van Aken/Trey Yates, 5.6, $3,412; 4. Paul Beckett/JC Flake, 5.7, $2,274; 5. Riley Minor/Brady Minor, 5.8, $1,327; 6. Dustin Egusquiza/Kory Koontz, 5.9, $948. Second round: 1. Blake Hirdes/Kyle Lockett, 4.8 seconds, $6,254 each; 2. (tie) Paul David Tierney/Tanner Braden, Fernando Gan Ruiz/Miguel Valenzuela and Tanner Baldwin/Myles John, 5.2, $3,475 each; 5. Turner Harris/Ross Carson, 5.3, $1,327; 6. Dylan Gordon/Chase Boekhaus, 5.4, $948. Average: 1. Dylan Gordon/Chase Boekhaus, 10.5 seconds on two head, $6,254 each; 2. Clay Smith/Jake Long, 11.0, $4,738; 3. Clayton Van Aken/Trey Yates, 11.5, $3,412; 4. Paul David Tierney/Tanner Braden, 11.8, $2,274; 5. Payden Emmett/Brent Miller, 12.0, $1,327; 6. Riley Minor/Brady Minor, 12.3, $948. Semifinals: 1. (tie) Paul David Tierney/Tanner Braden and Clay Smith/Jake Long, 4.5 seconds, $6,634 each; 3. Riley Minor/Brady Minor, 4.7, $3,791; 4. Payden Emmett/Brent Miller, 5.3, $1,895. Finals: 1. Clay Smith/Jake Long, 4.8 seconds, $7,581 each; 2. Paul David Tierney/Tanner Braden, 5.5, $5,686; 3. Payden Emmett/Brent Miller, 7.1, $3,791; no other qualified runs.

Saddle bronc riding: First round: 1. Leon Fountain, 87 points on Hi Lo ProRodeo's Billie, $6,254; 2. Jesse Kruse, 85.5, $4,738; 3. J.J. Elshere, 84, $3,412; 4. Nick LaDuke, 83.5, $2,274; 5. Chase Brooks, 82.5, $1,327; 6. (tie) Hardy Braden and Johnny Espeland, 82, $474 each. Second round: 1. Isaac Diaz, 85 points on Korkow Rodeos' Wiggle Worm, $6,254; 2. Ryder Wright, 84.5, $4,738; 3. (tie) Joey Sonnier and Chase Brooks, 83.5, $2,843 each; 5. Hardy Braden, 82.5, $1,327; 6. Jesse Kruse, 80.5, $948. Average: 1. (tie) Chase Brooks and Jesse Kruse, 166 points on two head, $5,496 each; 3. Ryder Wright, 165.5, $3,412; 4. Joey Sonnier III, 165, $2,274; 5. Hardy Braden, 164.5, $1,327; 6. Leon Fountain, 164, $948. Semifinals: 1. Chase Brooks, 91 points on Dakota's Rodeo's Cash Deal, $7,581; 2. Jesse Kruse, 87, $5,686; 3. J.J. Elshere, 85, $3,791; 4. Ryder Wright, 83.5, $1,895. Finals: 1. Chase Brooks, 89.5 points on MoBetta Rodeo's Sue City, $7,581; 2. Ryder Wright, 85.5, $5,686; 3. J.J. Elshere, 83, $3,791; no other qualified rides.

Tie-down roping: First round: 1. Ty Harris, 7.0 seconds, $6,254; 2. Ryle Smith, 7.2, $4,738; 3. Haven Meged, 7.8, $3,412; 4. Cooper Martin, 7.9, $2,274; 5. (tie) Chance Oftedahl and Riley Pruitt, 8.0, $1,137 each. Second round: 1. Scott Kormos, 7.5 seconds, $6,254; 2. Riley Pruitt, 7.7, $4,738; 3. Taylor Santos, 8.1, $3,412; 4. Justin Thigpen, 8.3, $2,274; 5. Haven Meged, 8.5, $1,327; 6. Shane Hanchey, 8.6, $948. Average: 1. Riley Pruitt, 15.7 seconds on two head, $6,254; 2. Haven Meged, 16.3, $4,738; 3. Cooper Martin, 17.2, $3,412; 4. Cody McCartney, 17.4, $2,274; 5. Justin Thigpen, 17.5, $1,327; 6. Scott Kormos, 18.4, $948. Semifinals: 1. Riley Pruitt, 9.4 seconds, $7,581; 2. Haven Maged, 10.5, $5,686; 3. Cody McCartney, 11.2, $3,791; 4. Scott Kormos, 11.7, $1,895. Finals: 1. Haven Maged, 7.4 seconds, $7,581; 2. Cody McCartney, 7.6, $5,686; 3. Scott Kormos, 8.6, $3,791; 4. Riley Pruitt, 8.8, $1,895.

Recommended Stories For You

Barrel racing: First round: 1. Jessie Telford, 15.19 seconds, $6,254; 2. Lisa Lockhart, 15.29, $4,738; 3. Meka Farr, 15.35, $3,412; 4. Christina Mulford, 15.46, $2,274; 5. Leia Pluemer, 15.58, $1,327; 6. Ivy Conrado, 15.60, $948. Second round: 1. Jessica Routier, 15.28 seconds, $6,254; 2. Lisa Lockhart, 15.36, $4,738; 3. (tie) Kricket Gintner and Shali Lord, 15.43, $2,843 each; 5. Ericka Nelson, 15.46, $1,327; 6. Ivy Conrado, 15.48, $948. Average: 1. Lisa Lockhart, 30.65 seconds on two head, $6,254; 2. Jessie Telford, 30.80, $4,738; 3. Jessica Routier, 31.07, $3,412; 4. Ivy Conrado, 31.08, $2,274; 5. Leia Pluemer, 31.10, $1,327; 6. Ericka Nelson, 31.15, $948. Semifinals: 1. Ericka Nelson, 15.38 seconds, $7,581; 2. Kricket Gintner, 15.46, $5,686; 3. (tie) Jessica Routier and Lisa Lockhart, 15.47, $2,843 each. Finals: 1. Lisa Lockhart, 15.30 seconds, $7,581; Jessica Routier, 15.36, $5,586; 3. Kricket Gintner, 15.43, $3,791; 4. Ericka Nelson, 20.36, $1,895.

Bull riding: First round: 1. Cole Melancon, 88 points on Stace Smith Pro Rodeos' Hacksaw Ridge, $6,444; 2. Justin Rickard, 80.5, $4,928; 3. (tie) Tyger Gonzalez and Jeff Bertus, 80, $3,032 each; 5. Aaron Williams, 69, $1,516; no other qualified rides. Second round: 1. Garrett Smith, 87 points on 4L & Diamond S Rodeo's Rough Ride, $6,444; 2. Tyler Bingham, 86, $4,928; 3. Trevor Kastner, 80, $3,601; 4. Roscoe Jarboe, 78, $2,464; 5. Brett Custer, 71, $1,516; no other qualified rides. Average: 1. Cole Melancon, 88 points on one head, $6,254; 2. Garrett Smith, 87, $4,738; 3. Tyler Bingham, 86, $3,412; 4. Justin Rickard, 80.5, $2,274; 5. (tie) Trevor Kastner and Jeff Bertus, 80, $758 each. Semifinals: 1. No qualified rides. Finals: 1. Garrett Smith, 85 points on Painted Pony Championship Rodeo's Holly Holy, $7,581; no other qualified rides.

Total payoff: $758,112. Stock contractors: New Star Pro Rodeo, Universal Pro Rodeos and Three Hills Rodeo. Sub-contractors: Stace Smith Pro Rodeos, 4L & Diamond S Rodeo, Mo Betta Rodeo, Painted Pony Championship Rodeo, Dakota Rodeo, Barnes PRCA Rodeo, Brookman Rodeo, Big Rafter Rodeo, Cowtown Rodeo, Hi Lo ProRodeo Company, Five Star Rodeo, Harper & Morgan Rodeo Co, Vold Rodeo, Korkow Rodeos, Hi Lo ProRodeo, Rafter H Rodeo Livestock and Silver Spurs Club. Rodeo secretary: Mikey Duggan. Officials: Mike Todd, Carl Burkholder, Chuck Hoss and Allan Jordan Jr. Timers: Kate Rumford and Molly Twitchell. Announcers: Bob Tallman and Roger Mooney. Bullfighters: Luke Kraut and J.D. Harrell. Clown/barrelman: J.J. Harrison. Flankmen: R.J. Griscom Jr., Tyson Fowler, Levi McCray and Garrett Burruss. Chute bosses: Scott Ramsey, John Gwatney and Dustin Murray. Pickup men: Shawn Calhoun and Will O'Connell. Photographers: James Phifer and Roseanna Sales. Music director: Benje Bendele.

PRCA Photographers

–PRCA